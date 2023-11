Kim Chiu says Mark Leviste organized her reunion with Kris Aquino

MANILA, Philippines — Actress Kim Chiu revealed that it was Batangas vice governor Mark Leviste who made her reunion with Kris Aquino possible.

In an interview with the media during the "Linlang" thanksgiving press conference, Kim said she is happy to finally meet her "Ate" Kris again.

“Sobra po akong nasiyahan. Noong una, nahihiya ako kasi baka nagpapa-treatment siya at bawal puntahan. Ayokong kulitin siya kasi kapag nag-text ako na pupuntahan ko siya, gagawa siya ng paraan," Kim said.

“Kinamustahan ko muna siya kay Sir Mark at siya ang gumawa ng paraan na pumunta ako. Naging smooth ‘yung pagkikita namin at may kwarto na ako sa bahay nila,” she added.

Kim said that she turned emotional when she met Kris but held back her tears because Kris did not want her to cry.

“Naiyak ako, as in sobra. Pero ayaw ni Ate na maiyak ka. Parang sa tagal ng 'di namin pagkikita, ang dami naming napag-kwentuhan,” she said.

“Inabot na kami nang oras na kailangan niyang umalis kasi magpapa-checkup na siya,” she added.

Kim also said that Kris is now doing better than before.

“Ate is doing well na ngayon now. Not super well, but better than before. Pero marami pa siyang treatment na kailangan harapin. Masaya ako na nakita ko siya, nakayakap ko siya," she said.

