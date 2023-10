Kamikazee kicked out from Sorsogon festival due to alleged bad attitude

MANILA, Philippines — Original Pilipino Music (OPM) band Kamikazee was kicked out from Kasanggayahan Festival in Casiguran, Sorsogon due to alleged bad attitude.

In a now viral video on social media, Sorsogon Governor Edwin Hamor can be seen apologizing to his constituents as he announced that Kamikazee will not be performing.

“Sana na naintindihan niyo. Hindi ko gusto to. Kaso sinabi ko nga, may attitude. Hindi na 'yan makakabalik sa Sorsogon, maniwala kayo sa akin.

“Maraming banda, maraming banda na gustong magpasaya sa atin. Pero kung ganu’n naman 'yung ugali, pasensiyahan tayo. Okay?

“Inuulit ko, bayad 'yun. Kasi bago mag-perform sila dapat bayad. Pero pinauwi ko na, hindi ko na patitirahin 'yun sa Residencia. Pinauwi ko na sa airport, du’n sila mag-umaga. Okay?

“Inuulit ko, hindi tayo puwedeng bastusin, ang mga taga-Sorsogon. Pinipilit ko na itaas ang dignidad ng bawat Sorsoganon, pero huwag ganu’n. Huwag ganu’n na tayo’y bastusin. Okay?

“Si Vice Ganda, pasasayahin kayo. At dadalhin ko rito si Sarah Geronimo. Okay?” Hamor said.

According to a "24 Oras" report, Hamor got angry after Kamikazee declined to take a picture in their tourist attraction Thousands Light Roses.

Other bands Imago and I Belong To The Zoo obliged to take a photo in the tourist attraction.

