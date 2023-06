Melai Cantiveros breaks silence over recent 'miracle' even her family didn't know

MANILA, Philippines — Kapamilya host Melai Cantiveros revealed that a bump on her breast miraculously disappeared after visiting churches in Cebu and Bohol.

In a recent episode of "Magandang Buhay," Melai, Jolina Magdangal and Regine Velasquez talked about negative things.

"Graduate na ako sa negative thinking..." Melai started.

"Di na ako du'n nag-iisip kasi may isang miracle talaga na ibinigay sakin si Lord na talagang grabe talaga. Ngayon ko lang sasabihin," she added.

Melai then went on to narrate her miraculous experience.

"Parang nagkaroon ako ng bukol dito sa may boobs kasi, so hindi talaga 'to alam, ngayon ko lang sasabihin. 'Di rin alam ng family ko. Nu'ng magbakasyon ako ng Cebu, iginoal ko talaga na mapuntahan lahat ng simbahan. Mga mirakulong simbahan doon at sa Bohol. Yes, grabe. Alam mo momsh Reg, nawala talaga momsh Reg, na hindi pa ako nakapag-checkup. Iba 'yung bukol kasi matigas eh, kaysa du'n 'yung parang may laman," she said.

"So ito talaga sabi ko, my God Lord. Pinag-pray ko talaga kasi dapat magpa-checkup na ako after nu'ng...eto nu'ng cycle na 'to. Magpapacheckup na ako. Alam mo bago ako magpacheck, sabi ko, 'Lord ikaw na ang bahala'."

Melai said that she will now stop thinking negative because she knew that God is with her.

"Simula ngayon, hindi na ako mag-iisip ng negative, kasi alam kong si Lord nandiyan," she said.

