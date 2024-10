AJ Raval reacts to Internet user questioning Aljur Abrenica's political bid

MANILA, Philippines — Former Vivamax star AJ Raval fired back at a basher questioning her boyfriend Aljur Abrenica's decision to run for councilor in Angeles, Pampanga.

In a past post on Instagram by AJ showing her with Aljur, a basher commented on the post.

"Tigas ng mukha mo tumakbo ng eleksyon eh sariling pamilya mo nga iniwan mo at hindi mo mapanindigan taong bayan pa kaya!" the basher commented.

"Laos na kasi kaya politika naman ang gagawing gatasan," the Internet user added.

AJ replied on the basher's post.

"I will pray for you," she wrote.

"God bless you and your family," she wrote in another comment.

The social media user, however, fired back at AJ, saying: "Thanks! Di ko kailangan ng prayers mo kung sa gaya mo rin lang na tao mangagaling ang dasal at tingin ko mas need mo ata ang dasal namin para sayo at sa jowa mong laos at irresponsable kasi hindi naman kami ang nang agrabyado sa pamilya ng jowa mo."

"Tsaka hindi naman ikaw ang issue at hindi naman ikaw nag tatakbo sa eleksyon kung makapag react ka as if ikaw 'yung legal wife! At sa totoo naman eh paanong tutulong jowa mo sa taong bayan kung sarili nyang asawa at mga anak hindi nya naipaglaban at napanindigan taong bayan pa kaya!?"

As of press time, AJ has no reply to the Internet user's additional comments.

