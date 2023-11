Vice Ganda pokes fun at Vhong Navarro, Diana Zubiri's history

MANILA, Philippines — Comedian Vice Ganda on Tuesday teased Vhong Navarro about his past courtship of Diana Zubiri on "It's Showtime!"

Earlier in the show, Diana appeared as a guest alongside her fellow "Encantadia" co-Sang'gres, Karylle, Sunshine Dizon and Iza Calzado, for a "Magpasikat" performance.

After the performance, Vice teased Vhong to introduce the guests.

"Introduced naman natin sila isa-isa, Vhong. First time nilang kumpleto dito," Vice said.

Vhong proceeded to introduce Sunshine, followed by Iza and then Diana, which led to a burst of excitement from Vice when Vhong mentioned Diana's name.

It will be recalled that Vhong openly acknowledged in 2004 that he had pursued the actress at the time.

"Talagang seryoso ako sa panliligaw ko sa kanya. Gusto ko siya dahil sobrang ganda niya, sobrang matalino at sobrang mabait. Dahil pareho naman kaming busy kung kaya text-text lang kami. Minsan, lumalabas kami kasama ang mga kaibigan niya o kaya ay mga kaibigan ko. Never kaming dalawa lamang, lagi kaming may kasama. Alam n’yo naman na may image kami na pinangangalagaan," Vhong said in an interview.

"Hindi kami ngayon lang nagkakilala. Mga 13 years old lamang siya nang una kaming magkakilala, sa SM Fairview. 'Di pa siya artista nun at kami naman ng Streetboys ay may pino-promote na album. Tapos, matagal kaming 'di nagkita,until mag-guest siya sa 'Whattamen'. Kinuha ko ang number niya, tapos text-text na kami," he added.

