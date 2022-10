Herlene Budol accuses ex 'Wowowin' manager of 'budol' on Raffy Tulfo show

Herlene Budol being interviewed by Senator Raffy Tulfo on 'Wanted sa Radyo'

MANILA, Philippines — Binibining Pilipinas 2022 first runner-up Herlene Budol, popularly known as Hipon Girl, turned to Raffy Tulfo's program "Wanted sa Radyo" to complain against her former manager Elize Estrada.

The comedienne said she met her manager through Willie Revillame's variety show "Wowowin."

“Wala kaming kontrata po. Kaibigan ko po siya, nagpatulong ako sa kanya na rumaket during pandemic kasi walang-wala na po akong trabaho. Sa kanya po ako lumapit," she said.

"Naging kaibigan ko po siya sa 'Wowowin.' Nagtiwala po ako sa kanya. Mama nga po ang turing ko sa kanya," she added.

Herlene said that she endorsed a product under her manager but she didn't get paid. She was supposed to receive P200,000 from the endorsement.

"Naging endorser po ako ng product. Tapos nu’ng unang araw ng photo shoot namin, nagkaliwaan na po sila ng bayad," she said.

“Sabi niya, alam ko raw po. Pero sa akin po, hindi ko talaga alam dahil kung alam ko po 'yun, siyempre, kukunin ko na ang parte ko kasi pagod na pagod po ako nu’ng araw na iyon. Pero hindi po niya sinabi sa akin na bayad na po pala,” she added.

Herlene also said that her former manager was also taking a 30% commission from her TV appearances.

"Ako po ang may kakilala du’n. Gusto niya pong bawiin sa akin ang pera. Kailangan daw po may 30% siya sa lahat ng pinagtrabahuan ko raw po,” she said.

"Gusto lang din niya na dumaan sa kanya, tapos ang ending po, hindi ko po akalain na pati sa TV guestings ko, meron siya na kukuning komisyon."

“Ito po ang computation po niya. 'Yung pagpatira sa kanila, saka paghatid-sundo niya po sa akin. One thousand per day daw po for eight months. Sinisingil niya po ako.

“Saka 'yung driving lesson po. 'Yung kapatid po niyang pulis, tinuruan po ako. Isinabay lang niya po ako sa anak niya po na nag-aral magmaneho.

“Saka 'yung pagtira ko po du’n sa kanila ng one to two months daw po. Parang ako pa po 'yung may utang sa kanya po,” she added.

The program's resident counsel Atty. Garreth Tungol advised Herlene to file a qualified theft or estafa case against her former manager.

Meanwhile, in a report by Philippine Entertainment Portal, Elize said she will release a statement soon about Herlene's accusations.

"Meron po ako linawin sa mga sinabi niya. Sobra po kasing damaging ang ginawa niya sa akin, pero kung puwede din ma-interview din ako sa TV para malaman nila kung ano talaga ang totoo," she said.

"Credibility ko po at private life ko ang sinisira niya para lang mapag-usapan siya," she claimed.

