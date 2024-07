'Parang sundalo': Smugglaz shares experience working in 'Batang Quiapo' with Coco Martin

MANILA, Philippines — Rapper and actor Bryan Lao, popularly known as Smugglaz, was all praises for his "Batang Quiapo" co-star Coco Martin.

In an interview with the media during the recent release of his music video for his new song "Piging," Smugglaz said Coco is very professional.

"Sa totoo lang po, si Coco Martin ay napaka-professional na tao. Pero bukod do'n na parang sundalo siyang kumilos ay napakabait niya rin po," he said.

"Off-cam, kasama rin namin siya sa mga harutan, kwentuhan, mga kwentuhang kanto lang. Pero ang pinakagusto ko po kay Coco Martin, 'pag trabaho, trabaho talaga. Hinihiwalay niya po 'yon. May oras siya para dito, may oras para sa trabaho.

"Si Coco Martin never 'yan nale-late. Dapat nakaready na kami."

Smugglaz said that his song "Piging" is a celebration of life.

“Ito po ay kanta celebrating life s'yempre sa aking kaarawan at s'yempre celebration din ng journey ng isang Smugglaz. Kasama 'to sa lahat ng kasamahan ko, mga kasabayan at s'yempre lalong lalo na lahat ng mga sumusuporta akin dito kasama kayo sa 'Piging' na 'to. Kaya nga sabi ko, 'Imbitado ka!', 'di ba?” Smugglaz said.

“Parang bukod po sa birthday ko ginawa ko po 'tong kanta para maging soundtrack siya sa buhay din ng ibang tao. Kumbaga soundtrack nila 'pag nand'yan na rin sila at pasasalamat dahil sa ang daming nangyari nandito pa rin sila still standing sa paglipas ng panahon maraming nagbabago, may mga kasamahan tayong nawawala, may mga pumapalit but still nandito pa rin tayo,” he added.

Produced by Believe Music Philippines, "Piging" is now available on different streaming sites.

