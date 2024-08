Mon Confiado will not withdraw cyber libel complaint vs content creator

MANILA, Philippines — Award-winning actor Mon Confiado will not be withdrawing the cyber libel complaint he filed against Jeff Jacinto or Ileiad.

In an interview with ABS-CBN News, Mon said Ileiad reached out to him and appealed to withdraw the complaint he filed recently in the National Bureau of Investigation (NBI).

“Nagmamakaawa, nag-apologize. Pero ang mali niya, hindi niya tinanggal agad yung post. Hindi yung drinag ‘yung name ko. Ang mali niya raw dapat tinanggal agad noong nag-message ako,” Mon said.

“Tuloy. Hindi ko alam saan pupunta kaso, it does not matter. Ang importante maging aware tayo lahat na hindi pwede gagawa basta ng kwento. Ganon lang ba 'yun? 'Di lahat tayo nag-siraan. Sabihin joke lang! Kailangan natin itama. Dapat siguro masimulan. Ito na 'yun,” he added.

Mon recently posted on Facebook that he formally filed a cyberlibel complaint against the content creator after the latter posted an apparently false story about him.

"Nawa’y maging aral sa iyo ito at sa ating lahat. Na ang paggamit ng pangalan at larawan ng walang pahintulot ay krimen. Na hindi lahat ng jokes ay nakakatawa at hindi lahat ng jokes ay para sa lahat. Dapat sana ang joke ay nakakapagpasaya at hindi nakakasira ng tao," he said.

“Mr. Jeff Jacinto alias ILEIAD, ako ay isang tahimik na tao. Never na nasangkot sa kahit isa o anumang mang gulo sa buong buhay ko. Wala ako ni isang kaaway o nakaaway man lang. Ako ay tahimik na nagtratrabaho lamang bilang aktor. At bilang aktor, ang aking pangalan ay aking pinagkaka ingat-ingatan dahil ito ang aking puhunan para ako ay makakuha ng trabaho. Ngunit ako ay nagulat dahil biglang direktang ginamit mo ang aking pangalan at larawan ng walang pasintabi sa isang joke na tinatawag niyong 'copypasta,'" he added.

RELATED: 'Di lahat ng jokes nakakatawa': Mon Confiado sues content creator for cyberlibel