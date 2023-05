Master Plumbers Special Professional Licensure Examination

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 97 out of 177 passed the Master Plumbers Special Professional Licensure Examination given by the Board for Master Plumbers in: Abu Dhabi and Dubai, United Arab Emirates; Al Ahmadi, Kuwait; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; Doha, Qatar; Manama, Bahrain; and Singapore last April 2023.

Roll of Successful Examinees in the Master Plumbers Special Professional Licensure Examination held on April 22 & 23, 2023 released on May 25, 2023.

1 AGBUNAG, MENANDRO MUGAR

2 AGNO, ROMMEL CRUZ

3 AL-AG, JUNIE CASTANTE

4 ALANGUILAN, ALVIN BARROSO

5 ALGARME, MAXIMINO JR SANCHEZ

6 ANDANG, JIVRAEL REYES

7 ANDRADA, ARVIN NAVARRETE

8 ANTE, JOHN MICHAEL ICARO

9 AQUINO, JAYSON PADILLA

10 AQUINO, RONDEE MANILING

11 AVILA, CHRISTIAN JAY LINCALIO

12 AWITAN, ANACLETO PACOPIA

13 BACAY, JENNIE JANE TORRES

14 BALURAN, BERNARD MENCIANO

15 BARING, ROSELLER JR ORACION

16 BELLEZA, ROLAN PADAGAS

17 BENSING, RICHARD RODRIGUEZ

18 BERMOY, JOE HARLEY MENDOZA

19 BIANAN, LEAH DEL CARMEN

20 BUIS, ROMARICO RUBIS

21 BUSOBUSO, JESSIE PULVERA

22 CABIE, JANSEN MARK LORENZO

23 CABILLOS, GILBERTO DALINA

24 CABUTOTAN, EDWARD GALERA

25 CAMPO, MELCHOR BOLECHE

26 CANECA, JULIUS MAULAWIN

27 CARAMBAS, ARSENIO JR TABANGAY

28 CARDANO, ROMEO ROJO

29 CAUBA, ROLANDO GARCIA

30 CEREZO, MARVEN SANTILLAN

31 CINCO, JULIOUS JHON FELIZARTA

32 CONCHA, RICHARD SALINDONG

33 CORPUZ, JAMES ADDU

34 CORTEZ, ORLANDO MENDEZ

35 DAYO, LLOYD SALUMBIDES

36 DAYOC, RODRIGO JR DEMAIN

37 DE LA CRUZ, ADRIAN MAAC

38 DE LEON, GERSON ESGUERRA

39 DEQUITO, BENJAMIN LORENZO

40 DIMACULANGAN, LAZARO JR SABATE

41 DIONO, RIDGEN DEALA

42 ESPAÑO, JUAN JR CERCE

43 EUCAPOR, FRANCIS AUSTRIA

44 FERMIN, FRANCIS FRANCISCO

45 FORMENTERA, ROLANDO LUCANAS

46 FRANCISCO, DEEJAY CANCERAN

47 FRANCISCO, RODOLFO JR VILLANUEVA

48 GALAS, RICHARD MANANGAN

49 GARCIANO, ELMER MEPIEZA

50 GUIAO, JUAN PAULO STA ELENA

51 GUMAMIT, ALEXANDER EUSEBIO

52 ILAO, GENIEL MARASIGAN

53 INOPIA, CARL MARK LENNEN JHON VICENTE

54 JARAGBAS, NOEL MUÑON

55 JUICO, ERNESTO RODRIGUEZ

56 LACSI, JEZREEL BARBERO

57 LAGUDA, ALLAN JAY BUENAVENTURA

58 LEYTE, RYAN CHRISTOPHER JUNGCO

59 LORENZO, AVIS JAY UBANA

60 MACABITAS, VICTORINO JR PARCHAMENTO

61 MACALINAO, GENER PEREZ

62 MADLA, JOHN RAY OCASLA

63 MAGAT, WILFREDO FERRER

64 MALIBIRAN, REYNAN CABATAY

65 MALLARE, ARVIN BANDIOLA

66 MANGALIMAN, LARSHIR DIWA

67 MANLANGIT, JOHNNY DALAGAN

68 MANQUERIA, RICHELLE LOZANTA

69 MARASIGAN, JONATHAN REYES

70 MENDOZA, ROMEL SARMIENTO

71 MERIALES, LEONARD POSADAS

72 MIRANDA, MICHAEL JOHN DELA PEÑA

73 MORIONES, ORLAN CALAVIS

74 MUSNI, JOHN CYRIL STO DOMINGO

75 NEBRES, PAUL DENNIS CORPUZ

76 NUÑEZA, TOMMY JAMES DOÑA

77 PABULAR, MARLON TAGALA

78 PAGLINAWAN, MARLOU PADILLA

79 PARA-ASE, JONATHAN ABATAYO

80 PEMENTERA, ANDY ESCALANTE

81 PINEDA, AARON ROMA

82 QUIALQUIAL, OLIVER ACHA

83 QUINTO, RYENEILL RAGONTON

84 RAYMUNDO, JUBERT ROBLES

85 REBANO, ROBERT TEODOSIO

86 SANTOS, JOSE MELVIN DE CASTRO

87 SATURAY, DIODEN OLEA

88 SESCON, JOECARLO OCHONDRA

89 SIAPNO, RUFINO JOSE EDADES

90 SIBAYAN, LIBORIO JR PERRERAS

91 SOMBILLO, CHARLONE TETANGCO

92 SORTIGOSA, ARNEL OCTAVIANO

93 SOTTO, FELBERTSON BOMBALES

94 TABIN, JHUN TINAZA

95 TRAZO, JINDOS TUBURAN

96 VENTURA, KRISTOFFER CUREG

97 VIRAY, BRIAN TORRECAMPO