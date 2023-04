Ruffa Gutierrez loses labor case vs ex-house helpers

MANILA, Philippines — Veteran showbiz reporter Ogie Diaz revealed that Ruffa Gutierrez lost her case against her former house helpers whom she reportedly kicked out from her home last year.

In his YouTube channel, Ogie said the Department of Labor and Employment ordered Ruffa to pay compensation to the two housemaids.

“Nanalo ‘yung dalawang kasambahay na pinaalis ni Ruffa Gutierrez sa kanyang Alabang house at nandoon ‘yung dalawa sa gate ng Ayala Alabang village," Ogie said.

“Noong September 2022 ay sinubukang pag-ayusin sina Ruffa at ang dalawang kasambahay pero parehong ayaw ng compromise kaya’t itinuloy ang kaso," he added.

DOLE ordered Ruffa to pay P13,299 to the house helpers, as well as their unpaid wages pro-rated 13th month pay in 10 days after she received Notice of Finality Decision from DOLE.

"Kilala ko naman si Ruffa, in fairness mabait naman ang batang ‘yan. Ilang beses na kaming nagkakausap niyan at nakikita kong mabait si Ruffa pero siyempre hindi naman ako ‘yung naging kasambahay ika nga. Sila ‘yung merong experience o kuwento about Ruffa at ngayon ay nabigyan ng pansin ng DOLE and I’m sure si Ruffa ay tutugon sa desisyon na ito at maliit na bagay at maliit na halaga para hindi tuparin ni Ruffa ang kanyang obligasyon doon sa dalawang kasambahay," he said.

“Sana matapos na ito at the end of the day, siguro gusto lang patunayan ng dalawang kasambahay na hindi totoo ‘yung mga ibinibintang sa kanila noong sila’y napalayas sa bahay nina Ruffa at ika nga’y nakakahinga na sila ng maluwag sa iisipin ng tao na sila’y may kasalanan o nagnakaw sa bahay ni Ruffa,” he added.

Former Commission on Elections Commisioner Rowena Guanzon revealed in July 2022 that Ruffa kicked out two house helpers from her home. The two then filed a complaint against the actress.

Ruffa, however, denied the accusations. — Video from Ogie Diaz Showbiz Updates YouTube channel

