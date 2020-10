Vice Ganda defends Janine Berdin by sharing own cosmetic enhancements

MANILA, Philippines — In his latest interview with singer Janine Berdin on his online show “Gabing Gabi na Vice,” Kapamilya TV host Vice Ganda admitted that he underwent beauty enhancement as well.

“Alam mo, marami ang magsasabi na, ‘Mali, mali si Janine Berdin. She should feel happy about herself. Dapat tanggap niya yung sarili. Dapat naa-appreciate niya yung sarili niya kasi... Yung laging linya na, ‘Yun yung binigay sa 'yo ng Diyos, e, bakit binabago mo,’ makakarinig ka ng ganun. Pero ako naman, hindi natin masisisi si Janine, e,” Vice said.

"Ang masasabi ko lang is, para sa akin, walang masama dun sa ginagawa mo kasi parang ano lang ‘yan, e... Tayo nga, yung katawan mo, ‘yang hitsura mo, ano ‘yan, e, gift 'yan. Pero, hindi ba, ang gift natin may kanya-kanya tayong choice kung paano natin babalutin yung regalo? May iba, lalagyan ng ribbon para mas maganda. 'Yung iba, bibili ka ng mamahaling wrapper para mas maganda. Para sa akin, ganun lang yung ginagawa mo. Ako, ginawa ko rin yun sa sarili ko,” Vice professed.

Vice admitted that he fix his eyes and cheeks as well as his chin.

“Nagpagawa ako ng mata, nagpagawa ako ng pisngi, ng baba, 'di ba? So, choice natin kung paano natin ira-wrap yung regalo natin. Pero ang malinaw sa atin, ang pinakamalaking regalo natin ay hindi naman yung mukha — 'yung nasa loob, 'yung puso. 'Yung puso ang talagang regalo natin. Itong [panlabas na anyo], wrapping lang ito ng regalo natin. Ang totoong regalo natin ay yung puso natin," he said.

“Ako rin naman, sinasabi ko na proud to be me. Naggaganyan din naman ako, proud to be me. Marami akong mga bagay, marami akong bahagi ng pagkatao ko na proud ako du'n. Pero meron din, choice ko din yun kung ano din ang gagawin ko dun sa katangian ko na 'yun."

When asked by Janine if he was hurt when he had a nose job, Vice said he didn’t have it fixed.

“Hindi pa kasi ako nagpapagawa ng ilong. Ang ipinagawa ko lang ay mata. Kasi ang mata ko ay droopy, malungkot. E, ako naman, sabi nila, ‘Hindi puwedeng nagpapatawa ka 'tapos malungkot 'yung mata. May malungkot na mata, malungkot na kilay kapag nakababa. So, kailangan buka ang mata mo at ang kilay mo ay hindi pababa,” Vice explained.

“So, nilagyan ako ng talukap. Kasi mataba ang talukap ko. 'Yun ang ginawa. Tapos sa [pisngi] botox-botox, lifting-lifting. Tapos sa baba, para may baba. Pero 'yung ilong, hindi ko pa napapagalaw e,” he added.

