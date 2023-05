â€˜Hiwalay na sina Enrique Gil at Liza Soberanoâ€™ â€“ Ogie Diaz

‘Hiwalay na sina Enrique Gil at Liza Soberano’ – Ogie Diaz

MANILA, Philippines — Celebrity couple Liza Soberano and Enrique Gil have reportedly parted ways, Liza’s former manager Ogie Diaz said on his YouTube vlog yesterday.

“Ang nakarating sa atin, hiwalay na sina Enrique Gil at Liza Soberano,” Ogie said.

According to him, Enrique still wanted the relationship to go on even from a distance, but it was allegedly Liza who decided to end it to focus on her Hollywood dreams.

“Hindi ko alam kung pareho nilang gusto 'yun pero ang nakarating sa atin ay choice ni Liza na tutukan muna ang kanyang career programming, kaya wala na raw," Ogie claimed.

"Ang nakarating sa atin ay si Enrique Gil 'yung nagpu-push pa na baka kaya, na baka posible pa ring maituloy, pwede naman niyang i-allow si Liza kung ang gusto ni Liza na ito pa rin ang kanyang Hollywood dream pero sila pa rin.”

Ogie enumerated some “signs” that the couple was heading to Splitsville.

"Actually, nakarating din sa'kin 'yan na split na o break na sina Enrique Gil at Liza Soberano. Parang nag-ugat ito sa mga pronouncement o naging statement o mga nakaraang interviews ni Liza, never niyang binanggit si Enrique Gil," Ogie narrated.

"Tapos 'yung parang hindi pa siya pabor sa mga pagtatatag ng love team kaya nagkaroon ng agam-agam na baka nga wala na sila kasi una, hindi niya pinagmamalaki ang boyfriend, kasi kung ano magpo-post 'yan si Liza.”

Last March 30, Enrique’s birthday, Liza also did not greet her boyfriend on social media, Ogie said.

"Tapos nung birthday ni Enrique wala rin greeting online. Pero nanatiling nananahimik sila pareho sa isyung ito. Parang 'yun na lang ang konklusyon ng karamihan lalo na ng mga sumusubaybay sa LizQuen, kung wala na ba talaga sila."

Moreover, Enrique did not know that Liza returned to the Philippines recently, Ogie said.

"Isa pang nakadagdag diyan, hindi alam ni Enrique Gil na dumating pala rito si Liza at sinundo siya ng management niya.”

Ogie is yet to confirm if a third party is involved in the split, saying: "'Yan ang hindi natin alam."

Fans of the couple’s LizQuen love team have been criticizing Jeffrey Oh, chief executive Ooficer of the talent agency and record label handling Liza, Careless, for being close to the actress.

"Nakakalungkot ito dahil ako 'yung tipong tingin ko sa kanila nung kami pa ni Liza ng manager-talent, ang ganda ng relasyon nila eh pero ewan ko siguro, hindi nga natin alam kung ano'ng mangyayari bukas eh. People really change and they should be open to changes. 'Yun ang narinig ko, na ayaw na ni Liza, si Quen gusto pa, kaya lang nga alpha girl din 'tong si Liza. Anyway, sana hindi totoo," said Ogie.

Regardless of what he heard, Liza’s former talent manager is still hoping that the couple could still get back together or separate amicably.

“As usual, sana hindi totoo na hiwalay na sila, sana kung meron mang gap o meron mang hindi pagkakaunawaan, miscom (miscommunication), misunderstanding ma-patch. Sayang, ilang taon din sila, eight years. Sayang din 'yun di ba?" Ogie noted.

“Kaya lang siyempre ganoon talaga, kung totoo man na wala na sina Enrique at Liza, ang importante naman lagi sa relasyon ay nag-end up kayo as still friends, kung 'di man friends ay mag-end up kayo na civil with each other.”

Ogie said he is very sad for the couple, but he hopes that they release a statement soon.

"Kung totoo man po, isa po akong nalungkot, wa echos kasi I'm rooting for both of them na ang ending nila kasal kasi alam ko kung gaano kamahal ni Quen si Liza, ganoon din naman si Liza ka Quen. Pero siyempre itong case na 'to, hindi natin alam kung ano 'yung rason ng kanilang split up. Pero wala pa namang announcement so 'yun ang ating aabangan."

Enrique and Liza have not yet commented on Ogie’s revelations as of press time.

LizQuen first rose to fame in the hit TV series "Forevermore" in 2014. This was followed by "Dolce Amore" in 2016, "Bagani" in 2018, and "Make It with You" in 2020.

They also starred in the movies "She's The One" (2013), "Just The Way You Are" and "Everyday I Love You" (2015), "My Ex and Whys" (2017) and "Alone/Together" (2019). — Video from Ogie Diaz Showbiz Updates via YouTube

