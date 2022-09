'Kulang na lang siya magpaanak sa akin': Angelica Panganiban pens appreciation post for Judy Ann Santos

MANILA, Philippines — Kapamilya actress Angelica Panganiban penned an appreciation post for Judy Ann Santos for taking care of her during her pregnancy and now, her daughter Amila.

In her Instagram account, Angelica posted photos of Judy Ann and daughter Luna carrying Amila.

“Magmula 1st trimester ng pregnancy, hanggang ngayon na nailabas ko na sa mundong ibabaw si Amila, walang tigil si ate juday sa pagpapadala ng care packages. Kulang na lang siya magpaanak sakin,” Angelica wrote.

“Isang araw habang dinadama ko ang pag iyak sa loob ng 3hrs. (Postpartum na kaya yun?) nag suggest si Gregg na baka gusto ko makita si ate, para na rin sa mental health ko. Agad agad ko inavail ang offer niya. At eto na nga ang itsura ng pagtitipon ng mga pamilya namin,” she added.

She thanked the Agoncillo family for taking care of her family.

“(Luh,, may pamilya na talaga me) THANK YOU Agoncillo family sa lahaaaat lahat. Napakabuti niyo sakin, kay Gregg at ngayon kay Bean. May mga pabaon pa si lunabun na very sanitized minnie mouse doll at may dessert pa from chef Luna,” she said.

“We love you!!” she added.

Angelica gave birth to Amila last September 20. She posted the eyes of her daughter last September 21, announcing the birth of her child.

