'Siya dapat si Daniel Padilla ngayon': Cristy Fermin feels sorry for Albie CasiÃ±o

'Siya dapat si Daniel Padilla ngayon': Cristy Fermin feels sorry for Albie Casiño

MANILA, Philippines — Veteran showbiz columnist Cristy Fermin revealed that she felt sorry for Albie Casiño for the actor's past controversy with former girlfriend Andi Eigenmann.

In the Pilipino Star Ngayon online show “Take It Per Minute,” Cristy said Albie should be the love team partner of Kathryn Bernardo and not Daniel Padilla. She added that the news on Andi's pregnancy became a hindrance to the actor's career.

“'Di ba si Albie Casiño dapat ‘yung mabibigyan ng napakalaking role sa isang pelikula nila ni Kathryn Bernardo pero noong sumabog nga itong isyu ay nagpa-audition nga ulit itong Star Cinema ng ibang artista na pwedeng gumanap sa kanyang role,” Cristy said.

“At napakaswerte naman po talaga nitong si Daniel Padilla. Doon ay naglaro ang kapalaran. Maaaring hindi talaga para kay Albie Casiño itong katanyagan na ito kasi hindi natuloy, may humarang,” she added.

Cristy said she understands Albie now that the actor is saying bad things about his ex-girlfriend Andie.

“Kung ako ang nasa katayuan ni Albie, talagang masakit. Imagine-in mo ‘yung ganda nung oportunidad na lumipad dahil lumabas ‘yung isyu ng pagdadalangtao ni Andi na siya ang ama,” she said.

“Sino naman produksyon ang kukuha sa isang aktor na pinagbibintangang ama ng isa ring anak ng artista? Natural papalitan siya. ‘Yun ‘yung napakalaking oportunidad na lumipad,” she added.

Cristy also reacted on the post of Andi's sibling Stevie regarding the apology of the actress to Albie.

“HIindi ganun ka sinsero at kaseryoso.. parang hehehe.. ako naman ay naaawa kay Albie. Alam ko kasi ang istorya niyan eh. Siya dapat si Daniel Padilla ngayon,” she said. — Video from Pilipino Star Ngayon YouTube channel