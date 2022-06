'Lolo na po si Mayor Isko': Cristy Fermin says Joaquin Domagoso now a father

Joaquin Domagoso in an Instagram post on February 2022

MANILA, Philippines — Actor Joaquin Domagoso, son of outgoing Manila Mayor Isko Moreno, is now a father of a two-month old baby, veteran columnist Cristy Fermin confirmed.

In her radio program “Cristy Ferminute,” the showbiz columnist said that Isko is now a grandfather.

“Lolo na po si Mayor Isko Moreno. Dahil po sa lumabas na kuwento nu'ng kasagsagan ng kampanya hanggang eleksyon na hindi po nila kinontra at hindi rin po sinang-ayunan,” Cristy said.

“Heto po, ipinanganak na po ang baby ni Joaquin Domagoso na kamukhang-kamukha raw ni Mayor. Batang lalaki na pinangalanan nilang Scott. Alam mo ba kung ano’ng tawag kay mayor sa Tondo ng mga kapitbahay niya? Iskat, parang Iska. Nakakatuwa, lolo na si Yorme,” she added.

According to reports, Rafa Castro, daughter of former actor Diego Castro, is allegedly the mother of Joaquin’s baby.

“Napaka-cute raw po ng baby ni Joaquin Domagoso, ang tambok-tambok ng pisngi, ang taas ng ilong at ang guwapo-guwapo,” Cristy said.

“Ngayon, kung tatanungin ninyo po kami kung sino ang mommy ng baby, hayaan na lang po natin na ang magsabi nito ay si Joaquin kapag nagbigay siya ng pahayag. Pero alam din po namin siyempre ang pangalan ng babae, artista rin naman ito, eh, 'di ba?” she added.

RELATED: What Yorme Isko reminds son JD