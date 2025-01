Lolit Solis feels sorry for Mark Herras for dancing in gay bar

MANILA, Philippines — Veteran showbiz columnist Lolit Solis reacted over news that her former talent Mark Herras danced in a gay bar recently.

In a report by Pilipino Star Ngayon's Salve Asis, Lolit said that she pities Mark for his showbiz status nowadays.

“Syempre naawa. Imagine mo, ‘yung status niya, para sa ganu'n, parang hindi ko naman sa inaano ‘yung mga nagpe-perform sa mga gay bar," she said.

"Lahat naman may karapatan at kung minsan trabaho lang naman, kaya lang sana iniisip man lang niya na meron siyang pinoproteksiyunan na career, kung may career pa ‘di ba,” she added.

Lolit said that Mark should ask himself if what's he's doing is good.

“Huwag na nga ‘yung anak. Lagi naman natin ginagawang panangga ‘yung mga anak, parang sila lagi ang dahilan. Ikaw mismo sa sarili mo, dapat ba mag-perform na sa ganu'n? ‘Di ba parang ganu'n?" she said.

"Ikaw mismo, tanong mo sa sarili mo, tama ba na at this point, mag-perform ka na sa ganu'n? ‘Di ba? Parang, parang lowest ano na ‘yun na gagawin mo para sa trabaho,” she added.

Columnist Gorgy Rula recently reported that Mark danced in Apollo Male Entertainment in Roxas Boulevard. The bar reportedly posted a door charge of P500 for each customer for Mark's special appearance.

