Angel Locsin sorry over birthday community pantry that turned into nightmare after an elderly died

MANILA, Philippines — Kapamilya actress Angel Locsin apologized over her community pantry which turned into a nightmare after people flocked to the area and disregarded social distancing, which left a senior citizen dead.

In her Instagram account, Angel posted a video saying everybody was well-prepared for the event but people who cut the line made social distancing impossible to observe.

“Nagsimula naman kami ng maayos though mahaba yung pila may social distancing siya tsaka yung mga tao nabigyan na namin ng pwede nilang orderin, pipiliin na lang po nila para mas mabilis. Maayos naman po kami, may mga stubs naman po na pinamigay. Then parang yung mga walang stubs sumingit sa pila. Naiintindihan ko naman po kasi kanina pa sila sa pila pero ayon yung naging dahilan kaya nagsiksikan,” Angel said.

The actress-philanthropist said they contacted the city hall, police, military and barangay who helped them but the number of people grew larger, making it difficult to control.

“Pero nagsimula naman kami na maayos talaga. Yung aking ramp, kung saan kami nagbibigay, ay may mga markers pa po para ma-observe ang social distancing at maka-follow po ng protocols. Nagpatulong din po kami sa munisipyo, sa barangay po, may mga pumunta din pong pulis at military na tumulong di po. 'Di lang nila makontrol ang mga tao. Hindi po ito ang gusto kong mangyari. Nagsimula po kami ng maayos. Nagkataon lang talaga na gutom lang po talaga ang mga tao na kahit wala sa pila sumingit na po sila,” she said.

She apologized for what happened, saying she just wanted to celebrate her birthday by giving back to people.

“Sa lahat po ng naabala ngayon, pasensya na po. Hindi po ito talaga ang intensyon natin. Kahit anong paghahanda namin para ma-avoid yung gantong gulo, hindi lang talaga siya ma-control kahit na nandito na yung munisipyo, military, pulis, barangay,” she said.

“Sa mga hindi po mabibigyan today, nais ko din humingi ng pasensya. Gustuhin ko mang mag-abot, I don't think papayagan ako ulit na gawin 'to. Baka ipahatid na lang namin to kung ano mang matitirang goods sa area para mapakinabangan ng iba. Pasensya na po. Gusto ko lang po talagang i-celebrate ang birthday ko na makatulong sa ibang tao. Hindi ko po intensyon na makagulo,” she added.

Reports said that the senior citizen named Rolando dela Cruz was declared dead on arrival after he collapsed while lining up at Angel's community pantry.