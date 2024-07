LIST: Flights canceled on July 25 due to 'Carina'

Rain drops on airplane window taken on Sept. 1, 2023.

MANILA, Philippines — The Manila International Airport Authority (MIAA) on Thursday announced that several international and domestic flights have been canceled due to the unfavorable weather conditions brought by Typhoon Carina (international name: Gaemi).

As of Thursday 4 a.m., the MIAA announced 148 flight cancellations.

Typhoon Carina and the southwest monsoon dumped record amounts of rainfall in Luzon on Wednesday.

As of early Thursday morning, Carina was crossing Taiwan with maximum sustained winds of 150 kilometers per hour (kph) and gusts up to 250 kph, according to the state weather agency PAGASA.

Here are the list of cancelled flights as of 4 a.m., according to MIAA's advisory:

KLM Royal Dutch Airlines

KL 807/808 Taipei-Manila-Taipei

EVA Air (BR)

BR 262 Manila-Taipei

BR 271 Taipei-Manila

China Airlines (CI)

CI 701/702 Taipei-Manila-Taipei

XiamenAir (MF)

MF 817/818 Quanzhou-Manila-Quanzhou

Philippine Airlines (PR)

PR 356/357 Quanzhou-Manila-Quanzhou

PR 2808 Davao-Manila

PR 2932/2933 Manila-Basco-Manilaa

PR 2014/2015 Manila-Tuguegarao-Manila

PAL Express (2P)

2P 2808 Davao-Manila

2P 2822 Davao-Manila

2P 2932/2933 Manila-Basco-Manila

2P 2014/2015 Manila-Tuguegarao-Manila

2P 2530 Cagayan-Manila

Cebu Pacific (5J)

5J 272/273 Manila-Hong Kong-Manila

5J 310/311 Manila-Taipei-Manila

5J 314/315 Manila-Taipei-Manila

5J 279/280 Manila-Denpasar-Manila

5J 931/932 Manila-Bangkok-Manila

5J 5054/5055 Manila-Narita-Manila

5J 813/814 Manila-Singapore-Manila

5J 5038/5039 Manila-Nagoya-Manila

5J 186/185 Manila-Incheon-Manila

5J 744/745 Manila-Haneda-Manila

5J 929/930 Manila-Bangkok-Manila

5J 018/019 Manila-Dubai-Manila

5J 110/111 Manila-Hong Kong-Manila

5J 196/197 Manila-Cauayan-Manila

5J 325/326 Manila-Legazpi-Manila

5J 383/384 Manila-Cagayan De Oro-Manila

5J 395/396 Manila-Cagayan De Oro-Manila

5J 451/452 Manila-Iloilo-Manila

5J 453/454 Manila-Iloilo-Manila

5J 485/486 Manila-Bacolod-Manila

5J 563/564 Manila-Cebu-Manila

5J 567/568 Manila-Cebu-Manila

5J 617/618 Manila-Tagbilaran-Manila

5J 623/624 Manila-Dumaguete-Manila

5J 637/638 Manila-Puerto Princesa-Manila

5J 635/636 Manila-Puerto Princesa-Manila

5J 649/650 Manila-Tacloban-Manila

5J 793/794 Manila-Butuan-Manila

5J 859/860 Manila-Zamboanga-Manila

5J 899/900 Manila-Caticlan-Manila

5J 919/920 Manila-Caticlan-Manila

5J 991/992 Manila-General Santos-Manila

5J 3965/3966 Manila-Davao-Manila

5J 703/704 Manila-Dipolog-Manila

5J 404/405 Manila-Laoag-Manila

5J 321/322 Manila-Daraga-Manila

5J 585/586 Manila-Cebu-Manila

5J 851/852 Manila-Zamboanga-Manila

5J 373/374 Manila-Roxas-Manila

5J 785/786 Manila-Busuanga-Manila

5J 2901/2902 Manila-Tacloban-Manila

5J 625/626 Manila-Dumaguete-Manila

5J 821/822 Manila-Virac-Manila

5J 891/892 Manila-Caticlan-Manila

5J 771/772 Manila-Pagadian-Manila

5J 447/448 Manila-Iloilo-Manila

5J 381/382 Manila-Cagayan De Oro-Manila

5J 473/474 Manila-Bacolod-Manila

5J 997/998 Manila-General Santos-Manila

5J 619/620 Manila-Tagbilaran-Manila

5J 961/962 Manila-Davao-Manila

5J 504/505 Manila-Tuguegarao-Manila

5J 487/488 Manila-Bacolod-Manila

5J 506/507 Manila-Tuguegarao-Manila

5J 557/558 Manila-Cebu-Manila

5J 645/646 Manila-Puerto Princesa-Manila

5J 993/994 Manila-General Santos-Manila

CebGo (DG)

DG 6193/6194 Manila-Daraga-Manila

DG 6113/6114 Manila-Naga-Manila

DG 6031/6032 Manila-San Jose-Manila

DG 6177/6178 Manila-Masbate-Manila

DG 6055/6056 Manila-Busuanga-Manila

DG 6841/6842 Manila-Siargao-Manila

Please refresh this page for updates.