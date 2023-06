Herlene Budol almost quits Miss Grand Philippines 2023 because of bashing

Herlene "Hipon Girl" Budol before the final screening of Binibining Pilipinas on April 22, 2022.

MANILA, Philippines — Kapuso actress Herlene Budol revealed that she almost backed out of Miss Grand Philippines 2023 because of the bashing she received after the preliminary interview.

In her interview on "Fast Talk with Boy Abunda," Herlene said she got depressed on what she read on social media about her.

“Umabot sa punto na hindi ako nakakatulog, hindi ako nakakapag-cellphone, dinelete ko lahat ng apps ko sa cellphone ko at hindi na ako kumakain din ng two days. First time po kasi na ganu’n kadami,” she said.

“Pero dito kasi, hindi ko maipagtanggol ‘yung sarili ko kasi alam kong mali lahat ng sagot ko nga raw po. Nababasa ko lahat ng comments, sabi ko nga sa kanila, ‘Ang galing niyong mam-bash. Naapektuhan ako.’ ‘Yung mental health ko, zero talaga,” she added.

Herlene said that the reason she will continue her quest in the pageant is because of her fans who look up to her as inspiration.

“Naisip ko rin ho, kung mag-back out ho ako rito, parang sinabi ko ho sa kanila na ‘yung inspirasyon na sinasabi ko, mawawala, magiging back to zero ‘yung inspirasyon nila,” she said.

“Kung lumaban po ako ngayon, win or lose Tito Boy, kahit lumaban ako ngayon, matalo o manalo ako, at least ‘yung tinatawag nilang inspirasyon, lumalaban lang hanggang dulo,” Herlene said.

“Para sa akin naman po seryoso naman po ako roon sa ginagawa kong ito. Pero hindi ko ho talaga maintindihan ‘yung tanong. Hindi ko ho alam kung bakit kahit sanay naman akong tanungin nang tanungin ng maraming tao," she added.

When asked what she learned from that incident, Herlene said, “Ang natutunan ko po rito sa pagkakamali na ito, is ‘yung more talk, more mistakes. More learning.’ Gusto ko pong matuto ako sa lahat ng pagkakamaling nagagawa ko sa buhay."

“At nanghihingi po ako ng sorry kasi ‘yung inspirasyon na sinabi ko po ngayon, nanghina, which is ako po ‘yun. Pero hindi naman matatapos sa isang pagkakamali, eh. Puwede pa namang itama ‘yun,” she added. — Video from GMA Network YouTube channel

RELATED: Herlene Budol begs off hosting TAPE's 'Eat Bulaga' due to busy schedule