Francine Diaz's mother, cousin lambast Andrea Brillantes

Andrea Brillantes (left) and Francine Diaz: 'Kadenang Ginto' is their acting playground

MANILA, Philippines — Francine Diaz’s mother and cousin lambasted Andrea Brillantes after her Instagram Live on Monday night.

In a now deleted post, Francine’s mom Merdick Diaz took to her Facebook account to send a strong message to Andrea, asking the actress to stop bullying her daughter.

“Nanahimik anak ko tigil-tigilan mo na anak ko, manahimik ka na. Wag mo 'ko pilitin maubos pasensya ko sa inyo! Baka magkaalaman tayo hanggat maari ayaw ka patulan. Puro pang-unawa at pagpaparaya ang binigay sayo ng anak ko,” Merdick said.

“Hindi porket hindi kami sumasagot at kumikibo, hindi ibig sabihin ok lang sa amin. Wag ako Andrea Brillantes,” she added.

She also had a message for Seth Fedelin, who remained silent when Andrea and her fans bashed Francine earlier this year after photos of them circulated online.

“At ikaw Seth, sana ganyan din ang ginawa mong pagtatanggol sa anak ko ng nadamay sayo kung talagang tinuturing mong kaibigan anak ko,” Merdick told Seth.

During Andrea’s IG live, she clarified that she didn’t rush to a dressing room to confront Francine after the said viral photo issue.

“After posting the TikTok, ang dami nang kumalat na fake news. Wala pong totoo doon. Hindi ako nagloko. Hindi ko rin jowa ang mga pinagkalat niyo na kasama kong lalaki sa pictures. At pinaka importante sa lahat, hindi ho ako nanugod sa dressing room. Hindi ho talaga. I also don’t know where people got that,” Andrea said.

“Guys, let’s be real. Kung totoo naman ‘yun, sana kumalat na, pero walang kumalat na video. There are CCTVs in every corner of ABS-CBN, and I actually asked for a footage para lang mapakita ko sa mga tao na hindi ko ‘to ginawa. Nandito ako sa elevator, bumalik ako sa dressing room. I didn’t do that,” she added.

Christle Saenz, Francine’s cousin, accused Andrea of lying — saying that the incident really happened.

“Awit sayo girl ANDREA BRILLANTES! Hindi daw totoong sinugod? Ako na po nagsasabi sinugod nya yung pinsan ko sa dressing room! Sinugod mo kasi nag story ng pic with Seth di ba?! Ayaw mo mag story si Chin dahil ayaw mo magkaron ng chance ang FRANSETH! So feeling mo naman ka attitude mo si Chin?” Christle said.

“Feeling maagawan, cheater naman! Wag mo kami pikunin baka sugurin ka din namin! Ikaw na nga nagloko, dadamay mo pa si Chin! Lahat na lang kasi gusto mo! Ikalma mo girl alam namin di ka mauubusan nyan baka ikaw mismo maubos! Minus 1,000 ka kay Lord kung palagi ka magmamalinis!” she added.

