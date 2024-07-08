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Exam Results

Registered Master Electricians Special Professional Licensure Examinations

The Philippine Star
July 8, 2024 | 6:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 85 out of 126 passed the Registered Master Electricians Special Professional Licensure Examination given by the Board of Electrical Engineering in: Abu Dhabi and Dubai, United Arab Emirates; Al Ahmadi, Kuwait; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar; Manama, Bahrain; and Singapore last June 2024.

Roll of Successful Examinees in the Registered Master Electricians Special Professional Licensure Examination held on June 18, 2024 released on July 8, 2024

1        ABAÑO, NORMAN  MANGAYA

2        ADOL, RYAN  MAURING

3        AGUSTIN, MARLON  ECALDRE

4        AMENE, JECKSON  CUYACOT

5        ANDASAN, RINEL  ALDEA

6        ANUENGO, ELGIE  SABANG

7        ARSENIO, ARNEIL  ARAQUEL

8        AYUBAN, CASTOR JR  BUTLIG

9        AYUPAN, EARL  EDURIA

10        BALBUENA, CHRISTOPHER  CASTRO

11        BARO, ALLAN  IRINCO

12        BATULAN, JOSEPH  ARCEÑO

13        BELECARIO, ALIJANDRO  SEGUMPAN

14        BELLEZA, JUJARD  DELANTAR

15        BESOÑA, ALEXANDER  CORTEL

16        BREIS, JEFRY  RESCO

17        BULALA, VINCENT  ANTOQUE

18        CABUTOTAN, EDWARD  GALERA

19        CAGUIL, SAMUEL JR  MORALES

20        CAHIGUS, JO CHRIST  GAYOLA

21        CAJARO, GLENN  CHEE

22        CAMBA, ALEXANDER III  ABENOJA

23        CANOY, JON-JON  JARDIN

24        CASPILLO, RAMSES  CANONOY

25        CASUPANAN, JACINTO  CEPE

26        CHUA, REGIN  BANAAG

27        COMETA, RUSTICO  PAGCALIWAGAN

28        CONCHA, REYNALDO  DALOGDOG

29        DANIAC, WILLARD  SOLLANO

30        DATUL, ADNER  ARUGAY

31        DE BORJA, JOHN GARY  PICONES

32        DE LEON, JAYSON  MAGCALENG

33        DESABILLE, ANTHONY  MONTON

34        DULA, MAMERTO  AREVALO

35        DULINO, VICENTE JR  MALAGA

36        ESCALA, RUEL  DE ASIS

37        ESPAYOS, JAY MARK  ONOFRE

38        FEDERE, GREGORIO  NOTARTE

39        FIEL, ALVIN  EMBAY

40        GALAN, HERBERT  SULLA

41        GALUTIRA, PAUL LINO  ESCAROS

42        GOHIL, JHOVIRSON  PAGAS

43        IBARRA, VICTORIANO JR  CARIAGA

44        IBATUAN, JASPERLANCE  AURELIO

45        IBAÑEZ, ALLAN  MANIGOS

46        JABOR, VIRGILIO JR  OLVIDO

47        JUICO, ERNESTO  RODRIGUEZ

48        LACANDULA, PETER PAUL  SOLIJON

49        LIBOT, JOVIT  ROSCA

50        LITO, CHEBENEL  JOVERO

51        LORETO, CARLITO  RAGEL

52        MABANAG, RONALD  MATUS

53        MACARAEG, JOMAR  BUNONG

54        MAGCAWAS, JOHN LEXTER  MERAÑA

55        MANABAT, EMERSON  MANITI

56        MANGKILALA, JULIUS CARLITO  DEL MONTE

57        MASANQUE, RAYMOND  RUIZ

58        MATA, JULITO JR  BRAVANTE

59        MENDOZA, MICHAEL  NICOLAS

60        MUNAR, JOEL  ESPERO

61        NIEZ, CHRISTIAN ARCHIE  BARBOSA

62        NOVELA, JOSEREY  MORA

63        ORLAIN, HECTOR  BARET

64        PACO, EDWIN  FESTIN

65        PATENTES, ISAAC  LUBIGAN

66        PINLAC, FAUSTO JR  MANANSALA

67        PONCE, ERICSON  BALLAIS

68        QUINDARA, ABRAM CATO  FLORES

69        QUITO, LUISITO  LUALHATI

70        QUIZAN, ARNEL  ESTILLORE

71        RAMIREZ, RODANTE  DARAGAY

72        REYES, KENNETH JOHN  BALTAZAR

73        RIZARRI, CARLO RADINI  OYARDO

74        ROSALES, STEVEN  RUEDAS

75        SALIBAY, JAKE  ALIÑABON

76        SANTOS, RICO JR  CABARLES

77        SAYSON, WILLIAM  VALERIO

78        SENOSIN, RASHID  GRAGANZA

79        SOCO, RONALD  LAPORE

80        SORIANO, EDUARDO  ABAPO

81        SORIANO, JOHN KENNETH  UBARRO

82        TAGUBA, HERMAN  ROSALES

83        TAHURA, JULIUS KING  ROSS

84        ZAMORA, DOMINGO  MUYNA

85        ZARA, REDEN  CADACIO

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