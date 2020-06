Xander Ford answers girlfriend's rape allegations

MANILA, Philippines — Internet personality Xander Ford was accused of rape and physical abuse by his girlfriend.

In a lengthy Facebook post, Xander's girlfriend posted photos of alleged bruises she got from Xander as well as screenshots of their conversations.

BINIGAY KO LAHAT NG GUSTO MO PERO GINAGO MO KO. AYAW KO NA SANA MAG SALITA PERO SOBRA NA. Pa-victim ka msyado, msyado... Posted by Ysah Cabrejas on Wednesday, June 17, 2020

"BINIGAY KO LAHAT NG GUSTO MO PERO GINAGO MO KO. AYAW KO NA SANA MAG SALITA PERO SOBRA NA," the girlfriend began her post.

"Pa-victim ka msyado, msyado kang sinungaling. Palagi mo sinusumbat sakin na kasikatan lang habol ko sa’yo. Hangal ka ba? Tinaggap kita buong buo sinugal ko na lahat kasi pinili kita, pinag tanggol kita sa lahat, kasi sabi ko kahit sukuan ka ng lahat ako hindi kita susukuan pero ano ginawa mo?"

The girlfriend said that Xander always forced her to have sex even against her will.

"BAGO AKO SUMUKO NAG TIIS MUNA AKO pinipilit mo’ko na may mangyari satin Kahit na meron ako at kahit na AYAW KO Pag hindi ako pumayag magagalit ka kaya nga ako nag kapasa gawa mo Kasi pinilit mo ko!!" she alleged.

"Hindi kaba naawa sakin? umiiyak ako sa harap mo, nag mamakaawa ako sayo, na tama na ayaw ko na pero di ka nakinig sabi mo BASTA MABUNTIS KITA KAHIT IWAN MO KO OKAY NA KO DON tanga ka ba? Anong klaseng boyfriend ka?" she added.

She also said that Xander wanted the sympathy of the public even if she's the one who needs the support.

"Hindi lang isang beses nangyari yon! Yung una DAHIL LANG HINDI AKO PUMAYAG NA SABAY MALIGO SA’YO GRABI NA YUNG GALIT MO SAKIN. Pinamukha mo lang na KATAWAN lang Habol mo sakin. Binabaliktad mo ko sa lahat Para ano? Para malinis image mo? Nag papaawa effect ka pa. Kahit na ako yung mas kawawa! Tinapakan mo pagkatao ko eh!" the girlfriend said.

"MINAHAL KITA Pero di mo yun PINAHALAGAHAN. Lagi mo sinasabi mag babago pero HINDI KA NAMAN NAG BABAGO!"

Xander was trending on Twitter on Thursday because of his girlfriend's allegations.

On Facebook, Xander, whose real name is Marlou Arizala and who rose to fame for documenting his surgical transformation, simply posted a prayer, saying that God knows the "truth" behind what really happened.

LORD GOD KAYO PO ANG NAKAKAALAM NG TOTOO KASAMA KO KAYO SA LABAN HININGI KUNA PO NANG TAWAD SA INYO AMA. LAHAT NG PAG... Posted by Xander Ford on Wednesday, June 17, 2020

"LORD GOD KAYO PO ANG NAKAKAALAM NG TOTOO KASAMA KO KAYO SA LABAN HININGI KUNA PO NANG TAWAD SA INYO AMA. LAHAT NG PAG KAKAMALI KO SA BUHAY AT MALI KO," he said.

"KAYO NA PO ANG BAHALA AMA SA MGA NANGYAYARI NGAYUN."

The rape allegations came days after singer Frankie Pangilinan and broadcaster Ben Tulfo exchanged Twitter banters on whether or not the way a woman dresses affects men's desire to rape them.

