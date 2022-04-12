Midwife Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 733 out of 1,559 passed the Midwife Licensure Examination given by the Board of Midwifery in Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Pagadian, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this April 2022.
Roll of Successful Examinees in the Midwife Licensure Examination. Held on April 6 and 7, 2022. Released on April 12, 2022.
1 ABAINZA, MARY GRACE OPENIANO
2 ABDUCANI, BUBBLES GUDANI
3 ABDUHARI, NUR-AISA AILINGAN
4 ABDUL, SARAH SAPAL
5 ABDULBAYAN, HADDIEA ALAMADA
6 ABDULHALEM, SOHAELA DESARIP
7 ABDULLAH, BAILEN KETING
8 ABDULWAHID, NUR-AINA AHMAD
9 ABDURAHIM, ZARINA ABDUA
10 ABDURAJA, MUSTADI RUIS
11 ABE, NORHAYA DE-ALA
12 ABE, RINA CHAVEZ
13 ABENOJA, JESS MARK PABLO
14 ABERANDA, MARITES OBEDENCIA
15 ABIAR, QUEENIE LEIGHFEL GUADALQUIVER
16 ABING, MARY CHARMEL NAVARRA
17 ABO, NORHAIMA MUDA
18 ABUBAKAR, NORON SABPI
19 ACERDIN, JOCELLE TILLES
20 ADAM, BAI SAIDA KRISDALYN HARON
21 ADAM, BAIWARDAH HARON
22 ADAME, TARUC BARRIL
23 ADEMIS, CLAIRE BORROMEO
24 AGAPITO, KIM IAN BAÑARIA
25 AGUINAGA, MEREROSE PEREZ
26 AGUINALDO, ANGELICA SANTOS
27 AJID, SOPHIA ASNAWIE
28 AJIJUL, DAYANG JUR-INA AHADDE
29 ALAGASI, AMREA NANDO
30 ALANQUIHAN, LEA SULIT
31 ALAUDDIN, NORHUDA JAMARIL
32 ALBANIA, JANZELL ANNE BORJA
33 ALBON, ALFIE MAE ABADIANO
34 ALCARAZ, AIKO SERINA AQUINO
35 ALDE, MARY JOY BUCAYAN
36 ALFARO, ERICKA SHAINE DELA ROSA
37 ALFEREZ, ROSCEL SOMBRIO
38 ALFEROS, ADONA DEL ROSARIO
39 ALFONSO, CRISTY ANN DELFIN
40 ALI, ANNEZA SALIK
41 ALI, MAIMANA GUIAMAD
42 ALI, PAILYN DIGLA
43 ALIGID, MARIMAR
44 ALIH, ALNAHAR JUMDAIL
45 ALIMAN, BAILYN DALMAOB
46 ALIVIO, MAEFLOR PEROLINO
47 ALIWALAS, LALAINE LAGAREJOS
48 ALMARIO, ANNABELLE CAMPO
49 ALMINE, JANNEVEB PAMA
50 ALMOHEDA, ALMIE MENDEZABAL
51 ALOLOR, IRENE MERIDOR
52 ALOYODAN, NOR-AIN DISALONGAN
53 ALSON, LUZ LURLYN HISONA
54 ALTABARINO, ANABELLE CARPENTIROS
55 AMAL, HARIMA JENNY UMAL
56 AMANSA, SARHA SAPILIN
57 AMAR, JENNY ROSE SALA
58 AMBULA, VENILDA CUIZON
59 AMILASAN, CHRYSTINE LAMPAD
60 AMILKAIDAR, RADZHATA SAID
61 AMINTAO, JAMAIRA PEDTAILAN
62 AMOS, SHERIEJAN ASADDI
63 ANCHETA, JEMA DOMONDON
64 ANDAMON, RUTH BAGUIOSO
65 ANDRADA, ANDREA MINA PALINLIN
66 ANDRE-E, SHERYL ONIOT
67 ANDRES, NORMALYN BRIONES
68 ANDRES, REGINE MAE VELASQUEZ
69 ANDRION, ETHEL JOY SIASON
70 ANGAS, SAHIDA PANANGGULON
71 ANGGARI, SAMIRA KALLUMAN
72 ANGKANAN, SURAIDA BANDAO
73 ANGKOKOY, JONAIDA GUIAMALON
74 ANOYA, IRISH TUMOL
75 APOSTOL, APPLE GRACE SOLIVEN
76 AQUINO, HADJA REYNA AKBAR
77 AQUINO, JOYCE EMBUIDO
78 AQUINO, MA JESSICA BRIONES
79 ARABIS, BEVERLY GARCIA
80 ARAK, ALYSSA FAYE ALVAREZ
81 ARANTON, CATHELIN CABRERA
82 ARCINAL, WELNA BANDALA
83 ARGOLIDA, ARIANE MORENA
84 ARIZALA, ARLYN PULLIS
85 ARTIAGA, ANGELICA MENDEZ
86 ASAMA, NURSIMA HASIM
87 ASENDIENTE, JESSA EMILY JOVER
88 ASGAL, NASHRA USMAN
89 ATANG, ANDRE JADE GANDULAN
90 ATANG, CHRISTINE JOY DAGMAN
91 ATIENZA, CRISTY MERLAN
92 AYUBAN, LAIZA CATHERINE JANIOLA
93 AZAÑA, JUNALD LORIENTE
94 BABAC, ROSEVIN MAY ASETRE
95 BACAYO, CHALIMAR TOLENTINO
96 BACUNA, ROWENA PALAGNAS
97 BADONG, SAROWEL JR AMILANO
98 BAHANG, SHERNA HADJIRUL
99 BAILOC, RHOJELYN MARCOS
100 BALABA, RIZA OCTUBRE
101 BALAGOT, ELIZABETH
102 BALAGTAS, LORELIE PACLIBARE
103 BALDO, VIVIAN ARIENDA
104 BALLONA, MARY ENGEL CATEDRILLA
105 BALUCOS, NETCHE AQUINO
106 BALUNO, ASMAEYA MAMALINTAW
107 BARAKAT, KISHNA SOFIA MABANG
108 BARAL, JAMIE LYN AUSTRIA
109 BARAQUIO, DIANE TABAOG
110 BARONA, ROWENA FORTOGALIZA
111 BARTINA, JEAN FIERRE ESTERON
112 BARTOLATA, JOVAIL LABRADOR
113 BARTOLOME, JAY ANN BAIWA
114 BASALO, LORIE MAE GUCELA
115 BASAS, ANALIE RETES
116 BASAS, ROSALYN PAQUINDONGAN
117 BASCO, JESSICA HANNAH DURAN
118 BASCON, MENGIEL FLORES
119 BASHER, JUHAIRA COMAYOG
120 BASHER, NORALYN DIAMLA
121 BASTIAN, JACQUELOU WALSIE
122 BASTILLADA, JENESA GOMEZ
123 BATISLAONG, RYAN REGALADO
124 BAUMOL, ROWENA HUSSAIN
125 BAUTISTA, PAMELA FRIGILLANA
126 BAYANI, JENELYN BAYABORDA
127 BAYRANTE, GELLA CLARISSE DATO
128 BAYRON, DAISY ROSE TUMBAGA
129 BAÑANO, MELIZZA FAJARDO
130 BELLO, ROSALIE LACERNA
131 BELTRAN, KAREN JOY PASCUA
132 BENOL, WARHATA MONDI
133 BENSON, JERRYLINE ROMA
134 BERNAJE, JENNY MAGBATO
135 BEZA, LANCE ADRIAN OSTULANO
136 BIBAL, LAWRENCE BELARMA
137 BITOL, ALHAIDA AYADA
138 BOLAÑOS, CINDY CARDANO
139 BONGAR, MAYLANIE GAQUIT
140 BONGCAYAO, JUSTINE LEZETTE ARROYO
141 BORCE, ANGELICA PAPA
142 BORJA, MICHELLE DIEZMOS
143 BUAT, SOHRA MACAOMBAO
144 BUCAD, STEPHANY SECLIGEN
145 BUENO, HYACINTH PACANO
146 BUGUINA, FEMALYN DUPO
147 BULAN, LYNDEN CALVARIO
148 BULUSAN, DEBRA SION
149 BUNDAN, IMAN MAHILUL
150 BUTUAN, SITTIE ULFAH UNTING
151 CABALLERO, MARYJANE DINOCOT
152 CABAUATAN, REGINE
153 CABIGONA, JENNY ROSE CALEXTERIO
154 CABRIDO, IRENE CORONEL
155 CABUGNASON, JU-ANN LUJAS
156 CACHO, CHARMIE AFICIONADO
157 CADAG, JOAN YOUNG
158 CADIENTE, RAZIA DE VERA
159 CADIZ, ARIANE APRIL MENDOZA
160 CAHILIG, MYLINE PINILI
161 CAJANDIG, EARL CASTOR
162 CALABIO, APRIL ROSE BERNABE
163 CALAGO, LYN ROSE MIRAS
164 CALANAO, JUSTINE OMERO
165 CALANOG, KRISHA MARIE MANALO
166 CALIWAN, FRANCIA CORTES
167 CALO-OY, AURALIE LASAGA
168 CALULO, MARIA SARAH SARMIENTO
169 CAMATA, ELILYN MANANSALA
170 CAMPANO, LEA JEAN RAPIZ
171 CAMPOSANO, LYN JARDIN
172 CAMSA, BAI AMOR MANTEL
173 CANDELARIA, KARLA BORROMEO
174 CANLAS, AILYN SOLITARIO
175 CANO, DALLY JANE CANAREJO
176 CANTORIA, MARIA RUFFA DEJUMO
177 CAPAROSO, EDITH MAE ABACIAL
178 CARDIJON, WILA GAPUZ
179 CARLOS, ANA JOY QUEMAN
180 CARUGDA, CHRISTELYN PILAPIL
181 CASTILLO, MILDRED PARAN
182 CASTRACION, LOVLYN CASTROVERDE
183 CATAMA-AN, CAMILLE AME
184 CATANA, MICHAELA DAÑOSO
185 CATANA, RONALYN LUSTRE
186 CAYUPAN, BRIDGET LAGUTAN
187 CAÑETE, RUBY ANN OYAO
188 CAÑON, DONNA MAE MEJICA
189 CENDAÑA, KANEZHA MAY
190 CHUPARAN, CLARISA LAWINI
191 CIELO, DIVINA GRACIA VIBAL
192 CLARO, QUEENNE KIMVERLEE COLOMA
193 COLASI, JANINE MELGAREJO
194 COMONOG, JOHAIRAH CABARO
195 COMPLEZA, CHRISTY JOY CASAQUITE
196 CONEJOS, CHERRY ANN MILLOR
197 CONOL, KHRISTYLLE BILBAO
198 CORDOVA, VANEZA BARIL
199 CORMAT, JONNALYNE DEMAGUIL
200 CORTEZ, TRISHALYN JEORGIA SABA
201 COSAIN, NOR-JANAH MADALE
202 COSAL, KARISH KATE PUERTOS
203 COYAYE, CHERILYN ATAY
204 CREDO, MAJA PAJO
205 CRUDA, PILAR CODOY
206 CUENCA, GEORGEN VILLAMIL
207 CUENTA, MARY JOY AMAWAN
208 CUEVAS, FATIMA BAGSIK
209 CUSTODIO, ELSA IGNACIO
210 CUSTODIO, LEONORA DOCTOR
211 CUYNO, JANE LABA
212 DADING, BAI ALI UTTO
213 DAGADAS, NORHAIMA AGTING
214 DAGGUNG, SHEREENA HANDANG
215 DAGONDON, JUNNELYN MEDILLO
216 DALANDA, NORMILA MABANG
217 DALANON, CATHY ALARDE
218 DALIMBANG, NORHONEY SUMAGKA
219 DAMPAS, LUXMAE FULGUERAS
220 DANUGRAO, REA ANN DAGOS
221 DARIS, MIE ANN HAILIL
222 DASMARIÑAS, APRIL JOY VELOSO
223 DATAHAN, JEMMA MARIE
224 DATANG, MAILYN GRACE CALIS
225 DAWILE, ANNA LEA TONZO
226 DE GUZMAN, JOCELYN RULLIN
227 DE JESUS, KAREN JOYCE LOVELIE LARODA
228 DE LA CRUZ, GLEENIE LANDICHO
229 DE LA VIÑA, MADELYN BOLA
230 DECEPIDA, JUDELYN AYAG
231 DEFUNTURUM, MARY JOY BONITE
232 DEL MONTE, RACHEL ANN ALESTA
233 DEL ROSARIO, SHEILA CARREON
234 DELA CRUZ, ELLEN VILLAMOR
235 DELFIN, RANZ LYCA MAE SARABIA
236 DELISO, KAREN BELLE MONTAÑO
237 DELISO, NEIL KRISTIAN MONTAÑO
238 DELOS SANTOS, JOVIELYN ALARCON
239 DERAMA, MARIA KLAIN ALVAREZ
240 DESALES, SHIELA MAE PALAGAR
241 DEWIG, COLI MALAYAT
242 DEZA, NUR-ZYDEE TRECHO
243 DIANO, AIZA KHRIZYL CHUPARAN
244 DIAZ, JESSEL JOY LLAMERA
245 DIAZ, JOHN PATRICK BAG-AO
246 DIGAN, FERNALYN PARINA
247 DILABAKUN, SHAIRA BANDAY
248 DIMAYA, IRENE AQUINO
249 DIMAYA, KIMBERLY AQUINO
250 DIRON, HANIPA DIMARO
251 DIVINO, DAISY CANDELARIO
252 DOBLADA, DANA MELVY AFABLE
253 DOLOIRAS, GELLIE ANNE LORCHANO
254 DOLOJAN, SHEKYNA AGBUGGO
255 DOMIGYAY, ANNIE CHACWAG
256 DOMINGO, JINGJING MOLINA
257 DOMOCLOY, HERMINIA SALINAS
258 DONDOY, KATHRYN MAE AMANDORON
259 DONGLON, LYN ROSE ABAYA
260 DONSOL, MA ISABELLA NAVALES
261 DOYDORA, IRALY MAY YABUT
262 DUAT, IMELDA BELMES
263 DULDULAO, FEMALYN DAMASO
264 EBRADO, BERNADETTE ARANZA
265 EBRAHIM, AIZA BANDAN
266 EBRAHIM, ROSDA ABDULRADZAK
267 EDZLA, ARIEDZ DAUD
268 EGE, MERIEANE ROSE TORADO
269 EGHAM, FREDDIELYN ONGGOCAN
270 EGKAYOGEN, MAMOTABAY BALAUGAN
271 ENCAJONADO, ROWENA BARON
272 ENDAILA, MERNA KAMID
273 ENRIQUEZ, JANNETH SHERRYL ESMAQUILAN
274 EROJO, MARIA VENESSA ABAYON
275 ESCAL, REGINE MAYANG
276 ESCOBILLO, CHERYL VERGARA
277 ESCRIBA, ABIGAIL TARNATE
278 ESMAYATIN, KHUZAIMAH MIMBALAWAG
279 ESPAÑOLA, ROVIE MAE LANGOTE
280 ESPUERTAS, REX BILLY GALLARDE
281 ESTABILLO, MA MARICAR JOY DEVIENTE
282 ESTARAS, JANNET FUENTES
283 ESTRADA, JOCELLE
284 ESTRADA, YOGI SANCHEZ
285 EVANGELISTA, CHEDDIE ROSE CAINGAL
286 EVANGELISTA, JENELENE BERTULANO
287 FELICIANO, CORAZON CREDO
288 FERNANDO, KIM JAY YVONNE FRANCISCO
289 FEROLINO, APPLE ROSE CARIAT
290 FIGUERRES, MARIELL MAUVE DANCEL
291 FLORENDO, ZHYRA GAYLE CONSUELO BELEN
292 FOROD, QUEIA JANE AYAW
293 FRANADA, FRITZIE MAE GERONIMO
294 FUCAO, AUSTRIA POR-AYAN
295 FUENTES, ARCHEL AUSAN
296 FULLANTE, ROMNICK
297 FUNDADOR, NIZZA AGBON
298 GABUDAO, WELLA MAE VERA
299 GALAURA, ALEXZANDRA KYLA SERRA
300 GALIZA, ELMIRA SALAGAN
301 GALIZA, JOVILYN JACOB
302 GALLANO, MONETTE BAJADO
303 GALVAN, ELLEN RUIZ
304 GALVE, SHELLA JOY BAYLON
305 GALVEZ, APRIL CAHIGUS
306 GAMBOA, MIA COLEEN DACUSIN
307 GAMBOA, REGGIE LEGASPI
308 GAMBUTA, CHARISMA FABROA
309 GANDULAN, ALLIAN CALIS
310 GAPPAL, ALPIYA HUSSIN
311 GARALDE, ROLETTE GARRIDO
312 GARCES, JACKY-LYN VINUYA
313 GARCHITORENA, BENIJOY STO TOMAS
314 GARCIA, CHRISTINE JAYRA AGUSTIN
315 GARCIA, FINLAND XANDRA JAYOMA
316 GARCIA, NORELIE TAMPIL
317 GARCIA, NOVELLE PALOMILLO
318 GARDOSE, CATHYRINE ESTORQUE
319 GARIDAN, ANGELINA DOMINGO
320 GARSULA, LYRAH JANE GANAGANAG
321 GASMIN, CLARENCE ICAT
322 GAYANA, MERCY TAGADCHAN
323 GEILLEIT, ROCHEL MANATAD
324 GENEROL, ROSEBY MIRABUENO
325 GENTE, BERNADITH PALMA
326 GERONIMO, JESSA LINDA
327 GETOL, SARIPA SUMALAY
328 GILAMON, REGINE VALERIE LAURENTE
329 GLOBO, LYNPE VILLARAZA
330 GOMEZ, SHERNYL ERLANO
331 GONGOGONG, SONIA MAGCONGEY
332 GONZALES, LILY BONIFACIO
333 GOTLADERA, BEAUTY ARLENE QUITEVIS
334 GOTO, JHON PAUL CHAVEZ
335 GRACIAS, MARIA CHELSEA RAMOS
336 GRAY, CHERRY LYN ADVINCULA
337 GRECIA, CRISTINE NERI
338 GREJALDO, MARK JO LOPE
339 GUBALIA, RAIDA GAYAMAD
340 GUEVARRA, JOCELYN LUCAS
341 GUIABAR, BAI MALEIHA PAGAYAO
342 GUIADEL, SALUMBAI LIUSEN
343 GUIAMOLOD, BAI SITTIE MANGACOY
344 GUIGUE, JOVIE LAGO
345 GUISOBEN, GUIALON JOY WACAL
346 GULMATICO, IANNIE ROPEROS
347 GUMBILA, SARAMEY GUIAMBLANG
348 GUMENGGEN, AISA LIAWAO
349 GURREA, FAUJIYA ALIH
350 HADE, MARITES ABEJERO
351 HADJI ALI, WARDA MOHAMAD
352 HADJI SALIC, NOR-AIN PANUNDE
353 HADJIRUL, SHERNALYN ALBANI
354 HALOG, ARLYN CARPIO
355 HALOG, DONNA MAE VILLANUEVA
356 HAMID, REYNA SAHI
357 HARID, RAIZA CALULONG
358 HARID, SETTY ASIA ANTONIO
359 HASSIM, SANDRA EBRAHIM
360 HAYLE, NORAINIE LAMSAWI
361 HIZOLE, JULIEBETH MANAHAN
362 HUSIN, MYRNA SANAHAJI
363 IBALIN, JASMIN ANGELICA OLALO
364 IBRAHIM, MOHAIMEN SINYADAH
365 IMAKI, CHARLOTTE ANDES
366 INDONG, HADIGUIA AMIL
367 ITCHON, BONIFACIO GEVERO
368 ITTAYAN, MYLA ABBIGAT
369 JACLA, BERNADETTE BERNAS
370 JAJIE, FAIZA SALEH
371 JALAPIT, REA PEARL VOCAL
372 JALIL, HUSAYMA MISTALAN
373 JALULON, RADHA DIZZA SABTAL
374 JAMILA, ANGEL MARIE PRONGCO
375 JAMLALON, NAIDA ALIBASA
376 JANANI, MYLYN MOHAMMAD
377 JOSE, JENNIE COMA
378 JUANICH, PERLIN
379 JUMAO-AS, EVELYN MORGIA
380 JUMAWID, NICKLYN TUGAHAN
381 JUNAID, I-RISSA ABUBAKAR
382 JUNIO, TRISHA MAE QUIÑONES
383 KABUNTALAN, CORAZON KALIMPO
384 KALAMADDIN, RAHMA MUBIN ANDAING
385 KALI, UNAYSAH LUCMAN
386 KAMAONG, BAI AMEERAH AMOUR PANDITA
387 KAMENSA, NORHANIE TALAMPID
388 KAMIM, NORHAINA MANA
389 KASIM, HAIREN MULOD
390 KIYA, JULIANG LACSAYAO
391 LABANON, ROY APA
392 LABAUSAS, PAULINE JOY LAMA
393 LABRADOR, MIA JOY JARDIN
394 LACASTE, JUSTINE MAE GARDONIA
395 LACDOY, LORIEMAE BONGCOG
396 LACUESTA, ELVITA PERON RIVERA
397 LADIO, RIZZEL JANE GANANAN
398 LAGUIAOMAL, RAHAJITA KIBLAT
399 LAIDEN, JURAIZA UNDAYA
400 LALANTACON, SARRAH LAGSUB
401 LALISAN, KRIS JOY FERNANDO
402 LAMANO, ROSE ANNE MACATANGAY
403 LANGGUYUAN, SAMSIA AMBALGAN
404 LANGUIBAN, ARLIN LANGGUYUAN
405 LARA, VERRA MARIE FREDELUCES
406 LARONG, LAARNI DAGUIO
407 LASERAY, RISCHELLE JOYCE BANTILAN
408 LATIP, SHEIHA SARAIL
409 LAUDER, JACKYLYN LAGOS
410 LAURIO, LESTHER DANAO
411 LAWA, BAIALI PALOT
412 LAWICHENG, ANJEANETTE CHANO
413 LAZARTE, APRIL JOY QUIRINO
414 LEDAMA, ELSA VERANO
415 LEGANDIN, ANALYN CABUAL
416 LEONERO, CRISTINE RAMIREZ
417 LEPON, AIREENE ANCOT
418 LIBRES, AL MARIE MALOLOY-ON
419 LIGUDON, YOLANDA GALITOB
420 LIMBAGA, GINARA CAUSAPIN
421 LIMJAP, ANGEL CRISTY BANTILAN
422 LINDO, FELICE MAE PABRO
423 LINTANG, MERCELYN CHIO
424 LIWANA, RUBYLEN SUPETRAN
425 LLAGUNO, FATIMA CALDERON
426 LO, KAZZER RONALD SANGKOLA
427 LOGYAWE, SHEILA LAO-ANIS
428 LOLO, ALONA AQUINO
429 LOMAME, AISHA JOY FIGURA
430 LOPEZ, MARIA THERESA GONZALES
431 LOPEZ, SYRA LANUZA
432 LOREN, CHERRY JOY BALLENAS
433 LUMONDOT, MONERA BENITO
434 LUNA, BAIDIDO DISALONGAN
435 LUSTIANO, CHRISTIAN SOLTES
436 LUZA, RONALYN BANGA
437 MACAPAS, LIARNY BARON
438 MACHENGE, RENNETTE
439 MACOD, TATA TANTAYO
440 MADAG, JASMINA HYDIE DUMATO
441 MADAMBA, LORENZO LUIS NAVAL
442 MADRAMA, SHELLAMAR SABAN
443 MAG-USARA, JAE ANN VILLALUZ
444 MAGALLANES, LOVELY PILAR CUAY
445 MAGANNON, KRISTINE CALWAT
446 MAGASON, FATIMA PELPINOSAS
447 MAGHAMIL, ANALYN MICUTUAN
448 MAGISTRADO, CHERYLEN BALDESCO
449 MAGSAYSAY, JENNYCAR TORIDA
450 MAHILUM, JUNE NELEAH BALASABAS
451 MAHUSAY, KAREN CALAMAGAN
452 MAHUSAY, LYKA
453 MAINAR, JOHNA JEAN JUSTADO
454 MALAGGAY, MAE MAFE CUTARAN
455 MALALUAN, MYRTEL JOY MAGAS
456 MALATE, LOVELY MAE FLORALDE
457 MALAYON, ARLENE SALAGKEY
458 MALAYON, ELPIE SALAGKEY
459 MALINAO, JENEZYL LIACA
460 MALVAR, JEFF YAGO
461 MALVEDA, DOMELEE MACABULOS
462 MAMA, DONAISA YASIN
463 MAMAUAG, KRISTEL GAIL BIUAG
464 MAMBAO, CRISTY LAGAWAN
465 MAMBUAY, JANIMAH ALI
466 MAMONGKAL, SAMRA AYADA
467 MANACOF, MELANIE GANDULAN
468 MANAGBANAG, IRENE ABARQUEZ
469 MANALO, CRISTIE DE CASTRO
470 MANAN, ADZRA PAUTIN
471 MANDAC, IFRELYN BUKONG
472 MANEJA, MARY JANE BULAN
473 MANGUDA, NORHATA ALIMAO
474 MAQUILING, SYNIE SUITADO
475 MARANION, TRISHA AMOR
476 MARASIGAN, KRISTINE DAISY JAVISON
477 MARCO, CARLA MESOLANIA
478 MARMITO, MARIA VICENTA ABASOLO
479 MARQUEZ, SHIERRE ROSE YA-O
480 MARTINEZ, DONGELINE ALEJANDRA TANILON
481 MARUJI, MISBA
482 MASTURA, ANALYN MOHAMAD
483 MATURAN, RADIFA SAHIRIN
484 MAUNA, NASIBA AMPONG
485 MEDINA, WENDHEL JEAN BICERA
486 MENDOZA, KIER JHON CUATRONA
487 MESAJON, JENNY ROSE FERNANDO
488 MILLORIN, JOELINA VISTAL
489 MINA, ANGELICA DUMULAO
490 MIOGUE, LELAINE SOMIDO
491 MIRAÑEZ, PEARL JOY SALVA
492 MOCORRO, RODELY BUNSUA
493 MOHAMAD, ARBAYA LIMBAGAN
494 MOHAMADALI, NORALIN MACASASA
495 MOLINA, HESAI LINGBAOAN
496 MOLINA, JOHN PAUL QUEMAN
497 MOMEN, SARAH AKBAR
498 MONDERO, RODALYN ALEJAN
499 MONTEBON, GENE ROSE KIMBER LAPAT
500 MORA, APRIL JOY GASPAR
501 MORES, RONDEL JONES BALAO
502 MORO, SHEBA TORRES
503 MOTOL, LORIE PE FRANCISCO
504 MUHARANI, FATIMA JAIFA ABIRIN
505 MUNDI, LURHAMIDA ABEDIN
506 MUSIN, ALYANA VALE
507 MUSTAPHA, JIMRA KARIM
508 NACARIO, MARIZ VILLORIA
509 NANDAL, HASNA SEPI
510 NANGKONG, HABIBI SINALIMBO
511 NASOL, JOCELYN MORALES
512 NAVAL, GLAIZA MAE TALONDING
513 NAVARRA, GERALDINE CANTON
514 NAVELINO, ANGEL MARIE MANZANAL
515 NEBALASCA, CATHERINE CARDINOZA
516 NOOR, HASNAREA YUSOP
517 NOPUETO, JANE ROSE FACTES
518 NORADO, KASEY MAE BALURAN
519 NORUDIN, NOR-AIN DATAYA
520 NOVILLAS, NIKKO LOMIGO
521 NUÑEZA, SHIELA ENTERO
522 OCA, WARREN PARREÑO
523 OCAMPO, MAE NORIELYN RUBI
524 OCENA, JEROBELLE MAE OCOP
525 ODCHIGUE, ERIKA DAGALA
526 ODCHIGUE, JANNETH MARIANNE PRISCION
527 OLISEA, AISA ABINA
528 OLORES, JOAN TINO
529 OMAR, NASRIYA ALI
530 OMAR, OMAIRA MANGONDATO
531 OMAR, SAKINA MACARAMBON
532 ONG, ROCHELLE MARGARET PEREZ
533 ORO, MARY GRACE RIZADA
534 ORTILE, JESSICA DACERA
535 ORTIZ, EVA JETAJOBE
536 OSICOS, ZYRA MEI VILLAFRANCA
537 OSORIO, JONA FAITH TORREGOSA
538 PACHES, MUSLIMA SALINDAWAN
539 PACODIAT, NORHODA SAUDAGAL
540 PADALLA, MARYNOLL CALABIAS
541 PADER, JONNA RIN SUAN
542 PADEÑO, MA ROFEMIA LINOBO
543 PAGAYAO, SITTIE RAIDA GUIADSALI
544 PAGLAS, SURAIDA GUIMBA
545 PAHAR, FERDAUCIA HASSAN
546 PALABRICA, NOVY JOY ABELLON
547 PALAHUDDIN, TALLIA JAILANI
548 PALERMO, KAREN JOY OSANO
549 PALMA, MICHELLE COMPRADO
550 PALOMO, VINESSE MARIE SIVA
551 PANAGUITON, KRISTEL SERMONIA
552 PANAL, DOLLY LATIGO
553 PANDIAN, ALMERA JEAN POLLOSO
554 PANEZA, LHEA TERANIA
555 PANGAWILAN, NOWAIMIE HABIBON
556 PANTAO, ISMAIRA BAADAN
557 PAQUEO, SHIERY MAE NOGALIZA
558 PARAISO, DIOSDADA TICOD
559 PAREJA, RECHELLE CERDAÑA
560 PARIDO, HAGUIAR MUSANIP
561 PASA, HANNA MAE CALIPUSAN
562 PATEKAY, JOHANA ABDUL
563 PATROCINIO, NOVA MASAMBIQUE
564 PATULA, JENNY MATA
565 PAVILLARAN, MARISA TABLADILLO
566 PAWINGI, ANTOLYN DULAWAN
567 PAYAR, MARY JOY PIYAO
568 PEARSON, RUFFA MAE RESPECIA
569 PEDIR, RIZZA PANOTES
570 PELAEZ, PRINCESS CANGAYDA
571 PEREQUITE, DEVIE JOY LANDAR
572 PEREZ, CARL LEMUEL PAGLINAWAN
573 PEREZ, CYBEL BERGULA
574 PEREZ, FELISA GRACE HAMBALA
575 PEREZ, JELYN LADOING
576 PERGIS, EUNICE ANNE SAMBU
577 PERO, JESSA ROSE BOLANTE
578 PEÑARANDA, AIRA MEI TONIZA
579 PIAO, ELLA JANE FUSTER
580 PITALLANO, NIÑA PAAT
581 POGGONG, NOR-IN INNASA
582 PORTILLO, MARIVEL SILVOZA
583 PRADO, JENNY BACAY
584 PREJOLES, JAIDE TOME
585 PROTACIO, MA KRISELDA DIOLATA
586 PUERTO, MARIDEL VITENO
587 PULIDO, ANGELICA LIGAD
588 PULLIS, SUNSHINE AMANGAN
589 PURISIMA, REYNARD GALICIA
590 PUSDAN, ASNA GULIDTEM
591 PUTIAN, ARMANDO FERNANDEZ
592 PUTOH, NURHINA ASAMUDDIN
593 PUYONAN, MARVILUZ PASILAN
594 QUIMENIANO, EDNALYN BALDELOMAR
595 QUIRIMIT, MARITES ESTRELLA
596 RADIA, ESRELLAH SARGUILLA
597 RAKMAN, AMOR KAMSA
598 RAMOS, JOMAR REY VILLAROJO
599 RAYO, JUDITH DORONILA
600 RAZON, AILEEN CIRON
601 RAÑADA, MA VICTORIA ALCANTARA
602 REGUINDIN, QUEENIE MAE ANDRES
603 RELLAMAS, JOAN SANCHEZ
604 RELLORAZA, SHELLA MAE DOLINEN
605 REMOQUILLO, JOANNA CHRISTINE ACUIDO
606 REQUIZO, IONE CORPUZ
607 RESMA, ROBBIE ANN JOYCE BORRE
608 REVADILO, ERIKA MAE BAUSAS
609 REYES, DESIREE ANN VIERNES
610 REYES, IRISH ROSE CABANOG
611 ROBOSA, JULIE ANN BRIONES
612 RODRIGUEZ, APRIL ROSE ZALDIVAR
613 ROGELIO, RONA PADUA
614 ROSAL, MARICEL ESMERO
615 ROZALDO, ZERNA PIMENTEL
616 RUBIO, ALMIRA PERALES
617 RUEDA, PRINCESS MARLA LIBRANDO
618 RUFRADES, CAMILLE JOY CRUZ
619 SABANAL, RIZACEL GODEN
620 SABARILLO, KENNETH MAR SAUCELO
621 SABULARSE, CZYRILLE CADAG
622 SAD-AYAN, GRETA LADUAN
623 SAEL, MONICA GALENDEZ
624 SAGABAIN, HASSABIE GUIAMAD
625 SAGLI, JENNY TALINO
626 SAGON, JACKILYN TIJAMO
627 SAHIBBAN, FHARDIYA JULKIPLI
628 SAHIRANI, RASHIDA PARADJI
629 SAJO, ODESSA SALAMAT
630 SAJOR, SHERYLANE TUDTUD
631 SALAMAT, CHARMY MAMALUBA
632 SALAZAR, MARILLE EDIANEL
633 SALGADO, JOLINDA CABASA
634 SALI, DAYANG NORHAINA AJIJUL
635 SALI, KARA CLAIRE BUCOY
636 SALIK, NORHAINIE AGKOG
637 SALIK, OMAYA SALIPADA
638 SALILABA, FATIMA GUINDALI
639 SALILAWAN, RAIDA LUGUIOMAN
640 SALIPADA, NORHAYMA HADJI MOHAMAD
641 SALON, SHERYL LOU MANTICAHON
642 SALVADOR, HANNAH MAE LEMON
643 SAMEN, MOSMINA TUMAMPAD
644 SAN AGUSTIN, MARIEL GALIDO
645 SAN ANTONIO, ELAIJAH ECHIPARE
646 SANCHEZ, ALONA VALDEZ
647 SANCHEZ, RHONA LYN RIMANDO
648 SANDIMAS, RONA MAE MENDOZA
649 SANGKULA, ROSMINA ABDURASAD
650 SANIDAD, LESLIE ANNE OLIVA
651 SANOY, ANDREA GRACE BARIACTO
652 SANTIAGO, JESSA BELLE DOLOR
653 SAQUIDO, VANESSA MALINAO
654 SARI, SARAH MAYON
655 SAUT, AILYN PALONPON
656 SEDON, LEONNA MAE ACOSTA
657 SEGURA, JENNIFER LANZAROTE
658 SILVERIO, CECILLE MARZAN
659 SINFUEGO, YVONNE GUANZON
660 SINGCO, JHOANNA GRACE LUZA
661 SINIMPALAN, DARWISA ABDULLAH
662 SINOLINDING, SITTIE MER-ANN DAUD
663 SIRINGAN, DANYA MARIE DUMA
664 SITSIT, GLORY GAY MONTECALVO
665 SORIANO, CAREN SHAYNE SORIANO
666 SOTELO, RUJIELYN LUMAGUI
667 STA BARBARA, JELLY DE MESA
668 SUCAL, JOAN BANGALAN
669 SUCAL, LORECIL CALLAGA
670 SUHAILI, ALFADZRINA MUHIDDIN
671 SULAYMAN, LALIE MAMALO
672 SULIT, STEPHANIE MANALO
673 SUMAIL, SENALIA GANDINGAN
674 SUPNET, CRYSTAL SUMINTA
675 TABION, ANTHONETE DALOGDOGAN
676 TACLIAD, JERALDINE CAÑETE
677 TAGO, ALMAIRAH GUBATEN
678 TAGUIAM, KLAIRE FLORES
679 TAJUL, NURAEMMA ALLAN
680 TALUGAN, RICA PAGUIGAN
681 TAMAYOR, MARIE BELEN CARIAGA
682 TAMPILONG, LANI KUMAM
683 TAN, JESSICA MAE COLCOL
684 TANGKLI, ZUHAYRA ESMAEL
685 TAPPA, JELLY PASCUA
686 TARSUM, DAYANG-DAYANG PUTLIH NURSHAINA ATIH
687 TEMBLOR, FLORIDEE BALOLONG
688 TEODOSIO, JOSHUA ANDRADE
689 TIGTIG, JAY MARK CABANUS
690 TOBIAS, RONNA MAE VIADO
691 TOCOL, PRINCESS DIANA GONZALES
692 TORIBIO, JEMAICA SALVADOR
693 TORINO, MIA JOY PINUGO
694 TRONGCOSO, JESSA MAE ALIMORONG
695 TUGADO, REYCHELDA DONATO
696 TULLO, NINGNING NONAN
697 TULUGANAN, JEHANA SAKANDAL
698 TUMBAGAHAN, APRIL ESTOSOS
699 TUYOGON, ALELLY FELIMON
700 UGAL, JOLLY MAE ATAM
701 UKAT, XOPHIA YAZMINE SALI
702 UMINGA, DIANNA MAY LUZON
703 UNGKAY, NOR-AISA JAMAIL
704 USMAN, ASRA USMAN
705 USMAN, RYAN GINSUAN
706 USTOL, MERSA ABUBAKAR
707 UTTO, ANITA MANGUA
708 UTTO, LOVELY ROSE DATUA
709 UWAW, TIHAYA AMBA
710 VALDEZ, DEZZALINE GABRIEL
711 VALDEZ, JUSTINE BERNARDINO
712 VALLECER, JUNE ANNE JAMAROLIN
713 VELA, HELEN LABIS
714 VENTURA, CECILIA TENORIO
715 VERDADERO, BEVERLY GAY ALAMON
716 VERTULFO, JESSA GUZMANA
717 VEZ, FEBY MILENE PALACPAC
718 VIDUYA, LORIE VIEL QUITLONG
719 VILLACAMPA, RIZZAMAE GALDIANO
720 VILLAFLOR, RACHEL OMAGUING
721 VILLAMOR, JESSICA JIMENEZ
722 VILLANUEVA, ANGELICA ESTEBAN
723 VILLANUEVA, LEONOR BELEN
724 VILLANUEVA, ROGELINE NIDUAZA
725 VILLANUEVA, XIENA LOPEZ
726 VILORIA, MA JOENALYN GUTIEREZ
727 VISAYA, JAY AHN LADOAN
728 VITALICIO, ROXANNE HERNANDEZ
729 WAGLISON, ANGEL KATE LATIGA
730 YASAÑA, APRIL JOY KATUG
731 ZAGUIRRE, ZANDRA ANGELICA PARANGA
732 ZAMAN, RHEA PINTO
733 ZARAGOSA, MARGARET INO
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