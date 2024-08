Guidance Counselors Licensure Examination

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 316 out of 539 passed the Guidance Counselors Licensure Examination given by the Board of Guidance and Counseling in N. C. R. this August 2024.

Roll of Successful Examinees in the Guidance Counselors Licensure Examination held on August 13 and 14, 2024 released on August 16, 2024

1 ABAD, AIRA RIZA ADONA

2 ABORDE, JULIO JR MARCO

3 ACUÑA, MYLENE AGAGAD

4 AGBAY, HANNA LIZEL SAN PEDRO

5 AGOOT, NATHALIE DAPHNE MOSUELA

6 AGPOON, CHRISTINE JOY ABRAHANO

7 AGUINALDO, HAIRA ARTILLAGA

8 ALTUBAR, RYAN JAY PELIMER

9 ALZAGA, CATHERINE BRONCANO

10 ALZATE, ALLIZA BETH BILEY

11 AMASA, APRIL SORIAGA

12 AMORA, LEA MAY LINGCORAN

13 ANG, AILEEN EVANGELISTA

14 ANGCAO, HANNAH MARJORIE ASIS

15 ANGELES, MARIA ELISA

16 ANGELES, REMO DOMINGO

17 ARCEGA, JENE LIANICA CORPUS

18 ARQUIZA, PIA ERICKA MENDOZA

19 ARUGAY, ROXANNE SAYAGO

20 ASISTIO, EUNICE GRACE AGUILAR

21 ASUNCION, RONAHLEE AZORES

22 ATIENZA, KATHRINE GRACE VARILLA

23 AURELLANA, KRISTINE JOY OSANA

24 BACCAY, JHONA MAE CABALZA

25 BAEÑO, LOVELY ANN RELOS

26 BAGUIDUDOL, AYESA POLIAS

27 BAGUIO, CHERRY CEZAR

28 BAGUMBARAN, AMIRA RADIAMODA

29 BALANAC, JERUZ MARAÑA

30 BALTAZAR, ZYRAH REGINA REVINA

31 BALUNOS, JULIE CRISTY CORONEL

32 BANDALAN, REMECHYL LASCUÑA

33 BANZON, ANGELA MATHILDA GAMBOA

34 BARRAMEDA, TROY ARTHUR PORCALLA

35 BARUANG, SIRILA MAMANGCAO

36 BASILIO, ALYNNA HASMINE LLACUNA

37 BATANG, RAZEL ANNE BUHAIN

38 BAUTISTA, RAY-AN ALIPIS

39 BELEN, LOIDA SIDDAYAO

40 BENESISTO, JEFFREY TONOG

41 BERNARDO, NOEMI RUTH MESANA

42 BESMONTE, MA. KIMBERLEI FAE ISLAO

43 BILLOTE, WILLIAM JO SE DELA MASA

44 BISMAR, JERWIN ANCHORIZ

45 BITUN, KATRINAMAE NUÑEZ

46 BLARDONY, ZOREN MATTHEW LONTOK

47 BONGANCISO, JADE GALLOS

48 BONIFACIO, MARIE CHARMAINE SINOCRUZ

49 BOÑALES, MARY JOY FLORES

50 BUGUINA, CRISTHIELLE MIGUEL

51 BULISIG, JULIE ANNE CABUG

52 BURIAS, JOSEPHINE AGNES SILVERIO

53 CABILES, AULEY ERSANDO

54 CABRADILLA, ALEX ADRIAN CORTEZ

55 CADAG, DARIA CAMELLA BOARAO

56 CAERMARE, MYRA RAFANAN

57 CAJIPO, SARAH GO

58 CALMA, ROSEMARIE NUÑEZ

59 CALUAG, GIRLIE PAREÑO

60 CANG, DENISSE MARIE ABING

61 CAO, CECILE CABACUNGAN

62 CAPILI, KIM ANDREA SANDOVAL

63 CAPULI, ROCHELLE ANNE CABRERA

64 CAPULONG, RHODORA VITUG

65 CARANDANG, CARLA MARIE DAVID

66 CARPIZO, VERA CELESTE SUMALINOG

67 CARTER, CARLSON JUDE YATCO

68 CASTRO, AUBIEN CHUA

69 CATAPANGAN, MARRA MAE FERRER

70 CATLI, SHAQUILLE SABARRE

71 CATUBIG, GERALEN CABALLO

72 CAYABYAB, ROSE ANNE VELASCO

73 CELINO, IRAH FAITH DENOSTA

74 CERAFICA, CYRIL JOBO

75 CERVANTES, MEL JOBELLE BAGBAGAY

76 CINCO, MARISA MABAGO

77 CONCEPCION, CHRISTINE ALBARADO

78 CORDOVA, MA. LAIZA VILLAVERDE

79 CORTEZ, SAMANTHA RAE ATIENZA

80 COSME, MANNY PONGDAD

81 CRUZ, AARON RALPH FEROLINO

82 CRUZ, IVY MARIE DELA FLOR

83 CUNANAN, ESTEFENY MONTAÑO

84 CUNANAN, KRISTINE EVANGELISTA

85 CUNANAN, YSABELLE MARIE CURAY

86 DAGSINDAL, GENALDO CAGAYAT

87 DANIEL, CLARRIZ GALLEGOS

88 DAQUIOAG, LORIELYN DIZON

89 DATU-RAMOS, JUHAYNA PAMOADAN

90 DE CHAVEZ, MARY GRACE MAGSINO

91 DE GUIA, SETH REYES

92 DE GUZMAN, MYLDE LORAINE LOPEZ

93 DE LA ROSA, MARC CHESTER NOVIDA

94 DE LEON, MARIE ANTONETTE MANGONA

95 DEFANTE, ANNALEE BONTUYAN

96 DEL ROSARIO, LOIDA JACOB

97 DELA CRUZ, AIRA MONIQUE DEL ROSARIO

98 DELA CRUZ, DORINA DOLOSA

99 DELA CRUZ, EVANGELINE NOLASCO

100 DELA CRUZ, JIN ORPHA BACUNGAN

101 DELA CRUZ, MICHELA PORLAJE

102 DELIMA, KIT RAFAEL PEREZ

103 DELOS SANTOS, KRISTIAN DAVE MONDRAGON

104 DENOY, MELANIE RONQUILLO

105 DICOS, RYAN PAUL TACAY

106 DIMALIBOT, SHARLANE THEA BUHAY

107 DIPASUPIL, APRIL ROSE CATAPANG

108 DIZON, JOCHEBED ACLARACION

109 DOLLESIN, ANSHERINA FORMARAN

110 DOMINGO, FATIMA BELLE MALUSAY

111 DUMLAO, JAY PAOLO CARDONA

112 DUNGGANON, EMIE GUIRON

113 DURANA, MA. CATRINE DOLOSA

114 EBUÑA, VINZE NIKKU MARAPOC

115 ECIJA, NORMAE CABACABA

116 EJAR, HANNAH RACHELLE OANI

117 ESGUERRA, BELINDA BATANG

118 ESPIRITU, KISHA MARIE CAHATOL

119 EVASCO, JASMINE KIMKIMAN

120 FABAY, JUDITH BARELA

121 FELAIRE, CZERR ODRANOEL OLIVEROS

122 FERMANES, LEAH ANGELI SIAWINGCO

123 FERNANDEZ, VANESSA NOCETE

124 FILARCA, ARNEL LLENADA

125 FLORES, MA. CHRISTAL JOY BORRES

126 FLORES, PAUL JOHN GARCIA

127 FRANCIA-SOLIS, MINELLA JUDITH AQUINO

128 GABRIEL, JELISA PASUGNOD

129 GABRIEL, MARIE TINA TIWAKEN

130 GALOPE, RAVEENA

131 GANA, MARIA GEORGIA GALANG

132 GANDULFO, AGNES ESPARES

133 GARACHICO, J. ERWIN SOMBLINGO

134 GARCIA, VIVIAN GRACE GALERIO

135 GASCON, CHRISTOPHER SANTIAGO

136 GAUNIA, JONERIZZA LIBERATO

137 GENOVE, BENJAMIN III LARDIZABAL

138 GISALA, FLORIDA MAGLAY

139 GITO, HANNAH KRISHIA DELA ROSA

140 GOCOTANO, EDUARD KYLE GRAJO

141 GOLOSO, JEAN ROSELLE ESMILE

142 H.NAIF, NORFATMAH H.RAHMAN

143 HARON, JOHAIMA PANDAPATAN

144 HIPOLITO, ABRAHAM NEAL CRUZ

145 IMPERIAL, LEXYR GALE SAN AGUSTIN

146 ISAAC, JUDITH ROBLES

147 JAPZON, RALPH RAINIER BUNGAY

148 JUNDAK, MARY JANE SALUDADES

149 KABIGTING, LIZA TORRECAMPO

150 KINTANAR, CLAIRE JEAN SACNAHON

151 LABUGUEN, MA. ROCHELLE JUDEA BIADO

152 LACANILAO, KZENIA GREGORIO

153 LACERNA, MICAH JOY VASQUEZ

154 LACHICA, CHRISTEL RHEA GALUMO

155 LACSAMANA, BERNADETTE MAALA

156 LADAO, CLARESILLE ABAIGAR

157 LADIA, MEDLIT JR CASTILLONES

158 LAGARTO, FRANCIS FELIX VASQUEZ

159 LAGOS, HAZEL OBILLOS

160 LANDICHO, ERIKA MAE SANTUYO

161 LARGO, LAGUNA RIOS

162 LATE, ROSEMARIE DEGALA

163 LAUT, GORETTI REA PEÑA

164 LAYAG, HEBER KIDSOLAN

165 LIM, MA. SILVIA ISABEL TANTUNGCO

166 LIMAYO, MARIE JUNE BALLOCANAG

167 LIWANAG, KIM ADRIENNE VILLANUEVA

168 LOGDAT, ALDRIN ROCO

169 LOPEZ, CLARISSE MAE AGUILAR

170 LOPEZ, REGINE BANDA

171 LORETO, ANGELOU MARIE CARRASCA

172 LOSBAÑES, PAULA GRACE SUMAGAYSAY

173 LOZANO, GIOLO YANNE MATTHEW PINEDA

174 LUATON, TONIRUTH MANZANO

175 LUCEÑO, AURORA CAÑETE

176 LUMBANG, GEENROSS ASHLEY BEISNER

177 MACARAEG, LARA JESSA FLORA

178 MACARAIG, NATALIE RAE CABALQUINTO

179 MACHATE, ANGELYN BARRAL

180 MALECOSIO, GERALDINE ODIAMAN

181 MALLARE, JONATHAN LEMUEL BARLIS

182 MALONZO, ELLA MARGARITA NAPOD

183 MANANSALA, GISELLE ANN ENRIQUEZ

184 MANDING, ERIKA BUNUEN

185 MANGLO, MARINELLA LEMUS

186 MANGUBAT, ELIZABETH GALERA

187 MANLUTAC, DIANA ROSE CHAVEZ

188 MANOS, VANESSA GRACE LEONAR

189 MANUEL, BEVERLY GRACE PALMA

190 MANUEL, MARIA CECILIA LAIG

191 MARTINEZ, ALIZSA JOY NIERVES

192 MARTINEZ, ENELDA VILLAMOR

193 MARTINEZ, PAULINE YANSSEN GUZMAN

194 MARTIREZ, PHILIP RONUELLE VILLETE

195 MASANQUE, NIKKA ATIENZA

196 MATA, BERNICE MASANGCAY

197 MAZON, JOYLEN GRACE DULAY

198 MEDRANA, LIZ CATHERINE MACUJA

199 METIN, CHARMAINE FAITH SELDA

200 MIRANDA, MARCO DEL MUNDO

201 MOGNILING, LEMUEL RONATO

202 MOLLASGO, AIRIS CANTERO

203 MONTEMAYOR, AMELITA ESPIRITU

204 MORENTE, BEATRIZ ANDREA SAGUIL

205 MOSO, KIMBERLY BANDOQUILLO

206 MUSNI, SERGI GIANN ENRIQUEZ

207 NALE, JESAMINE ARELLANO

208 NAVARRO, TARAH AMBASA

209 NULLAN, ANGELICA FUNTILAR

210 OCAMPO, JEZZIAH CABAIS

211 OFO-OB, ANNIELYN BELOKEN

212 OLIVER, RENY JANE SAAVEDRA

213 OLIVEROS, MYRA KANESSA LABIAO

214 OMBAO, MARIANNE VALE

215 ONG, CRISZCHELLE RECUENCO

216 ONG, LOURDES DUGAN

217 ORIGIN, NETHGEN ANTIPUESTO

218 PABALATE, EUNICE ANN APOSTOL

219 PACIENTE, JAY ADRIAN PINCA

220 PACITENG, DEBBIE HER CABATAN

221 PADRID, LYRA ANNE LOPEZ

222 PAGAR, ARLENE ARTILLAGA

223 PAHILANAG, TRINA GRACE LEONIDAS

224 PAJURA, JENNET FIGUEROA

225 PANAGUITON, JANNAH FIEL

226 PANES, JOAN AMIS

227 PARAS, GLENAH FATIMA ANIMAS

228 PAREL, JHONNY JR ABRAZADO

229 PASCUA, GRISELDA ISLA

230 PASQUITO, DAVE MONTEROLA

231 PATEÑA, ALLEN JADE QUINTANA

232 PECAÑA, MARINHESS OLIVERIO

233 PELO, AGNES IDIAN

234 PERALTA, MARY GILIANNE REYES

235 PERSIA, MARY JOY ZUNIGA

236 PESCADERO, RODA ANSALE

237 PLETADO, RICHARD PRESENTACION

238 PLOPENIO, DINA MELCHU ESTALLO

239 PORLAY, MARY ANN MARTINEZ

240 PRIMERO, DOMINIC TAMAYO

241 QUIAMBAO, MA JESSICA RACPAN

242 QUINTILLA, MARY ANGELINE LICO

243 RABINA, LAILANIE COLOBONG

244 RAFER, RONWALDO PEÑALOSA

245 RAMISCAL, JANESSA GILLE

246 RAMOS, RIZANDREA JUDELA MAR

247 RANCHE, CHRISTIAN

248 RAPANUT, MA. CRISTINA BILOG

249 REGALADO, ZARINA SANTELICES

250 REGINALES, KYE RONA BLANCIA

251 RELE, SARAH JANE LAGURA

252 RENDON, BLESSED NADINE LEGASPI

253 RENEGADO, HECTOR JABINES

254 REPOGIO, JEREMIE CALINAO

255 RESURRECCION, DANIELLE ANNE FESALBON

256 REYES, ADONIS LOZANO

257 REYES, JAZIEL NAOMI CORPUZ

258 REYES, REGEM TIBAYAN

259 ROLDAN, PATRICIA LOIS TANICALA

260 ROMERO, MELOWIN CANAO

261 ROXAS, GICHELLE HANNA CASALA

262 ROXAS, VANESSA LAUTA

263 RUBIO, MARIA ELSY JANE FERNANDEZ

264 RUGA, BLESSELDA KAYE ESPINA

265 RUGA, GLADYSMA KATE ESPINA

266 SALACOP, FATIMAH SUMAYAN

267 SALINAS, MARY ANN CAMU

268 SAMSON, VERGIE JOTOJOT

269 SAN JOSE, KRISTINE REYES

270 SANGALANG, ARLENE MACAYAN

271 SANTARIN, GEORGE ENECITO

272 SANTIAGO, RILMA ILIGAN

273 SARAVIA, ANITA ANG

274 SARGENTO, MA ANGELIQUE PANIS

275 SEDUCO, STAR FELIKS AMYL PENDON

276 SENTINA, MA MAY FLOR VILLALBA

277 SERATO, JENNIFER PRECILLAS

278 SERMESE, ARIEL BATULAY

279 SIBAL, JARA ALYSA MOSELINA

280 SINGCO, MARIANNE BASAYA

281 SOLIMAN, JAYSON AQUINO

282 SUDARIO, JANNISE ONGGO

283 SUMALBAG, SHERALYN DAYAG

284 TABANAO, IVY GLADYS PORIO

285 TABINAS, MARY ROSE MEMPIN

286 TABLANG, SHIERL BALBAS

287 TADLE, GRACIEL IMMA NOTARION

288 TAMPIPI, LORLIE CASTRO

289 TAMPOS, MARY GRACE ALOLINO

290 TAPADO, JOYCELYN FABROS

291 TAYAG, ROWENA RICHARDS

292 TIAMZON, LENIE ABIJAR

293 TINANAC, CARIZZA MARI CARRIEDO

294 TOGLE, DESIREE UMALI

295 TUBERA, MONIQUE REMULAR

296 UBAÑA, NAJIE MANALO

297 UMPA, AL-KHALID DEPANTE

298 UY, JOSE JAKE OJEDA

299 VALENCIA, JOSEPH PACAO

300 VELASCO, LAIZA MIKHAELA YU

301 VERBA, VIENA MARIE BOLICHE

302 VERGARA, TRISHA MARIE DIONALDO

303 VILLACRUZADA, MARIANNE LAPUZ

304 VILLANUEVA, MICHAEL ANGELO BASILIO

305 VILLAVER, RIGEL MARAMION

306 VILLEZA, ELJOHN MANALO

307 VOLUNTAD, MARY ANN HALILI

308 WAHING, NOLIJEN SUANSING

309 WANAWAN, KENDRICK ADRIAN ISLAO

310 WRIGHT, ALMA TAPIA

311 YAM-OC, NORMA WAHING

312 YUSI, KENJI PASCUA

313 YUZON, ALYSSA ARIANNE ATOS

314 ZAPATA, JOMINA INNAH CAPILI

315 ZINAMPAN, MICHAEL TALLUD

316 ZOZOBRADO, LEAH MANINGO