Registered Master Electricians Special Professional Licensure Examinations

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 85 out of 126 passed the Registered Master Electricians Special Professional Licensure Examination given by the Board of Electrical Engineering in: Abu Dhabi and Dubai, United Arab Emirates; Al Ahmadi, Kuwait; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar; Manama, Bahrain; and Singapore last June 2024.

Roll of Successful Examinees in the Registered Master Electricians Special Professional Licensure Examination held on June 18, 2024 released on July 8, 2024

1 ABAÑO, NORMAN MANGAYA

2 ADOL, RYAN MAURING

3 AGUSTIN, MARLON ECALDRE

4 AMENE, JECKSON CUYACOT

5 ANDASAN, RINEL ALDEA

6 ANUENGO, ELGIE SABANG

7 ARSENIO, ARNEIL ARAQUEL

8 AYUBAN, CASTOR JR BUTLIG

9 AYUPAN, EARL EDURIA

10 BALBUENA, CHRISTOPHER CASTRO

11 BARO, ALLAN IRINCO

12 BATULAN, JOSEPH ARCEÑO

13 BELECARIO, ALIJANDRO SEGUMPAN

14 BELLEZA, JUJARD DELANTAR

15 BESOÑA, ALEXANDER CORTEL

16 BREIS, JEFRY RESCO

17 BULALA, VINCENT ANTOQUE

18 CABUTOTAN, EDWARD GALERA

19 CAGUIL, SAMUEL JR MORALES

20 CAHIGUS, JO CHRIST GAYOLA

21 CAJARO, GLENN CHEE

22 CAMBA, ALEXANDER III ABENOJA

23 CANOY, JON-JON JARDIN

24 CASPILLO, RAMSES CANONOY

25 CASUPANAN, JACINTO CEPE

26 CHUA, REGIN BANAAG

27 COMETA, RUSTICO PAGCALIWAGAN

28 CONCHA, REYNALDO DALOGDOG

29 DANIAC, WILLARD SOLLANO

30 DATUL, ADNER ARUGAY

31 DE BORJA, JOHN GARY PICONES

32 DE LEON, JAYSON MAGCALENG

33 DESABILLE, ANTHONY MONTON

34 DULA, MAMERTO AREVALO

35 DULINO, VICENTE JR MALAGA

36 ESCALA, RUEL DE ASIS

37 ESPAYOS, JAY MARK ONOFRE

38 FEDERE, GREGORIO NOTARTE

39 FIEL, ALVIN EMBAY

40 GALAN, HERBERT SULLA

41 GALUTIRA, PAUL LINO ESCAROS

42 GOHIL, JHOVIRSON PAGAS

43 IBARRA, VICTORIANO JR CARIAGA

44 IBATUAN, JASPERLANCE AURELIO

45 IBAÑEZ, ALLAN MANIGOS

46 JABOR, VIRGILIO JR OLVIDO

47 JUICO, ERNESTO RODRIGUEZ

48 LACANDULA, PETER PAUL SOLIJON

49 LIBOT, JOVIT ROSCA

50 LITO, CHEBENEL JOVERO

51 LORETO, CARLITO RAGEL

52 MABANAG, RONALD MATUS

53 MACARAEG, JOMAR BUNONG

54 MAGCAWAS, JOHN LEXTER MERAÑA

55 MANABAT, EMERSON MANITI

56 MANGKILALA, JULIUS CARLITO DEL MONTE

57 MASANQUE, RAYMOND RUIZ

58 MATA, JULITO JR BRAVANTE

59 MENDOZA, MICHAEL NICOLAS

60 MUNAR, JOEL ESPERO

61 NIEZ, CHRISTIAN ARCHIE BARBOSA

62 NOVELA, JOSEREY MORA

63 ORLAIN, HECTOR BARET

64 PACO, EDWIN FESTIN

65 PATENTES, ISAAC LUBIGAN

66 PINLAC, FAUSTO JR MANANSALA

67 PONCE, ERICSON BALLAIS

68 QUINDARA, ABRAM CATO FLORES

69 QUITO, LUISITO LUALHATI

70 QUIZAN, ARNEL ESTILLORE

71 RAMIREZ, RODANTE DARAGAY

72 REYES, KENNETH JOHN BALTAZAR

73 RIZARRI, CARLO RADINI OYARDO

74 ROSALES, STEVEN RUEDAS

75 SALIBAY, JAKE ALIÑABON

76 SANTOS, RICO JR CABARLES

77 SAYSON, WILLIAM VALERIO

78 SENOSIN, RASHID GRAGANZA

79 SOCO, RONALD LAPORE

80 SORIANO, EDUARDO ABAPO

81 SORIANO, JOHN KENNETH UBARRO

82 TAGUBA, HERMAN ROSALES

83 TAHURA, JULIUS KING ROSS

84 ZAMORA, DOMINGO MUYNA

85 ZARA, REDEN CADACIO