Loisa Andalio turns emotional for hardship as unemployed breadwinner

MANILA, Philippines — Kapamilya actress Loisa Andalio turned emotional upon opening up on her hardship as breadwinner during this pandemic.

In an episode of ABS-CBN’s “Magandang Buhay” recently, Loisa said the pandemic is challenging for her because she has no work.

“Pinaka-challenge talaga 'yung walang work. Bilang breadwinner, 'di ba, mahirap? Ikaw 'yung inaasahan ng family mo. Ikaw 'yung may pinaka-okay na trabaho n'un tapos biglang nawala," Loisa said.

She, however, remained optimistic.

"Sobrang hirap pero lagi kong sinasabi na, 'Okay lang yan. Malalampasan natin ito.' Kumbaga, pagsubok lang din talaga 'to e. Palaging dumadaan 'yung ganitong nangyayari sa mundo. Kailangan mo lang din magtiwala. At saka itong quarantine din nagpalapit sa atin sa Diyos. Kasi, 'yun na lang talaga pinanghahawakan mo," she said.

Despite these, Loisa said she didn’t show her hardship to her family.

"Ayaw namin sila matakot. 'Di din namin pinapakita ('yung nararamdaman namin)," she tearfully explained.

"Mas pinapakita ko sa family ko na 'wala ito. Okay lang 'to. Okay lang wala akong trabaho, 'wag niyong isipin.' Pero, deep inside siyempre, hindi okay."

