Jennylyn Mercado stuns fans in maternity shoot

Jennylyn Mercado in her 34th week of pregnancy

MANILA, Philippines — Kapuso actress Jennylyn Mercado stunned her fans by sharing her Goddess-themed maternity shoot.

In her Instagram account, Jennylyn posted photos from her shoot with photographer BJ Pascual.

In his YouTube vlog, BJ said the theme was inspired by French painter Jean-Auguste-Dominique Ingres.

"For this shoot, actually, drinawing ko na yung mga layout before today para ma-prepare yung outfits for the specific pose and everything. And today's shoot is kind of like a mishmash of different ideas because initially, I just wanted a lot of volume and romanticism, ganyan,” he said.

"And parang gusto ko lang siyang magmukhang painting, para classic lang siya para yung puwede mo i-frame, di ba?" he added.

Jennylyn shared in the vlog that she was not sure if that she could pull off the concept.

"Yung concept, sabi ko, parang, 'Kaya ko ba 'to?' Kasi ang hirap, e. Di ba parang pag buntis ka 'tapos kailangan mong... Sabi ko, 'Masyadong glam yata ito para sa akin.' Pero kinaya ko kasi napaka-ano naman, napaka-bilis na katrabaho ni BJ," she said.

The actress also shared updates on her pregnancy, saying this current one is more challenging than the first one.

"Yung first pregnancy ko, parang alam mo yun, dahil 21 pa lang ako nun, parang dumaan lang siya. Hindi ako nahihirapan. Nagda-drive lang ako everyday. Pinupuntahan ko yung best fiend ko sa Las Piñas, gabi na ako umuuwi. Ganun lang, parang wala lang. Pero bigger ako nun, mas malaki. Talagang pinabayaan ko yung diet ko. Nag-gain ako ng 55 pounds, ganung level. Talagang ano lang, ine-enjoy ko lang,” she said.

“Ngayon, after almost 15 years, hay ang hirap! Ibang iba! Kasi ano siya, high-risk pregnancy ako. Simula pa lang nung first trimester ko, nag-bleed ako, yung kelangan ko nakahiga lang, naka-upo, hindi masyado gumagalaw, di ba? Kilala niyo ako, napaka-active ko, kung anu-anong ginagawa ko. So ngayon, wala akong magawa, yung nakahiga. 'Tapos, yung ultimong iihi ako, iihi ako sa tabi ng kama Yung ganung movement lang, yung konti lang. 'Tapos, ang bilis kong hingalin. Kung alam ko lang, nung 20s pa lang, nag-anak na ako nang nag-anak!" she added.

