'Kung sino 'yung wala sa ABS-CBN, gusto kong makatrabaho' â€” Jodi Sta Maria

'Kung sino 'yung wala sa ABS-CBN, gusto kong makatrabaho' — Jodi Sta Maria

MANILA, Philippines — Kapamilya actress Jodi Sta Maria revealed that she wanted to work with Kapuso actors.

During the recent media conference for her show "Lavender Fields," Jodi was asked who she wants to work with in the future.

“I guess siguro, kung may mga gusto pa ako, ang dami, eh. Kaya lang wala sila sa ABS-CBN. Kung sino 'yung mga wala sa ABS-CBN, gusto kong makatrabaho,” she said.

“Ang daming magagaling na artista ngayon. Ang daming revelation. Ang daming underrated. Ang daming mga theatre actor na magagaling," she added.

Jodi admitted that playing her character in "Lavender Fields" was hard.

“Like I said, this is the first time na gumawa ako ng ganitong genre. Noong tinanggap ko ang role, nagkaroon ako ng doubt sa sarili ko, kung kaya ko ba? Sabi ko na lang sa production, na every time magkakaroon ng action scene, mag-rehearse muna kami one day before. Kasi parang hindi ako confident na mag-rehearse lang ng same day," she said.

“Memorable rin talaga sa akin ang mga scene ko with Janine, kasi lagi kaming nag-aaway. Kapag nagkikita kami, nagsasalpukan, nagtatalakan. Memorable kasi kapag nagkikita kami, hindi kami nagsasabunutan, kundi nagbubugbugan kami,” she added.

