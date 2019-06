Coco Martin to Eddie Garcia: Don’t give up

MANILA, Philippines — Kapamilya actor Coco Martin believed that veteran actor Eddie Garcia will survive his medical condition after Garcia fell into a coma following an accident while taping his GMA 7 teleserye “Rosang Agimat.”

ABS-CBN’s “Primetime King” and the veteran actor were co-stars in the longest running teleserye “Ang Probinsyano” before the latter returned to the Kapuso network.

Eddie is still in a critical condition and his family already signed a do-not-resuscitate (DNR) order last June 14.

In an interview with Coco on “Rated K,” the actor asked Eddie to not to give up and they are there to support and pray for him.

"Lo, alam ko kayang-kaya mo ‘yan. Alam ko po na kung ano man 'tong nangyari sa’yo, alam ko na wala yan, malalampasan mo ‘yan. Huwag kang bibitiw, lagi kaming andito, nagmamahal sa’yo, humahanga sa’yo, at nagdadasal para sa’yo,” Coco said.

"Lahat kami nag-iintay sa’yo. Lahat kami nag-aabang ulit na magkasama ulit tayo sa trabaho sa lahat ng mga okasyon, sobrang mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ka ng industriya at ikaw ang inspirasyon naming lahat," he added.

Coco also recalled his first experience with the veteran actor as he specially requested Eddie to be cast on his past teleserye “Juan dela Cruz.”

"Hindi ko makakalimutan ‘yung first experience ko sa kanya nung una ko siyang makatrabaho sa 'Juan dela Cruz.' Talagang ni-request ko siya na sana makatrabaho ko siya kasi galing siya sa ibang network and then first time siyang magbabalik ng ABS-CBN,” Coco shared.

"Tapos nung nakita ko siya, nanginginig ako kasi nga parang sobrang tuwa na makakatrabaho ko ang Mr. Eddie Garcia. Napakasimple, tahimik... bilang artista, sa edad ni Tito Eddie, sobrang nabilib kaming lahat. Kasi siya yung tipong walang personal assistant, driver lang,” Martin recalled.

"Grabe yung pagmamahal niya sa trabaho, pagmamahal niya sa industriya. Yung pag-aalaga niya sa lahat ng mga proyektong ginagawa niya.”