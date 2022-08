'Lalaki sa lalaki': Jeric Raval reveals heart-to-heart talk with Aljur Abrenica

MANILA, Philippines — Action star Jeric Raval revealed that he haven't watched any of his daughter AJ Raval's movies.

At his recent interview with Ogie Diaz, Jeric said at first, he didn't support AJ's sexy career.

“Pinasok ko sa TV5, na-reject pero nu’ng mag-guest kami sa ‘Minute to Win It’ doon siya napansin ng Viva. Dahil nga wala akong social media kaya hindi ko alam ang nangyayari sa kanila ,pumirma na pala ng kontrata. Tapos may pelikula na, ganu’n kabilis,” he said.

“Wala akong alam sa mga role na ginagampanan niya, ni minsan wala pa akong napanood na pelikula niya. Ang totoo niyan, hindi ko siya sinusuportahan sa mga ganu’n klaseng pelikula niya,” he added.

Jeric said that he’s uncomfortable watching his daughter bare her body on-screen that’s why he doesn’t watch her films.

“Oo kasi nahihiya ako. Ha-hahaha! Naaalibadbaran lang ako. At saka hindi niya ako ini-invite 'pag may press preview, ganu’n,” he said.

“Nakaganito ako sa sinehan tapos ganu’n ‘yung mga eksena tapos nakaganu’n ka, tapos ang tao nakatingin kay Jeric kung ano reaksyon, tapos aabangan ka para interbyuhin ka. Alangan namang ganu’n ang eksena tapos papalakpak ka, ‘Ang galing ng anak ko',” he added.

Jeric, however, said that although AJ going sexy is against his will, he is happy for her.

“Kung saan masaya ‘yung anak ko, sinusuportahan ko. Pansinin mo 'pag ‘yung anak mo lagi mong kinokontra, hindi kayo close. Me problema na ayaw pa ring magsalita sa ‘yo. Close sa akin lahat ang anak ko,” he said.

Likewise, although Jeric is happy for AJ and her rumored boyfriend Aljur Abrenica, he revealed that he and Aljur had a heart-to-heart talk.

"The last time I saw him, that was three months ago. Mabait naman si Aljur. Nagkausap naman na kami nang lalaki sa lalaki. Sabi ko, ‘Kung talagang mahal mo ang anak ko, iayos mo muna ‘yung buhay mo. Iayos mo muna ‘yung sarili mo, lahat nasa ayos at lahat nasa lugar. So whatever happens, hindi naman lumitaw na disgrasyada ‘yung anak ko. Babae ‘yung anak ko ‘tol, may anak ka rin.’ pero lalaki yata. Na-evaluate ko naman siya, mabait naman." —Video from Ogie Diaz YouTube channel

RELATED: 'At least 'di pala siya baog': Jeric Raval on daughter AJ's rumored pregnancy