List: Banks closed due to Taal volcano unrest

MANILA, Philippines — Local banks on Monday, Jan. 13, 2020, closed some of their branches amid the ongoing volcanic activity in Taal, south of Manila.

Taal Volcano on Sunday spewed ash, rumbled with earthquakes and exploded with lightning above its crest, sending thousands of people living nearby to evacuation centers.

A "hazardous explosive eruption is possible within hours to days." the nation's seismological agency warned.

The volcanic unrest prompted some lenders to close some of their branches or shorten operations. Refresh this page for updates.

Bank of the Philippine Islands

(Online and mobile banking channels are available)

BPI Tagaytay Highway

BPI Tagaytay Serin Mall

BPI Westgrove

BPI Silang

BPI Solenad 3

BPI Sta. Rosa Nuvali Technopod

BPI Sta. Rosa Highway

BPI Nasugbu

BPI Balayan

BPI Lemery

BPI Bauan

BPI Batangas Pallocan West

BPI Batangas Main

BPI Batangas Highway

BPI Batangas Rosario

BPI Lipa Tambo

BPI Lipa Highway

BPI Lipa Poblacion

BPI Lima Park

BPI Batangas Malvar

BPI Tanauan

BPI Sto. Tomas FPIP

BPI Laguna Technopark

BPI Laguna Technopark PEZA

BPI Canlubang

BPI Family Savings Bank Sta. Rosa

BPI Family Savings Bank Sta. Rosa Silang

BPI Family Savings Bank Tanauan

BPI Family Savings Bank Caedo

BPI Family Savings Bank Lipa TM Kalaw

BPI Family Savings Bank Sta. Rosa Balibago

BPI Family Savings Bank Sta. Rosa Laguna

BanKo Silang

BDO Unibank

(Online and Mobile banking channels are available)

BATANGAS

Batangas - Balayan

Batangas - Bauan

Batangas - D. Silang

Batangas - First Phil. Industrial Park

Batangas - Gulod

Batangas - Kumintang

Batangas - Lemery Ilustre

Batangas - Lemery Xentro Mall

Batangas - Lima Technology Center

Batangas - Mabini

Batangas - Nasugbu

Batangas - P. Burgos

Batangas - Sto. Tomas

Batangas City - Rizal Ave.

Lipa - Ayala Highway

Lipa - CM Recto

Lipa - High 5 Square

Lipa - J.P. Laurel

Lipa - Puregold

Robinsons Place - Lipa

SM Center Lemery

SM City Batangas

SM City Lipa

Tanauan - A. Mabini

Tanauan - JP Laurel Highway

Waltermart - Balayan

Waltermart - Batangas City

Waltermart - Nasugbu

Waltermart - Tanauan

CAVITE

Cavite - Imus Aguinaldo Highway

Cavite - Imus Anabu

Cavite - Imus Nueno Avenue

Cavite Imus - The District

Cavite - Puregold Buhay Na Tubig

Cavite - Dasmariñas Aguinaldo Highway

Cavite - Dasmariñas FCIE

Cavite - Dasmariñas Salawag

Cavite - Dasmariñas Technopark

Cavite - Dasmariñas Waltermart

Cavite - Dasmariñas Central Mall

Cavite - Gen. Trias San Francisco

Cavite - General Trias Manggahan

Cavite - General Trias Gateway

Cavite - GMA Congressional Road

Cavite - Silang

Cavite - Silang Aguinaldo Highway

Cavite - Naic

Cavite - Puregold Tanza

Cavite- Puregold Noveleta

Cavite – EPZA

Cavite City - P. Burgos

Cavite - Trece Martires

Robinsons Place - General Trias

Savemore Market - EPZA

SM City Rosario

SM Center Imus

SM Market Mall Dasmariñas

SM City Dasmariñas A

SM City Dasmariñas B

SM City Trece Martires

Tagaytay - Rotonda

Tagaytay - Mendez

Tagaytay - Wind Residences

Waltermart - Carmona

LAGUNA

Biñan

Biñan - A. Mabini

Biñan Central Mall

Biñan - San Antonio

Calamba - Citymall

Calamba - Halang National Highway

Calamba Crossing - North

Calamba - Paseo Uno

Canlubang iMall

Laguna - Carmelray I

Laguna - Carmelray II

Laguna – Technopark

Laguna – Sta. Cruz

Laguna – Pagsanjan

Laguna - Cabuyao

Los Baños

San Pedro

San Pedro - Pacita

San Pedro - Robinsons Galleria South

San Pedro - Rosario Complex 1

SM City Calamba

SM City Sta Rosa

Sta. Rosa - Arcadia Mall

Sta. Rosa - Don Jose

Sta. Rosa - Puregold Tagapo

Sta. Rosa - South Expressway

Waltermart - Bel-Air Sta. Rosa

Waltermart Center - Cabuyao

Waltermart - Sta. Rosa

Waltermart Center - Makiling

Metrobank

(ATMs, Cash Accept Machines, phone banking and online or mobile banking are available.)

1. Batangas Lemery

2. Batangas Balayan

3. Batangas Nasugbu

4. Cavite Silang

5. Tagaytay

6. Tagaytay Mendez

7. Sta Rosa Balibago

8. Paseo de Sta. Rosa

9. Laguna Technopark

10. Canlubang Laguna Carmelray

11. Laguna Bel Air

12. Macaria Cavite

13. Carmona Binan

14. Carmona Cavite

15. Binan

16. Cabuyao

17. Calamba Parian

18. Calamba Market

19. Calamba Crossing

20. Calamba Carmelray

21. San Pedro Shopwise

22. San Pedro

23. Calamba Real

24. Batangas Tanauan JP Laurel

25. Batangas Main

26. Batangas Calicanto

27. Batangas Kumintang Ilaya

28. Batangas V. Luna

29. Bauan

30. Batangas Mabini

31. Lipa Ayala

32. Lipa Cathedral

33. Lipa Tambo

34. Lima Tech

35. Lipa B. Morada

36. Batangas Rosario

37. Batangas San Juan

38. FPIP Sto. Tomas Batangas

39. Sto. Tomas Batangas

40. San Pablo Colago

41. San Pablo Maharlika

42. San Pablo Main

43. Sta. Cruz

44. Los Baños

For these Metrobank branches, banking hours will be shortened to 12 p.m., Jan.13:

1. Dasmarinas

2. Dasmarinas - Salawag

3. Molino - Bacoor

4. Bacoor

5. Kawit

6. Bacao - CEPZ

7. Cavite Economic Zone

8. Rosario

9. Caridad

10. Tanza

11. Naic

12. Gen. Trias

13. Aguinaldo Imus

14. Imus

15. Trece Martires

Philippine National Bank

Metro Manila branches are open only until 12 p.m.

UnionBank

Tagaytay City branch - Closed

Batangas, Cavite, and Laguna branches will continue to be OPEN.