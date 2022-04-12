^

Exam Results

Midwife Licensure Examination

The Philippine Star
April 12, 2022 | 4:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 733 out of 1,559 passed the Midwife Licensure Examination given by the Board of Midwifery in Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Pagadian, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this April 2022.

 

Roll of Successful Examinees in the Midwife Licensure Examination. Held on April 6 and 7, 2022. Released on April 12, 2022.

 

1        ABAINZA, MARY GRACE OPENIANO

2        ABDUCANI, BUBBLES GUDANI

3        ABDUHARI, NUR-AISA AILINGAN

4        ABDUL, SARAH SAPAL

5        ABDULBAYAN, HADDIEA ALAMADA

6        ABDULHALEM, SOHAELA DESARIP

7        ABDULLAH, BAILEN KETING

8        ABDULWAHID, NUR-AINA AHMAD

9        ABDURAHIM, ZARINA ABDUA

10        ABDURAJA, MUSTADI RUIS

11        ABE, NORHAYA DE-ALA

12        ABE, RINA CHAVEZ

13        ABENOJA, JESS MARK PABLO

14        ABERANDA, MARITES OBEDENCIA

15        ABIAR, QUEENIE LEIGHFEL GUADALQUIVER

16        ABING, MARY CHARMEL NAVARRA

17        ABO, NORHAIMA MUDA

18        ABUBAKAR, NORON SABPI

19        ACERDIN, JOCELLE TILLES

20        ADAM, BAI SAIDA KRISDALYN HARON

21        ADAM, BAIWARDAH HARON

22        ADAME, TARUC BARRIL

23        ADEMIS, CLAIRE BORROMEO

24        AGAPITO, KIM IAN BAÑARIA

25        AGUINAGA, MEREROSE PEREZ

26        AGUINALDO, ANGELICA SANTOS

27        AJID, SOPHIA ASNAWIE

28        AJIJUL, DAYANG JUR-INA AHADDE

29        ALAGASI, AMREA NANDO

30        ALANQUIHAN, LEA SULIT

31        ALAUDDIN, NORHUDA JAMARIL

32        ALBANIA, JANZELL ANNE BORJA

33        ALBON, ALFIE MAE ABADIANO

34        ALCARAZ, AIKO SERINA AQUINO

35        ALDE, MARY JOY BUCAYAN

36        ALFARO, ERICKA SHAINE DELA ROSA

37        ALFEREZ, ROSCEL SOMBRIO

38        ALFEROS, ADONA DEL ROSARIO

39        ALFONSO, CRISTY ANN DELFIN

40        ALI, ANNEZA SALIK

41        ALI, MAIMANA GUIAMAD

42        ALI, PAILYN DIGLA

43        ALIGID, MARIMAR

44        ALIH, ALNAHAR JUMDAIL

45        ALIMAN, BAILYN DALMAOB

46        ALIVIO, MAEFLOR PEROLINO

47        ALIWALAS, LALAINE LAGAREJOS

48        ALMARIO, ANNABELLE CAMPO

49        ALMINE, JANNEVEB PAMA

50        ALMOHEDA, ALMIE MENDEZABAL

51        ALOLOR, IRENE MERIDOR

52        ALOYODAN, NOR-AIN DISALONGAN

53        ALSON, LUZ LURLYN HISONA

54        ALTABARINO, ANABELLE CARPENTIROS

55        AMAL, HARIMA JENNY UMAL

56        AMANSA, SARHA SAPILIN

57        AMAR, JENNY ROSE SALA

58        AMBULA, VENILDA CUIZON

59        AMILASAN, CHRYSTINE LAMPAD

60        AMILKAIDAR, RADZHATA SAID

61        AMINTAO, JAMAIRA PEDTAILAN

62        AMOS, SHERIEJAN ASADDI

63        ANCHETA, JEMA DOMONDON

64        ANDAMON, RUTH BAGUIOSO

65        ANDRADA, ANDREA MINA PALINLIN

66        ANDRE-E, SHERYL ONIOT

67        ANDRES, NORMALYN BRIONES

68        ANDRES, REGINE MAE VELASQUEZ

69        ANDRION, ETHEL JOY SIASON

70        ANGAS, SAHIDA PANANGGULON

71        ANGGARI, SAMIRA KALLUMAN

72        ANGKANAN, SURAIDA BANDAO

73        ANGKOKOY, JONAIDA GUIAMALON

74        ANOYA, IRISH TUMOL

75        APOSTOL, APPLE GRACE SOLIVEN

76        AQUINO, HADJA REYNA AKBAR

77        AQUINO, JOYCE EMBUIDO

78        AQUINO, MA JESSICA BRIONES

79        ARABIS, BEVERLY GARCIA

80        ARAK, ALYSSA FAYE ALVAREZ

81        ARANTON, CATHELIN CABRERA

82        ARCINAL, WELNA BANDALA

83        ARGOLIDA, ARIANE MORENA

84        ARIZALA, ARLYN PULLIS

85        ARTIAGA, ANGELICA MENDEZ

86        ASAMA, NURSIMA HASIM

87        ASENDIENTE, JESSA EMILY JOVER

88        ASGAL, NASHRA USMAN

89        ATANG, ANDRE JADE GANDULAN

90        ATANG, CHRISTINE JOY DAGMAN

91        ATIENZA, CRISTY MERLAN

92        AYUBAN, LAIZA CATHERINE JANIOLA

93        AZAÑA, JUNALD LORIENTE

94        BABAC, ROSEVIN MAY ASETRE

95        BACAYO, CHALIMAR TOLENTINO

96        BACUNA, ROWENA PALAGNAS

97        BADONG, SAROWEL JR AMILANO

98        BAHANG, SHERNA HADJIRUL

99        BAILOC, RHOJELYN MARCOS

100        BALABA, RIZA OCTUBRE

101        BALAGOT, ELIZABETH

102        BALAGTAS, LORELIE PACLIBARE

103        BALDO, VIVIAN ARIENDA

104        BALLONA, MARY ENGEL CATEDRILLA

105        BALUCOS, NETCHE AQUINO

106        BALUNO, ASMAEYA MAMALINTAW

107        BARAKAT, KISHNA SOFIA MABANG

108        BARAL, JAMIE LYN AUSTRIA

109        BARAQUIO, DIANE TABAOG

110        BARONA, ROWENA FORTOGALIZA

111        BARTINA, JEAN FIERRE ESTERON

112        BARTOLATA, JOVAIL LABRADOR

113        BARTOLOME, JAY ANN BAIWA

114        BASALO, LORIE MAE GUCELA

115        BASAS, ANALIE RETES

116        BASAS, ROSALYN PAQUINDONGAN

117        BASCO, JESSICA HANNAH DURAN

118        BASCON, MENGIEL FLORES

119        BASHER, JUHAIRA COMAYOG

120        BASHER, NORALYN DIAMLA

121        BASTIAN, JACQUELOU WALSIE

122        BASTILLADA, JENESA GOMEZ

123        BATISLAONG, RYAN REGALADO

124        BAUMOL, ROWENA HUSSAIN

125        BAUTISTA, PAMELA FRIGILLANA

126        BAYANI, JENELYN BAYABORDA

127        BAYRANTE, GELLA CLARISSE DATO

128        BAYRON, DAISY ROSE TUMBAGA

129        BAÑANO, MELIZZA FAJARDO

130        BELLO, ROSALIE LACERNA

131        BELTRAN, KAREN JOY PASCUA

132        BENOL, WARHATA MONDI

133        BENSON, JERRYLINE ROMA

134        BERNAJE, JENNY MAGBATO

135        BEZA, LANCE ADRIAN OSTULANO

136        BIBAL, LAWRENCE BELARMA

137        BITOL, ALHAIDA AYADA

138        BOLAÑOS, CINDY CARDANO

139        BONGAR, MAYLANIE GAQUIT

140        BONGCAYAO, JUSTINE LEZETTE ARROYO

141        BORCE, ANGELICA PAPA

142        BORJA, MICHELLE DIEZMOS

143        BUAT, SOHRA MACAOMBAO

144        BUCAD, STEPHANY SECLIGEN

145        BUENO, HYACINTH PACANO

146        BUGUINA, FEMALYN DUPO

147        BULAN, LYNDEN CALVARIO

148        BULUSAN, DEBRA SION

149        BUNDAN, IMAN MAHILUL

150        BUTUAN, SITTIE ULFAH UNTING

151        CABALLERO, MARYJANE DINOCOT

152        CABAUATAN, REGINE

153        CABIGONA, JENNY ROSE CALEXTERIO

154        CABRIDO, IRENE CORONEL

155        CABUGNASON, JU-ANN LUJAS

156        CACHO, CHARMIE AFICIONADO

157        CADAG, JOAN YOUNG

158        CADIENTE, RAZIA DE VERA

159        CADIZ, ARIANE APRIL MENDOZA

160        CAHILIG, MYLINE PINILI

161        CAJANDIG, EARL CASTOR

162        CALABIO, APRIL ROSE BERNABE

163        CALAGO, LYN ROSE MIRAS

164        CALANAO, JUSTINE OMERO

165        CALANOG, KRISHA MARIE MANALO

166        CALIWAN, FRANCIA CORTES

167        CALO-OY, AURALIE LASAGA

168        CALULO, MARIA SARAH SARMIENTO

169        CAMATA, ELILYN MANANSALA

170        CAMPANO, LEA JEAN RAPIZ

171        CAMPOSANO, LYN JARDIN

172        CAMSA, BAI AMOR MANTEL

173        CANDELARIA, KARLA BORROMEO

174        CANLAS, AILYN SOLITARIO

175        CANO, DALLY JANE CANAREJO

176        CANTORIA, MARIA RUFFA DEJUMO

177        CAPAROSO, EDITH MAE ABACIAL

178        CARDIJON, WILA GAPUZ

179        CARLOS, ANA JOY QUEMAN

180        CARUGDA, CHRISTELYN PILAPIL

181        CASTILLO, MILDRED PARAN

182        CASTRACION, LOVLYN CASTROVERDE

183        CATAMA-AN, CAMILLE AME

184        CATANA, MICHAELA DAÑOSO

185        CATANA, RONALYN LUSTRE

186        CAYUPAN, BRIDGET LAGUTAN

187        CAÑETE, RUBY ANN OYAO

188        CAÑON, DONNA MAE MEJICA

189        CENDAÑA, KANEZHA MAY

190        CHUPARAN, CLARISA LAWINI

191        CIELO, DIVINA GRACIA VIBAL

192        CLARO, QUEENNE KIMVERLEE COLOMA

193        COLASI, JANINE MELGAREJO

194        COMONOG, JOHAIRAH CABARO

195        COMPLEZA, CHRISTY JOY CASAQUITE

196        CONEJOS, CHERRY ANN MILLOR

197        CONOL, KHRISTYLLE BILBAO

198        CORDOVA, VANEZA BARIL

199        CORMAT, JONNALYNE DEMAGUIL

200        CORTEZ, TRISHALYN JEORGIA SABA

201        COSAIN, NOR-JANAH MADALE

202        COSAL, KARISH KATE PUERTOS

203        COYAYE, CHERILYN ATAY

204        CREDO, MAJA PAJO

205        CRUDA, PILAR CODOY

206        CUENCA, GEORGEN VILLAMIL

207        CUENTA, MARY JOY AMAWAN

208        CUEVAS, FATIMA BAGSIK

209        CUSTODIO, ELSA IGNACIO

210        CUSTODIO, LEONORA DOCTOR

211        CUYNO, JANE LABA

212        DADING, BAI ALI UTTO

213        DAGADAS, NORHAIMA AGTING

214        DAGGUNG, SHEREENA HANDANG

215        DAGONDON, JUNNELYN MEDILLO

216        DALANDA, NORMILA MABANG

217        DALANON, CATHY ALARDE

218        DALIMBANG, NORHONEY SUMAGKA

219        DAMPAS, LUXMAE FULGUERAS

220        DANUGRAO, REA ANN DAGOS

221        DARIS, MIE ANN HAILIL

222        DASMARIÑAS, APRIL JOY VELOSO

223        DATAHAN, JEMMA MARIE

224        DATANG, MAILYN GRACE CALIS

225        DAWILE, ANNA LEA TONZO

226        DE GUZMAN, JOCELYN RULLIN

227        DE JESUS, KAREN JOYCE LOVELIE LARODA

228        DE LA CRUZ, GLEENIE LANDICHO

229        DE LA VIÑA, MADELYN BOLA

230        DECEPIDA, JUDELYN AYAG

231        DEFUNTURUM, MARY JOY BONITE

232        DEL MONTE, RACHEL ANN ALESTA

233        DEL ROSARIO, SHEILA CARREON

234        DELA CRUZ, ELLEN VILLAMOR

235        DELFIN, RANZ LYCA MAE SARABIA

236        DELISO, KAREN BELLE MONTAÑO

237        DELISO, NEIL KRISTIAN MONTAÑO

238        DELOS SANTOS, JOVIELYN ALARCON

239        DERAMA, MARIA KLAIN ALVAREZ

240        DESALES, SHIELA MAE PALAGAR

241        DEWIG, COLI MALAYAT

242        DEZA, NUR-ZYDEE TRECHO

243        DIANO, AIZA KHRIZYL CHUPARAN

244        DIAZ, JESSEL JOY LLAMERA

245        DIAZ, JOHN PATRICK BAG-AO

246        DIGAN, FERNALYN PARINA

247        DILABAKUN, SHAIRA BANDAY

248        DIMAYA, IRENE AQUINO

249        DIMAYA, KIMBERLY AQUINO

250        DIRON, HANIPA DIMARO

251        DIVINO, DAISY CANDELARIO

252        DOBLADA, DANA MELVY AFABLE

253        DOLOIRAS, GELLIE ANNE LORCHANO

254        DOLOJAN, SHEKYNA AGBUGGO

255        DOMIGYAY, ANNIE CHACWAG

256        DOMINGO, JINGJING MOLINA

257        DOMOCLOY, HERMINIA SALINAS

258        DONDOY, KATHRYN MAE AMANDORON

259        DONGLON, LYN ROSE ABAYA

260        DONSOL, MA ISABELLA NAVALES

261        DOYDORA, IRALY MAY YABUT

262        DUAT, IMELDA BELMES

263        DULDULAO, FEMALYN DAMASO

264        EBRADO, BERNADETTE ARANZA

265        EBRAHIM, AIZA BANDAN

266        EBRAHIM, ROSDA ABDULRADZAK

267        EDZLA, ARIEDZ DAUD

268        EGE, MERIEANE ROSE TORADO

269        EGHAM, FREDDIELYN ONGGOCAN

270        EGKAYOGEN, MAMOTABAY BALAUGAN

271        ENCAJONADO, ROWENA BARON

272        ENDAILA, MERNA KAMID

273        ENRIQUEZ, JANNETH SHERRYL ESMAQUILAN

274        EROJO, MARIA VENESSA ABAYON

275        ESCAL, REGINE MAYANG

276        ESCOBILLO, CHERYL VERGARA

277        ESCRIBA, ABIGAIL TARNATE

278        ESMAYATIN, KHUZAIMAH MIMBALAWAG

279        ESPAÑOLA, ROVIE MAE LANGOTE

280        ESPUERTAS, REX BILLY GALLARDE

281        ESTABILLO, MA MARICAR JOY DEVIENTE

282        ESTARAS, JANNET FUENTES

283        ESTRADA, JOCELLE

284        ESTRADA, YOGI SANCHEZ

285        EVANGELISTA, CHEDDIE ROSE CAINGAL

286        EVANGELISTA, JENELENE BERTULANO

287        FELICIANO, CORAZON CREDO

288        FERNANDO, KIM JAY YVONNE FRANCISCO

289        FEROLINO, APPLE ROSE CARIAT

290        FIGUERRES, MARIELL MAUVE DANCEL

291        FLORENDO, ZHYRA GAYLE CONSUELO BELEN

292        FOROD, QUEIA JANE AYAW

293        FRANADA, FRITZIE MAE GERONIMO

294        FUCAO, AUSTRIA POR-AYAN

295        FUENTES, ARCHEL AUSAN

296        FULLANTE, ROMNICK

297        FUNDADOR, NIZZA AGBON

298        GABUDAO, WELLA MAE VERA

299        GALAURA, ALEXZANDRA KYLA SERRA

300        GALIZA, ELMIRA SALAGAN

301        GALIZA, JOVILYN JACOB

302        GALLANO, MONETTE BAJADO

303        GALVAN, ELLEN RUIZ

304        GALVE, SHELLA JOY BAYLON

305        GALVEZ, APRIL CAHIGUS

306        GAMBOA, MIA COLEEN DACUSIN

307        GAMBOA, REGGIE LEGASPI

308        GAMBUTA, CHARISMA FABROA

309        GANDULAN, ALLIAN CALIS

310        GAPPAL, ALPIYA HUSSIN

311        GARALDE, ROLETTE GARRIDO

312        GARCES, JACKY-LYN VINUYA

313        GARCHITORENA, BENIJOY STO TOMAS

314        GARCIA, CHRISTINE JAYRA AGUSTIN

315        GARCIA, FINLAND XANDRA JAYOMA

316        GARCIA, NORELIE TAMPIL

317        GARCIA, NOVELLE PALOMILLO

318        GARDOSE, CATHYRINE ESTORQUE

319        GARIDAN, ANGELINA DOMINGO

320        GARSULA, LYRAH JANE GANAGANAG

321        GASMIN, CLARENCE ICAT

322        GAYANA, MERCY TAGADCHAN

323        GEILLEIT, ROCHEL MANATAD

324        GENEROL, ROSEBY MIRABUENO

325        GENTE, BERNADITH PALMA

326        GERONIMO, JESSA LINDA

327        GETOL, SARIPA SUMALAY

328        GILAMON, REGINE VALERIE LAURENTE

329        GLOBO, LYNPE VILLARAZA

330        GOMEZ, SHERNYL ERLANO

331        GONGOGONG, SONIA MAGCONGEY

332        GONZALES, LILY BONIFACIO

333        GOTLADERA, BEAUTY ARLENE QUITEVIS

334        GOTO, JHON PAUL CHAVEZ

335        GRACIAS, MARIA CHELSEA RAMOS

336        GRAY, CHERRY LYN ADVINCULA

337        GRECIA, CRISTINE NERI

338        GREJALDO, MARK JO LOPE

339        GUBALIA, RAIDA GAYAMAD

340        GUEVARRA, JOCELYN LUCAS

341        GUIABAR, BAI MALEIHA PAGAYAO

342        GUIADEL, SALUMBAI LIUSEN

343        GUIAMOLOD, BAI SITTIE MANGACOY

344        GUIGUE, JOVIE LAGO

345        GUISOBEN, GUIALON JOY WACAL

346        GULMATICO, IANNIE ROPEROS

347        GUMBILA, SARAMEY GUIAMBLANG

348        GUMENGGEN, AISA LIAWAO

349        GURREA, FAUJIYA ALIH

350        HADE, MARITES ABEJERO

351        HADJI ALI, WARDA MOHAMAD

352        HADJI SALIC, NOR-AIN PANUNDE

353        HADJIRUL, SHERNALYN ALBANI

354        HALOG, ARLYN CARPIO

355        HALOG, DONNA MAE VILLANUEVA

356        HAMID, REYNA SAHI

357        HARID, RAIZA CALULONG

358        HARID, SETTY ASIA ANTONIO

359        HASSIM, SANDRA EBRAHIM

360        HAYLE, NORAINIE LAMSAWI

361        HIZOLE, JULIEBETH MANAHAN

362        HUSIN, MYRNA SANAHAJI

363        IBALIN, JASMIN ANGELICA OLALO

364        IBRAHIM, MOHAIMEN SINYADAH

365        IMAKI, CHARLOTTE ANDES

366        INDONG, HADIGUIA AMIL

367        ITCHON, BONIFACIO GEVERO

368        ITTAYAN, MYLA ABBIGAT

369        JACLA, BERNADETTE BERNAS

370        JAJIE, FAIZA SALEH

371        JALAPIT, REA PEARL VOCAL

372        JALIL, HUSAYMA MISTALAN

373        JALULON, RADHA DIZZA SABTAL

374        JAMILA, ANGEL MARIE PRONGCO

375        JAMLALON, NAIDA ALIBASA

376        JANANI, MYLYN MOHAMMAD

377        JOSE, JENNIE COMA

378        JUANICH, PERLIN

379        JUMAO-AS, EVELYN MORGIA

380        JUMAWID, NICKLYN TUGAHAN

381        JUNAID, I-RISSA ABUBAKAR

382        JUNIO, TRISHA MAE QUIÑONES

383        KABUNTALAN, CORAZON KALIMPO

384        KALAMADDIN, RAHMA MUBIN ANDAING

385        KALI, UNAYSAH LUCMAN

386        KAMAONG, BAI AMEERAH AMOUR PANDITA

387        KAMENSA, NORHANIE TALAMPID

388        KAMIM, NORHAINA MANA

389        KASIM, HAIREN MULOD

390        KIYA, JULIANG LACSAYAO

391        LABANON, ROY APA

392        LABAUSAS, PAULINE JOY LAMA

393        LABRADOR, MIA JOY JARDIN

394        LACASTE, JUSTINE MAE GARDONIA

395        LACDOY, LORIEMAE BONGCOG

396        LACUESTA, ELVITA PERON RIVERA

397        LADIO, RIZZEL JANE GANANAN

398        LAGUIAOMAL, RAHAJITA KIBLAT

399        LAIDEN, JURAIZA UNDAYA

400        LALANTACON, SARRAH LAGSUB

401        LALISAN, KRIS JOY FERNANDO

402        LAMANO, ROSE ANNE MACATANGAY

403        LANGGUYUAN, SAMSIA AMBALGAN

404        LANGUIBAN, ARLIN LANGGUYUAN

405        LARA, VERRA MARIE FREDELUCES

406        LARONG, LAARNI DAGUIO

407        LASERAY, RISCHELLE JOYCE BANTILAN

408        LATIP, SHEIHA SARAIL

409        LAUDER, JACKYLYN LAGOS

410        LAURIO, LESTHER DANAO

411        LAWA, BAIALI PALOT

412        LAWICHENG, ANJEANETTE CHANO

413        LAZARTE, APRIL JOY QUIRINO

414        LEDAMA, ELSA VERANO

415        LEGANDIN, ANALYN CABUAL

416        LEONERO, CRISTINE RAMIREZ

417        LEPON, AIREENE ANCOT

418        LIBRES, AL MARIE MALOLOY-ON

419        LIGUDON, YOLANDA GALITOB

420        LIMBAGA, GINARA CAUSAPIN

421        LIMJAP, ANGEL CRISTY BANTILAN

422        LINDO, FELICE MAE PABRO

423        LINTANG, MERCELYN CHIO

424        LIWANA, RUBYLEN SUPETRAN

425        LLAGUNO, FATIMA CALDERON

426        LO, KAZZER RONALD SANGKOLA

427        LOGYAWE, SHEILA LAO-ANIS

428        LOLO, ALONA AQUINO

429        LOMAME, AISHA JOY FIGURA

430        LOPEZ, MARIA THERESA GONZALES

431        LOPEZ, SYRA LANUZA

432        LOREN, CHERRY JOY BALLENAS

433        LUMONDOT, MONERA BENITO

434        LUNA, BAIDIDO DISALONGAN

435        LUSTIANO, CHRISTIAN SOLTES

436        LUZA, RONALYN BANGA

437        MACAPAS, LIARNY BARON

438        MACHENGE, RENNETTE

439        MACOD, TATA TANTAYO

440        MADAG, JASMINA HYDIE DUMATO

441        MADAMBA, LORENZO LUIS NAVAL

442        MADRAMA, SHELLAMAR SABAN

443        MAG-USARA, JAE ANN VILLALUZ

444        MAGALLANES, LOVELY PILAR CUAY

445        MAGANNON, KRISTINE CALWAT

446        MAGASON, FATIMA PELPINOSAS

447        MAGHAMIL, ANALYN MICUTUAN

448        MAGISTRADO, CHERYLEN BALDESCO

449        MAGSAYSAY, JENNYCAR TORIDA

450        MAHILUM, JUNE NELEAH BALASABAS

451        MAHUSAY, KAREN CALAMAGAN

452        MAHUSAY, LYKA

453        MAINAR, JOHNA JEAN JUSTADO

454        MALAGGAY, MAE MAFE CUTARAN

455        MALALUAN, MYRTEL JOY MAGAS

456        MALATE, LOVELY MAE FLORALDE

457        MALAYON, ARLENE SALAGKEY

458        MALAYON, ELPIE SALAGKEY

459        MALINAO, JENEZYL LIACA

460        MALVAR, JEFF YAGO

461        MALVEDA, DOMELEE MACABULOS

462        MAMA, DONAISA YASIN

463        MAMAUAG, KRISTEL GAIL BIUAG

464        MAMBAO, CRISTY LAGAWAN

465        MAMBUAY, JANIMAH ALI

466        MAMONGKAL, SAMRA AYADA

467        MANACOF, MELANIE GANDULAN

468        MANAGBANAG, IRENE ABARQUEZ

469        MANALO, CRISTIE DE CASTRO

470        MANAN, ADZRA PAUTIN

471        MANDAC, IFRELYN BUKONG

472        MANEJA, MARY JANE BULAN

473        MANGUDA, NORHATA ALIMAO

474        MAQUILING, SYNIE SUITADO

475        MARANION, TRISHA AMOR

476        MARASIGAN, KRISTINE DAISY JAVISON

477        MARCO, CARLA MESOLANIA

478        MARMITO, MARIA VICENTA ABASOLO

479        MARQUEZ, SHIERRE ROSE YA-O

480        MARTINEZ, DONGELINE ALEJANDRA TANILON

481        MARUJI, MISBA

482        MASTURA, ANALYN MOHAMAD

483        MATURAN, RADIFA SAHIRIN

484        MAUNA, NASIBA AMPONG

485        MEDINA, WENDHEL JEAN BICERA

486        MENDOZA, KIER JHON CUATRONA

487        MESAJON, JENNY ROSE FERNANDO

488        MILLORIN, JOELINA VISTAL

489        MINA, ANGELICA DUMULAO

490        MIOGUE, LELAINE SOMIDO

491        MIRAÑEZ, PEARL JOY SALVA

492        MOCORRO, RODELY BUNSUA

493        MOHAMAD, ARBAYA LIMBAGAN

494        MOHAMADALI, NORALIN MACASASA

495        MOLINA, HESAI LINGBAOAN

496        MOLINA, JOHN PAUL QUEMAN

497        MOMEN, SARAH AKBAR

498        MONDERO, RODALYN ALEJAN

499        MONTEBON, GENE ROSE KIMBER LAPAT

500        MORA, APRIL JOY GASPAR

501        MORES, RONDEL JONES BALAO

502        MORO, SHEBA TORRES

503        MOTOL, LORIE PE FRANCISCO

504        MUHARANI, FATIMA JAIFA ABIRIN

505        MUNDI, LURHAMIDA ABEDIN

506        MUSIN, ALYANA VALE

507        MUSTAPHA, JIMRA KARIM

508        NACARIO, MARIZ VILLORIA

509        NANDAL, HASNA SEPI

510        NANGKONG, HABIBI SINALIMBO

511        NASOL, JOCELYN MORALES

512        NAVAL, GLAIZA MAE TALONDING

513        NAVARRA, GERALDINE CANTON

514        NAVELINO, ANGEL MARIE MANZANAL

515        NEBALASCA, CATHERINE CARDINOZA

516        NOOR, HASNAREA YUSOP

517        NOPUETO, JANE ROSE FACTES

518        NORADO, KASEY MAE BALURAN

519        NORUDIN, NOR-AIN DATAYA

520        NOVILLAS, NIKKO LOMIGO

521        NUÑEZA, SHIELA ENTERO

522        OCA, WARREN PARREÑO

523        OCAMPO, MAE NORIELYN RUBI

524        OCENA, JEROBELLE MAE OCOP

525        ODCHIGUE, ERIKA DAGALA

526        ODCHIGUE, JANNETH MARIANNE PRISCION

527        OLISEA, AISA ABINA

528        OLORES, JOAN TINO

529        OMAR, NASRIYA ALI

530        OMAR, OMAIRA MANGONDATO

531        OMAR, SAKINA MACARAMBON

532        ONG, ROCHELLE MARGARET PEREZ

533        ORO, MARY GRACE RIZADA

534        ORTILE, JESSICA DACERA

535        ORTIZ, EVA JETAJOBE

536        OSICOS, ZYRA MEI VILLAFRANCA

537        OSORIO, JONA FAITH TORREGOSA

538        PACHES, MUSLIMA SALINDAWAN

539        PACODIAT, NORHODA SAUDAGAL

540        PADALLA, MARYNOLL CALABIAS

541        PADER, JONNA RIN SUAN

542        PADEÑO, MA ROFEMIA LINOBO

543        PAGAYAO, SITTIE RAIDA GUIADSALI

544        PAGLAS, SURAIDA GUIMBA

545        PAHAR, FERDAUCIA HASSAN

546        PALABRICA, NOVY JOY ABELLON

547        PALAHUDDIN, TALLIA JAILANI

548        PALERMO, KAREN JOY OSANO

549        PALMA, MICHELLE COMPRADO

550        PALOMO, VINESSE MARIE SIVA

551        PANAGUITON, KRISTEL SERMONIA

552        PANAL, DOLLY LATIGO

553        PANDIAN, ALMERA JEAN POLLOSO

554        PANEZA, LHEA TERANIA

555        PANGAWILAN, NOWAIMIE HABIBON

556        PANTAO, ISMAIRA BAADAN

557        PAQUEO, SHIERY MAE NOGALIZA

558        PARAISO, DIOSDADA TICOD

559        PAREJA, RECHELLE CERDAÑA

560        PARIDO, HAGUIAR MUSANIP

561        PASA, HANNA MAE CALIPUSAN

562        PATEKAY, JOHANA ABDUL

563        PATROCINIO, NOVA MASAMBIQUE

564        PATULA, JENNY MATA

565        PAVILLARAN, MARISA TABLADILLO

566        PAWINGI, ANTOLYN DULAWAN

567        PAYAR, MARY JOY PIYAO

568        PEARSON, RUFFA MAE RESPECIA

569        PEDIR, RIZZA PANOTES

570        PELAEZ, PRINCESS CANGAYDA

571        PEREQUITE, DEVIE JOY LANDAR

572        PEREZ, CARL LEMUEL PAGLINAWAN

573        PEREZ, CYBEL BERGULA

574        PEREZ, FELISA GRACE HAMBALA

575        PEREZ, JELYN LADOING

576        PERGIS, EUNICE ANNE SAMBU

577        PERO, JESSA ROSE BOLANTE

578        PEÑARANDA, AIRA MEI TONIZA

579        PIAO, ELLA JANE FUSTER

580        PITALLANO, NIÑA PAAT

581        POGGONG, NOR-IN INNASA

582        PORTILLO, MARIVEL SILVOZA

583        PRADO, JENNY BACAY

584        PREJOLES, JAIDE TOME

585        PROTACIO, MA KRISELDA DIOLATA

586        PUERTO, MARIDEL VITENO

587        PULIDO, ANGELICA LIGAD

588        PULLIS, SUNSHINE AMANGAN

589        PURISIMA, REYNARD GALICIA

590        PUSDAN, ASNA GULIDTEM

591        PUTIAN, ARMANDO FERNANDEZ

592        PUTOH, NURHINA ASAMUDDIN

593        PUYONAN, MARVILUZ PASILAN

594        QUIMENIANO, EDNALYN BALDELOMAR

595        QUIRIMIT, MARITES ESTRELLA

596        RADIA, ESRELLAH SARGUILLA

597        RAKMAN, AMOR KAMSA

598        RAMOS, JOMAR REY VILLAROJO

599        RAYO, JUDITH DORONILA

600        RAZON, AILEEN CIRON

601        RAÑADA, MA VICTORIA ALCANTARA

602        REGUINDIN, QUEENIE MAE ANDRES

603        RELLAMAS, JOAN SANCHEZ

604        RELLORAZA, SHELLA MAE DOLINEN

605        REMOQUILLO, JOANNA CHRISTINE ACUIDO

606        REQUIZO, IONE CORPUZ

607        RESMA, ROBBIE ANN JOYCE BORRE

608        REVADILO, ERIKA MAE BAUSAS

609        REYES, DESIREE ANN VIERNES

610        REYES, IRISH ROSE CABANOG

611        ROBOSA, JULIE ANN BRIONES

612        RODRIGUEZ, APRIL ROSE ZALDIVAR

613        ROGELIO, RONA PADUA

614        ROSAL, MARICEL ESMERO

615        ROZALDO, ZERNA PIMENTEL

616        RUBIO, ALMIRA PERALES

617        RUEDA, PRINCESS MARLA LIBRANDO

618        RUFRADES, CAMILLE JOY CRUZ

619        SABANAL, RIZACEL GODEN

620        SABARILLO, KENNETH MAR SAUCELO

621        SABULARSE, CZYRILLE CADAG

622        SAD-AYAN, GRETA LADUAN

623        SAEL, MONICA GALENDEZ

624        SAGABAIN, HASSABIE GUIAMAD

625        SAGLI, JENNY TALINO

626        SAGON, JACKILYN TIJAMO

627        SAHIBBAN, FHARDIYA JULKIPLI

628        SAHIRANI, RASHIDA PARADJI

629        SAJO, ODESSA SALAMAT

630        SAJOR, SHERYLANE TUDTUD

631        SALAMAT, CHARMY MAMALUBA

632        SALAZAR, MARILLE EDIANEL

633        SALGADO, JOLINDA CABASA

634        SALI, DAYANG NORHAINA AJIJUL

635        SALI, KARA CLAIRE BUCOY

636        SALIK, NORHAINIE AGKOG

637        SALIK, OMAYA SALIPADA

638        SALILABA, FATIMA GUINDALI

639        SALILAWAN, RAIDA LUGUIOMAN

640        SALIPADA, NORHAYMA HADJI MOHAMAD

641        SALON, SHERYL LOU MANTICAHON

642        SALVADOR, HANNAH MAE LEMON

643        SAMEN, MOSMINA TUMAMPAD

644        SAN AGUSTIN, MARIEL GALIDO

645        SAN ANTONIO, ELAIJAH ECHIPARE

646        SANCHEZ, ALONA VALDEZ

647        SANCHEZ, RHONA LYN RIMANDO

648        SANDIMAS, RONA MAE MENDOZA

649        SANGKULA, ROSMINA ABDURASAD

650        SANIDAD, LESLIE ANNE OLIVA

651        SANOY, ANDREA GRACE BARIACTO

652        SANTIAGO, JESSA BELLE DOLOR

653        SAQUIDO, VANESSA MALINAO

654        SARI, SARAH MAYON

655        SAUT, AILYN PALONPON

656        SEDON, LEONNA MAE ACOSTA

657        SEGURA, JENNIFER LANZAROTE

658        SILVERIO, CECILLE MARZAN

659        SINFUEGO, YVONNE GUANZON

660        SINGCO, JHOANNA GRACE LUZA

661        SINIMPALAN, DARWISA ABDULLAH

662        SINOLINDING, SITTIE MER-ANN DAUD

663        SIRINGAN, DANYA MARIE DUMA

664        SITSIT, GLORY GAY MONTECALVO

665        SORIANO, CAREN SHAYNE SORIANO

666        SOTELO, RUJIELYN LUMAGUI

667        STA BARBARA, JELLY DE MESA

668        SUCAL, JOAN BANGALAN

669        SUCAL, LORECIL CALLAGA

670        SUHAILI, ALFADZRINA MUHIDDIN

671        SULAYMAN, LALIE MAMALO

672        SULIT, STEPHANIE MANALO

673        SUMAIL, SENALIA GANDINGAN

674        SUPNET, CRYSTAL SUMINTA

675        TABION, ANTHONETE DALOGDOGAN

676        TACLIAD, JERALDINE CAÑETE

677        TAGO, ALMAIRAH GUBATEN

678        TAGUIAM, KLAIRE FLORES

679        TAJUL, NURAEMMA ALLAN

680        TALUGAN, RICA PAGUIGAN

681        TAMAYOR, MARIE BELEN CARIAGA

682        TAMPILONG, LANI KUMAM

683        TAN, JESSICA MAE COLCOL

684        TANGKLI, ZUHAYRA ESMAEL

685        TAPPA, JELLY PASCUA

686        TARSUM, DAYANG-DAYANG PUTLIH NURSHAINA ATIH

687        TEMBLOR, FLORIDEE BALOLONG

688        TEODOSIO, JOSHUA ANDRADE

689        TIGTIG, JAY MARK CABANUS

690        TOBIAS, RONNA MAE VIADO

691        TOCOL, PRINCESS DIANA GONZALES

692        TORIBIO, JEMAICA SALVADOR

693        TORINO, MIA JOY PINUGO

694        TRONGCOSO, JESSA MAE ALIMORONG

695        TUGADO, REYCHELDA DONATO

696        TULLO, NINGNING NONAN

697        TULUGANAN, JEHANA SAKANDAL

698        TUMBAGAHAN, APRIL ESTOSOS

699        TUYOGON, ALELLY FELIMON

700        UGAL, JOLLY MAE ATAM

701        UKAT, XOPHIA YAZMINE SALI

702        UMINGA, DIANNA MAY LUZON

703        UNGKAY, NOR-AISA JAMAIL

704        USMAN, ASRA USMAN

705        USMAN, RYAN GINSUAN

706        USTOL, MERSA ABUBAKAR

707        UTTO, ANITA MANGUA

708        UTTO, LOVELY ROSE DATUA

709        UWAW, TIHAYA AMBA

710        VALDEZ, DEZZALINE GABRIEL

711        VALDEZ, JUSTINE BERNARDINO

712        VALLECER, JUNE ANNE JAMAROLIN

713        VELA, HELEN LABIS

714        VENTURA, CECILIA TENORIO

715        VERDADERO, BEVERLY GAY ALAMON

716        VERTULFO, JESSA GUZMANA

717        VEZ, FEBY MILENE PALACPAC

718        VIDUYA, LORIE VIEL QUITLONG

719        VILLACAMPA, RIZZAMAE GALDIANO

720        VILLAFLOR, RACHEL OMAGUING

721        VILLAMOR, JESSICA JIMENEZ

722        VILLANUEVA, ANGELICA ESTEBAN

723        VILLANUEVA, LEONOR BELEN

724        VILLANUEVA, ROGELINE NIDUAZA

725        VILLANUEVA, XIENA LOPEZ

726        VILORIA, MA JOENALYN GUTIEREZ

727        VISAYA, JAY AHN LADOAN

728        VITALICIO, ROXANNE HERNANDEZ

729        WAGLISON, ANGEL KATE LATIGA

730        YASAÑA, APRIL JOY KATUG

731        ZAGUIRRE, ZANDRA ANGELICA PARANGA

732        ZAMAN, RHEA PINTO

733        ZARAGOSA, MARGARET INO

 

MIDWIFE LICENSURE EXAMINATION
Philstar
  • Latest
Latest
Latest

Midwife Licensure Examination

2 hours ago
The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 733 out of 1,559 passed the Midwife Licensure Examination given by the Board of Midwifery in Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal,...
2 hours ago
Exam Results
fbtw

Veterinarian Licensure Examination

7 days ago
The Professional Regulation Commission announces that 288 out of 607 passed the Veterinarian Licensure Examination given by the Board of Veterinary Medicine in Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Legazpi...
7 days ago
Exam Results
fbtw

Optometrist Licensure Examination

14 days ago
The Professional Regulation Commission announces that 226 out of 254 passed the Optometrist Licensure Examination given by the Board of Optometry in Manila, Davao and Rosales last December 2021.
14 days ago
Exam Results
fbtw

Real Estate Consultant Licensure Examination

March 25, 2022 - 5:00pm
The Professional Regulation Commission announces that 314 out of 342 passed the Real Estate Consultant Licensure Examination.
March 25, 2022 - 5:00pm
Exam Results
fbtw

Medical Technologist Licensure Examination            

March 24, 2022 - 4:00pm
The Professional Regulation Commission announces that 1,268 out of 2,752 passed the Medical Technologist Licensure Examination given by the Board of Medical Technology in Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao,...
March 24, 2022 - 4:00pm
Exam Results
fbtw

Medical Technologist Licensure Examination

March 24, 2022 - 12:00am
The Professional Regulation Commission announces that 1,268 out of 2,752 passed the Medical Technologist Licensure Examination
March 24, 2022 - 12:00am
Exam Results
fbtw
Recommended
Are you sure you want to log out?
X
Login

Philstar.com is one of the most vibrant, opinionated, discerning communities of readers on cyberspace. With your meaningful insights, help shape the stories that can shape the country. Sign up now!

FORGOT PASSWORD?
SIGN IN
or sign in with