Master Plumbers Special Professional Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 97 out of 177 passed the Master Plumbers Special Professional Licensure Examination given by the Board for Master Plumbers in: Abu Dhabi and Dubai, United Arab Emirates; Al Ahmadi, Kuwait; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar; Manama, Bahrain; and Singapore last April 2023.
Roll of Successful Examinees in the Master Plumbers Special Professional Licensure Examination held on April 22 & 23, 2023 released on May 25, 2023.
1 AGBUNAG, MENANDRO MUGAR
2 AGNO, ROMMEL CRUZ
3 AL-AG, JUNIE CASTANTE
4 ALANGUILAN, ALVIN BARROSO
5 ALGARME, MAXIMINO JR SANCHEZ
6 ANDANG, JIVRAEL REYES
7 ANDRADA, ARVIN NAVARRETE
8 ANTE, JOHN MICHAEL ICARO
9 AQUINO, JAYSON PADILLA
10 AQUINO, RONDEE MANILING
11 AVILA, CHRISTIAN JAY LINCALIO
12 AWITAN, ANACLETO PACOPIA
13 BACAY, JENNIE JANE TORRES
14 BALURAN, BERNARD MENCIANO
15 BARING, ROSELLER JR ORACION
16 BELLEZA, ROLAN PADAGAS
17 BENSING, RICHARD RODRIGUEZ
18 BERMOY, JOE HARLEY MENDOZA
19 BIANAN, LEAH DEL CARMEN
20 BUIS, ROMARICO RUBIS
21 BUSOBUSO, JESSIE PULVERA
22 CABIE, JANSEN MARK LORENZO
23 CABILLOS, GILBERTO DALINA
24 CABUTOTAN, EDWARD GALERA
25 CAMPO, MELCHOR BOLECHE
26 CANECA, JULIUS MAULAWIN
27 CARAMBAS, ARSENIO JR TABANGAY
28 CARDANO, ROMEO ROJO
29 CAUBA, ROLANDO GARCIA
30 CEREZO, MARVEN SANTILLAN
31 CINCO, JULIOUS JHON FELIZARTA
32 CONCHA, RICHARD SALINDONG
33 CORPUZ, JAMES ADDU
34 CORTEZ, ORLANDO MENDEZ
35 DAYO, LLOYD SALUMBIDES
36 DAYOC, RODRIGO JR DEMAIN
37 DE LA CRUZ, ADRIAN MAAC
38 DE LEON, GERSON ESGUERRA
39 DEQUITO, BENJAMIN LORENZO
40 DIMACULANGAN, LAZARO JR SABATE
41 DIONO, RIDGEN DEALA
42 ESPAÑO, JUAN JR CERCE
43 EUCAPOR, FRANCIS AUSTRIA
44 FERMIN, FRANCIS FRANCISCO
45 FORMENTERA, ROLANDO LUCANAS
46 FRANCISCO, DEEJAY CANCERAN
47 FRANCISCO, RODOLFO JR VILLANUEVA
48 GALAS, RICHARD MANANGAN
49 GARCIANO, ELMER MEPIEZA
50 GUIAO, JUAN PAULO STA ELENA
51 GUMAMIT, ALEXANDER EUSEBIO
52 ILAO, GENIEL MARASIGAN
53 INOPIA, CARL MARK LENNEN JHON VICENTE
54 JARAGBAS, NOEL MUÑON
55 JUICO, ERNESTO RODRIGUEZ
56 LACSI, JEZREEL BARBERO
57 LAGUDA, ALLAN JAY BUENAVENTURA
58 LEYTE, RYAN CHRISTOPHER JUNGCO
59 LORENZO, AVIS JAY UBANA
60 MACABITAS, VICTORINO JR PARCHAMENTO
61 MACALINAO, GENER PEREZ
62 MADLA, JOHN RAY OCASLA
63 MAGAT, WILFREDO FERRER
64 MALIBIRAN, REYNAN CABATAY
65 MALLARE, ARVIN BANDIOLA
66 MANGALIMAN, LARSHIR DIWA
67 MANLANGIT, JOHNNY DALAGAN
68 MANQUERIA, RICHELLE LOZANTA
69 MARASIGAN, JONATHAN REYES
70 MENDOZA, ROMEL SARMIENTO
71 MERIALES, LEONARD POSADAS
72 MIRANDA, MICHAEL JOHN DELA PEÑA
73 MORIONES, ORLAN CALAVIS
74 MUSNI, JOHN CYRIL STO DOMINGO
75 NEBRES, PAUL DENNIS CORPUZ
76 NUÑEZA, TOMMY JAMES DOÑA
77 PABULAR, MARLON TAGALA
78 PAGLINAWAN, MARLOU PADILLA
79 PARA-ASE, JONATHAN ABATAYO
80 PEMENTERA, ANDY ESCALANTE
81 PINEDA, AARON ROMA
82 QUIALQUIAL, OLIVER ACHA
83 QUINTO, RYENEILL RAGONTON
84 RAYMUNDO, JUBERT ROBLES
85 REBANO, ROBERT TEODOSIO
86 SANTOS, JOSE MELVIN DE CASTRO
87 SATURAY, DIODEN OLEA
88 SESCON, JOECARLO OCHONDRA
89 SIAPNO, RUFINO JOSE EDADES
90 SIBAYAN, LIBORIO JR PERRERAS
91 SOMBILLO, CHARLONE TETANGCO
92 SORTIGOSA, ARNEL OCTAVIANO
93 SOTTO, FELBERTSON BOMBALES
94 TABIN, JHUN TINAZA
95 TRAZO, JINDOS TUBURAN
96 VENTURA, KRISTOFFER CUREG
97 VIRAY, BRIAN TORRECAMPO
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