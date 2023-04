Willie Revillame left ALLTV, says Cristy Fermin

Willie Revillame showing the COC he did not file.

MANILA, Philippines — Veteran showbiz columnist Cristy Fermin revealed that her "anak-anakan" Willie Revillame left AMBS 2.

In her vlog "Showbiz Now Na," Cristy said that a reliable source told her that Willie resigned from ALLTV owned by former Sen. Manny Villar.

“Isa pong source ang nakapagbalita sa amin na sumulat na po si Willie Revillame sa pamunuan ng ALLTV ng AMBS 2 at nag-resign na po siya, wala na siyang kinalaman sa istasyon," she said.

Cristy added that the reason behind Willie's transfer to ALLTV despite a good relationship and ratings with GMA-7 was "utang na loob" or debt of gratitude.

“Siguro naman po ‘yung pang-iiwan ni Willie sa kanyang ‘Wowowin’ na talagang kumikita siya ng milyon-milyon na talagang punong-puno siya ng commercials, sikat na sikat para iwanan niya (GMA-7) at sumama siya sa pamilya Villar ay tinatawanan niya ng utang na loob (ay) wala na tayong masasabi pa. Wala na siyang kailangang patunayan pa,” she said.

"Ang dami-daming sumisisi kay Willie, ‘kasi umalis-alis ka pa sa GMA-7. Ang ganda-ganda ng estado mo diyan! Isipin mo ‘yung ‘Wowowin’ sikat na sikat ka ang dami mong tagasuporta'," she added.

The veteran columnist also said the Villar family trusts Willie that is why he accepted the offer to transfer to ALLTV.

“So bilang ganti po at tinatanawan niya ng utang na loob nu’ng imbitahan siya ng pamilya Villar para buuin po itong AMBS2 sumama siya. Iniwan niya ‘yung napakagandang kapalaran niya sa GMA. Pero heto nga po ang pinakahuli, sumulat na po siya, pormal na siyang nagpaalam sa pamunuan ng AMBS2, sa ALLTV. Siya po ay nag-resign na,” she said.

Cristy compared Willie to a cat who has "nine lives" for surviving the challenge.

“May siyam na buhay! Nakailang buhay na ba siya, Dos, (ABS-CBN), Singko (TV5), Siyete (GMA-7) at itong AMBS2 apat (na). May lima pa. Kaya niyang humanap ng paraan para siya ay makabalik," Cristy said.

“At saka mga katsika, totoo ‘to ha, para maging mas magaan po ang pagbangon natin mula sa isang maling desisyon, dapat binibigyan po natin ang ating sarili talaga ng karapatan na magkamali paminsan-minsan,” she added. —Video from Showbiz Now Na YouTube channel

