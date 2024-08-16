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Guidance Counselors Licensure Examination

The Philippine Star
August 16, 2024 | 5:30pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 316 out of 539 passed the Guidance Counselors Licensure Examination given by the Board of Guidance and Counseling in N. C. R. this August 2024.

Roll of Successful Examinees in the Guidance Counselors Licensure Examination held on August 13 and 14, 2024 released on August 16, 2024

1        ABAD, AIRA RIZA  ADONA

2        ABORDE, JULIO JR  MARCO

3        ACUÑA, MYLENE  AGAGAD

4        AGBAY, HANNA LIZEL  SAN PEDRO

5        AGOOT, NATHALIE DAPHNE  MOSUELA

6        AGPOON, CHRISTINE JOY  ABRAHANO

7        AGUINALDO, HAIRA  ARTILLAGA

8        ALTUBAR, RYAN JAY  PELIMER

9        ALZAGA, CATHERINE  BRONCANO

10        ALZATE, ALLIZA BETH  BILEY

11        AMASA, APRIL  SORIAGA

12        AMORA, LEA MAY  LINGCORAN

13        ANG, AILEEN  EVANGELISTA

14        ANGCAO, HANNAH MARJORIE  ASIS

15        ANGELES, MARIA ELISA

16        ANGELES, REMO  DOMINGO

17        ARCEGA, JENE LIANICA  CORPUS

18        ARQUIZA, PIA ERICKA  MENDOZA

19        ARUGAY, ROXANNE  SAYAGO

20        ASISTIO, EUNICE GRACE  AGUILAR

21        ASUNCION, RONAHLEE  AZORES

22        ATIENZA, KATHRINE GRACE  VARILLA

23        AURELLANA, KRISTINE JOY  OSANA

24        BACCAY, JHONA MAE  CABALZA

25        BAEÑO, LOVELY ANN  RELOS

26        BAGUIDUDOL, AYESA  POLIAS

27        BAGUIO, CHERRY  CEZAR

28        BAGUMBARAN, AMIRA  RADIAMODA

29        BALANAC, JERUZ  MARAÑA

30        BALTAZAR, ZYRAH REGINA  REVINA

31        BALUNOS, JULIE CRISTY  CORONEL

32        BANDALAN, REMECHYL  LASCUÑA

33        BANZON, ANGELA MATHILDA  GAMBOA

34        BARRAMEDA, TROY ARTHUR  PORCALLA

35        BARUANG, SIRILA  MAMANGCAO

36        BASILIO, ALYNNA HASMINE  LLACUNA

37        BATANG, RAZEL ANNE  BUHAIN

38        BAUTISTA, RAY-AN  ALIPIS

39        BELEN, LOIDA  SIDDAYAO

40        BENESISTO, JEFFREY  TONOG

41        BERNARDO, NOEMI RUTH  MESANA

42        BESMONTE, MA. KIMBERLEI FAE  ISLAO

43        BILLOTE, WILLIAM JO SE  DELA MASA

44        BISMAR, JERWIN  ANCHORIZ

45        BITUN, KATRINAMAE  NUÑEZ

46        BLARDONY, ZOREN MATTHEW  LONTOK

47        BONGANCISO, JADE  GALLOS

48        BONIFACIO, MARIE CHARMAINE  SINOCRUZ

49        BOÑALES, MARY JOY  FLORES

50        BUGUINA, CRISTHIELLE  MIGUEL

51        BULISIG, JULIE ANNE  CABUG

52        BURIAS, JOSEPHINE AGNES  SILVERIO

53        CABILES, AULEY  ERSANDO

54        CABRADILLA, ALEX ADRIAN  CORTEZ

55        CADAG, DARIA CAMELLA  BOARAO

56        CAERMARE, MYRA  RAFANAN

57        CAJIPO, SARAH  GO

58        CALMA, ROSEMARIE  NUÑEZ

59        CALUAG, GIRLIE  PAREÑO

60        CANG, DENISSE MARIE  ABING

61        CAO, CECILE  CABACUNGAN

62        CAPILI, KIM ANDREA  SANDOVAL

63        CAPULI, ROCHELLE ANNE  CABRERA

64        CAPULONG, RHODORA  VITUG

65        CARANDANG, CARLA MARIE  DAVID

66        CARPIZO, VERA CELESTE  SUMALINOG

67        CARTER, CARLSON JUDE  YATCO

68        CASTRO, AUBIEN  CHUA

69        CATAPANGAN, MARRA MAE  FERRER

70        CATLI, SHAQUILLE  SABARRE

71        CATUBIG, GERALEN  CABALLO

72        CAYABYAB, ROSE ANNE  VELASCO

73        CELINO, IRAH FAITH  DENOSTA

74        CERAFICA, CYRIL  JOBO

75        CERVANTES, MEL JOBELLE  BAGBAGAY

76        CINCO, MARISA  MABAGO

77        CONCEPCION, CHRISTINE  ALBARADO

78        CORDOVA, MA. LAIZA  VILLAVERDE

79        CORTEZ, SAMANTHA RAE  ATIENZA

80        COSME, MANNY  PONGDAD

81        CRUZ, AARON RALPH  FEROLINO

82        CRUZ, IVY MARIE  DELA FLOR

83        CUNANAN, ESTEFENY  MONTAÑO

84        CUNANAN, KRISTINE  EVANGELISTA

85        CUNANAN, YSABELLE MARIE  CURAY

86        DAGSINDAL, GENALDO  CAGAYAT

87        DANIEL, CLARRIZ  GALLEGOS

88        DAQUIOAG, LORIELYN  DIZON

89        DATU-RAMOS, JUHAYNA  PAMOADAN

90        DE CHAVEZ, MARY GRACE  MAGSINO

91        DE GUIA, SETH  REYES

92        DE GUZMAN, MYLDE LORAINE  LOPEZ

93        DE LA ROSA, MARC CHESTER  NOVIDA

94        DE LEON, MARIE ANTONETTE  MANGONA

95        DEFANTE, ANNALEE  BONTUYAN

96        DEL ROSARIO, LOIDA  JACOB

97        DELA CRUZ, AIRA MONIQUE  DEL ROSARIO

98        DELA CRUZ, DORINA  DOLOSA

99        DELA CRUZ, EVANGELINE  NOLASCO

100        DELA CRUZ, JIN ORPHA  BACUNGAN

101        DELA CRUZ, MICHELA  PORLAJE

102        DELIMA, KIT RAFAEL  PEREZ

103        DELOS SANTOS, KRISTIAN DAVE  MONDRAGON

104        DENOY, MELANIE  RONQUILLO

105        DICOS, RYAN PAUL  TACAY

106        DIMALIBOT, SHARLANE THEA  BUHAY

107        DIPASUPIL, APRIL ROSE  CATAPANG

108        DIZON, JOCHEBED  ACLARACION

109        DOLLESIN, ANSHERINA  FORMARAN

110        DOMINGO, FATIMA BELLE  MALUSAY

111        DUMLAO, JAY PAOLO  CARDONA

112        DUNGGANON, EMIE  GUIRON

113        DURANA, MA. CATRINE  DOLOSA

114        EBUÑA, VINZE NIKKU  MARAPOC

115        ECIJA, NORMAE  CABACABA

116        EJAR, HANNAH RACHELLE  OANI

117        ESGUERRA, BELINDA  BATANG

118        ESPIRITU, KISHA MARIE  CAHATOL

119        EVASCO, JASMINE  KIMKIMAN

120        FABAY, JUDITH  BARELA

121        FELAIRE, CZERR ODRANOEL  OLIVEROS

122        FERMANES, LEAH ANGELI  SIAWINGCO

123        FERNANDEZ, VANESSA  NOCETE

124        FILARCA, ARNEL  LLENADA

125        FLORES, MA. CHRISTAL JOY  BORRES

126        FLORES, PAUL JOHN  GARCIA

127        FRANCIA-SOLIS, MINELLA JUDITH  AQUINO

128        GABRIEL, JELISA  PASUGNOD

129        GABRIEL, MARIE TINA  TIWAKEN

130        GALOPE, RAVEENA

131        GANA, MARIA GEORGIA  GALANG

132        GANDULFO, AGNES  ESPARES

133        GARACHICO, J. ERWIN  SOMBLINGO

134        GARCIA, VIVIAN GRACE  GALERIO

135        GASCON, CHRISTOPHER  SANTIAGO

136        GAUNIA, JONERIZZA  LIBERATO

137        GENOVE, BENJAMIN III  LARDIZABAL

138        GISALA, FLORIDA  MAGLAY

139        GITO, HANNAH KRISHIA  DELA ROSA

140        GOCOTANO, EDUARD KYLE  GRAJO

141        GOLOSO, JEAN ROSELLE  ESMILE

142        H.NAIF, NORFATMAH  H.RAHMAN

143        HARON, JOHAIMA  PANDAPATAN

144        HIPOLITO, ABRAHAM NEAL  CRUZ

145        IMPERIAL, LEXYR GALE  SAN AGUSTIN

146        ISAAC, JUDITH  ROBLES

147        JAPZON, RALPH RAINIER  BUNGAY

148        JUNDAK, MARY JANE  SALUDADES

149        KABIGTING, LIZA  TORRECAMPO

150        KINTANAR, CLAIRE JEAN  SACNAHON

151        LABUGUEN, MA. ROCHELLE JUDEA  BIADO

152        LACANILAO, KZENIA  GREGORIO

153        LACERNA, MICAH JOY  VASQUEZ

154        LACHICA, CHRISTEL RHEA  GALUMO

155        LACSAMANA, BERNADETTE  MAALA

156        LADAO, CLARESILLE  ABAIGAR

157        LADIA, MEDLIT JR  CASTILLONES

158        LAGARTO, FRANCIS FELIX  VASQUEZ

159        LAGOS, HAZEL  OBILLOS

160        LANDICHO, ERIKA MAE  SANTUYO

161        LARGO, LAGUNA  RIOS

162        LATE, ROSEMARIE  DEGALA

163        LAUT, GORETTI REA  PEÑA

164        LAYAG, HEBER  KIDSOLAN

165        LIM, MA. SILVIA ISABEL  TANTUNGCO

166        LIMAYO, MARIE JUNE  BALLOCANAG

167        LIWANAG, KIM ADRIENNE  VILLANUEVA

168        LOGDAT, ALDRIN  ROCO

169        LOPEZ, CLARISSE MAE  AGUILAR

170        LOPEZ, REGINE  BANDA

171        LORETO, ANGELOU MARIE  CARRASCA

172        LOSBAÑES, PAULA GRACE  SUMAGAYSAY

173        LOZANO, GIOLO YANNE MATTHEW  PINEDA

174        LUATON, TONIRUTH  MANZANO

175        LUCEÑO, AURORA  CAÑETE

176        LUMBANG, GEENROSS ASHLEY  BEISNER

177        MACARAEG, LARA JESSA  FLORA

178        MACARAIG, NATALIE RAE  CABALQUINTO

179        MACHATE, ANGELYN  BARRAL

180        MALECOSIO, GERALDINE  ODIAMAN

181        MALLARE, JONATHAN LEMUEL  BARLIS

182        MALONZO, ELLA MARGARITA  NAPOD

183        MANANSALA, GISELLE ANN  ENRIQUEZ

184        MANDING, ERIKA  BUNUEN

185        MANGLO, MARINELLA  LEMUS

186        MANGUBAT, ELIZABETH  GALERA

187        MANLUTAC, DIANA ROSE  CHAVEZ

188        MANOS, VANESSA GRACE  LEONAR

189        MANUEL, BEVERLY GRACE  PALMA

190        MANUEL, MARIA CECILIA  LAIG

191        MARTINEZ, ALIZSA JOY  NIERVES

192        MARTINEZ, ENELDA  VILLAMOR

193        MARTINEZ, PAULINE YANSSEN  GUZMAN

194        MARTIREZ, PHILIP RONUELLE  VILLETE

195        MASANQUE, NIKKA  ATIENZA

196        MATA, BERNICE  MASANGCAY

197        MAZON, JOYLEN GRACE  DULAY

198        MEDRANA, LIZ CATHERINE  MACUJA

199        METIN, CHARMAINE FAITH  SELDA

200        MIRANDA, MARCO  DEL MUNDO

201        MOGNILING, LEMUEL  RONATO

202        MOLLASGO, AIRIS  CANTERO

203        MONTEMAYOR, AMELITA  ESPIRITU

204        MORENTE, BEATRIZ ANDREA  SAGUIL

205        MOSO, KIMBERLY  BANDOQUILLO

206        MUSNI, SERGI GIANN  ENRIQUEZ

207        NALE, JESAMINE  ARELLANO

208        NAVARRO, TARAH  AMBASA

209        NULLAN, ANGELICA  FUNTILAR

210        OCAMPO, JEZZIAH  CABAIS

211        OFO-OB, ANNIELYN  BELOKEN

212        OLIVER, RENY JANE  SAAVEDRA

213        OLIVEROS, MYRA KANESSA  LABIAO

214        OMBAO, MARIANNE  VALE

215        ONG, CRISZCHELLE  RECUENCO

216        ONG, LOURDES  DUGAN

217        ORIGIN, NETHGEN  ANTIPUESTO

218        PABALATE, EUNICE ANN  APOSTOL

219        PACIENTE, JAY ADRIAN  PINCA

220        PACITENG, DEBBIE HER  CABATAN

221        PADRID, LYRA ANNE  LOPEZ

222        PAGAR, ARLENE  ARTILLAGA

223        PAHILANAG, TRINA GRACE  LEONIDAS

224        PAJURA, JENNET  FIGUEROA

225        PANAGUITON, JANNAH  FIEL

226        PANES, JOAN  AMIS

227        PARAS, GLENAH FATIMA  ANIMAS

228        PAREL, JHONNY JR  ABRAZADO

229        PASCUA, GRISELDA  ISLA

230        PASQUITO, DAVE  MONTEROLA

231        PATEÑA, ALLEN JADE  QUINTANA

232        PECAÑA, MARINHESS  OLIVERIO

233        PELO, AGNES  IDIAN

234        PERALTA, MARY GILIANNE  REYES

235        PERSIA, MARY JOY  ZUNIGA

236        PESCADERO, RODA  ANSALE

237        PLETADO, RICHARD  PRESENTACION

238        PLOPENIO, DINA MELCHU  ESTALLO

239        PORLAY, MARY ANN  MARTINEZ

240        PRIMERO, DOMINIC  TAMAYO

241        QUIAMBAO, MA JESSICA  RACPAN

242        QUINTILLA, MARY ANGELINE  LICO

243        RABINA, LAILANIE  COLOBONG

244        RAFER, RONWALDO  PEÑALOSA

245        RAMISCAL, JANESSA  GILLE

246        RAMOS, RIZANDREA JUDELA  MAR

247        RANCHE, CHRISTIAN

248        RAPANUT, MA. CRISTINA  BILOG

249        REGALADO, ZARINA  SANTELICES

250        REGINALES, KYE RONA  BLANCIA

251        RELE, SARAH JANE  LAGURA

252        RENDON, BLESSED NADINE  LEGASPI

253        RENEGADO, HECTOR  JABINES

254        REPOGIO, JEREMIE  CALINAO

255        RESURRECCION, DANIELLE ANNE  FESALBON

256        REYES, ADONIS  LOZANO

257        REYES, JAZIEL NAOMI  CORPUZ

258        REYES, REGEM  TIBAYAN

259        ROLDAN, PATRICIA LOIS  TANICALA

260        ROMERO, MELOWIN  CANAO

261        ROXAS, GICHELLE HANNA  CASALA

262        ROXAS, VANESSA  LAUTA

263        RUBIO, MARIA ELSY JANE  FERNANDEZ

264        RUGA, BLESSELDA KAYE  ESPINA

265        RUGA, GLADYSMA KATE  ESPINA

266        SALACOP, FATIMAH  SUMAYAN

267        SALINAS, MARY ANN  CAMU

268        SAMSON, VERGIE  JOTOJOT

269        SAN JOSE, KRISTINE  REYES

270        SANGALANG, ARLENE  MACAYAN

271        SANTARIN, GEORGE  ENECITO

272        SANTIAGO, RILMA  ILIGAN

273        SARAVIA, ANITA  ANG

274        SARGENTO, MA ANGELIQUE  PANIS

275        SEDUCO, STAR FELIKS AMYL  PENDON

276        SENTINA, MA MAY FLOR  VILLALBA

277        SERATO, JENNIFER  PRECILLAS

278        SERMESE, ARIEL  BATULAY

279        SIBAL, JARA ALYSA  MOSELINA

280        SINGCO, MARIANNE  BASAYA

281        SOLIMAN, JAYSON  AQUINO

282        SUDARIO, JANNISE  ONGGO

283        SUMALBAG, SHERALYN  DAYAG

284        TABANAO, IVY GLADYS  PORIO

285        TABINAS, MARY ROSE  MEMPIN

286        TABLANG, SHIERL  BALBAS

287        TADLE, GRACIEL IMMA  NOTARION

288        TAMPIPI, LORLIE  CASTRO

289        TAMPOS, MARY GRACE  ALOLINO

290        TAPADO, JOYCELYN  FABROS

291        TAYAG, ROWENA  RICHARDS

292        TIAMZON, LENIE  ABIJAR

293        TINANAC, CARIZZA MARI  CARRIEDO

294        TOGLE, DESIREE  UMALI

295        TUBERA, MONIQUE  REMULAR

296        UBAÑA, NAJIE  MANALO

297        UMPA, AL-KHALID  DEPANTE

298        UY, JOSE JAKE  OJEDA

299        VALENCIA, JOSEPH  PACAO

300        VELASCO, LAIZA MIKHAELA  YU

301        VERBA, VIENA MARIE  BOLICHE

302        VERGARA, TRISHA MARIE  DIONALDO

303        VILLACRUZADA, MARIANNE  LAPUZ

304        VILLANUEVA, MICHAEL ANGELO  BASILIO

305        VILLAVER, RIGEL  MARAMION

306        VILLEZA, ELJOHN  MANALO

307        VOLUNTAD, MARY ANN  HALILI

308        WAHING, NOLIJEN  SUANSING

309        WANAWAN, KENDRICK ADRIAN  ISLAO

310        WRIGHT, ALMA  TAPIA

311        YAM-OC, NORMA  WAHING

312        YUSI, KENJI  PASCUA

313        YUZON, ALYSSA ARIANNE  ATOS

314        ZAPATA, JOMINA INNAH  CAPILI

315        ZINAMPAN, MICHAEL  TALLUD

316        ZOZOBRADO, LEAH  MANINGO

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