Sharon Cuneta: Trolls worse than COVID-19

MANILA, Philippines — “Megastar” Sharon Cuneta is not letting trolls have the last word when it comes to her career, hitting back at why they’re focusing so much attention on her when they say she’s already irrelevant and past her prime.

“‘Yung mga bising-busy sa paninira sa akin ngayon na trolls. Yung mga pinagkakalat na laos na ako, pero follow naman ng follow sa akin at nagngingitngit sa pagcomment ng masasakit at bagay na bagay sa basurang mga salitang sadyang sa kanila lang puwede manggaling!” Sharon posted on social media last night.

The 54-year-old actress complained about bashers trailing her across platforms through Instagram, Twitter, Facebook and YouTube.

“Eh laos na laos na po ako. Wala na dapat akong importansya! Wala na dapat meaning o atensyon ang anumang lumabas sa bibig ko kasi wala na akong relevance di ba ‘yan ang sabi niyo? So bakit binibigyan niyo ako ng 100% na atensyon at lahaaaaat ng posts nyo nitong mga araw na ito ay paninira lang sa akin?”

The "Madrasta" star earlier this year chose to postpone her retirement plans, continuing her career which has spanned over four decades.

She renewed her contract with embattled network ABS-CBN and signed on for seven more movie projects.

“Kahit laos na ako at di na relevant at papansin - teka - pano ako naging papansin eh sa IG account ko ako at sa FB account ko at sa YouTube channel ko ako lumalabas? Bahay ko ang mga ito. Di ba kayo ang pasok ng pasok? Di naman kayo imbayted!”

Sharon said that her trolls were worse than COVID-19 and said that she’ll keep them in her prayers.

"Dahil makakahanap din ng vaccine para dyan at may gumagaling naman na marami-rami rin kahit paano at wala pang gamot. Eh kayo? Wala po kayong gamot. Awww...kawawa naman kayo. May sakit na sa kaluluwa na buhay pa kayo baka sinusunog na, wala na nga kayong puso, may incurable lason pa kayo sa utak," she said.

“Ayuda muna bago trolling okay? Tumulong muna kaya kayo sa kapwa kesa kinakalyo kayo kakasira ng walang ginagawa sa inyo at pagtulong pa sa iba ang iniisip. Eh di may pinatutunguhan din pala ang kinagagalit ninyong yaman ko na hindi ninakaw o hiniram, excuse me.”

