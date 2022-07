Hipon Girl flexes latest 'budol': A new house

Herlene "Hipon Girl" Budol before the final screening of Binibining Pilipinas on April 22, 2022.

MANILA, Philippines — Comedienne Herlene Nicole Budol, popularly known as Hipon Girl, received a house from her manager, Wilbert Tolentino.

In her Instagram account, Herlene said that her dream to have her own house has finally come true.

"Natupad din ang aking pangarap magka house and lot. Salamat kay Sir Wilbert Tolentino," she wrote.

"Mga Ka-Squammy, Ka-Hiponatics, at Ka-Budol ko diyan, sobrang speechless po ako at overwhelmed," she added.

In Herlene's video blog on YouTube, Wilbert said he decided to give a house to Budol as motivation.

"Every time umiiyak siya nu'ng nawala si Nanay Bireng, lagi niya sinasabi, 'Nanay, sorry hindi mo naabot 'yung bahay'," he said.

"Excited kami sa'yo. Sana 'wag kang magbago. Ipagpatuloy mo lagi lahat ng mga plan ko para sa karera mo. Ma-deliver mo lang 'yon, isa nang malaking achievement para sa 'kin. Alam kong bibigyan mo ng mahigpit na laban ang Binibining Pilipinas and I will pray every night para makuha mo kahit isang korona lang," he added.

