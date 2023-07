Claudine Barretto plans to sue Sabrina M over Rico Yan relationship claims

From left: Sabrina M; Claudine and Rico in a scene from their movie

MANILA, Philippines — Veteran showbiz reporter Ogie Diaz revealed that actress Claudine Barretto is planning to file a case against '90s sexy star Sabrina M after claiming that she was in a relationship with actor Rico Yan back then.

In Ogie Diaz Showbiz Update on YouTube, Ogie blasted Sabrina for allegedly manufacturing a love story between her and Rico.

“Balak magdemanda ni Claudine Barretto dahil hindi raw totoo ‘yung sinasabi ni Sabrina M na aware si Claudine at ginagamit pa si Bobby Yan. E, ang claim pa ni Sabrina M ay binigyan pa siya ng bulaklak ni Bobby Yan para ilagay do’n sa nitso bago isara, hindi rin naman daw totoo,” Ogie said.

“Bakit Sabrina? Bakit kailangang mag-imbento? Kung gustong magbalik?” he added.

Ogie’s co-host Mama Loi then said, “Kung gumagawa siya ng story, bakit nga ba si Rico Yan ang naisip niya?”

“Ewan ko, Dyosko napaka-gentleman nu’ng tao, ‘yung breeding ni Rico Yan, kahit ako close kay Rico Yan, e, ako nga ‘yung atungal nang atungal do’n hindi nga ako binigyan ng bulaklak. Nag-ilusyon pa ako?” Ogie laughed.

“Dyosko naman, Sabrina naman, tigilan mo na ‘yan baka isipin ng mga tao na ‘Ano ba ‘yan si Sabrina M, bumalik na naman ba sa bisyo?' Dapat kung magbabalik clean slate, ‘wag kang gagamit ng ibang tao. Ipahinga mo ‘yang idea mo na ‘yan,” he added.

Ogie alleged that Sabrina is only using Rico for her comeback movie.

“'Wag ka gagamit Sabrina ng tao at saka paano niya ipagtatanggol ang sarili niya, patay na siya. Sinong puwedeng sumegunda sa sinabi mo? Wala 'di ba? Ikaw lang nakakaalam! Ayan nga nagpapakilala tapos gumagamit ng patay. Sabrina, ipahinga mo ‘yan ha. Puwede ka namang humingi ng tulong para i-promote ‘yang pelikula mo, utang na loob, ‘wag nang gumamit ng patay,” he said.

“Kasi nakakahiya ‘yan, gumamit ka na nga ng ibang tao tapos patay pa, hindi rin naman kikita ‘yang pelikula mo, paano?” he added.

Sabrina revealed recently that she allegedly had a relationship with Rico for more than two years. She said that her relationship with Rico came after his relationship with Claudine. —Video from Ogie Diaz Showbiz Updates YouTube channel

