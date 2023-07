Katrina Paula debunks Sabrina M's relationship claim over Rico Yan

MANILA, Philippines — Former sexy star Katrina Paula debunked Sabrina M's claim that the latter had a relationship with actor Rico Yan back then.

In her interview with Cristy Fermin, Katrina said Sabrina and Rico did not have any kind of relationship.

“Nagkaroon ba ng relasyon ang namayapang si Rico Yan at si Sabrina M. sa pagkakaalam mo bilang saksi?" Cristy asked Katrina.

"Nay, wala. Walang relasyon na naganap sa kanila. Baka nagkatikiman sila, pero 'yung relasyon, hindi ko alam kung saan nanggaling," Katrina answered.

WATCH: Katrina Paula tells Cristy Fermin about Rico Yan and Sabrina M

Katrina recalled a time when she and Sabrina were with Rico, Dominic Ochoa and Marvin Agustin in Clark, Pampanga. She admitted that something happened between her and Marvin at that time.

“Wala kaming relasyon [ni Marvin], Nay, as in ano lang, alam mo 'yung kabataan days, mapusok or malalandi. 'Yun lang po ang nangyari. Wala pong relasyon," she said.

“Actually, ako, aaminin ko, ha. Sorry sa mga anak ko, pero alam ng mga anak ko, kasi professional na 'yung mga anak ko. Pero ito talaga ako, e. Malandi. Ako 'yung malandi.

"Kami ni Marvin, nagkalandian, pero hindi ko maintindihan kung paano 'yung sitwasyon na sinasabi ni Sab. Sobrang bait po ni Rico Yan. Sobrang marespeto siya.

"Pinatuloy niya kami doon. Siya na lang 'yung nag-give way para makatulog or makahiga kami sa kama.”

Cristy then asked: “Minsan lang ba nasabi ba sa'yo ni Sabrina na naging magkarelasyon sila ni Rico?”

“Oo, nasabi niya sa akin yon, pero walang relasyon na matagal. Siguro nga nagkatikiman sila pero walang relasyon," Katrina answered.

Conversation with Claudine Barretto

Katrina revealed that she had a conversation with Claudine recently because they are working together on the movie "Loyalista," which is based on the life story of Imelda Papin.

“Hindi ko ine-expect na si Claudine Barretto 'yung bida sa… Ang tagal ko nang hindi gumagawa ng pelikula. Biglang nagpakilala ako sa kanya. Sabi ko, ‘Hi Claudine, ako si Katrina Paula.’ Sabi niya, ‘I know you.’ Sobrang na-touch ako dahil kilala niya ako. Sino ba naman ako? Siya si Claudine Barretto, 'di ba?

“Sabi niya, ‘Di ba, friend mo si Sabrina?’ Sabi ko, 'Oo.' Alam mo ‘yung confident akong sumagot na oo kaibigan ko si Sabrina. Sabi niya, ‘Baka puwede akong makiusap. Sabihan mo naman 'yung friend mo.’ Ganoon siya kalumanay. Gusto kong matunaw sa kinauupuan ko. Bakit ko pa sinabi na kaibigan ko si Sabrina?

“Sobrang bait ni Claudine. Sobrang bait niyang nakiusap sa akin na, 'Baka naman puwede mong sabihan 'yung kaibigan mo na huwag na niya akong idamay at saka baka naman, huwag na niyang gamitin si Rico kasi matagal na siyang namatay. Kawawa naman.’"

Katrina said that she already talked to Sabrina about what Claudine told her.

“So, dahil kaibigan ko naman itong Sabrina, e, sinabi ko sa kanya. Parang deadma lang siya. 'Ha?' Ganyan-ganyan lang siya. Si Sabrina, matagal ko nang kaibigan, pero hindi ko alam kung bakit siya nagbukas ng… alam mo 'yon?” she said.

“Kawawa naman si Rico Yan. Paano niya ipagtatanggol ang sarili niya, e, wala na siya,” she added. — Video from One PH YouTube channel

