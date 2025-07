Klea Pineda, Katrice Kierulf call it quits after 3 years

BOHOL, Philippines — Kapuso actress Klea Pineda revealed that she and girlfriend Katrice Kierulf have broken up.

In her interview with Boy Abunda, Klea said they have different priorities.

"Mutual decision 'yung nangyari, mutual yung breakup namin. And umabot na kami sa point na gusto niyang unahin 'yung sarili niya," she said.

“Gusto ko rin naman unahin 'yung sarili ko this time, piliin 'yung sarili ko this time. And na-realize namin na hindi na kami nakakatulong sa isa’t isa. Parang pinu-pull down na lang namin yung isa’t isa. Parang umabot kami sa ganoong point,” she added.

Klea said that she learned a lot of lessons with Kath through the years.

"Sa buong three years namin, wala akong regrets at all sa relationship namin ni Kat. Ang dami niyang naitulong sa akin. Ang dami kong natutunan sa kanya about love, about life, and I am sure ganoon din naman ang nagawa ko for her," Klea said.

“Ang sakit lang ngayon kasi okay kami. Parang okay ang dynamics namin. Kabisado ko siya, kabisado niya ako. Sobrang ganda ng relationship namin ni Kat, pero may mga aspect nga lang talaga sa buhay namin na kailangan naming piliin yung sarili namin or unahin namin yung sarili namin,” she added.