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Notice of Annual Stockholders Meeting of YHES Premier Hotel Inc.

The Philippine Star
November 4, 2026 | 1:50pm

MANILA, Philippines – YHES Premier Hotel, Inc. (“YPH”) will hold its 2026 Annual Stockholders Meeting on December 4, Friday at 1:30 p.m. The meeting will be conducted remotely through teleconferencing and/or videoconferencing via Zoom.

Please see more details below:

 

 

For more information, visit: https://yhesph.com/annual-stockholders-meeting

Editor’s Note: This notice for YHES Premier Hotel Inc. is not covered by Philstar.com's editorial guidelines.

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