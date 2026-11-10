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Exam Results

Veterinarians Computer-Based Licensure Examination

The Philippine Star
November 10, 2026 | 6:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,083 out of 1,503 passed the Veterinarians Computer-Based Licensure Examination given by the Board of Veterinary Medicine in N. C. R., Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Pampanga, Rosales, Tuguegarao and Puerto Princesa, Palawan this November 2026.

The members of the Board of Veterinary Medicine who gave the licensure  examination are Dr. Agnes Teodora A. Baylon, Chairperson; Dr. Claro N. Mingala and Dr. Tomas M. Acorda, Members.

Roll of Successful Examinees in the Veterinarians Computer-Based Licensure Examination.Held on November 4, 2026 & FF. days. Released on November 9, 2026

Seq. No.         N a m e

1        ABAD, JEM ELYZA  SALAZAR

2        ABALLE, KENNETH JOHN  GAZO

3        ABALOS, ISABELLE  MINA

4        ABALOS, ROJEAN ANDREI  UMAYAM

5        ABAYAO, JULIE JOY  AYADAWAN

6        ABELA, MARK LOU  LOBITAÑA

7        ABELLANOSA, DHIANNA LYXEN LOUISE  PORRAS

8        ABENIR, WALTER JOHN  AREVALO

9        ABESAMIS, ANDREA  LIBERATO

10        ABLAN, JEMELEE JOY  AÑONUEVO

11        ABSIN, LEANNA AMOR  SUICO

12        ABULAG, JOHN EDSON  CRISTOBAL

13        ACERO, SHEILA  VELASCO

14        ACIDO, MARIAH RICA  SACUEZA

15        ACORDA, JOE HMER KYLE  TALOSIG

16        ACOSTA, JUNEL  SINIQUE

17        ACUT, ASHLEA NIÑA  ARANETA

18        ACUÑA, SAMANTHA  UNAY

19        ADAYA, LARRENCE ANGELOU  ABCEDE

20        ADDEB, PLACIDA  VILLORENTE

21        ADDUCUL, CHARLOTTE  ARAGO

22        ADRIANO, MICHAELA JASMINE  ROXAS

23        AGAD, JACENTH JEAN  ALIMATO

24        AGBAYANI, SALMA EVAN JESSIKA  FERNANDO

25        AGLIBUT, DEVANEY ANNE  YORO

26        AGMATA, KAYE  PASCUAL

27        AGOHOB, KATE LAWRENCE  BULURAN

28        AGRAVA, CYRIL AUDREY  ARCIBAL

29        AGRAVANTE, JANINE MURIELLE  CUARESMA

30        AGREDA, ROY LESTER  KIAMCO

31        AGUILAR, MIZPAH  REYES

32        AGUSTIN, KELLA CHEM  DAGUNO

33        AGUSTIN, LIUJAY  ELICAN

34        AHUNIN, GIAN BERNADETTE  LINCO

35        ALARDE, JEROME  BAÑEZ

36        ALBANIEL, IVY  BUFETE

37        ALBURO, ALYSSA DOROTHY  CAMPILAN

38        ALCALA, JOHN DAVID  SPRINGAEL

39        ALEJO, ERICA JOY  SORIANO

40        ALICUM, DENNIS  RODRIGUEZ

41        ALIGATO, FAITH  NAVARRO

42        ALIPAR, CHARIS MAE MARI  GIDUCOS

43        ALIPOYO, PRINCESS GWYNETH  EBALLE

44        ALLANIGUE, FRANCES FAYE  VICTORIO

45        ALMAZAN, JAN MARIZ  NETURA

46        ALONZO, SCION CONRAD  TIU

47        ALZATE, JOHN  VIDAL

48        AMBROSIO, CONRADO MANUEL III  HEAD

49        AMIO, MARIAN DOMINIQUE  SUNDIANG

50        AMPIS, ELIAKIM  PADRE

 

   Roll of Successful Examinees in the

 

VETERINARIANS COMPUTER-BASED LICENSURE EXAMINATION

Held on NOVEMBER 4, 2026 & FF. DAYS                         Page:  3 of  23

Released on NOVEMBER 9, 2026

 

 

Seq. No.         N a m e

 

51        ANCHETA, KYRONE  DONIO

52        ANDRADA, AIRENE KATE  ESLAVA

53        ANDRIN, ANA MAE  MACAPOBRE

54        ANGBUE-TE, ENRIQUE LORENZO  SO

55        ANGELES, IRA FRANCES HEART  MENDOZA

56        ANGELES, JEREMIAH NEIL  APDUA

57        ANGOYNA, CANDACE MAE  AGLASI

58        ANIBAN, FLEURDELIZ  MARTINEZ

59        ANTIOLA, VANESSA BABE  VILLATIMA

60        ANTIPUESTO, LEO MIGUEL  GRANA

61        ANTIÑERO, ELISHA JOHN  ROSARIO

62        ANTONIO, KART RUSSEL  NUEZ

63        ANUAT, TRICIA CORINNE  LASTIMADO

64        APALISOK, BRYANNE  DE JESUS

65        APARECE, JAMES LUKE  GALACIO

66        APOSTOL, RICKY  ORDILLAS

67        AQUINO, ARIANNE  SIBULO

68        AQUINO, MARION MAE  ROMASANTA

69        AQUINO, RAVEN  VILLANO

70        ARAOS, JEMUEL  CARIO

71        ARCO, JOHN HEINDRIX  MABAZZA

72        ARELLANO, LARA ANGELA  SANTOS

73        ARELLANO, MIKAELA AMOR  CARIASO

74        AREVALO, JONDY  LAAB

75        ARGUELLES, TRICIA HANNA  VILLANUEVA

76        ARIAS, CAMERON  RUBIANO

77        ARIAS, DANIELLA JOYCE  SOLANTE

78        ARLEGUI, WILFREDO  LUCENO

79        ARNADO, GIO VINCENT  BALLETA

80        ARQUERO, CHRISTIAN KEVIN

81        ARQUERO, NICHELL  CLARO

82        ARREZA, JAMESY  ERLANO

83        ARRIOLA, SYDEE JULEANA  CASTILLO

84        ARTILLAGA, HANFEL MECHAELA  ZUÑIGA

85        ASCAÑO, JOHN STEVEN  VERANO

86        ASUMBRADO, AUBREY  DE VEYRA

87        ASUNCION, ALLIAH RAYNE  ROMBO

88        ASUZANO, IAN GABRIELLE  ZAMORA

89        ATABAY, DAVID LAXUM  FONTANILLA

90        AYAP, BELENIA JOY  RICO

91        AZORES, SHRINE THERESA YSABELLE  CRUZ

92        AZUL, ADRIAN FRANCIS  ESQUIVEL

93        BACALSO, JOSSELYN  DALUGDUGAN

94        BACDAYAN, YURI  BALICDANG

95        BACENA, CORRINE GRACE  GULLUNAN

96        BACONAWA, ADAM GENESIS  DE GUZMAN

97        BADELLES, KENZIE SUEZANNE CHRISTIANNI  BARAQUERO

98        BADONG, TRIXIE MARIE  ABADILLA

99        BAGSINGIT, DWEIGN  CORPUZ

100        BAGUI, RAFF JUBEL  ALCANTARA

 

   Roll of Successful Examinees in the

 

VETERINARIANS COMPUTER-BASED LICENSURE EXAMINATION

Held on NOVEMBER 4, 2026 & FF. DAYS                         Page:  4 of  23

Released on NOVEMBER 9, 2026

 

 

Seq. No.         N a m e

 

101        BALADAD, JOHNN CHRISTIAN  CACERES

102        BALAG-EY, SYNY ANDREI  MENIS

103        BALAW-IN, ARIEL  GARCIA

104        BALDON, PRINCESS DAWN  VILLARUEL

105        BALLESTEROS, MICAH MARIE  MENDOZA

106        BALTAZAR, KITHANNA ANDREA  JUGUILON

107        BANDILLA, REY-ANN  BAJADO

108        BANIAGA, JULIE  BAANI

109        BANING, LAIZA CAMILLE  HERNANDO

110        BANKS, PATRICIA  DAVID

111        BANTIQUETE, CARLO  HALLARES

112        BANTUG, KRISTIAN  MARAVILLOSA

113        BANZON, JAVIER ROQUE  DE CASTRO

114        BARBASTRO, MICHELLE  PADAYAO

115        BARCENAS, FREDERICK NIEL  CASTILLO

116        BARING, RIVA MARIE  CAMBA

117        BARROSO, JAECOB LAYNNA ISABELLE  CABADA

118        BAS-ILAN, ISMAEL JR.  DAYAO

119        BASA, FAIRY JOY  LAGMAN

120        BASA, REINA IVALYN  SITJAR

121        BASTIAN, JOY VIHAZEL  TORREBLANCA

122        BASTON, JOHN PATRICK  BOSWAY

123        BAT-OG, RONNA CECILIA  CRUZ

124        BATIAO, MAUJA  LABIAO

125        BAUSON, AIRYS YENAFRANCES LIRE  ARAO

126        BAUTISTA, ANDRE SERGE  CORPUZ

127        BAUTISTA, CARL MICKEL  TE

128        BAUTISTA, MORIE  OAMIL

129        BAY-AN, FATIMA JOY  ATABAN

130        BAYLON, DOMINIQUE MARIE  CONSTANCIO

131        BAYLON, RIENZO  DACUDAG

132        BAYOT, REJJS GUILCYNMER  JAVIER

133        BAYUBAY, JOSE  PAMITTAN

134        BEBANGCO, CHOLO  ESTERON

135        BEDUYA, CHARLS DAVE  ZAGADO

136        BELGA, JULIANNE NICOLE  QUIMNO

137        BELZA, DWIGHT JR  IMPORTANTE

138        BENEDICTOS, DIEGO PABLO ANGELO  MORALES

139        BENGALAN, GISSELE  GONIA

140        BENZON, JOHN PAUL  SANICO

141        BERAY, GWYNETH KIT  TACAY

142        BERBANO, APRIL ANN  TAPULAO

143        BERMUDEZ, ANN LORRAINE  CALLEDO

144        BERMUDEZ, GENSAN PAULINE  MITRA

145        BERMUDEZ, JAYNE ANNE  CASTROSANTO

146        BERMUDEZ, SHEEN CHRISTY  CONDE

147        BERNARDINO, HANNAH NICOLE  OCAMPO

148        BERNARDO, JOEY VERNICE  BALGOS

149        BERNARDO, MARGUERITE THERESE  SAN PABLO

150        BERONG, JONIKA  DATANAGAN

 

   Roll of Successful Examinees in the

 

VETERINARIANS COMPUTER-BASED LICENSURE EXAMINATION

Held on NOVEMBER 4, 2026 & FF. DAYS                         Page:  5 of  23

Released on NOVEMBER 9, 2026

 

 

Seq. No.         N a m e

 

151        BEROS, DAREEN JOSEPH  JIMENO

152        BESAS, DAN NIKKO  ABONITA

153        BIGASA, YISHAY MARI  REDONDA

154        BLAS, SHIMEAH JAIR  ADRALES

155        BOKINGO, CLARHENZ JOSHUA  LUIS

156        BOLONIAS, MELVIE  DACAL

157        BONAFE, LALAINE ANNE  BO

158        BONDOC, JHOCEL  COLINARES

159        BONGCAS, MA. STACEY CAMILLE  SAGUING

160        BORJA, MERLANI  VELASCO

161        BRAO, DIANA LYNN  ZALAVARRIA

162        BRAVO, MARK EDRIAN  QUINTO

163        BRIONES, MARY MARIEL  CONSTANTINO

164        BRUNO, RICK  MAGNO

165        BUENA, DAVID DION  BUCAO

166        BUENAVENTURA, ALLANA  MIRANDA

167        BULAN, MARYROSE  PAULINO

168        BULAT-AG, ANDRELEE  MORIYAMA

169        BULFA, JEMINA  DINGAYAN

170        BUMATAY, JHAN MINGO  LINGAN

171        BUSTILLOS, DANELLE  ASTOCIA

172        CABAHUG, SIMONE FAMILLE  LOREN

173        CABALLES, KHYLLA MHERYL  YLARDE

174        CABALO, JASON DAVID FRANK  CASTILLO

175        CABALTEJA, DYULIELA CHINERHETT  AGAYO

176        CABANG, GEM LOUISE  SALAZAR

177        CABAYA, KENNETH BRIAN RAY  HALLADO

178        CABBIGAT, RIO ANGELIE  BASILIO

179        CABE, SHAYLINA MARIE  MANZANO

180        CABENTA, PRINCESS  TABAQUERO

181        CABER, CIELO  CELESPARA

182        CABICO, GINELLE ANGELA  OLIVARES

183        CABIDA, SHEELA MAE  FERNANDEZ

184        CABLING, ERNESTO  GALICIA

185        CABUCO, JOUELLA

186        CABUGAO, JESSRYL  PONCE

187        CABUNILAS, JAN ERIC  NAVECIS

188        CADANO, MAY JOY  SAPALLEDA

189        CADETE, LIZBETH MARGARET  GULA

190        CADIENTE, CATHLENE JOY  SALAZAR

191        CADIGUIN, JANELLE  GUMABAY

192        CADOY, SHIVANNI KERN  MARQUEZ

193        CADUNGOG, NOVELLES ANNE  PEPITO

194        CAJUCOM, VINCE JHEOMELLE  BAUTISTA

195        CALALANG, MARIZALLE  ROQUE

196        CALDERON, CHARLYN  PEÑARANDA

197        CALDERON, CHRISTIAN DAVE  BAYUDANG

198        CALDERON, LEAN GABRIELLE

199        CALDERON, WINSLET  DELOS SANTOS

200        CALINAP, JOHN BENEDICT  MONTES

 

   Roll of Successful Examinees in the

 

VETERINARIANS COMPUTER-BASED LICENSURE EXAMINATION

Held on NOVEMBER 4, 2026 & FF. DAYS                         Page:  6 of  23

Released on NOVEMBER 9, 2026

 

 

Seq. No.         N a m e

 

201        CALLADO, GIAN ALPHONSUS  DIANCIN

202        CALLEJA, AARON ISAIAH  CAÑIZARES

203        CALLEJAS, JOHN VINCENT  VIADO

204        CALLENA, EDDIE MAR  BAUTISTA

205        CALLENERO, RHON LOUIE  CRUZ

206        CALPITO, JOYCE MILLEN  MANALILI

207        CAMACHO, KYRA FRANCES  GUCE

208        CAMARCE, VON ANDREI  VIDALLO

209        CAMBAS, JESSIAH  ABISMO

210        CAMBE, MARIA ISABEL  GERONIMO

211        CAMBEL, SHANNAH JOY  CAMANO

212        CANDA, KURT VERGIL  ALBRANDO

213        CANDELON, ED RYAN  PARRA

214        CANERO, CHRISTIAN MATTHEW  CALIBOSO

215        CANLAS, FAITH JOY  QUIAMBAO

216        CANO, JERIZA ANN  VILLAR

217        CARATAO, RIA JUSTINA  LOVENDINO

218        CARBONEL, APRIL KAYE  BENIGNO

219        CARDENTE, URSULA DELL  RAMIREZ

220        CARGULLO, DUCHESS KYLE  CAMANO

221        CARMEN, DINDI MHAY  SANTOS

222        CARPIO, NOEL LEANDRO  MIRANDA

223        CASEM, MARY PAULINE  MOLINA

224        CASISON, JON CARLOS  NUESCA

225        CASTASUS, JAMES GIL  ZAMORA

226        CASTILLO, ANGELICA  RAGOJOS

227        CASTILLO, KRISSA GAILE  VALERIO

228        CASTILLO, RAE ALVEI  DOMINGO

229        CASTILLO, VERMA VINISIA  MANUEL

230        CASTRO, CHRISTI MARIA  MARTIREZ

231        CASTRO, KIARA  PLANDEZ

232        CASTRO, MA. ELAINE NOREEN  PUNAY

233        CASTRO, MA. JHESLYN  BURGOS

234        CASTRO, MARJOMIL GRACE  CARLET

235        CASTROVERDE, MICHAEL JOHN  JIMENEZ

236        CATACUTAN, GERARDINE ANNE  VALENCIA

237        CATAINA, NIMFA  CAPIRAL

238        CATAJAN, JENSEN CHLOE  TIMBOL

239        CATIGAY, KAIZEN CHEZ  DUMBRIGUE

240        CATIMBANG, DIANA CARMELA  NAVAL

241        CATUBAG, MA. ELAINE  LEONOR

242        CAUMBAN, CLARENCE  LAVILLES

243        CAYABYAB, PREACH JOCHEBED  ALDE

244        CAÑON, QUELLY JEAN  OBAL

245        CELIZ, ZHEA RICKA  QUIDATO

246        CENDAÑA, JUSTINE  AQUINO

247        CENIZAN, JESSICA NIÑA  ABAD

248        CENSORO, BEA ANDREA  TANDOC

249        CENTENO, LEANNA CARMEL  NABONG

250        CERBO, RALPH LORENZO  FUNCION

 

   Roll of Successful Examinees in the

 

VETERINARIANS COMPUTER-BASED LICENSURE EXAMINATION

Held on NOVEMBER 4, 2026 & FF. DAYS                         Page:  7 of  23

Released on NOVEMBER 9, 2026

 

 

Seq. No.         N a m e

 

251        CEREZO, OSRIC  FINULIAR

252        CHAVEZ, REIGNYTH GABRIEL  BERGONIO

253        CHAVEZ, ZACH SEBASTIAN  EUFRE

254        CINCO, LEANNE JOY  MACAPAGAL

255        CINCO, SHAIRA  SORIANO

256        CO, GWYNNE ALLYN  LEGASPI

257        CO, KATE ALYSON  VILLAREAL

258        CO, KYLE CHRISTIAN  BAUTISTA

259        CODILLA, CHARMIS CYPRESS  RONDINA

260        CODILLA, QUEENIE MARIE

261        COMETA, MARIA ELA  BUENO

262        COMIA, SHIELA MARIZ  RAMIREZ

263        CONCEPCION, JEREMY  RIGOR

264        CONDE, LYCHELLE DENISE  TORRES

265        CONEJOS, JELLA  MANAPAT

266        CONTE, CAMILLE PATRICIA LY  FERNANDEZ

267        CONVOCAR, MIGUEL SALVADOR  MORADOS

268        CORDOVA, EUNICE  TAJANTAJAN

269        CORNELL, CHRISTIAN AARON  ABECIA

270        CORNILLEZ, NOEL III  LOPEZ

271        CORONADO, ERIKA  PATRICIO

272        CORPUZ, SEAN GABRIEL GALEN  ORPILLA

273        CORRE, ABIGAIL  ZAMORA

274        CORREA, JOHN ROBB  ALCANTARA

275        CORTES, CHAIRICK DANNIELLE

276        CORTEZ, CHED HERL  DELGADO

277        CORTEZ, SAMANTHA JOY  FELIPE

278        CRISOLOGO, JUVY  MIANO

279        CRISTOBAL, ALDRIN  FERNANDEZ

280        CRISTOBAL, ROGENE GRACE  BAJAO

281        CROOC, MARINELLE  AGLIBOT

282        CRUZ, CONSTANTINO  VELASQUEZ

283        CRUZ, JUSTINE FAYE  REYES

284        CRUZ, MA. DOLORES  BERMAS

285        CRUZ, PENELOPE ALEXANDRA  GUTIERREZ

286        CRUZ, STEVEN ROLSON  MENDOZA

287        CRUZ, VLADIMIR JOSEPH  DOMINGO

288        CUARESMA, JOCELYN  DE VENECIA

289        CUARTO, STEPHEN PAUL  HERNANDEZ

290        CUCAL, LEINARD  VILLAREAL

291        CUETO, DARLENE ANGEL  TOLENTINO

292        CUEVAS, AARON PAUL  ARCEO

293        CUSTODIO, JASMINE PEARL  CANTOR

294        DACIO, JOSE ALEJANDRO  RIÑOPA

295        DAGALE, JASPER  DIAZ

296        DAGANOS, AMYZEAH  DAMOSLOG

297        DAGANOS, KYSHA  DAMOSLOG

298        DAGUIO, RENZ  PATARAY

299        DANAO, ALLOU GABRIELA  MANAOG

300        DANCEL, AUBREY  APOYAN

 

   Roll of Successful Examinees in the

 

VETERINARIANS COMPUTER-BASED LICENSURE EXAMINATION

Held on NOVEMBER 4, 2026 & FF. DAYS                         Page:  8 of  23

Released on NOVEMBER 9, 2026

 

 

Seq. No.         N a m e

 

301        DANDAN, JUN OLIVER  RAVELA

302        DANIPOG, KENNA MICA  SOBERANO

303        DANOY, MARIAN CRIS  PENDON

304        DANTE, ANGEL LEIGH ANNE  SOLIVEN

305        DARASIN, ALMIRA  LACANLALE

306        DASALLA, DARD ALISON  MACATBAG

307        DAVID, DESIRIE DIXIE  CALMA

308        DAVID, LUV JERCEY  PANALIGAN

309        DAVID, MIKAELA  MALVAR

310        DAWAYEN, LEXZIEL  COYANGO

311        DAYRIT, RIANN CLYDIE  PACPACO

312        DE CASTRO, THOMAS GABRIEL  CAPULONG

313        DE CHAVEZ, YVONNE VERONICA  DIMAANO

314        DE DOTE, PATRICK LOUIE  GARCIA

315        DE GUIA, GESSAMAE  HUERTO

316        DE GUIA, RAFFY  POLPERO

317        DE GUZMAN, CHANTAL  MUNCAL

318        DE GUZMAN, KATRINA ANN  OLIVEROS

319        DE GUZMAN, NV JAY  SOLEDAD

320        DE GUZMAN, VICTOR JAY  LACDAO

321        DE PANO, JOSEL FRANCISCO  PABUSTAN

322        DE QUIROZ, MARAIAH ERYKAH  VILLANUEVA

323        DE VILLA, RICHEL  BAGOSO

324        DECENA, MARK JOSEPH  TENORIO

325        DEGILLO, DAVEN  CLARO

326        DEL ROSARIO, EDRICH MAE  ESCOTE

327        DEL ROSARIO, JOAQUIN LUIZ  ESCORPISO

328        DEL ROSARIO, PATRICIA VIEL  VALERA

329        DELA CERNA, ARVIN  LABANERO

330        DELA CRUZ, ALVIN  REYES

331        DELA CRUZ, DAX  CASTRO

332        DELA CRUZ, ELAISA MARIA  ISIDRO

333        DELA CRUZ, GABRIELA  ZALUN

334        DELA CRUZ, HENRY  LEGASPI

335        DELA CRUZ, JESTER JOSH  BRILLANTES

336        DELA CRUZ, JOBEL  EDAD

337        DELA CRUZ, JOHN PATRICK  VALERIO

338        DELA CRUZ, KEY  RAMOS

339        DELA CRUZ, MARC JOZEN  GERMITA

340        DELA CRUZ, MARGARITA FRANCHESCA  MADRONA

341        DELA CRUZ, TRISHA JOY  AÑABEZA

342        DELES, ABIGAIL  PANGA-AN

343        DELGADO, JUSTINE  FERNANDEZ

344        DELOS SANTOS, GABRIEL  LOPEZ

345        DELOS SANTOS, LHEERA  RAMIREZ

346        DELOS SANTOS, MA. TERESA  BARANDA

347        DEMAISIP, HAROLD RAY  JARANILLA

348        DEMEGILLO, KATHLEEN MAY  JAPAL

349        DENILA, SHYNIE  MAÑACAP

350        DIAPANA, EJIEL KLEINE  PIELAGO

 

   Roll of Successful Examinees in the

 

VETERINARIANS COMPUTER-BASED LICENSURE EXAMINATION

Held on NOVEMBER 4, 2026 & FF. DAYS                         Page:  9 of  23

Released on NOVEMBER 9, 2026

 

 

Seq. No.         N a m e

 

351        DIAZ, EDUARDO JR.  TAN

352        DIGA, CHRISTIAN  GARCIA

353        DIMAS, JANINE MAE  DULNUAN

354        DIN, JAROME  LAPUZ

355        DINOPOL, NEIL MARI  ARMENDAREZ

356        DIONES, JAMES ABNER  MACASIEB

357        DIONISIO, ANGELICA BEATRICE

358        DIONISIO, INNAH MARIE  LAXA

359        DISTOR, SHYRAH MAE  DEQUIÑA

360        DIVINAGRACIA, AIZER VENZ  DELA PEÑA

361        DIY, BETTINA ANDREA  RIVERA

362        DIZON, MAUREEN YRISH  NAVARRO

363        DOCTOR, AFZELIA  SANTOS

364        DOLOJAN, JOSEPH FREDISSON  MATIAS

365        DOMINGO, BEA GRACE  MILLET

366        DOMINGO, LORAINE GUIANA  TABERNERO

367        DORADO, WENDY  LEGARA

368        DORMIDO, DIVINE GRACE  ABERDE

369        DORONELA, GABRIEL  BARREDO

370        DORONI, FREDERICK  DEL ROSARIO

371        DRAPISA, JIREH MAE  CAMPO

372        DUEÑAS, JOHN DRE  GONZALES

373        DULAY, FREDDIE VIR  OMILDA

374        DUMDUMAYA, KAY ANTONETTE  ALOJADO

375        DUMELOD, ALEXA JEM  ARIZA

376        DURAN, CULLEN DAIV  PAGUNSAN

377        DURDAS, ALFREDO JR.  PEÑAFLORIDA

378        EBAD, RONJE  LIM

379        ECHIN, LATIFA  TADURAN

380        ECLIPSE, LAILYN  MALAMUG

381        EDROSO, JEAN NATHALIE  DOMINGO

382        EMBATE, JARHA  MERCADO

383        ENCARNACION, FELIZARDO III  AMUTEN

384        ENCISA, VICTOR EDRICK  CUENO

385        ENDRIGA, JENNY BABE  BAAY

386        ENMODIAS, SHIELA MAE  UBAN

387        ENRIQUEZ, MARION MAE  SAGPAO

388        ESCAMILLA, HAJIMIE  VALLESTEROS

389        ESLITA, DARL CHRISTIAN  JINON

390        ESPAGO, AECELL BELLE  PROVIDO

391        ESPERE, VINCENT AARON  BASA

392        ESPIGA, HANNAH RIO  BONGCARON

393        ESPINO, CHELLSEY MAE  LAYAG

394        ESPIRITU, GIO  BADUA

395        ESPIRITU, MICHELLE ANDREY  MARTIN

396        ESTACIO, ISABELLA GABRIELLE  UBANA

397        ESTARIS, MARK  INSULAR

398        ESTAÑO, ALVIN JAY  INSO

399        ESTEBAN, KAREN  ESCAÑO

400        ESTEBAN, SERRE CLAY  FERNANDEZ

 

   Roll of Successful Examinees in the

 

VETERINARIANS COMPUTER-BASED LICENSURE EXAMINATION

Held on NOVEMBER 4, 2026 & FF. DAYS                         Page: 10 of  23

Released on NOVEMBER 9, 2026

 

 

Seq. No.         N a m e

 

401        ESTEPA, ANGEL  CALUZA

402        ESTILLORE, JUSTIN JOSIAH  REFUERZO

403        ESTIOCO, KISSHIA MAY  AGUSTIN

404        ESTOPA, JOMARI CHRIS  ONG SOTTO

405        ESTRELLA, SIMONE VIENNE  SOROAN

406        ESTUDILLO, LORENZO MIGUEL  ONG

407        ESTUDILLO, MILBEN BASILIO  ELEFANTE

408        ETCOY, CHRISTOPHER  AMOR

409        EUGENIO, EUGENELLE JOYCE  SUPAN

410        EUSUYA, KYLE FRANCINE  HERAMIS

411        EVACULA, FRANCIS JOSEPH  DELA CRUZ

412        EVANGELISTA, JOHN RHOUJAN  DELA PEÑA

413        EVARISTO, JENNY CEL

414        FADERON, JELLIFFEE  EVANGELISTA

415        FAJARDO, KHAY AIRON  RIÑOSA

416        FEGI, VALIANT  MANATAD

417        FERNANDEZ, KENN  GAYAWET

418        FEROLINO, RIZA  ESPINELI

419        FIESTA, DARL GERVIN  AVE

420        FIGUEROA, EVELYN  SEBASTIAN

421        FIRMALO, JOSHUA  RUFON

422        FLOR, JOSHUA VIDAL  BALORIO

423        FLORENTINO, JOSEA  FEROLIN

424        FLORES, CHARLES CHRISTIAN  MENDOZA

425        FLORES, JASHLEY MYKA  LOMIBAO

426        FLORES, REESA DANE  DEL ROSARIO

427        FONTILLA, JASLYN  CAY-AN

428        FORRO, KZ  DOLLETE

429        FRIAS, CHARLENE MAE  RAMOS

430        FRONTUNA, ALEXA JONAH  CAYASA

431        FUENTES, MICHAELA  DULDULAO

432        FUTALAN, IMARI JOY  TUMAMAO

433        GABIANA, MAYLYN  SUNGA

434        GABIO, MIA JEAN  LANUEVO

435        GABORRO, LARS AETHAN OLIVER  PANGAN

436        GALAMGAM, CHARLEMAGNE  SABIO

437        GALANG, DANIELLE XHRYZTELLE  REYES

438        GALANG, HANNAH ELLA MARIE  PUNZALAN

439        GALASI, ALYSSA KAYE  CARDINOZA

440        GALATE, NOIME JUNE  LAMERA

441        GALAY, JULIE ANN  PESIGAN

442        GALDONES, LYLA ROSE CELINE  MAGDARAOG

443        GALINDO, AJ  DUCUSIN

444        GALLANO, CLAYDEE  VERANO

445        GALLARDO, JEETHER ANN  CUSTODIO

446        GAMAS, YVIENNE PAULA  TADENA

447        GAMATA, JHUDE  CARDONA

448        GAMBITO, LIANA JEAN  CORPUZ

449        GANAL, KURT KAIZEN  MAMARADLO

450        GANNABAN, ADRIANO  LOPEZ

 

   Roll of Successful Examinees in the

 

VETERINARIANS COMPUTER-BASED LICENSURE EXAMINATION

Held on NOVEMBER 4, 2026 & FF. DAYS                         Page: 11 of  23

Released on NOVEMBER 9, 2026

 

 

Seq. No.         N a m e

 

451        GAOIRAN, VON CEDRIC  CABRIGAS

452        GARCENILA, JIGGY WAYNE  SALVALEON

453        GARCIA, CHERILINE  RAMOS

454        GARCIA, JIELYNA KEZIAH  MANZANO

455        GARCIA, SARA FATIMA LYNN  DUBLIN

456        GARCIA, VERMILENE GRACE  MATIAG

457        GAREN, HANNAH TRISHA  ANNOGUI

458        GARFERIO, ANGELO REY  ALANG

459        GARING, DAINIELLE NANZ  COMETA

460        GARING, RAFAELA BEATRIX  MAGSINO

461        GARINGO, CLARISSA MARIE  QUIJANO

462        GARINO, MARK CHESTER  CINCO

463        GARNACE, VON KENNETH  VILLALOBOS

464        GASANG, MA. JUDITH  SEVA

465        GASCON, NATASHA AIRA  BARRERA

466        GELERA, JULIAN ALBERTO  EBDANE

467        GELVERO, JOHN ARTHUR  CABRILLOS

468        GEMAL, MARIA ELLA GUILLEN  BAG-OYEN

469        GEROCHE, ERIKA JANE  LONGNO

470        GEROLEO, ELJON MICHAEL  REVILLA

471        GERON, KAYE  CABANILLA

472        GERSAVA, DONALD CESAR  TACDORO

473        GLINDO, YVONNE MARIE  BUGCAT

474        GOJO CRUZ, PAUL BRIANE  JOAQUIN

475        GOLFO, GWYNETH ELUZEL  BARRERA

476        GOLIN, NARZSA  HERNANDEZ

477        GOLOSINO, CHELSSY MARIE  VALIENTOS

478        GOMEZ, NEIL DAVERY  MILLANO

479        GONZALES, ALYSSA MAE  BUISEL

480        GONZALES, APOL JOY  BADURIA

481        GONZALES, DENISE NEAL  HERNANDEZ

482        GONZALES, JOHN LOUIS  NABONG

483        GONZALES, LEI ANGELIKA  YABUT

484        GONZALES, MARIA HANNAH  PETESME

485        GONZALES, SNEDEN JAY HAZEL  PALOMO

486        GRANADA, MICAH JESSICA  MELANA

487        GREGORIO, CHIYO ANDREA  SAN GABRIEL

488        GUARINO, JAMES  SUGANOB

489        GUBAC, LOWEL JAY  NOMANANAP

490        GUBATAN, KEINNETH AARON  SUBONG

491        GUBIA, MARY ELAINE  LIVICA

492        GUILLERMO, CHRISTIAN MARK  PALENCIA

493        GUINGONA, AIMEE BEATRIZ  VILLANUEVA

494        GUINTO, MARIAH ALIYAH ABBY  PINGOL

495        GUINYANG, IAN PATRICK  VILORIA

496        GULAGA, KARL VINZ  KALATA

497        GULAYAN, JAMES  AGON

498        GULMATICO, EDELYN  RAMOS

499        GUMAPOS, JUAN FRANCISCO  CHIONGSON

500        GUNDRAN, NATHAN LEMUEL  FORBES

501        GUNDRAN, WILLY  SORIANO

502        GUTIERREZ, BRIDGETTE  MARTINEZ

503        GUTIERREZ, GRACE ANNE  BASCO

504        GUTIERREZ, JIM ALDRIN  MALABANAN

505        GUTIERREZ, JOHN KYLE  DE MESA

506        GUZMAN, KRIEZL  GONZALES

507        HABIG, EDILYN  GILI

508        HAGUIMIT, EDZA MAE  SAMOY

509        HERNANDEZ, CHARLES  MARQUESES

510        HERNANDEZ, GWYNETH AGNES  BATIANCILA

511        HERNANDEZ, MIKAELA CASSANDRA  ESCANILLA

512        HERNANDEZ, REMA GRACE  ESPERAS

513        HOGAN, ABIGAIL ANN  VILLALOBOS

514        HURTADO, RUBELANE  ANTIPORTA

515        IBLOGUEN, MICHAEL JHON  DERRAMAS

516        IGNACIO, DAVID JOHN  YADAO

517        INERE, DECERY JOY  LOPEZ

518        INGAL, GREAT  CASTRO

519        INIT, RIJEAN JOLIA  ELECO

520        INOCENCIO, ADJEL  ALONZO

521        JACINTO, LOVELY GRACE  VENTURA

522        JACINTO, OSCAR III  REYES

523        JACOBE, HAIJEMEL OLIVER  BACAYON

524        JARRELL, KAROLYN MAE  PELLERIN

525        JEMINOS, XANTIA AIRA  LOPERA

526        JIMENEZ, JONAH MATTHEW  RONA

527        JIMENO, ERIK CAMILO  LOPECILLO

528        JOLOYOHOY, ABIGAIL  AUGUIS

529        JORDAN, MARICEL  CAOAGDAN

530        JOSE, DHANA VEE  SIMON

531        JOSE, NAOMI RUTH  ARTANGO

532        JOSON, CERIZE JOY  ESPIRITU

533        JOVE, JASHIELE JOY  USAL

534        JOVEN, JULIUS IVAN  PALCON

535        JUANITAS, TRICIA MAE  BAÑA

536        JUAREZ, JOHN LOUEL  ONDANGAN

537        JUAREZ, ROXANNE  BLANCA

538        JULIANO, JANILLE  JACOB

539        JULIATA, AURELIO JR.  PECAYO

540        JUMAWAN, YEDDAH MARIE  ESTAÑO

541        JURALBAL, JEFFERSON  MARQUEZ

542        KHO, AINA RELYNA SZETA  CHING

543        LABAYA, JUSTINE BERNADETTE  ESPAÑA

544        LABRA, KRYSTINNE AYA ABEGAIL  DELA CRUZ

545        LABRA, MARIEL ROSE KARYL  CORPUZ

546        LABRADOR, JANELLE  CASTILLO

547        LABRADOR, SHEENEE MAY  RIÑON

548        LABUCANA, SHEMIAH  MANIMOG

549        LACAY, MARC HENRI  GERON

550        LACERNA, WENAFE ANNE PATRICE  SALES

551        LACHICA, AIMS GAZELLE  MISIONA

552        LACHICA, DENISE PAOLA  CARAMOL

553        LACIBAL, MARIA LHIZA  SERVANDA

554        LADEMORA, ALLEYA DIMPLE  FRESNILLO

555        LADIAO, LORENZO ANGELO  APA-AP

556        LADORES, MICHAEL VINCENT  VENTURINA

557        LAGARTO, THEA AG  APINAN

558        LAGBAS, JAN ROWELL  BALLONICO

559        LAGRIMAS, DEXTER  ACERO

560        LANSANGAN, PHOEBE ANNE  BOCO

561        LANUZA, LORDALYN  JAEN

562        LAO, REEZL RAE  TAN

563        LAROSA, JOYCE CLAIRE

564        LAROYA, KARL ANDRE  ARCENO

565        LASAM, SHAIRA  BACCAY

566        LATUJA, ERLIE DAWN  BAYAN

567        LAUGO, RAFAEL  MANUEL

568        LAURETA, MURRIEL JOYCE  LUIS

569        LEDESMA, CZARINA VAMEL  ZABALA

570        LEDESMA, JHOANA MARIE  BAARDE

571        LEGASPI, PRINCE CJ  VENTURINA

572        LEGASTE, KHYLLE GHEA  LEBAQUIN

573        LEIS, BENJUN ALDO  BAYONETA

574        LIGGAYU, KIMBERLY KYLE  VILLANUEVA

575        LIM, ALVIN  SALES

576        LIM, CHARLENE  RANQUE

577        LIM, JAY VEE ANDREW  UNG

578        LIM, JAY VINCENT  PALADAN

579        LIM, JERMAINE GAIL  CASTILLO

580        LIM, MANUEL III  MORALES

581        LIMANSAG, BEA GLIEZL  QUILAB

582        LIMPANGOG, NICKO REY  QUIJANO

583        LINOG, MARIA TERESA ABIGAIL  CABARABAN

584        LIPANA, DARYL  TAMONAN

585        LISTAN, WISE ELJEAR  SALO

586        LITERAL, SANTIAGO  MONSALUD

587        LLENO, MARIAN NICOLE  BASADA

588        LOBETE, JANNAH MARIE  DELANTE

589        LOPEZ, CHAT MAURENE  VALDEZ

590        LOPEZ, MIGUEL LUIS  GARCIA

591        LOPEZ, NICHOLO CARLO  HERNANDEZ

592        LOPSOTEN, KYZA VINA  PANGCOG

593        LOQUE, BESHIELLO  SANDI

594        LORENZO, MARIELLE  BORROMEO

595        LOZADA, HAZEL JEAN  MONTERO

596        LUCANA, HARRIEZ IAN  PALILEO

597        LUIS, JOHN LLOYD  MEDINA

598        LUISIER, MAYLYN  ALO

599        LUMAGUI, JOHN REY  ZAMORA

600        LUMAHO, GREG MIKAEL  DULAWAN

601        LUMAOANG, KATHLENE MAE  PILAR

602        LUNA, JOEL  VELASCO

603        LUZADA, MANUEL  DURAN

604        MAAÑO, SARAH JANE  VILLEGAS

605        MABILANGA, MARIFIE  PINQUE

606        MACABALE, REJEAN  AGUDO

607        MACARAIG, GIEFER KEAN  BUFETE

608        MADRIA, NORWIL  GULAPO

609        MADRIGAL, BYENN KIMSEY  TENA

610        MAGALONA, GENIELINE  VELARDE

611        MAGAT, JONALYN  OBENARIO

612        MAGBANUA, ARNOLFO JR  LARIDA

613        MAGBANUA, FRANK CURTIS  BABA

614        MAGCUYAO, KIANA LOUISE  GERONA

615        MAGISTRADO, MELIZZA  CARIÑO

616        MAGOS, JORALYN  DIAZ

617        MAGPANTAY, MICHAEL  FLORES

618        MAGSILAO, CHRISTALYN  GAYAO

619        MAGSOMBOL, FAYE ANGELA  MAGPANTAY

620        MAINIT, CARMELLI  RIOS

621        MALAYA, MITZI ALLYANNA  CRUZ

622        MALIG-ON, JENIFER  AQUINO

623        MALLARE, JEWEL  VILLEGAS

624        MALOBAGO, JANE EZRA  COLOCADO

625        MALTIZO, BABY JANE  PANTI

626        MAMAUAG, SETH ELISHA YMEJ  MALLILLIN

627        MAMOLANG, NICOLE  GALONO

628        MANABAT, NIEHL FRANCIS  VITUG

629        MANALAD, JOHN DAVID  DIGUINAT

630        MANALO, LHIDEL  SAN PEDRO

631        MANANGAN, KATE  INCILLO

632        MANANGUITE, KYLA  BARAGENIO

633        MANAOG, JUDY ANNE  ELECANAL

634        MANCERA, AALIYAH DANA  TONGSON

635        MANDOLADO, RAYMOND  GAMBOA

636        MANGLICMOT, ZYRHIK  DIZON

637        MANGUIAT, KNOELLE  VILLANUEVA

638        MANIEGO, MARY DAWN  MILLEZA

639        MANIMTIM, JOHN MATTHEW  TAN

640        MANLANGIT, ANGELO

641        MANLAPAS, LOUISSE YRRA  TORILLOS

642        MANLAPAZ, ARON  TABURNAL

643        MANTE, CARMELA GRACE  MAGSUMBOL

644        MANUEL, GLAIDEN  PASCUA

645        MANUEL, JUSTINE MYRR  VALENCIA

646        MANUEL, MA. ERIKA DIMPLE  ANN

647        MANUEL, YVANN KRISTY  GAUD

648        MANUSIG, TRINA SHAIRELLE  CUENCO

649        MANZON, BRIAN  BATULA

650        MAQUIRANG, ANNE VENJALEIN  DUMANCAS

651        MARALIT, RICKIE CHRISTINE  DIMATATAC

652        MARANES, JOSHUA  TACIO

653        MARCELO, JOHN PAUL  GARDE

654        MARCELO, PAUL SEBASTIAN  BILAS

655        MARCO, JOSHUA MIGUEL  ONDA

656        MARIANO, CURT IVAN  SAMSON

657        MARIANO, KIM MARIAN  MAPUE

658        MARIANO, MAUREEN KAY  DACALAÑO

659        MARIBBAY, MA. CASSANDRA  VALDEZ

660        MARUDO, EPIPHANY JOSEPH  ATIENZA

661        MARUYAMA, MARIA NOZOMI  VILLEGAS

662        MASINDA, EILEEN MAE  TURBANOS

663        MATA, CHARL IVAN  ARBO

664        MATAMMU, JOHN ROE  ESTALIN

665        MATEO, GILBERT JR  TURARAY

666        MATIAS, KATE MARY  PEREZ

667        MATIAS, KRYSTAL GAYLE  RAMIREZ

668        MATUGAS, JUSTINE MAE  EBORA

669        MATURAN, Z-RAMOR  MONDEJAR

670        MAURE, JERIC RYAN  CASTILLO

671        MAURICIO, EMER JOY  ESPILOY

672        MC KINNON, ROSCHELLE ASHLEY  OCBINA

673        MELIG, DAN CUTTINO  PADILLA

674        MENDEZ, ARNOLD JR.  RAMOS

675        MENDEZ, DAVE JAZPER  PAYOT

676        MENDOZA, ALYSSA JOY  BONDAD

677        MENDOZA, AZZY JUSLEY  MACHITAR

678        MENDOZA, CRIS JOHN  ORPIA

679        MENDOZA, DANIELA LOUISE  SEVILLA

680        MENDOZA, HANNAH BEATRIZ  PETINES

681        MENDOZA, RAZEL  LOPEZ

682        MERCADO, CHRISTIAN NEIL  DUMBRIGUE

683        MERCADO, JOHN CARLO  BALIGAD

684        MERICUELO, ELOISA FAYE  LOMOTOS

685        MESA, HANS PATRICK  GONZALES

686        MICLAT, AIFELLE JANINE  ESCOBAR

687        MIJARES, ANGELICA JANRIES  ISLA

688        MILANO, RYSKHELL DERIC  ALTARES

689        MINA, JO ELIZABETH  FERNANDEZ

690        MIOLE, DENIEL  TUAZON

691        MIRANDA, CHRISTINE JOY  AGNE

692        MIRANDA, EMMANUEL  MACAPAGAL

693        MIRANDA, MARIA ANGELICA  OLALIA

694        MIRASOL, RONILYN JOY  PEÑAFIEL

695        MIRAÑA, ALMIRA JOY  ALMACIN

696        MOJICA, KATHLEEN GRACE  HINAHON

697        MOLINA, RIZALRIE  CALUNOD

698        MONCE, PRINCESS JADE  BORRES

699        MONTECILLO, KEZIAH KEREN  DELFINO

700        MONTECILLO, YUSHUA AMORE NILE 

701        MONTEFALCON, MA. FELROSE  ABARADO

702        MONTEMAYOR, JENNY  DUITES

703        MONTENEGRO, CHENCO  ATIENZA

704        MONTENEGRO, MONIQUE  ESPINOSA

705        MONTO, DENISE IRA  RUIZ

706        MONTOYA, JUSTIN JOSE  GASPAR

707        MORALDE, MAORISH  VIDAL

708        MORALES, JAY ANN  JAMERO

709        MORANO, IMELDA  CABACABA

710        MORTILLA, ALYNETTE  DATINGUINOO

711        MORTILLA, PETE MATTHEW  DEMDAM

712        MOTAS, LOUISE MOREEN  TICZON

713        MUNSAYAC, ALLYSSA  RIGUNAY

714        MUNZON, MAY ANN  DUQUE

715        MUROS, SHENEAL GAIL  ESCUADRO

716        NACIONALES, ANROD  BAAT

717        NAGA, VINCENT  PAGOBO

718        NALDOZA, JAE GEE ROSELLE  SILAO

719        NALE, IVAN REY  DY SIOCCO

720        NARVASA, BLANCH MAE  RALLOS

721        NATIVIDAD, NORIELLE ALANNIS  RUEDA

722        NAVA, JOHN RHON

723        NAVELGAS, KATRINA MAE  OSIAS

724        NAZARREA, JOHN ALFRED  ALTO

725        NEMENZO, IRIELL MAE  PUSO

726        NGO, MA. RISSA VERNADETTE  SAN JOSE

727        NICODEMUS, JACINTH ANDREA  YNION

728        NICODEMUS, NATHALIE  DE CASTRO

729        NIEVES, EDGAR JR.  DIMACULANGAN

730        NINGASCA, JUNABELLE

731        NOBLE, JOSHUA  BOLOABIO

732        NOGOY, VERONICA YVONNE  CO

733        NOLASCO, KRISTLE MARIE  BELCHEZ

734        NOOL, JOVELYN  SANTOS

735        NORIEGA, REGINE CLOIE  ISIPIN

736        NORTE, PATRICIA  OGAÑA

737        NUIQUE, EURYL  GILLEGO

738        OABEL, ARIANNA CELLINE  ANTAZO

739        OAFERINA, SHIERLON  BUE

740        OBOGNE, JANA IKEA  PENETRANTE

741        OBRA, JEMIMAH  MENDOZA

742        OCAMPO, JERICHO  ARCEO

743        OCDEN, ROBELYN  BINAN

744        OCHOA, SHARMILA  PRIBHDAS

745        OCHONA, ZACCHARI ANDREI  NALO

746        OCHONDRA, CRISSA  TILBE

747        OCSIO, AERALDINE KRISCA  GATCHALIAN

748        OCTOBRE, REYA ALEXA  IGSOLO

749        OFELIA, RIZELIN JOHN

750        OGGAS, SHYRO  GUMPAD

751        OJALES, CLAUDINE  CARINGAL

752        OKIT, JAMES BRYAN  ORINA

753        OLEA, KRIZA JOY  PASCUA

754        OLEGARIO, CATHERINE ANNE  REYES

755        OLIVER, ERIKA MAE  BRIZUELA

756        OMEGA, ALDRYL MARIE  SENILLO

757        ONG, ANGELIE  LLOVER

758        OPECIO, BRYLE  PRIETO

759        OPECIO, PAMELA JOY  BERNARDO

760        OPIÑA, OLIVER JOSHUA  MANUEL

761        OPLE, LOVERICH FLORDILYNNE  UDANI

762        ORANGA, JEREMY  EMPIL

763        ORCALES, MARK  DELA CRUZ

764        ORFANEL, MA. ANDREA  GERONA

765        ORGO, RHINE JOSEPH  QUINAGORAN

766        ORION, RONIEL JAY  ARQUERO

767        OROC, CHERRY  DUNQUE

768        ORONG, AHTAN JOZEA  BALODO

769        ORTIZ, JEAN CENN  SIWA

770        OSOMO, LEDYLIE  SEMILLANO

771        PABE, JOHN ANTHONY  MACEREN

772        PABUSTAN, AZEL ANN  DUNGCA

773        PACHECO, FATIMA JOY  ABELLAR

774        PACIFICO, JOSEPH  GAQUIT

775        PADA-ON, DAVE BRYAN  RIPALDA

776        PADOR, KERWYN RHOY  SAJOL

777        PAEZ, HEIDEL JOIE  CONTRERAS

778        PAGAS, CLARK PHILLIP  LACEA

779        PAGUYO, JULIE ANNE  LORENZO

780        PAJAC, PEARL SHANNYN  ROTAMULA

781        PALABAY, MA. MARJORIE  NONACIDO

782        PALAC, MARY JANE  RAMIREZ

783        PALACIOS, JOSHUA NORMANDINE  BUNTOG

784        PALAD, SHEKINAH MAE  TANATE

785        PALENCIA, STEPHANIE  SANCHEZ

786        PALISPIS, JAN MARVEENO  BUDONG

787        PAMAYLAON, MARY JAZMINE  ACOP

788        PAMINTUAN, PAULA  PONTAWE

789        PANALIGAN, MA. JOCELYN  DEDOROY

790        PANDA, AJMAL HAASSAN  MACARIMBANG

791        PANLILIO, JESSIE NIKKA  REYES

792        PANTALEON, CHRISTIAN ERVIE  PEREZ

793        PANTUA, LOURRIE BELLE  DOLORZO

794        PANUELOS, HANS ALBERT  FERNANDEZ

795        PAPA, ANGELINE  MATA

796        PAPA, SOCRATES II  DUMANON

797        PAR, MARK NORELL  MANALO

798        PARAS, SATURNINO JR.  ZAÑO

799        PARCASIO, ANNE JHELA  ARREZA

800        PARE, JEWELMER  SUPAN

801        PAREJAS, GABRIEL  PAMINTUAN

802        PASAGAD, NELSON JR.  INGLES

803        PASCUAL, APPLE MAE  BONUSTRO

804        PASTOLERO, MAE  PEREMNE

805        PASTOR, ROSALYN  LORIA

806        PATTAUI, CHRISTINE PEARL  ZIGANAY

807        PAWANG, YVONNE  GASTA

808        PAWID, KAREN  LIMOG

809        PEDROSA, ALDRIN  CAGALAWAN

810        PENASO, XIANNE COR  ACAYLAR

811        PENTICASE, MARY GWYNETH  OCTAVIANO

812        PEPITO, SOPHIA THERESE  APOSTOL

813        PEREZ, MARY ANGELIZ  MORILLO

814        PEREZ, REYNALDO  BAYSA

815        PERFAS, ADRIAN PAOLO  RODRIGUEZ

816        PERTUBAL, MICHAEL WILLIAM  BALUBAR

817        PETRACHE, NISRIN  TRASONA

818        PEÑA, JARIZAMEL  BUENAVENTURA

819        PEÑAFLOR, ANGELICA  SABERON

820        PILAPIL, RAVEN  DIMAYUGA

821        PINANGAY, MARBY TRISHA  TRAQUEÑA

822        PINCA, CIELY JOY  ROSCO

823        PINCA, ROSE ANN  ACEBUCHE

824        PINCA, YEOJ ANDREI  LOYOGOY

825        PINEDA, STEVEN JAY  PETIPIT

826        PINGOL, ROVEN  REYES

827        PINLAC, MAJALYNNE  MANGALUS

828        PIOL, JAN MAXINE  SIMBULAN

829        PIQUERO, PRINCESS JEWEL  GUMOP-AS

830        PITALBO, MICHELLE  LIM

831        POCDAY, NORLYN  BILET

832        POL, GENEVIVE SYBIL  PIMENTEL

833        POL, KRISTINE  DONAYRE

834        PONCE, ALLAN DAVE  URAL

835        PONCE, JAN LESTER  MANUEL

836        POTENTE, JENNY ROSE  PEÑAFLORIDA

837        PREPOSE, FRANCHETTE KRISTINE  ARICAYOS

838        PRUDENCIADO, QUEENIE  ESGUERRA

839        PULIDO, JIANNE DAPHNE  CRUZ

840        PUNDAG II, SALEM  GODEZ

841        PUNZALAN, MA LOURDES  LAYUG

842        PUYOS, ANGELICA JOY  SECRETARIO

843        QUEBRAL, DANISON  LUCAS

844        QUERIJERO, CIARA MAY  ESTACIO

845        QUIAPO, KAREN MAE  PORRAS

846        QUIBRANTOS, OSMUND  BUAN

847        QUINTANO, BEN IVAN  DELA CRUZ

848        RABE, JERICHO  LLORIN

849        RAGAS, JOANN  SORIANO

850        RAHON, ANDREI METATRON  MINA

 

   Roll of Successful Examinees in the

 

851        RAMILO, IRIS NAOMI  DE ALDAY

852        RAMIREZ, HANA BEATRIZ  BAUTISTA

853        RAMIREZ, JUSTINNE KRISTIA  FULGENCIO

854        RAMIREZ, THEA MARIE  NAVAS

855        RAMOS, ANGELICA JOY  SALVADOR

856        RAMOS, JEMIMAH LUZ  PARREÑO

857        RAMOS, LANZ KAURUI  ANOG

858        RAMOS, LOURD JANET  TANGPUS

859        RAMOS, MANUEL LORENZO  POBLADOR

860        RAMOS, PATRICIA  TABILE

861        RAMOS, PHOEBE RAE  SOBREVEGA

862        RAMOS, SANIATA  RAGUAL

863        RAPISTA, ALTHEA JOY  TRINIDAD

864        RAPSING, KEYNA BERENICE  SOCORRO

865        RAZALAN, RAZOL  GARCIA

866        REALISTA, ALEXANDER JAMES  BANGCAYA

867        REAZON, KURT JONATHAN  ANDRADE

868        REBADIO, ENZEL MAE  VILLACARLOS

869        REBOLDELA, KIM ANGELU  DISONO

870        REBURIANO, BRIELLE KYRIE  VICENTE

871        REVILLA, FIONA MAE  ALFORJA

872        REYES, DEAN ANGEL  NAVARRA

873        REYES, ELOISA KYLE  VASQUEZ

874        REYES, GERARD PATRICK  DELA ROSA

875        REYES, GRACE YOBHEL  NEMIR

876        REYES, JULLIENE DENISE  DIZON

877        REYES, KESSY MAIVE  BENLOT

878        REYES, KHATE LEOEL  BARTOLOME

879        REYES, LADY JANELLE ISABELLE  DE LALUNA

880        REYES, LAURA-EAN  GONZALES

881        REYES, MARIAN LINDFE  NAVARRA

882        REYES, NATHANIEL  BALINAS

883        REYNOSO, KURT JANRON  ILAO

884        RICO, DAISYLYN  PASCUAL

885        RILLO, MOIRA YSABEL  TANWANGCO

886        RIVERA, FLORDELYN  EVANGELISTA

887        RIVERA, KATE TEOFANNY  MABBORANG

888        RIVERA, MA. JAZZLYNE  TRIVIÑO

889        RIVERA, MICHELA NICOLE  LIWANAG

890        ROBLES, JOHN RANDEL  TUCAS

891        RODIS, JOSELITO JR.  ALPAR

892        RODRIGO, EVANSZ CYRIL  ESPIRITU

893        RODRIGUEZ, KYLA MARI  DELA CRUZ

894        RODRIGUEZ, LOIS LEI  ESCASINAS

895        RODRIGUEZ, RON KEVIN  VARGAS

896        ROJAS, ZAYMMON STEVEN  ANGEL

897        ROMERO, CHARLEEN MAE  ESMERALDA

898        ROQUE, JON RENZO  CASTILLO

899        ROQUE, SHINY GRACE  CABANAYAN

900        ROSALEJOS, RICO II  BATESTIL

901        ROSALES, MA. MIKAELLA

902        ROVILLOS, MJ GABRIELLE  DE BELEN

903        ROXAS, MILLICENT  BURAYAG

904        RUZOL, KHRYSTEL JOI  ANDO

905        SAA, IVERSON  FONDEVILLA

906        SABINO, MAY ANNE  KILIASE

907        SAILO, ELLYN MAE  HEPIGA

908        SALAZAR, AL BENEDICT  PILONGO

909        SALERA, HONEYLYN  PATAGAN

910        SALES, JOSE DANIEL  BALONES

911        SALOMON, JASON  CERBITO

912        SALONGA, WILLIAM LYRON  PALISOC

913        SALUPADO, SARAH JOY  AUXTERO

914        SALVADOR, ANGELICA ANN  YBAÑEZ

915        SALVADOR, JERICHO  SANCHEZ

916        SALVADOR, RITA ROSE  ESTRADA

917        SALVAN, MARY ELLAINE  MACEDA

918        SALVO, JUNE NICOLE  TORRES

919        SAMONTAÑEZ, BON DENVER  TRAJE

920        SAMPAN, ALEXANDER  FRANCISCO

921        SAMPAYAN, REA AMOR  PEDRAITA

922        SANCHEZ, LIANMAR  TIANGSING

923        SANGUYO, KYLE KINO  MARTINEZ

924        SANTIAGO, JELYN  SEGGUEP

925        SANTIAGO, VANESSA  PASCUAL

926        SANTOS, BEATRIZ  GARCIA

927        SANTOS, CARLOS LEANDRO  DELA CRUZ

928        SANTOS, CEASAR  BENGUET

929        SANTOS, ELLA MIA VERONICA  RABANES

930        SANTOS, HAZEL  ESPINOSA

931        SANTOS, JOHN KLAVEN  DUCUSIN

932        SANTOS, MA. TERESA  DIONISIO

933        SANTOS, ODESSA  BANGLOY

934        SANTOS, WERELYN JOY  OLAS

935        SAPON, DES VALERIE  VILLAR

936        SARABIA, WANDA  CEBALLOS

937        SARCENO, JEZREEL  RIVAS

938        SARE, EMILIO ROSE  CARPIO

939        SARINGAN, DENNISE  MARCELO

940        SARION, FERNANDO JR.  HAVANA

941        SARMIENTO, AUREA LOUIESSE  DE SAGUN

942        SARMIENTO, DEN HARVEY  VILLA

943        SARMIENTO, PATRICIA JEHN  MANALO

944        SARMIENTO, RUAM  FRIAS

945        SAÑEZ, MARY BEATRICE  NAZARENO

946        SEBASTIAN, RIGOBERT  DELA CRUZ

947        SEGOVIA, SHANTANA MAE  TARRAYA

948        SEMBRANO, AMIEL NIELZEN  DIZON

949        SENERADO, KRISHNA  DURAN

950        SEPTIANUST, ALDRENE CHLOE  SIBUG

951        SESE, JASMINE NICOLE  MIRO

952        SIBAY, JEF SEDRIK  MACALOS

953        SIBAYAN, PATRISHA NICOLE  CALMA

954        SILAO, MANILYN  RESTAURO

955        SIMBULAN, RUEL JR.  SIKAT

956        SINGCA, PAMELA NOREEN  ABELLA

957        SIPING, JOHN ANGELO  CORTEZ

958        SIQUIAN, DIANA JEAN  DANAN

959        SISON, CATHERINE THERESE  MENDOZA

960        SISON, ELISA  ARREOLA

961        SOBREPEÑA, MITOS  ABAO

962        SOLAS, MAXYN VICTORIA  LAO

963        SOLATORIO, RANZ DENZEL ISAAC  ABAYON

964        SOLOMON, KATHLEEN NOELLE  PIMENTEL

965        SOMERA, AUBREY  PESARIO

966        SOREDA, SHIAI JANE  ROMAN

967        SORIANO, ALFRED JAMES  MANANGAN

968        SORIANO, RANDY  TRINIDAD

969        STA. MARIA, GEROME  BRIÑES

970        SUBA, HAROLD RAFAEL  LORENZO

971        SULA, RONALYN  LOPEZ

972        SUMALINOG, SHEINNA AMOR  GENELZA

973        SUMOBA, GIGIE  APDAL

974        SUPAN, JOSEPH KENNETH  GUIAO

975        SUPERIO, ANEEKA LEE  PEGAROT

976        TABAMO, DAPHNE JASMINE  LUNA

977        TABLE, RUTH ANN  CABRIGAS

978        TABORNAL, FELISA MAE  CATIBAYAN

979        TACUYAN, APRIL REGINIA  ANDRADA

980        TAGAO, KAYE  BALABBO

981        TAGARO, LIEZEL DIANE  VIERNES

982        TAGNONG, LYAN  DOROTEO

983        TAGUB, BEBERLY  GAYUDAN

984        TALANG, PRINCESS MARI  MOLINA

985        TAMAYO, CHRISTIAN NARF  MENDOZA

986        TAMAYO, STEFFEI JEYANNE  RABOSA

987        TAN, ANGELA BEATRICE  TOLEDO

988        TAN, LIA DENISE  TOMAS

989        TARABI, JULIAN CAMILO  BASILLA

990        TARNATE, DARLENE AHLEEA  CUI

991        TATTAO, RAYMART RHICK  CARIAGA

992        TAWAT, TRISTAN ALEXANDER  BAUTISTA

993        TAÑAJORA, JOAN  LIBOT

994        TAÑEDO, MHEL IAN  ARSAGA

995        TE, AIREEN CLAIRE  TOBIG

996        TEJERO, JESS PETER  DE ASIS

997        TEMONES, LOUISSE ANGELIKA  JAVILLONAR

998        TEOPINTO, ERICA  CORONG

999        TESORO, VINSON ANDREIC  MARTINEZ

1000        TEVAR, JAN VINCENT  AGUSTIN

 

1001        THOMAS, VINCENT REGINALD  GABRIEL

 

1002        TIDOSO, ANTHONY BRIENNE  REZARE

1003        TING, KRISTINNE ISABEL  MORDENO

1004        TINGSON, JAN RAE  ALI

1005        TIU, JENNICA SOPHIA  SISTOSO

1006        TIU, TIM MANUEL  CHUA

1007        TIZON, FROILAN STEVE  ALVACIETE

1008        TOLEDO, REMALYN  NICOLAS

1009        TOLENTINO, MARK DANIEL  MORDENO

1010        TOLENTINO, PATRICIA  DE CASTRO

1011        TOMAS, REIVEN JEM  BANGAYAN

1012        TOMAS, SCOTT RENZ OWEN

1013        TORDESILLAS, MB THOMAS EDISON  PUNZALAN

1014        TOREJA, CARLO  DELA ROCA

1015        TORRE, JHONELYN  LAURO

1016        TORREGOSA, GREFF DIANNE  INTING

1017        TORTOR, ZARAH LOUISE  CARO

1018        TOSOC, CHARMAINE  VILLORENTE

1019        TOTAL, RUFIL

1020        TRINIDAD, ISHTAR ALPHA  CALOZA

1021        TRINIDAD, LUIS JOSEPH  DELOS SANTOS

1022        TULAYAN, MA. PRECILLA  RUFIN

1023        TUMACDANG, FRANCIS KYLLE  DE LEON

1024        TUMAMAO, MARIA NEZARA  TIOZON

1025        TUMBAGA, PAUL THADDAEUS  JONSON

1026        TUNGBABAN, CRISFEL BERNARDEE  CORTEZ

1027        TUNGOL, JAN MYK  DE GUZMAN

1028        TUQUIB, DOMINIC BENUEL  LABIS

1029        TURCIDO, CRISTYL  MONGAS

1030        TUY, CHONA  FELESIS

1031        UBALDO, EVERLY JOY  JOSON

1032        UBIÑA, FRANCES ANGELIQUE  AROMIN

1033        UBUNGEN, CHED ELISAH MARIE  ESTACIO

1034        UGAY, MARIANE JOY  JOSE

1035        UMLAS, MICHAEL BRIAN  DEL ROSARIO

1036        URNOS, JAN PETER ANTHONY  GINTO

1037        VALDEVIESO, JOHN ARMAND  FRANCO

1038        VALDEZ, KYLE WILFRED  LAID

1039        VALDEZ, MARUJA DAINE  BUDIAO

1040        VALENCIA, IRISH GAIL  DUMAYAHON

1041        VALIENTE, RHINA JEAN  JUAN

1042        VALINO, ANNE MARIZ  DIZON

1043        VALLADORES, CARA LOIS  CESTER

1044        VALTE, KRIZETTE AIRA  VELASCO

1045        VARGAS, MARLA MAY  DE VILLA

1046        VELASCO, ELYSSA LIA  CANILLAS

1047        VELASCO, GIAN ARYM  ALFARERO

1048        VENICO, JASMINE JADE ANGELICA  GALOLO

1049        VENTURINA, PRINCESS  LUGASAN

1050        VERALLO, SAMANTHA VINCENZA JOSEFA  LIM

1051        VERDADERO, JENNIFER  MALAMUG

1052        VIDEÑA, ARDZEN  VIVAR

1053        VILLA, SANDRA CANNE  VILLANUEVA

1054        VILLACORTA, AUBREY ANNE  APOLINARIO

1055        VILLAFUERTE, ANGELICA GAIL  ABAD

1056        VILLAMANTE, JOEL  ANTONIO

1057        VILLANUEVA, JAZXIEL  PULIDO

1058        VILLANUEVA, JOHN CHRISTIAN  PRONTO

1059        VILLANUEVA, JOYOUS MARAH  MANUCDOC

1060        VILLANUEVA, MICHELLE  DE VERA

1061        VILLARIN, MARIA BERNADETTE  MADRIDEJOS

1062        VILLENA, JENNY BABES  ALSADO

1063        VILLENA, PAOLA MARIE  LACAOCAO

1064        VILLEZA, TRISHA JOIY  HIFE

1065        VILORIA, RYAN CHRISTIAN  SACRAMENTO

1066        VINLUAN, ANGELO  MORENO

1067        VIRAY, JEAN EARL LINUS  GARVIDA

1068        VITUG, JOHNNY REX  CASTILLO

1069        WADWADAN, JUSTINE FAITH  BALACUA

1070        WAKIT, ROXANNE  BINGAY

1071        WALKER, NATHALIE  SANTOS

1072        WALSI-EN, DANIELLE  SEL-AYEN

1073        WANAS, JERRICA  DALUSEN

1074        YAP, ELROY MANUELITO  ABECIA

1075        YAP, KIMBERLY  SANTO

1076        YBAÑEZ, GABRIEL JOSEPH  CABREZA

1077        YGOÑA, MIKAELA LOUISE  OCHINANG

1078        YU, KRIXIA LAINE  SAA

1079        YUMANG, GENE PAUL JR  CASTILLO

1080        YÑIGUEZ, ADRIANNE ANIANA  BENITEZ

1081        ZAMORA, MA. JUSTINE KRYSEL  AYENDE

1082        ZARATE, ROSALINA  GALVEZ

1083        ZUNIGA, YSABELLE ANDREA  ANGELES

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