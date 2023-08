Jeric Raval to Aljur Abrenica: 'Pakasalan mo anak ko'

MANILA, Philippines — Jeric Raval said he asked for three things from Aljur Abrenica, one of which is for the actor to marry his daughter, actress AJ Raval.

The '90s action star revealed his requests from the actor during his interview in "Fast Talk With Boy Abunda" last August 23.

"Nung una siyempre kinakausap ko si Aljur dahil syempre dahil 'yung anak ko bata lang.

"Sabi ko lang kay Aljur, 'Ikaw ba'y hiwalay? Alam mo, tatlong bagay lang ang ipapakiusap ko sa'yo.'

"Una, 'yung anak ko, e, bata pa 'yan. Pangalawa, 'yung biyenan mo, kaibigan ko. Eh ano kayang sasabihin ko sa biyenan mo 'pag nagkita kami? Baka sabihing kinukunsinti ko kayo," said Jeric.

He refers to Robin Padilla, the actor star who is currently a senator. Padilla is the father of actress Kylie Padilla, the estranged wife of Aljur.

Kylie and Aljur are in good terms and co-parenting their two sons. They are working on finalizing their annulment after their separation in 2021.

"Sabi ko, 'I-ayos mo muna 'yung sarili mo, iho. Wala naman akong problema sa inyo kasi buhay n'yo 'yan eh.' Pagdating dun sa buhay pag-ibig nung anak ko hindi ko na saklaw 'yun eh.

"Pangatlo, ang sabi ko sa kanya, ang anak ko gusto kong pakasalan mo. Basta 'pag ayos ka na, wala ka nang problema, pakasalan mo 'yung anak ko," Jeric said.

