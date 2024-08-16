Guidance Counselors Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 316 out of 539 passed the Guidance Counselors Licensure Examination given by the Board of Guidance and Counseling in N. C. R. this August 2024.
Roll of Successful Examinees in the Guidance Counselors Licensure Examination held on August 13 and 14, 2024 released on August 16, 2024
1 ABAD, AIRA RIZA ADONA
2 ABORDE, JULIO JR MARCO
3 ACUÑA, MYLENE AGAGAD
4 AGBAY, HANNA LIZEL SAN PEDRO
5 AGOOT, NATHALIE DAPHNE MOSUELA
6 AGPOON, CHRISTINE JOY ABRAHANO
7 AGUINALDO, HAIRA ARTILLAGA
8 ALTUBAR, RYAN JAY PELIMER
9 ALZAGA, CATHERINE BRONCANO
10 ALZATE, ALLIZA BETH BILEY
11 AMASA, APRIL SORIAGA
12 AMORA, LEA MAY LINGCORAN
13 ANG, AILEEN EVANGELISTA
14 ANGCAO, HANNAH MARJORIE ASIS
15 ANGELES, MARIA ELISA
16 ANGELES, REMO DOMINGO
17 ARCEGA, JENE LIANICA CORPUS
18 ARQUIZA, PIA ERICKA MENDOZA
19 ARUGAY, ROXANNE SAYAGO
20 ASISTIO, EUNICE GRACE AGUILAR
21 ASUNCION, RONAHLEE AZORES
22 ATIENZA, KATHRINE GRACE VARILLA
23 AURELLANA, KRISTINE JOY OSANA
24 BACCAY, JHONA MAE CABALZA
25 BAEÑO, LOVELY ANN RELOS
26 BAGUIDUDOL, AYESA POLIAS
27 BAGUIO, CHERRY CEZAR
28 BAGUMBARAN, AMIRA RADIAMODA
29 BALANAC, JERUZ MARAÑA
30 BALTAZAR, ZYRAH REGINA REVINA
31 BALUNOS, JULIE CRISTY CORONEL
32 BANDALAN, REMECHYL LASCUÑA
33 BANZON, ANGELA MATHILDA GAMBOA
34 BARRAMEDA, TROY ARTHUR PORCALLA
35 BARUANG, SIRILA MAMANGCAO
36 BASILIO, ALYNNA HASMINE LLACUNA
37 BATANG, RAZEL ANNE BUHAIN
38 BAUTISTA, RAY-AN ALIPIS
39 BELEN, LOIDA SIDDAYAO
40 BENESISTO, JEFFREY TONOG
41 BERNARDO, NOEMI RUTH MESANA
42 BESMONTE, MA. KIMBERLEI FAE ISLAO
43 BILLOTE, WILLIAM JO SE DELA MASA
44 BISMAR, JERWIN ANCHORIZ
45 BITUN, KATRINAMAE NUÑEZ
46 BLARDONY, ZOREN MATTHEW LONTOK
47 BONGANCISO, JADE GALLOS
48 BONIFACIO, MARIE CHARMAINE SINOCRUZ
49 BOÑALES, MARY JOY FLORES
50 BUGUINA, CRISTHIELLE MIGUEL
51 BULISIG, JULIE ANNE CABUG
52 BURIAS, JOSEPHINE AGNES SILVERIO
53 CABILES, AULEY ERSANDO
54 CABRADILLA, ALEX ADRIAN CORTEZ
55 CADAG, DARIA CAMELLA BOARAO
56 CAERMARE, MYRA RAFANAN
57 CAJIPO, SARAH GO
58 CALMA, ROSEMARIE NUÑEZ
59 CALUAG, GIRLIE PAREÑO
60 CANG, DENISSE MARIE ABING
61 CAO, CECILE CABACUNGAN
62 CAPILI, KIM ANDREA SANDOVAL
63 CAPULI, ROCHELLE ANNE CABRERA
64 CAPULONG, RHODORA VITUG
65 CARANDANG, CARLA MARIE DAVID
66 CARPIZO, VERA CELESTE SUMALINOG
67 CARTER, CARLSON JUDE YATCO
68 CASTRO, AUBIEN CHUA
69 CATAPANGAN, MARRA MAE FERRER
70 CATLI, SHAQUILLE SABARRE
71 CATUBIG, GERALEN CABALLO
72 CAYABYAB, ROSE ANNE VELASCO
73 CELINO, IRAH FAITH DENOSTA
74 CERAFICA, CYRIL JOBO
75 CERVANTES, MEL JOBELLE BAGBAGAY
76 CINCO, MARISA MABAGO
77 CONCEPCION, CHRISTINE ALBARADO
78 CORDOVA, MA. LAIZA VILLAVERDE
79 CORTEZ, SAMANTHA RAE ATIENZA
80 COSME, MANNY PONGDAD
81 CRUZ, AARON RALPH FEROLINO
82 CRUZ, IVY MARIE DELA FLOR
83 CUNANAN, ESTEFENY MONTAÑO
84 CUNANAN, KRISTINE EVANGELISTA
85 CUNANAN, YSABELLE MARIE CURAY
86 DAGSINDAL, GENALDO CAGAYAT
87 DANIEL, CLARRIZ GALLEGOS
88 DAQUIOAG, LORIELYN DIZON
89 DATU-RAMOS, JUHAYNA PAMOADAN
90 DE CHAVEZ, MARY GRACE MAGSINO
91 DE GUIA, SETH REYES
92 DE GUZMAN, MYLDE LORAINE LOPEZ
93 DE LA ROSA, MARC CHESTER NOVIDA
94 DE LEON, MARIE ANTONETTE MANGONA
95 DEFANTE, ANNALEE BONTUYAN
96 DEL ROSARIO, LOIDA JACOB
97 DELA CRUZ, AIRA MONIQUE DEL ROSARIO
98 DELA CRUZ, DORINA DOLOSA
99 DELA CRUZ, EVANGELINE NOLASCO
100 DELA CRUZ, JIN ORPHA BACUNGAN
101 DELA CRUZ, MICHELA PORLAJE
102 DELIMA, KIT RAFAEL PEREZ
103 DELOS SANTOS, KRISTIAN DAVE MONDRAGON
104 DENOY, MELANIE RONQUILLO
105 DICOS, RYAN PAUL TACAY
106 DIMALIBOT, SHARLANE THEA BUHAY
107 DIPASUPIL, APRIL ROSE CATAPANG
108 DIZON, JOCHEBED ACLARACION
109 DOLLESIN, ANSHERINA FORMARAN
110 DOMINGO, FATIMA BELLE MALUSAY
111 DUMLAO, JAY PAOLO CARDONA
112 DUNGGANON, EMIE GUIRON
113 DURANA, MA. CATRINE DOLOSA
114 EBUÑA, VINZE NIKKU MARAPOC
115 ECIJA, NORMAE CABACABA
116 EJAR, HANNAH RACHELLE OANI
117 ESGUERRA, BELINDA BATANG
118 ESPIRITU, KISHA MARIE CAHATOL
119 EVASCO, JASMINE KIMKIMAN
120 FABAY, JUDITH BARELA
121 FELAIRE, CZERR ODRANOEL OLIVEROS
122 FERMANES, LEAH ANGELI SIAWINGCO
123 FERNANDEZ, VANESSA NOCETE
124 FILARCA, ARNEL LLENADA
125 FLORES, MA. CHRISTAL JOY BORRES
126 FLORES, PAUL JOHN GARCIA
127 FRANCIA-SOLIS, MINELLA JUDITH AQUINO
128 GABRIEL, JELISA PASUGNOD
129 GABRIEL, MARIE TINA TIWAKEN
130 GALOPE, RAVEENA
131 GANA, MARIA GEORGIA GALANG
132 GANDULFO, AGNES ESPARES
133 GARACHICO, J. ERWIN SOMBLINGO
134 GARCIA, VIVIAN GRACE GALERIO
135 GASCON, CHRISTOPHER SANTIAGO
136 GAUNIA, JONERIZZA LIBERATO
137 GENOVE, BENJAMIN III LARDIZABAL
138 GISALA, FLORIDA MAGLAY
139 GITO, HANNAH KRISHIA DELA ROSA
140 GOCOTANO, EDUARD KYLE GRAJO
141 GOLOSO, JEAN ROSELLE ESMILE
142 H.NAIF, NORFATMAH H.RAHMAN
143 HARON, JOHAIMA PANDAPATAN
144 HIPOLITO, ABRAHAM NEAL CRUZ
145 IMPERIAL, LEXYR GALE SAN AGUSTIN
146 ISAAC, JUDITH ROBLES
147 JAPZON, RALPH RAINIER BUNGAY
148 JUNDAK, MARY JANE SALUDADES
149 KABIGTING, LIZA TORRECAMPO
150 KINTANAR, CLAIRE JEAN SACNAHON
151 LABUGUEN, MA. ROCHELLE JUDEA BIADO
152 LACANILAO, KZENIA GREGORIO
153 LACERNA, MICAH JOY VASQUEZ
154 LACHICA, CHRISTEL RHEA GALUMO
155 LACSAMANA, BERNADETTE MAALA
156 LADAO, CLARESILLE ABAIGAR
157 LADIA, MEDLIT JR CASTILLONES
158 LAGARTO, FRANCIS FELIX VASQUEZ
159 LAGOS, HAZEL OBILLOS
160 LANDICHO, ERIKA MAE SANTUYO
161 LARGO, LAGUNA RIOS
162 LATE, ROSEMARIE DEGALA
163 LAUT, GORETTI REA PEÑA
164 LAYAG, HEBER KIDSOLAN
165 LIM, MA. SILVIA ISABEL TANTUNGCO
166 LIMAYO, MARIE JUNE BALLOCANAG
167 LIWANAG, KIM ADRIENNE VILLANUEVA
168 LOGDAT, ALDRIN ROCO
169 LOPEZ, CLARISSE MAE AGUILAR
170 LOPEZ, REGINE BANDA
171 LORETO, ANGELOU MARIE CARRASCA
172 LOSBAÑES, PAULA GRACE SUMAGAYSAY
173 LOZANO, GIOLO YANNE MATTHEW PINEDA
174 LUATON, TONIRUTH MANZANO
175 LUCEÑO, AURORA CAÑETE
176 LUMBANG, GEENROSS ASHLEY BEISNER
177 MACARAEG, LARA JESSA FLORA
178 MACARAIG, NATALIE RAE CABALQUINTO
179 MACHATE, ANGELYN BARRAL
180 MALECOSIO, GERALDINE ODIAMAN
181 MALLARE, JONATHAN LEMUEL BARLIS
182 MALONZO, ELLA MARGARITA NAPOD
183 MANANSALA, GISELLE ANN ENRIQUEZ
184 MANDING, ERIKA BUNUEN
185 MANGLO, MARINELLA LEMUS
186 MANGUBAT, ELIZABETH GALERA
187 MANLUTAC, DIANA ROSE CHAVEZ
188 MANOS, VANESSA GRACE LEONAR
189 MANUEL, BEVERLY GRACE PALMA
190 MANUEL, MARIA CECILIA LAIG
191 MARTINEZ, ALIZSA JOY NIERVES
192 MARTINEZ, ENELDA VILLAMOR
193 MARTINEZ, PAULINE YANSSEN GUZMAN
194 MARTIREZ, PHILIP RONUELLE VILLETE
195 MASANQUE, NIKKA ATIENZA
196 MATA, BERNICE MASANGCAY
197 MAZON, JOYLEN GRACE DULAY
198 MEDRANA, LIZ CATHERINE MACUJA
199 METIN, CHARMAINE FAITH SELDA
200 MIRANDA, MARCO DEL MUNDO
201 MOGNILING, LEMUEL RONATO
202 MOLLASGO, AIRIS CANTERO
203 MONTEMAYOR, AMELITA ESPIRITU
204 MORENTE, BEATRIZ ANDREA SAGUIL
205 MOSO, KIMBERLY BANDOQUILLO
206 MUSNI, SERGI GIANN ENRIQUEZ
207 NALE, JESAMINE ARELLANO
208 NAVARRO, TARAH AMBASA
209 NULLAN, ANGELICA FUNTILAR
210 OCAMPO, JEZZIAH CABAIS
211 OFO-OB, ANNIELYN BELOKEN
212 OLIVER, RENY JANE SAAVEDRA
213 OLIVEROS, MYRA KANESSA LABIAO
214 OMBAO, MARIANNE VALE
215 ONG, CRISZCHELLE RECUENCO
216 ONG, LOURDES DUGAN
217 ORIGIN, NETHGEN ANTIPUESTO
218 PABALATE, EUNICE ANN APOSTOL
219 PACIENTE, JAY ADRIAN PINCA
220 PACITENG, DEBBIE HER CABATAN
221 PADRID, LYRA ANNE LOPEZ
222 PAGAR, ARLENE ARTILLAGA
223 PAHILANAG, TRINA GRACE LEONIDAS
224 PAJURA, JENNET FIGUEROA
225 PANAGUITON, JANNAH FIEL
226 PANES, JOAN AMIS
227 PARAS, GLENAH FATIMA ANIMAS
228 PAREL, JHONNY JR ABRAZADO
229 PASCUA, GRISELDA ISLA
230 PASQUITO, DAVE MONTEROLA
231 PATEÑA, ALLEN JADE QUINTANA
232 PECAÑA, MARINHESS OLIVERIO
233 PELO, AGNES IDIAN
234 PERALTA, MARY GILIANNE REYES
235 PERSIA, MARY JOY ZUNIGA
236 PESCADERO, RODA ANSALE
237 PLETADO, RICHARD PRESENTACION
238 PLOPENIO, DINA MELCHU ESTALLO
239 PORLAY, MARY ANN MARTINEZ
240 PRIMERO, DOMINIC TAMAYO
241 QUIAMBAO, MA JESSICA RACPAN
242 QUINTILLA, MARY ANGELINE LICO
243 RABINA, LAILANIE COLOBONG
244 RAFER, RONWALDO PEÑALOSA
245 RAMISCAL, JANESSA GILLE
246 RAMOS, RIZANDREA JUDELA MAR
247 RANCHE, CHRISTIAN
248 RAPANUT, MA. CRISTINA BILOG
249 REGALADO, ZARINA SANTELICES
250 REGINALES, KYE RONA BLANCIA
251 RELE, SARAH JANE LAGURA
252 RENDON, BLESSED NADINE LEGASPI
253 RENEGADO, HECTOR JABINES
254 REPOGIO, JEREMIE CALINAO
255 RESURRECCION, DANIELLE ANNE FESALBON
256 REYES, ADONIS LOZANO
257 REYES, JAZIEL NAOMI CORPUZ
258 REYES, REGEM TIBAYAN
259 ROLDAN, PATRICIA LOIS TANICALA
260 ROMERO, MELOWIN CANAO
261 ROXAS, GICHELLE HANNA CASALA
262 ROXAS, VANESSA LAUTA
263 RUBIO, MARIA ELSY JANE FERNANDEZ
264 RUGA, BLESSELDA KAYE ESPINA
265 RUGA, GLADYSMA KATE ESPINA
266 SALACOP, FATIMAH SUMAYAN
267 SALINAS, MARY ANN CAMU
268 SAMSON, VERGIE JOTOJOT
269 SAN JOSE, KRISTINE REYES
270 SANGALANG, ARLENE MACAYAN
271 SANTARIN, GEORGE ENECITO
272 SANTIAGO, RILMA ILIGAN
273 SARAVIA, ANITA ANG
274 SARGENTO, MA ANGELIQUE PANIS
275 SEDUCO, STAR FELIKS AMYL PENDON
276 SENTINA, MA MAY FLOR VILLALBA
277 SERATO, JENNIFER PRECILLAS
278 SERMESE, ARIEL BATULAY
279 SIBAL, JARA ALYSA MOSELINA
280 SINGCO, MARIANNE BASAYA
281 SOLIMAN, JAYSON AQUINO
282 SUDARIO, JANNISE ONGGO
283 SUMALBAG, SHERALYN DAYAG
284 TABANAO, IVY GLADYS PORIO
285 TABINAS, MARY ROSE MEMPIN
286 TABLANG, SHIERL BALBAS
287 TADLE, GRACIEL IMMA NOTARION
288 TAMPIPI, LORLIE CASTRO
289 TAMPOS, MARY GRACE ALOLINO
290 TAPADO, JOYCELYN FABROS
291 TAYAG, ROWENA RICHARDS
292 TIAMZON, LENIE ABIJAR
293 TINANAC, CARIZZA MARI CARRIEDO
294 TOGLE, DESIREE UMALI
295 TUBERA, MONIQUE REMULAR
296 UBAÑA, NAJIE MANALO
297 UMPA, AL-KHALID DEPANTE
298 UY, JOSE JAKE OJEDA
299 VALENCIA, JOSEPH PACAO
300 VELASCO, LAIZA MIKHAELA YU
301 VERBA, VIENA MARIE BOLICHE
302 VERGARA, TRISHA MARIE DIONALDO
303 VILLACRUZADA, MARIANNE LAPUZ
304 VILLANUEVA, MICHAEL ANGELO BASILIO
305 VILLAVER, RIGEL MARAMION
306 VILLEZA, ELJOHN MANALO
307 VOLUNTAD, MARY ANN HALILI
308 WAHING, NOLIJEN SUANSING
309 WANAWAN, KENDRICK ADRIAN ISLAO
310 WRIGHT, ALMA TAPIA
311 YAM-OC, NORMA WAHING
312 YUSI, KENJI PASCUA
313 YUZON, ALYSSA ARIANNE ATOS
314 ZAPATA, JOMINA INNAH CAPILI
315 ZINAMPAN, MICHAEL TALLUD
316 ZOZOBRADO, LEAH MANINGO
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