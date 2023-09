'Still love you po': Vice Ganda says after Juan Ponce Enrile called Vice 'bastos'

MANILA, Philippines — After former Senator Juan Ponce Enrile called him "bastos," Vice Ganda gave a shout out to grandfathers.

Enrile called Vice "salacious" in his interview with SMNI News Channel "Dito sa Bayan."

“Ang problema dito sa bansa natin, kung meron kang power — political, social, economic or whatever — halos hindi mo na iniisip 'yung kapwa. Sarili mo na lang ang iniisip mo. Akala mo maganda ang ginagawa mo, pero bastos ka, super bastos kang tao!” Enrile said.

“Hindi lang walang decency kundi abusado. Alam ko na mapagpatawa 'yang binabanggit mo na babae [Vice] magmula pa ng araw, ganyan na 'yan. You’re earning your living and popularity sa kabastusan,” he added.

At a recent episode of "It's Showtime," Vice was aked by a "Mini Miss U" to give a shout out for his grandfather.

“Nakakatuwa. Andaming lolong nanonood sa akin. Ang daming lolong nakatutok sa akin, 'di ba? At love ako ng mga lolos. Hi sa mga lolos na love na love ako. Love natin ang mga lolos,” Vice said.

“My God, sa social media ang dami ding nagsa-shout-out sa akin. My God, I’m so relevant and famous…" he added.

Vice also gave a shout out to those grandfathers who didn't like him.

“At ang isa sa mga pinakagustung-gusto naming pinagseserbisyuhan at pinag-aalayan ng saya ay 'yung mga matatanda nating nanonood sa atin. We love the elderly — our grandmas and grandpas. We love you lolos and lolas,” Vice said.

“Pati na rin sa mga lolong hindi ako masyadong like, I still love you po,” he added.

