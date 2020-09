Maja Salvador says goodbye to ABS-CBN, treats family to street food party

MANILA, Philippines — Kapamilya actress Maja Salvador bade farewell to ABS-CBN, her home network for almost two decades, as she thanked the TV station for the support through the years.

In her Instagram account, Maja said she will join Star Magic head Johnny Manahan in a project with another network.

“Ako po ay taos pusong nagpapasalamat sa mga taong walang sawang sumusuporta sa akin at sa ABS-CBN,” she said.

“Mga kapamilya, sasamahan ko po muna ang aking tatay na si. MR.M kaya sana wag po kayo magulat kung makikita niyo akong lumabas sa ibang network at patuloy makapagbigay ligaya sa inyo kahit sa anong paraan at plataporma,” she added.

Maja also asked her fans to support her in her latest journey..

“Sana po ay tuloy tuloy niyo akong samahan at suportahan sa kahit anong landas na aking tatahakin. maraming salamat po,” she said.

Prior to this, Maja revealed that she now has over one million subscribers on YouTube. She celebrated her milestone with a street food party with her family and boyfriend Rambo Nunez. She documented the celebration in a YouTube vlog.

“Salamat sa pagsama sa masayang journey na ito. Marami pa tayong pagsasamahan mga beshies,” she said.

“Isang milyong pasasalamat mga beshies. One million na tayo, one million subscribers. Maraming-maraming salamat po sa inyong lahat. Isang milyong pasasalamat dahil sa sinamahan niyo ako sa journey na ito. Noong naisipan ko na gumawa ng YouTube channel mga beshies, ginawa ko ‘yon dahil mas gusto ko na makilala niyo po ba ako ng mas personal pa, kalalimlaliman na pagkakakilala, ‘yung ganu’n,” she added.

RELATED: LIST: TV5 shows with Kapamilya, Kapuso stars — but where is Kris Aquino's?