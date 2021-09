'Kailangan ko ilayo 'yung mga bata': LJ Reyes reveals reasons behind split with Paolo Contis

MANILA, Philippines — Kapuso actress LJ Reyes broke her silence on the reasons behind her breakup with Paolo Contis.

In an interview with Boy Abunda on his YouTube channel, LJ turned emotional, saying that she turned to God during these difficult times.

"It was so difficult. It was so painful. Siguro kung hindi malakas 'yung pananampalataya ko sa Panginoon, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Kung hindi matibay ang pagmamahal ko sa mga anak ko para maging motivation siya sa akin to stand up and wake up every day,” LJ said.

LJ is currently in New York, together with her kids Aki and Summer. She said she decided stay out of the country to protect her children.

"Kaya nga po ako nag-decide to speak up is because 'pag anak niyo na po 'yung nagagawan ng mali, I think kailangan mo sabihin na hanggang dito lang. Somehow, kailangan ko ilayo 'yung mga bata kasi kailangan maprotekahan sila. Kailangan magkaroon kami ng healthy at safe environment. Para sa mga bata 'yun, not just for me. Kaya ko po kung anu-ano marinig ko diyan. 'Pero pag mga bata na, kailangan ko ilayo," she said.

The actress chose not to go into details on what she meant by protecting her kids.

"Kahit nandito ako, I will never go into particular details because ayoko may masabing 'di maganda. Ang gusto ko lang, e, 'wag magamit ang mga anak ko. Gusto ko lang maintindihan ng publiko bakit ako umalis at huwag na gumawa ng iba-ibang kuwento na 'mutual,' na eto, 'Okay ang mga nangyayari',” she said.

LJ narrated that the past several months for her was hard, but she’s trying to be strong for her kids.

“It's been so hard. The past several months. But sinubukan ko 'wag maramdaman ng mga anak ko, 'wag maramdaman ng public. I never talked... kasi gusto ko kung ano 'yung pagdaanan namin bilang pamilya or pagdaanan ko sa private life, gusto ko sana 'yung Panginoon lang ang kausap ko at kung sino 'yung involved,” she said.

"Pero it's been really difficult. The past several months... the past two months, parang revelation after revelation. And sa gabi, ang nagpapatulog lang sa akin is praise and worship songs. Minsan binabangungot ako kasi 'di ko alam paano nangyari 'yung mga bagay na nangyari. Hindi ko na mahiwalay 'yung reality, 'yung mga bagong nalaman ko na revelation, information sa mga tao sa paligid ko," she added.

Is the breakup mutual?

LJ said that her breakup with Paolo was not mutual as Paolo turned into a person she didn’t know.

"No, hindi siya mutual. Naniniwala ako kapag mutual isang decision, pareho kayong sumasang-ayon na hindi na nagwo-work 'yung relationship. Hindi po, e. Ramdam na ramdam ko naman po na ibang-iba na. Matagal ko na nararamdaman na nakahiwalay na siya sa amin. Ramdam na ramdam ko po 'yun," she said.

"Pero honestly, ako 'yung nagsabi na parang nasa ibang mundo na po siya, at parang pakiramdam ko na hinihintay lang niya na manggaling sa akin,” she added.

LJ admitted that she was the one who broke up with Paolo but she felt that the actor was just waiting for her to quit.

"Umabot sa point na nag-break na kami. Pero after a few days, na-realize ko na hindi puwedeng ganito, may mga bata. Nagbaba na lang ako ng pride kahit ako 'yung nasasaktan. Titiisin ko po 'yun para sa mga bata. Kasi inisip ko, baka kailangan nila ng complete family,” LJ said.

"Tinanong ko siya, if he wants to take us back. Pero hindi na daw," she added.

When asked if is she talked to Paolo for what’s happening in the relationship, LJ said: "Yes, po. A lot of times."

"Are we okay? Parang iba ka. Hindi ko na napi-feel 'yung dating ikaw or 'yung treatment mo sa amin."

Paolo answered: "Akala mo lang 'yun. Ganu'n pa rin naman."

"Idi-dimiss lang 'yung conversation. 'Yung di ko kilalang Paolo, 'pag kausap ko siya the past months, parang lumulusot lang. Sinabi ko rin sa kanya, 'I feel so alone already. Hindi ko naiintindihan kung ano nangyayari.' 'Yun ang pakiramdam ko," she said.

Is Paolo physically hurting her and the kids?

LJ denied rumors that Paolo is hitting her and the kids, attesting that the actor is not like that.

"Physically po, hindi. Ayokong isipan nila na ganu'n si Pao. Physically, not. Kasi, 'pag nagmahal tayo, nagtitiwala tayo, 'di ba? 'Yung buong pagtitiwala, binigay ko. 'Di ko lubos-akalain na masasaktan ako at ang mga bata nang ganu'n. Gusto mo na lang talagang tanggalin sila sa sitwasyon. Kung kaya ko baguhin lahat, gusto ko mawala sila sa sitwasyon na 'yun," she said.

"Sa totoo lang, we left because I felt, like, I really need — me, myself and my kids — to get out of the situation physically, para kahit papaano matulungan din kami emotionally and mentally to recover and rebuild as a small family. Ang sakit lang isipin that you allowed things to happen. Kasi di mo alam kung saan ka ilulugar. Mahirap kasi ipaliwanag kung hindi ako mag-go into details, pero ayoko gawin 'yun. I'm still protecting the kids," she added.

Third party?

LJ didn’t deny nor confirm that one of the reasons behind their breakup was a third party. She just said that lots of her friends are telling her that there are “sightings” of Paolo.

"I think marami po makakasagot niyan. Kahit hindi ako ang sumagot. May mga tao who would message me about events, sightings... Pero I would ask him. Siyempre, laging walang confirmation," she said.

Paolo answered her with "Na pandemic, paano siya makikilala, naka-mask, naka-shield."

"Ganu'n po. May mga ganu'n siyang reason. Sasabihin niya na, 'Alam mo naman kung nasaan ako.' It came to a point, a friend of a friend — di lang basta friend, close friend... Tsaka 'pag babae ka, alam mo ata talaga. Or kahit sinong nagmamahal na tao — di lang babae, kahit anong gender — kapag nagmamahal ka, alam mo. Kapag kilala mo ang tao, alam mo," she added.

LJ cuts the line

The actress admitted that she doesn’t want to talk to Paolo anymore.

"Ayoko siya makausap. Ni-cut ko 'yung line. 'Di ko na siya kinausap. Parang natatakot ako kausapin siya. Kasi parang pakiramdam ko, totoo 'yung sinasabi niya sa akin. Pero marami kasi ako nalaman na 'di totoo. Natatakot ako na — I'm sorry if I'm gonna use this word — natatakot ako na ma-manipulate 'yung alam ko ngayon na facts,” she said.

"'Yung mga revelation at information na dumating sa akin the past two to three months, 'di po madaling i-digest. Yes, alam ko in my heart... I can't be wrong. Siguradong-sigurado ako na totoo. Ang dami ko na nakausap na nagpakita sa akin ng katotohanan kung paano siya kapag nakatalikod ako. Kaya ang hirap sa akin, kasi ito nakita ko, at meron siyang ibang katauhan, o iba sinasabi 'pag nakatalikod ako. 'Yung mga ibang bagay, meron akong proof,” she added.

The actress said it came to a point wherein she didn’t know Paolo anymore.

"Nung kinakausap ko siya, alam mo naman kung kailan nagsasabi sa 'yo ng totoo ang isang tao o hindi. Umabot sa point na, 'Sino yung kilala ko?' Hindi ko alam kung maiintindihan ng tao, pero, 'Sino itong tao na nakikita ko ngayon?' At ang hirap kasi naging close siya sa pamilya ko, hindi lang basta sa mga anak ko. Nakikita ko na nasasaktan sila para sa akin at para sa kanila din," she said.

God’s wisdom

LJ said she turned to God for wisdom to absorb all the pain in her. She admitted that she was so stressed the whole time that even her eyebrows were falling off.

"Grabe 'yung kapit ko the past several months. Minsan tinatanong ko sarili ko, 'Kung ito pa ba tama para sa mga anak ko?' Pero humingi ako ng wisdom sa Panginoon na, 'Tama pa ba ginagawa ko?' I was holding it together. Nakakalbo kilay ko. Kasi 'yung mga kapatid ko di alam,” she said.

"Bigla na lang ako nag-breakdown isang beses dahil sobrang sakit na. Sobrang hirap na po. Pero kumapit ako para sa mga anak ko. Kung walang batang involved, okay lang, 'di ko ipipilit yung sarili ko. Ang sa akin lang, kung ayaw mo na, basta sana okey 'yung mga bata," she added.

The actress admitted that she wanted a complete family but cannot stand Paolo anymore.

"As much as I really want a complete family, 'yung mga nangyari, 'di ko po kakayanin na maging malapit siya sa mga anak ko. Ganu'n kasakit 'yung nangyari. Ganu'n kahirap. Hindi ko lang masabi on-air kung ano 'yung mga 'yun,” she said.

“Pero 'di po kakayanin ng pusong nanay ko na ibalik siya. Para akong lumulutang. Para akong naka-autopilot. Hindi ako puwede tumigil. Hindi ako puwede magmukmok. Hindi ako pinaka-religious na tao. Pero sa gitna ng pangyayari na ito, du'n lang ako kumapit. I am in God's loving hands."

