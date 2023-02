Cristy Fermin on Willie Revillame: 'Kakambal ng kanyang inunan ang kayabangan'

MANILA, Philippines — Veteran showbiz columnist Cristy Fermin admitted that her "anak-anakan" is arrogant.

In a recent episode of her show “Cristy Ferminute,” Cristy said that she's just saying the truth.

“Real talk po tayo, magpakatotoo po tayo. Ako mismo, nanay-nanayan niya, alam ko. Mayabang si Willie Revillame, may yabang. Nu'ng ipanganak siya, kakambal ng kanyang inunan ang kayabangan,” she said.

She, however, explained Willie's arrogance.

“Pero ang pagyayabang ni Willie Revillame, ‘yung ‘pag may nagsisimula siyang proyekto, ‘yung tiwala sa sarili, alam mo ‘yun? Excited siya," she said.

“Wala pong magsisimula ng anumang paghamon na nalulungkot. Alangan namang sabihin niya, ‘Magsisimula na po ang aming show. Ang lulungkot po naming lahat kasi malaking paghamon po ito. Sana po marausan po namin at magtagumpay.’ Wala pong ganu'n,” she added.

Revillame angrily blasted celebrities and social media personalities who were criticizing him on Tuesday’s episode of “Wowowin.”

“Hindi na ako matatakot sa inyong lahat! Laban na ito kung laban. Masyado niyo na akong inaapi. Masyado niyo na akong sinasaktan. Hindi ako susuko sa inyo. I-vlog n’yo ako bukas! Pagtulung-tulungan n’yo ako, hindi ako natatakot! Yun ang gusto n’yo? Okay lang, sige!" he said.

“Tirahin n’yo ako araw-araw, minu-minuto, I don’t care! Kayo ang may utang na loob sa akin! Hindi ako! Tandaan niyo yan sa buhay niyo! Bukas! Kahit ngayon, i-vlog niyo ako. Araw-araw ko din sasabihin kung sino kayo! At sasabihin ko ang mga pangalan ninyo, in time! Kung sino kayo!" he added.

RELATED: 'Masyado n'yo na 'kong inaapi': Willie Revillame blasts celebrities, online personalities over ALLTV

'Nagsisimula pa lang kami': Willie Revillame breaks silence on ALLTV issue