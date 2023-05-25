^

Exam Results

Master Plumbers Special Professional Licensure Examination

The Philippine Star
May 25, 2023 | 7:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 97 out of 177 passed the Master Plumbers Special Professional Licensure Examination given by the Board for Master Plumbers in: Abu Dhabi and Dubai, United Arab Emirates; Al Ahmadi, Kuwait; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar; Manama, Bahrain; and Singapore last April 2023.

Roll of Successful Examinees in the Master Plumbers Special Professional Licensure Examination held on April 22 & 23, 2023 released on May 25, 2023.

1        AGBUNAG, MENANDRO  MUGAR

2        AGNO, ROMMEL  CRUZ

3        AL-AG, JUNIE  CASTANTE

4        ALANGUILAN, ALVIN  BARROSO

5        ALGARME, MAXIMINO JR  SANCHEZ

6        ANDANG, JIVRAEL  REYES

7        ANDRADA, ARVIN  NAVARRETE

8        ANTE, JOHN MICHAEL  ICARO

9        AQUINO, JAYSON  PADILLA

10        AQUINO, RONDEE  MANILING

11        AVILA, CHRISTIAN JAY  LINCALIO

12        AWITAN, ANACLETO  PACOPIA

13        BACAY, JENNIE JANE  TORRES

14        BALURAN, BERNARD  MENCIANO

15        BARING, ROSELLER JR  ORACION

16        BELLEZA, ROLAN  PADAGAS

17        BENSING, RICHARD  RODRIGUEZ

18        BERMOY, JOE HARLEY  MENDOZA

19        BIANAN, LEAH  DEL CARMEN

20        BUIS, ROMARICO  RUBIS

21        BUSOBUSO, JESSIE  PULVERA

22        CABIE, JANSEN MARK  LORENZO

23        CABILLOS, GILBERTO  DALINA

24        CABUTOTAN, EDWARD  GALERA

25        CAMPO, MELCHOR  BOLECHE

26        CANECA, JULIUS  MAULAWIN

27        CARAMBAS, ARSENIO JR  TABANGAY

28        CARDANO, ROMEO  ROJO

29        CAUBA, ROLANDO  GARCIA

30        CEREZO, MARVEN  SANTILLAN

31        CINCO, JULIOUS JHON  FELIZARTA

32        CONCHA, RICHARD  SALINDONG

33        CORPUZ, JAMES  ADDU

34        CORTEZ, ORLANDO  MENDEZ

35        DAYO, LLOYD  SALUMBIDES

36        DAYOC, RODRIGO JR  DEMAIN

37        DE LA CRUZ, ADRIAN  MAAC

38        DE LEON, GERSON  ESGUERRA

39        DEQUITO, BENJAMIN  LORENZO

40        DIMACULANGAN, LAZARO JR  SABATE

41        DIONO, RIDGEN  DEALA

42        ESPAÑO, JUAN JR  CERCE

43        EUCAPOR, FRANCIS  AUSTRIA

44        FERMIN, FRANCIS  FRANCISCO

45        FORMENTERA, ROLANDO  LUCANAS

46        FRANCISCO, DEEJAY  CANCERAN

47        FRANCISCO, RODOLFO JR  VILLANUEVA

48        GALAS, RICHARD  MANANGAN

49        GARCIANO, ELMER  MEPIEZA

50        GUIAO, JUAN PAULO  STA ELENA

51        GUMAMIT, ALEXANDER  EUSEBIO

52        ILAO, GENIEL  MARASIGAN

53        INOPIA, CARL MARK LENNEN JHON  VICENTE

54        JARAGBAS, NOEL  MUÑON

55        JUICO, ERNESTO  RODRIGUEZ

56        LACSI, JEZREEL  BARBERO

57        LAGUDA, ALLAN JAY  BUENAVENTURA

58        LEYTE, RYAN CHRISTOPHER  JUNGCO

59        LORENZO, AVIS JAY  UBANA

60        MACABITAS, VICTORINO JR  PARCHAMENTO

61        MACALINAO, GENER  PEREZ

62        MADLA, JOHN RAY  OCASLA

63        MAGAT, WILFREDO  FERRER

64        MALIBIRAN, REYNAN  CABATAY

65        MALLARE, ARVIN  BANDIOLA

66        MANGALIMAN, LARSHIR  DIWA

67        MANLANGIT, JOHNNY  DALAGAN

68        MANQUERIA, RICHELLE  LOZANTA

69        MARASIGAN, JONATHAN  REYES

70        MENDOZA, ROMEL  SARMIENTO

71        MERIALES, LEONARD  POSADAS

72        MIRANDA, MICHAEL JOHN  DELA PEÑA

73        MORIONES, ORLAN  CALAVIS

74        MUSNI, JOHN CYRIL  STO DOMINGO

75        NEBRES, PAUL DENNIS  CORPUZ

76        NUÑEZA, TOMMY JAMES  DOÑA

77        PABULAR, MARLON  TAGALA

78        PAGLINAWAN, MARLOU  PADILLA

79        PARA-ASE, JONATHAN  ABATAYO

80        PEMENTERA, ANDY  ESCALANTE

81        PINEDA, AARON  ROMA

82        QUIALQUIAL, OLIVER  ACHA

83        QUINTO, RYENEILL  RAGONTON

84        RAYMUNDO, JUBERT  ROBLES

85        REBANO, ROBERT  TEODOSIO

86        SANTOS, JOSE MELVIN  DE CASTRO

87        SATURAY, DIODEN  OLEA

88        SESCON, JOECARLO  OCHONDRA

89        SIAPNO, RUFINO JOSE  EDADES

90        SIBAYAN, LIBORIO JR  PERRERAS

91        SOMBILLO, CHARLONE  TETANGCO

92        SORTIGOSA, ARNEL  OCTAVIANO

93        SOTTO, FELBERTSON  BOMBALES

94        TABIN, JHUN  TINAZA

95        TRAZO, JINDOS  TUBURAN

96        VENTURA, KRISTOFFER  CUREG

97        VIRAY, BRIAN  TORRECAMPO

PLUMBERS
Philstar
  • Latest
Latest
Latest
abtest

Master Plumbers Special Professional Licensure Examination

3 hours ago
The Professional Regulation Commission announces that 97 out of 177 passed the Master Plumbers Special Professional Licensure Examination given by the Board for Master Plumbers in: Abu Dhabi and Dubai, United Arab...
3 hours ago
Exam Results
fbtw

Registered Master Electricians Special Professional Licensure Examination

2 days ago
The Professional Regulation Commission announces that 132 out of 188 successfully passed the Registered Master Electricians Special Professional Licensure Examination.
2 days ago
Exam Results
fbtw

Geodetic Engineers Special Professional Licensure Examination

2 days ago
The Professional Regulation Commission announces that 3 out of 18 passed the Geodetic Engineers Licensure Examination given by the Board of Geodetic Engineering in Doha, Qatar; Dubai, United Arab Emirates; Jeddah...
2 days ago
Exam Results
fbtw

Chemical Engineers Licensure Examination

3 days ago
The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 472 out of 801 passed the Chemical Engineers Licensure Examination given by the Board of Chemical Engineering in N. C. R., Baguio, Cagayan de Oro, Cebu,...
3 days ago
Exam Results
fbtw

Chemical Engineers Special Professional Licensure Examination

3 days ago
The Professional Regulation Commission announces that 5 out of 12 passed the Chemical Engineers Special Professional Licensure Examination given by the Board of Chemical Engineering in: Abu Dhabi and Dubai, United...
3 days ago
Exam Results
fbtw

Special Professional Licensure Examination for Professional Teachers

6 days ago
The Professional Regulation Commission and the Board for Professional Teachers announces that 101 elementary teachers out of 380 examinees (26.58%) and 200 secondary teachers out of 591 examinees (33.84%) successfully...
6 days ago
Exam Results
fbtw
Recommended
Are you sure you want to log out?
X
Login

Philstar.com is one of the most vibrant, opinionated, discerning communities of readers on cyberspace. With your meaningful insights, help shape the stories that can shape the country. Sign up now!

FORGOT PASSWORD?
SIGN IN
or sign in with