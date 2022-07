Buwan ng Wika: Hipon Girl fulfills promise to speak Filipino at Binibining Pilipinas 2022

MANILA, Philippines — Comedienne Herlene Budol, popularly known as Hipon Girl, fulfilled her promise to speak Tagalog at Binibining Pilipinas 2022 held in Araneta Coliseum today.

At the pageant's announcement of Top 12, hosts Catriona Gray and Nicole Cordoves asked the Top 12 how they envision the country in the next six years.

Herlene said that sisterhood is what she learned from the pageant so she asked the Filipinos to unite.

“Kapatiran o sisterhood, yan ang aking natutunan sa Binibining Pilipinas na tinuro sa amin ni Miss Universe Pia Wurtzbach na kailangan nating magkaisa lalong-lalo na para sa ating bansa,” Herlene said.

“Walang kulay ang makakapagbuklod sa atin kung hindi isang kulat lang ang dapat mamayagpag, yan ang kayumanggi, kulay ng ating lahi,” she added.

At the top 12 question and answer portion, she was asked, "What has been your biggest transformation since you joined and how could this make you deserving of a crown tonight?"

To which she replied:

"Para sa akin, isang karangalan na nakatungtong ako dito sa Binibining Pilipinas bilang isang binibining hindi inaasahan. Para sa akin, ang sarap pa lang mangarap. Walang imposible. Isa po akong komedyante na laki sa hirap at ang aking transpormasyon ay magbigay ng inspirasyon because I know for myself that I'm uniquely beautiful with a mission."

Herlene revealed last April that she will use Filipino language at the pageant.

In her Instagram account, Harlene posted a screengrab of a report saying she’s not ashamed that she is not fluent in English.

“Nabasa ko lang po eto sa isang pageant group. Opo, indi ko po eto ikahihiya naiyak ako dahil sa english. but it doesnt mean hanggang dyan nalang si Hipon girl nyo. Hindi ko pipilitin ang mag-Ingles. Wikang Filipino po ang gagamitin ko,” she said.

RELATED: Hipon Girl plans to use Filipino language in Binibining Pilipinas Q&A segment