Registered Master Electricians Special Professional Licensure Examinations
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 85 out of 126 passed the Registered Master Electricians Special Professional Licensure Examination given by the Board of Electrical Engineering in: Abu Dhabi and Dubai, United Arab Emirates; Al Ahmadi, Kuwait; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar; Manama, Bahrain; and Singapore last June 2024.
Roll of Successful Examinees in the Registered Master Electricians Special Professional Licensure Examination held on June 18, 2024 released on July 8, 2024
1 ABAÑO, NORMAN MANGAYA
2 ADOL, RYAN MAURING
3 AGUSTIN, MARLON ECALDRE
4 AMENE, JECKSON CUYACOT
5 ANDASAN, RINEL ALDEA
6 ANUENGO, ELGIE SABANG
7 ARSENIO, ARNEIL ARAQUEL
8 AYUBAN, CASTOR JR BUTLIG
9 AYUPAN, EARL EDURIA
10 BALBUENA, CHRISTOPHER CASTRO
11 BARO, ALLAN IRINCO
12 BATULAN, JOSEPH ARCEÑO
13 BELECARIO, ALIJANDRO SEGUMPAN
14 BELLEZA, JUJARD DELANTAR
15 BESOÑA, ALEXANDER CORTEL
16 BREIS, JEFRY RESCO
17 BULALA, VINCENT ANTOQUE
18 CABUTOTAN, EDWARD GALERA
19 CAGUIL, SAMUEL JR MORALES
20 CAHIGUS, JO CHRIST GAYOLA
21 CAJARO, GLENN CHEE
22 CAMBA, ALEXANDER III ABENOJA
23 CANOY, JON-JON JARDIN
24 CASPILLO, RAMSES CANONOY
25 CASUPANAN, JACINTO CEPE
26 CHUA, REGIN BANAAG
27 COMETA, RUSTICO PAGCALIWAGAN
28 CONCHA, REYNALDO DALOGDOG
29 DANIAC, WILLARD SOLLANO
30 DATUL, ADNER ARUGAY
31 DE BORJA, JOHN GARY PICONES
32 DE LEON, JAYSON MAGCALENG
33 DESABILLE, ANTHONY MONTON
34 DULA, MAMERTO AREVALO
35 DULINO, VICENTE JR MALAGA
36 ESCALA, RUEL DE ASIS
37 ESPAYOS, JAY MARK ONOFRE
38 FEDERE, GREGORIO NOTARTE
39 FIEL, ALVIN EMBAY
40 GALAN, HERBERT SULLA
41 GALUTIRA, PAUL LINO ESCAROS
42 GOHIL, JHOVIRSON PAGAS
43 IBARRA, VICTORIANO JR CARIAGA
44 IBATUAN, JASPERLANCE AURELIO
45 IBAÑEZ, ALLAN MANIGOS
46 JABOR, VIRGILIO JR OLVIDO
47 JUICO, ERNESTO RODRIGUEZ
48 LACANDULA, PETER PAUL SOLIJON
49 LIBOT, JOVIT ROSCA
50 LITO, CHEBENEL JOVERO
51 LORETO, CARLITO RAGEL
52 MABANAG, RONALD MATUS
53 MACARAEG, JOMAR BUNONG
54 MAGCAWAS, JOHN LEXTER MERAÑA
55 MANABAT, EMERSON MANITI
56 MANGKILALA, JULIUS CARLITO DEL MONTE
57 MASANQUE, RAYMOND RUIZ
58 MATA, JULITO JR BRAVANTE
59 MENDOZA, MICHAEL NICOLAS
60 MUNAR, JOEL ESPERO
61 NIEZ, CHRISTIAN ARCHIE BARBOSA
62 NOVELA, JOSEREY MORA
63 ORLAIN, HECTOR BARET
64 PACO, EDWIN FESTIN
65 PATENTES, ISAAC LUBIGAN
66 PINLAC, FAUSTO JR MANANSALA
67 PONCE, ERICSON BALLAIS
68 QUINDARA, ABRAM CATO FLORES
69 QUITO, LUISITO LUALHATI
70 QUIZAN, ARNEL ESTILLORE
71 RAMIREZ, RODANTE DARAGAY
72 REYES, KENNETH JOHN BALTAZAR
73 RIZARRI, CARLO RADINI OYARDO
74 ROSALES, STEVEN RUEDAS
75 SALIBAY, JAKE ALIÑABON
76 SANTOS, RICO JR CABARLES
77 SAYSON, WILLIAM VALERIO
78 SENOSIN, RASHID GRAGANZA
79 SOCO, RONALD LAPORE
80 SORIANO, EDUARDO ABAPO
81 SORIANO, JOHN KENNETH UBARRO
82 TAGUBA, HERMAN ROSALES
83 TAHURA, JULIUS KING ROSS
84 ZAMORA, DOMINGO MUYNA
85 ZARA, REDEN CADACIO
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