Star Magic denies Ivana Alawi's removal from 'Batang Quiapo' due to attitude problem

Ivana Alawi at the ABS-CBN Ball 2023.

MANILA, Philippines — Star Magic denied rumors that Ivana Alawi was removed from the hit series "Batang Quiapo" because of "attitude problem."

In their social media pages, Star Magic released a statement clarifying the rumors.

“Nais ipaalam ng Star Magic na walang katotohanan ang mga bali-balitang lumalabas tungkol sa dahilan ng pag-alis ni Ivana Alawi sa FPJ’s ‘Batang Quiapo',” Star Magic said.

“Magmula nang naging parte si Ivana ng serye, mainit ang naging pagtanggap ng publiko sa karakter ni Ivana na si Bubbles at ang tambalan nila ni Coco Martin, kaya naman naging daan ito para humaba ang kanyang pananatili sa serye ng higit sa napagkasunduang tatlong buwan,” it added.

The talent agency thanked Ivana for being a part of "Batang Quiapo."

“Nagpapasalamat kami sa dedikasyon, pagmamahal at masayang samahan na ipinamalas ni Ivana sa kanyang mga katrabaho, at sa pagbibigay serbisyo sa manonood,” it said.

“Lubos din ang pasasalamat namin kay Coco at sa lahat ng bumubuo ng ‘Batang Quiapo’ sa oportunidad na ibinigay kay Ivana na maging bahagi ng nangungunang teleserye,” it added.

Last week, Ivana's manager Perry Lansigan denied rumors that Ivana exhibited an "attitude problem" on the set of the series.

"From the very start na ininquire si Ivana Alawi ng 'Batang Quipo,' three months lang dapat talaga ang kaniyang pag-iistay sa nasabing teleserye. Three months ang kanilang napag-kasunduan at um-okay si Ivana," Lansigan explained to DJ Jhaiho, who read their exchange on his online radio showbiz show, "Showbiz Sidelines."

"Pero dahil nag-click ang tambalan ni Bubbles at ni Tanggol, na-extend nang na-extend at nadagdagan pa ng maraming taping.

"Hanggang sa hindi na po kinaya ng schedule bilang meron din pong mga prior commitment si Ivana na na-oohan ng kanyang management. May mga shoots, vlogs and etc. Hindi na talaga kakayanin ni Ivana."

