Bong Revilla pays tribute to late Carlo J. Caparas

MANILA, Philippines — Senator Ramon "Bong" Revilla Jr. paid tribute to the late Carlo J. Caparas as he visited the director's urn in Golden Haven Memorials in Las Pinas.

In a report by Gorgy Rula of Pilipino Star Ngayon, Bong said that he needs to visit Carlo even if he has a foot injury.

“Hindi puwedeng hindi ko puntahan. He’s one of my mentors, isa sa haligi ko ‘yan, dahil siya ‘yung direktor ng unang-una kong pelikula, kasama ko ang aking tatay ‘yung 'Dugong Buhay'," he said.

“Siya talaga nag-mentor sa akin. Siya talaga ‘yung humingi sa tatay ko nu'ng ako ay nag-aaral sa Amerika na umuwi dito para gawin ‘yung pelikula na 'yan," he added.

Bong credited Carlo for his "Panday" films.

“Kaya napakalaki ng utang na loob ko kay direk Carlo, hanggang sa nagtuluy-tuloy ‘yung aking career, hanggang sa nagawa ko ‘yung 'Dugo ng Panday,' nu'ng buhay pa nu’n si FPJ. Hindi pa puwede ‘yung 'Panday' nu’n dahil nandiyan pa si FPJ nu’n," he said.

“Tapos nu'ng bandang huli, binigay na sa akin ‘yung 'Panday' mismo na istorya. Kaya nakagawa ako ng tatlong istorya ng 'Panday' because of direk Carlo J. Caparas. Tapos ‘yung movie na pinagsamahan namin ni Lani, 'Sa Dibdib ng Sierra Madre',” he added.

Carlo recently passed away at the age of 80 years old. His daughter Peach announced this on Facebook.

RELATED: 'Panday' creator, director Carlo J. Caparas dies