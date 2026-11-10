Veterinarians Computer-Based Licensure Examination
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,083 out of 1,503 passed the Veterinarians Computer-Based Licensure Examination given by the Board of Veterinary Medicine in N. C. R., Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Pampanga, Rosales, Tuguegarao and Puerto Princesa, Palawan this November 2026.
The members of the Board of Veterinary Medicine who gave the licensure examination are Dr. Agnes Teodora A. Baylon, Chairperson; Dr. Claro N. Mingala and Dr. Tomas M. Acorda, Members.
Roll of Successful Examinees in the Veterinarians Computer-Based Licensure Examination.Held on November 4, 2026 & FF. days. Released on November 9, 2026
Seq. No. N a m e
1 ABAD, JEM ELYZA SALAZAR
2 ABALLE, KENNETH JOHN GAZO
3 ABALOS, ISABELLE MINA
4 ABALOS, ROJEAN ANDREI UMAYAM
5 ABAYAO, JULIE JOY AYADAWAN
6 ABELA, MARK LOU LOBITAÑA
7 ABELLANOSA, DHIANNA LYXEN LOUISE PORRAS
8 ABENIR, WALTER JOHN AREVALO
9 ABESAMIS, ANDREA LIBERATO
10 ABLAN, JEMELEE JOY AÑONUEVO
11 ABSIN, LEANNA AMOR SUICO
12 ABULAG, JOHN EDSON CRISTOBAL
13 ACERO, SHEILA VELASCO
14 ACIDO, MARIAH RICA SACUEZA
15 ACORDA, JOE HMER KYLE TALOSIG
16 ACOSTA, JUNEL SINIQUE
17 ACUT, ASHLEA NIÑA ARANETA
18 ACUÑA, SAMANTHA UNAY
19 ADAYA, LARRENCE ANGELOU ABCEDE
20 ADDEB, PLACIDA VILLORENTE
21 ADDUCUL, CHARLOTTE ARAGO
22 ADRIANO, MICHAELA JASMINE ROXAS
23 AGAD, JACENTH JEAN ALIMATO
24 AGBAYANI, SALMA EVAN JESSIKA FERNANDO
25 AGLIBUT, DEVANEY ANNE YORO
26 AGMATA, KAYE PASCUAL
27 AGOHOB, KATE LAWRENCE BULURAN
28 AGRAVA, CYRIL AUDREY ARCIBAL
29 AGRAVANTE, JANINE MURIELLE CUARESMA
30 AGREDA, ROY LESTER KIAMCO
31 AGUILAR, MIZPAH REYES
32 AGUSTIN, KELLA CHEM DAGUNO
33 AGUSTIN, LIUJAY ELICAN
34 AHUNIN, GIAN BERNADETTE LINCO
35 ALARDE, JEROME BAÑEZ
36 ALBANIEL, IVY BUFETE
37 ALBURO, ALYSSA DOROTHY CAMPILAN
38 ALCALA, JOHN DAVID SPRINGAEL
39 ALEJO, ERICA JOY SORIANO
40 ALICUM, DENNIS RODRIGUEZ
41 ALIGATO, FAITH NAVARRO
42 ALIPAR, CHARIS MAE MARI GIDUCOS
43 ALIPOYO, PRINCESS GWYNETH EBALLE
44 ALLANIGUE, FRANCES FAYE VICTORIO
45 ALMAZAN, JAN MARIZ NETURA
46 ALONZO, SCION CONRAD TIU
47 ALZATE, JOHN VIDAL
48 AMBROSIO, CONRADO MANUEL III HEAD
49 AMIO, MARIAN DOMINIQUE SUNDIANG
50 AMPIS, ELIAKIM PADRE
Roll of Successful Examinees in the
VETERINARIANS COMPUTER-BASED LICENSURE EXAMINATION
Held on NOVEMBER 4, 2026 & FF. DAYS Page: 3 of 23
Released on NOVEMBER 9, 2026
Seq. No. N a m e
51 ANCHETA, KYRONE DONIO
52 ANDRADA, AIRENE KATE ESLAVA
53 ANDRIN, ANA MAE MACAPOBRE
54 ANGBUE-TE, ENRIQUE LORENZO SO
55 ANGELES, IRA FRANCES HEART MENDOZA
56 ANGELES, JEREMIAH NEIL APDUA
57 ANGOYNA, CANDACE MAE AGLASI
58 ANIBAN, FLEURDELIZ MARTINEZ
59 ANTIOLA, VANESSA BABE VILLATIMA
60 ANTIPUESTO, LEO MIGUEL GRANA
61 ANTIÑERO, ELISHA JOHN ROSARIO
62 ANTONIO, KART RUSSEL NUEZ
63 ANUAT, TRICIA CORINNE LASTIMADO
64 APALISOK, BRYANNE DE JESUS
65 APARECE, JAMES LUKE GALACIO
66 APOSTOL, RICKY ORDILLAS
67 AQUINO, ARIANNE SIBULO
68 AQUINO, MARION MAE ROMASANTA
69 AQUINO, RAVEN VILLANO
70 ARAOS, JEMUEL CARIO
71 ARCO, JOHN HEINDRIX MABAZZA
72 ARELLANO, LARA ANGELA SANTOS
73 ARELLANO, MIKAELA AMOR CARIASO
74 AREVALO, JONDY LAAB
75 ARGUELLES, TRICIA HANNA VILLANUEVA
76 ARIAS, CAMERON RUBIANO
77 ARIAS, DANIELLA JOYCE SOLANTE
78 ARLEGUI, WILFREDO LUCENO
79 ARNADO, GIO VINCENT BALLETA
80 ARQUERO, CHRISTIAN KEVIN
81 ARQUERO, NICHELL CLARO
82 ARREZA, JAMESY ERLANO
83 ARRIOLA, SYDEE JULEANA CASTILLO
84 ARTILLAGA, HANFEL MECHAELA ZUÑIGA
85 ASCAÑO, JOHN STEVEN VERANO
86 ASUMBRADO, AUBREY DE VEYRA
87 ASUNCION, ALLIAH RAYNE ROMBO
88 ASUZANO, IAN GABRIELLE ZAMORA
89 ATABAY, DAVID LAXUM FONTANILLA
90 AYAP, BELENIA JOY RICO
91 AZORES, SHRINE THERESA YSABELLE CRUZ
92 AZUL, ADRIAN FRANCIS ESQUIVEL
93 BACALSO, JOSSELYN DALUGDUGAN
94 BACDAYAN, YURI BALICDANG
95 BACENA, CORRINE GRACE GULLUNAN
96 BACONAWA, ADAM GENESIS DE GUZMAN
97 BADELLES, KENZIE SUEZANNE CHRISTIANNI BARAQUERO
98 BADONG, TRIXIE MARIE ABADILLA
99 BAGSINGIT, DWEIGN CORPUZ
100 BAGUI, RAFF JUBEL ALCANTARA
Roll of Successful Examinees in the
VETERINARIANS COMPUTER-BASED LICENSURE EXAMINATION
Held on NOVEMBER 4, 2026 & FF. DAYS Page: 4 of 23
Released on NOVEMBER 9, 2026
Seq. No. N a m e
101 BALADAD, JOHNN CHRISTIAN CACERES
102 BALAG-EY, SYNY ANDREI MENIS
103 BALAW-IN, ARIEL GARCIA
104 BALDON, PRINCESS DAWN VILLARUEL
105 BALLESTEROS, MICAH MARIE MENDOZA
106 BALTAZAR, KITHANNA ANDREA JUGUILON
107 BANDILLA, REY-ANN BAJADO
108 BANIAGA, JULIE BAANI
109 BANING, LAIZA CAMILLE HERNANDO
110 BANKS, PATRICIA DAVID
111 BANTIQUETE, CARLO HALLARES
112 BANTUG, KRISTIAN MARAVILLOSA
113 BANZON, JAVIER ROQUE DE CASTRO
114 BARBASTRO, MICHELLE PADAYAO
115 BARCENAS, FREDERICK NIEL CASTILLO
116 BARING, RIVA MARIE CAMBA
117 BARROSO, JAECOB LAYNNA ISABELLE CABADA
118 BAS-ILAN, ISMAEL JR. DAYAO
119 BASA, FAIRY JOY LAGMAN
120 BASA, REINA IVALYN SITJAR
121 BASTIAN, JOY VIHAZEL TORREBLANCA
122 BASTON, JOHN PATRICK BOSWAY
123 BAT-OG, RONNA CECILIA CRUZ
124 BATIAO, MAUJA LABIAO
125 BAUSON, AIRYS YENAFRANCES LIRE ARAO
126 BAUTISTA, ANDRE SERGE CORPUZ
127 BAUTISTA, CARL MICKEL TE
128 BAUTISTA, MORIE OAMIL
129 BAY-AN, FATIMA JOY ATABAN
130 BAYLON, DOMINIQUE MARIE CONSTANCIO
131 BAYLON, RIENZO DACUDAG
132 BAYOT, REJJS GUILCYNMER JAVIER
133 BAYUBAY, JOSE PAMITTAN
134 BEBANGCO, CHOLO ESTERON
135 BEDUYA, CHARLS DAVE ZAGADO
136 BELGA, JULIANNE NICOLE QUIMNO
137 BELZA, DWIGHT JR IMPORTANTE
138 BENEDICTOS, DIEGO PABLO ANGELO MORALES
139 BENGALAN, GISSELE GONIA
140 BENZON, JOHN PAUL SANICO
141 BERAY, GWYNETH KIT TACAY
142 BERBANO, APRIL ANN TAPULAO
143 BERMUDEZ, ANN LORRAINE CALLEDO
144 BERMUDEZ, GENSAN PAULINE MITRA
145 BERMUDEZ, JAYNE ANNE CASTROSANTO
146 BERMUDEZ, SHEEN CHRISTY CONDE
147 BERNARDINO, HANNAH NICOLE OCAMPO
148 BERNARDO, JOEY VERNICE BALGOS
149 BERNARDO, MARGUERITE THERESE SAN PABLO
150 BERONG, JONIKA DATANAGAN
Roll of Successful Examinees in the
VETERINARIANS COMPUTER-BASED LICENSURE EXAMINATION
Held on NOVEMBER 4, 2026 & FF. DAYS Page: 5 of 23
Released on NOVEMBER 9, 2026
Seq. No. N a m e
151 BEROS, DAREEN JOSEPH JIMENO
152 BESAS, DAN NIKKO ABONITA
153 BIGASA, YISHAY MARI REDONDA
154 BLAS, SHIMEAH JAIR ADRALES
155 BOKINGO, CLARHENZ JOSHUA LUIS
156 BOLONIAS, MELVIE DACAL
157 BONAFE, LALAINE ANNE BO
158 BONDOC, JHOCEL COLINARES
159 BONGCAS, MA. STACEY CAMILLE SAGUING
160 BORJA, MERLANI VELASCO
161 BRAO, DIANA LYNN ZALAVARRIA
162 BRAVO, MARK EDRIAN QUINTO
163 BRIONES, MARY MARIEL CONSTANTINO
164 BRUNO, RICK MAGNO
165 BUENA, DAVID DION BUCAO
166 BUENAVENTURA, ALLANA MIRANDA
167 BULAN, MARYROSE PAULINO
168 BULAT-AG, ANDRELEE MORIYAMA
169 BULFA, JEMINA DINGAYAN
170 BUMATAY, JHAN MINGO LINGAN
171 BUSTILLOS, DANELLE ASTOCIA
172 CABAHUG, SIMONE FAMILLE LOREN
173 CABALLES, KHYLLA MHERYL YLARDE
174 CABALO, JASON DAVID FRANK CASTILLO
175 CABALTEJA, DYULIELA CHINERHETT AGAYO
176 CABANG, GEM LOUISE SALAZAR
177 CABAYA, KENNETH BRIAN RAY HALLADO
178 CABBIGAT, RIO ANGELIE BASILIO
179 CABE, SHAYLINA MARIE MANZANO
180 CABENTA, PRINCESS TABAQUERO
181 CABER, CIELO CELESPARA
182 CABICO, GINELLE ANGELA OLIVARES
183 CABIDA, SHEELA MAE FERNANDEZ
184 CABLING, ERNESTO GALICIA
185 CABUCO, JOUELLA
186 CABUGAO, JESSRYL PONCE
187 CABUNILAS, JAN ERIC NAVECIS
188 CADANO, MAY JOY SAPALLEDA
189 CADETE, LIZBETH MARGARET GULA
190 CADIENTE, CATHLENE JOY SALAZAR
191 CADIGUIN, JANELLE GUMABAY
192 CADOY, SHIVANNI KERN MARQUEZ
193 CADUNGOG, NOVELLES ANNE PEPITO
194 CAJUCOM, VINCE JHEOMELLE BAUTISTA
195 CALALANG, MARIZALLE ROQUE
196 CALDERON, CHARLYN PEÑARANDA
197 CALDERON, CHRISTIAN DAVE BAYUDANG
198 CALDERON, LEAN GABRIELLE
199 CALDERON, WINSLET DELOS SANTOS
200 CALINAP, JOHN BENEDICT MONTES
Roll of Successful Examinees in the
VETERINARIANS COMPUTER-BASED LICENSURE EXAMINATION
Held on NOVEMBER 4, 2026 & FF. DAYS Page: 6 of 23
Released on NOVEMBER 9, 2026
Seq. No. N a m e
201 CALLADO, GIAN ALPHONSUS DIANCIN
202 CALLEJA, AARON ISAIAH CAÑIZARES
203 CALLEJAS, JOHN VINCENT VIADO
204 CALLENA, EDDIE MAR BAUTISTA
205 CALLENERO, RHON LOUIE CRUZ
206 CALPITO, JOYCE MILLEN MANALILI
207 CAMACHO, KYRA FRANCES GUCE
208 CAMARCE, VON ANDREI VIDALLO
209 CAMBAS, JESSIAH ABISMO
210 CAMBE, MARIA ISABEL GERONIMO
211 CAMBEL, SHANNAH JOY CAMANO
212 CANDA, KURT VERGIL ALBRANDO
213 CANDELON, ED RYAN PARRA
214 CANERO, CHRISTIAN MATTHEW CALIBOSO
215 CANLAS, FAITH JOY QUIAMBAO
216 CANO, JERIZA ANN VILLAR
217 CARATAO, RIA JUSTINA LOVENDINO
218 CARBONEL, APRIL KAYE BENIGNO
219 CARDENTE, URSULA DELL RAMIREZ
220 CARGULLO, DUCHESS KYLE CAMANO
221 CARMEN, DINDI MHAY SANTOS
222 CARPIO, NOEL LEANDRO MIRANDA
223 CASEM, MARY PAULINE MOLINA
224 CASISON, JON CARLOS NUESCA
225 CASTASUS, JAMES GIL ZAMORA
226 CASTILLO, ANGELICA RAGOJOS
227 CASTILLO, KRISSA GAILE VALERIO
228 CASTILLO, RAE ALVEI DOMINGO
229 CASTILLO, VERMA VINISIA MANUEL
230 CASTRO, CHRISTI MARIA MARTIREZ
231 CASTRO, KIARA PLANDEZ
232 CASTRO, MA. ELAINE NOREEN PUNAY
233 CASTRO, MA. JHESLYN BURGOS
234 CASTRO, MARJOMIL GRACE CARLET
235 CASTROVERDE, MICHAEL JOHN JIMENEZ
236 CATACUTAN, GERARDINE ANNE VALENCIA
237 CATAINA, NIMFA CAPIRAL
238 CATAJAN, JENSEN CHLOE TIMBOL
239 CATIGAY, KAIZEN CHEZ DUMBRIGUE
240 CATIMBANG, DIANA CARMELA NAVAL
241 CATUBAG, MA. ELAINE LEONOR
242 CAUMBAN, CLARENCE LAVILLES
243 CAYABYAB, PREACH JOCHEBED ALDE
244 CAÑON, QUELLY JEAN OBAL
245 CELIZ, ZHEA RICKA QUIDATO
246 CENDAÑA, JUSTINE AQUINO
247 CENIZAN, JESSICA NIÑA ABAD
248 CENSORO, BEA ANDREA TANDOC
249 CENTENO, LEANNA CARMEL NABONG
250 CERBO, RALPH LORENZO FUNCION
Roll of Successful Examinees in the
VETERINARIANS COMPUTER-BASED LICENSURE EXAMINATION
Held on NOVEMBER 4, 2026 & FF. DAYS Page: 7 of 23
Released on NOVEMBER 9, 2026
Seq. No. N a m e
251 CEREZO, OSRIC FINULIAR
252 CHAVEZ, REIGNYTH GABRIEL BERGONIO
253 CHAVEZ, ZACH SEBASTIAN EUFRE
254 CINCO, LEANNE JOY MACAPAGAL
255 CINCO, SHAIRA SORIANO
256 CO, GWYNNE ALLYN LEGASPI
257 CO, KATE ALYSON VILLAREAL
258 CO, KYLE CHRISTIAN BAUTISTA
259 CODILLA, CHARMIS CYPRESS RONDINA
260 CODILLA, QUEENIE MARIE
261 COMETA, MARIA ELA BUENO
262 COMIA, SHIELA MARIZ RAMIREZ
263 CONCEPCION, JEREMY RIGOR
264 CONDE, LYCHELLE DENISE TORRES
265 CONEJOS, JELLA MANAPAT
266 CONTE, CAMILLE PATRICIA LY FERNANDEZ
267 CONVOCAR, MIGUEL SALVADOR MORADOS
268 CORDOVA, EUNICE TAJANTAJAN
269 CORNELL, CHRISTIAN AARON ABECIA
270 CORNILLEZ, NOEL III LOPEZ
271 CORONADO, ERIKA PATRICIO
272 CORPUZ, SEAN GABRIEL GALEN ORPILLA
273 CORRE, ABIGAIL ZAMORA
274 CORREA, JOHN ROBB ALCANTARA
275 CORTES, CHAIRICK DANNIELLE
276 CORTEZ, CHED HERL DELGADO
277 CORTEZ, SAMANTHA JOY FELIPE
278 CRISOLOGO, JUVY MIANO
279 CRISTOBAL, ALDRIN FERNANDEZ
280 CRISTOBAL, ROGENE GRACE BAJAO
281 CROOC, MARINELLE AGLIBOT
282 CRUZ, CONSTANTINO VELASQUEZ
283 CRUZ, JUSTINE FAYE REYES
284 CRUZ, MA. DOLORES BERMAS
285 CRUZ, PENELOPE ALEXANDRA GUTIERREZ
286 CRUZ, STEVEN ROLSON MENDOZA
287 CRUZ, VLADIMIR JOSEPH DOMINGO
288 CUARESMA, JOCELYN DE VENECIA
289 CUARTO, STEPHEN PAUL HERNANDEZ
290 CUCAL, LEINARD VILLAREAL
291 CUETO, DARLENE ANGEL TOLENTINO
292 CUEVAS, AARON PAUL ARCEO
293 CUSTODIO, JASMINE PEARL CANTOR
294 DACIO, JOSE ALEJANDRO RIÑOPA
295 DAGALE, JASPER DIAZ
296 DAGANOS, AMYZEAH DAMOSLOG
297 DAGANOS, KYSHA DAMOSLOG
298 DAGUIO, RENZ PATARAY
299 DANAO, ALLOU GABRIELA MANAOG
300 DANCEL, AUBREY APOYAN
Roll of Successful Examinees in the
VETERINARIANS COMPUTER-BASED LICENSURE EXAMINATION
Held on NOVEMBER 4, 2026 & FF. DAYS Page: 8 of 23
Released on NOVEMBER 9, 2026
Seq. No. N a m e
301 DANDAN, JUN OLIVER RAVELA
302 DANIPOG, KENNA MICA SOBERANO
303 DANOY, MARIAN CRIS PENDON
304 DANTE, ANGEL LEIGH ANNE SOLIVEN
305 DARASIN, ALMIRA LACANLALE
306 DASALLA, DARD ALISON MACATBAG
307 DAVID, DESIRIE DIXIE CALMA
308 DAVID, LUV JERCEY PANALIGAN
309 DAVID, MIKAELA MALVAR
310 DAWAYEN, LEXZIEL COYANGO
311 DAYRIT, RIANN CLYDIE PACPACO
312 DE CASTRO, THOMAS GABRIEL CAPULONG
313 DE CHAVEZ, YVONNE VERONICA DIMAANO
314 DE DOTE, PATRICK LOUIE GARCIA
315 DE GUIA, GESSAMAE HUERTO
316 DE GUIA, RAFFY POLPERO
317 DE GUZMAN, CHANTAL MUNCAL
318 DE GUZMAN, KATRINA ANN OLIVEROS
319 DE GUZMAN, NV JAY SOLEDAD
320 DE GUZMAN, VICTOR JAY LACDAO
321 DE PANO, JOSEL FRANCISCO PABUSTAN
322 DE QUIROZ, MARAIAH ERYKAH VILLANUEVA
323 DE VILLA, RICHEL BAGOSO
324 DECENA, MARK JOSEPH TENORIO
325 DEGILLO, DAVEN CLARO
326 DEL ROSARIO, EDRICH MAE ESCOTE
327 DEL ROSARIO, JOAQUIN LUIZ ESCORPISO
328 DEL ROSARIO, PATRICIA VIEL VALERA
329 DELA CERNA, ARVIN LABANERO
330 DELA CRUZ, ALVIN REYES
331 DELA CRUZ, DAX CASTRO
332 DELA CRUZ, ELAISA MARIA ISIDRO
333 DELA CRUZ, GABRIELA ZALUN
334 DELA CRUZ, HENRY LEGASPI
335 DELA CRUZ, JESTER JOSH BRILLANTES
336 DELA CRUZ, JOBEL EDAD
337 DELA CRUZ, JOHN PATRICK VALERIO
338 DELA CRUZ, KEY RAMOS
339 DELA CRUZ, MARC JOZEN GERMITA
340 DELA CRUZ, MARGARITA FRANCHESCA MADRONA
341 DELA CRUZ, TRISHA JOY AÑABEZA
342 DELES, ABIGAIL PANGA-AN
343 DELGADO, JUSTINE FERNANDEZ
344 DELOS SANTOS, GABRIEL LOPEZ
345 DELOS SANTOS, LHEERA RAMIREZ
346 DELOS SANTOS, MA. TERESA BARANDA
347 DEMAISIP, HAROLD RAY JARANILLA
348 DEMEGILLO, KATHLEEN MAY JAPAL
349 DENILA, SHYNIE MAÑACAP
350 DIAPANA, EJIEL KLEINE PIELAGO
Roll of Successful Examinees in the
VETERINARIANS COMPUTER-BASED LICENSURE EXAMINATION
Held on NOVEMBER 4, 2026 & FF. DAYS Page: 9 of 23
Released on NOVEMBER 9, 2026
Seq. No. N a m e
351 DIAZ, EDUARDO JR. TAN
352 DIGA, CHRISTIAN GARCIA
353 DIMAS, JANINE MAE DULNUAN
354 DIN, JAROME LAPUZ
355 DINOPOL, NEIL MARI ARMENDAREZ
356 DIONES, JAMES ABNER MACASIEB
357 DIONISIO, ANGELICA BEATRICE
358 DIONISIO, INNAH MARIE LAXA
359 DISTOR, SHYRAH MAE DEQUIÑA
360 DIVINAGRACIA, AIZER VENZ DELA PEÑA
361 DIY, BETTINA ANDREA RIVERA
362 DIZON, MAUREEN YRISH NAVARRO
363 DOCTOR, AFZELIA SANTOS
364 DOLOJAN, JOSEPH FREDISSON MATIAS
365 DOMINGO, BEA GRACE MILLET
366 DOMINGO, LORAINE GUIANA TABERNERO
367 DORADO, WENDY LEGARA
368 DORMIDO, DIVINE GRACE ABERDE
369 DORONELA, GABRIEL BARREDO
370 DORONI, FREDERICK DEL ROSARIO
371 DRAPISA, JIREH MAE CAMPO
372 DUEÑAS, JOHN DRE GONZALES
373 DULAY, FREDDIE VIR OMILDA
374 DUMDUMAYA, KAY ANTONETTE ALOJADO
375 DUMELOD, ALEXA JEM ARIZA
376 DURAN, CULLEN DAIV PAGUNSAN
377 DURDAS, ALFREDO JR. PEÑAFLORIDA
378 EBAD, RONJE LIM
379 ECHIN, LATIFA TADURAN
380 ECLIPSE, LAILYN MALAMUG
381 EDROSO, JEAN NATHALIE DOMINGO
382 EMBATE, JARHA MERCADO
383 ENCARNACION, FELIZARDO III AMUTEN
384 ENCISA, VICTOR EDRICK CUENO
385 ENDRIGA, JENNY BABE BAAY
386 ENMODIAS, SHIELA MAE UBAN
387 ENRIQUEZ, MARION MAE SAGPAO
388 ESCAMILLA, HAJIMIE VALLESTEROS
389 ESLITA, DARL CHRISTIAN JINON
390 ESPAGO, AECELL BELLE PROVIDO
391 ESPERE, VINCENT AARON BASA
392 ESPIGA, HANNAH RIO BONGCARON
393 ESPINO, CHELLSEY MAE LAYAG
394 ESPIRITU, GIO BADUA
395 ESPIRITU, MICHELLE ANDREY MARTIN
396 ESTACIO, ISABELLA GABRIELLE UBANA
397 ESTARIS, MARK INSULAR
398 ESTAÑO, ALVIN JAY INSO
399 ESTEBAN, KAREN ESCAÑO
400 ESTEBAN, SERRE CLAY FERNANDEZ
Roll of Successful Examinees in the
VETERINARIANS COMPUTER-BASED LICENSURE EXAMINATION
Held on NOVEMBER 4, 2026 & FF. DAYS Page: 10 of 23
Released on NOVEMBER 9, 2026
Seq. No. N a m e
401 ESTEPA, ANGEL CALUZA
402 ESTILLORE, JUSTIN JOSIAH REFUERZO
403 ESTIOCO, KISSHIA MAY AGUSTIN
404 ESTOPA, JOMARI CHRIS ONG SOTTO
405 ESTRELLA, SIMONE VIENNE SOROAN
406 ESTUDILLO, LORENZO MIGUEL ONG
407 ESTUDILLO, MILBEN BASILIO ELEFANTE
408 ETCOY, CHRISTOPHER AMOR
409 EUGENIO, EUGENELLE JOYCE SUPAN
410 EUSUYA, KYLE FRANCINE HERAMIS
411 EVACULA, FRANCIS JOSEPH DELA CRUZ
412 EVANGELISTA, JOHN RHOUJAN DELA PEÑA
413 EVARISTO, JENNY CEL
414 FADERON, JELLIFFEE EVANGELISTA
415 FAJARDO, KHAY AIRON RIÑOSA
416 FEGI, VALIANT MANATAD
417 FERNANDEZ, KENN GAYAWET
418 FEROLINO, RIZA ESPINELI
419 FIESTA, DARL GERVIN AVE
420 FIGUEROA, EVELYN SEBASTIAN
421 FIRMALO, JOSHUA RUFON
422 FLOR, JOSHUA VIDAL BALORIO
423 FLORENTINO, JOSEA FEROLIN
424 FLORES, CHARLES CHRISTIAN MENDOZA
425 FLORES, JASHLEY MYKA LOMIBAO
426 FLORES, REESA DANE DEL ROSARIO
427 FONTILLA, JASLYN CAY-AN
428 FORRO, KZ DOLLETE
429 FRIAS, CHARLENE MAE RAMOS
430 FRONTUNA, ALEXA JONAH CAYASA
431 FUENTES, MICHAELA DULDULAO
432 FUTALAN, IMARI JOY TUMAMAO
433 GABIANA, MAYLYN SUNGA
434 GABIO, MIA JEAN LANUEVO
435 GABORRO, LARS AETHAN OLIVER PANGAN
436 GALAMGAM, CHARLEMAGNE SABIO
437 GALANG, DANIELLE XHRYZTELLE REYES
438 GALANG, HANNAH ELLA MARIE PUNZALAN
439 GALASI, ALYSSA KAYE CARDINOZA
440 GALATE, NOIME JUNE LAMERA
441 GALAY, JULIE ANN PESIGAN
442 GALDONES, LYLA ROSE CELINE MAGDARAOG
443 GALINDO, AJ DUCUSIN
444 GALLANO, CLAYDEE VERANO
445 GALLARDO, JEETHER ANN CUSTODIO
446 GAMAS, YVIENNE PAULA TADENA
447 GAMATA, JHUDE CARDONA
448 GAMBITO, LIANA JEAN CORPUZ
449 GANAL, KURT KAIZEN MAMARADLO
450 GANNABAN, ADRIANO LOPEZ
Roll of Successful Examinees in the
VETERINARIANS COMPUTER-BASED LICENSURE EXAMINATION
Held on NOVEMBER 4, 2026 & FF. DAYS Page: 11 of 23
Released on NOVEMBER 9, 2026
Seq. No. N a m e
451 GAOIRAN, VON CEDRIC CABRIGAS
452 GARCENILA, JIGGY WAYNE SALVALEON
453 GARCIA, CHERILINE RAMOS
454 GARCIA, JIELYNA KEZIAH MANZANO
455 GARCIA, SARA FATIMA LYNN DUBLIN
456 GARCIA, VERMILENE GRACE MATIAG
457 GAREN, HANNAH TRISHA ANNOGUI
458 GARFERIO, ANGELO REY ALANG
459 GARING, DAINIELLE NANZ COMETA
460 GARING, RAFAELA BEATRIX MAGSINO
461 GARINGO, CLARISSA MARIE QUIJANO
462 GARINO, MARK CHESTER CINCO
463 GARNACE, VON KENNETH VILLALOBOS
464 GASANG, MA. JUDITH SEVA
465 GASCON, NATASHA AIRA BARRERA
466 GELERA, JULIAN ALBERTO EBDANE
467 GELVERO, JOHN ARTHUR CABRILLOS
468 GEMAL, MARIA ELLA GUILLEN BAG-OYEN
469 GEROCHE, ERIKA JANE LONGNO
470 GEROLEO, ELJON MICHAEL REVILLA
471 GERON, KAYE CABANILLA
472 GERSAVA, DONALD CESAR TACDORO
473 GLINDO, YVONNE MARIE BUGCAT
474 GOJO CRUZ, PAUL BRIANE JOAQUIN
475 GOLFO, GWYNETH ELUZEL BARRERA
476 GOLIN, NARZSA HERNANDEZ
477 GOLOSINO, CHELSSY MARIE VALIENTOS
478 GOMEZ, NEIL DAVERY MILLANO
479 GONZALES, ALYSSA MAE BUISEL
480 GONZALES, APOL JOY BADURIA
481 GONZALES, DENISE NEAL HERNANDEZ
482 GONZALES, JOHN LOUIS NABONG
483 GONZALES, LEI ANGELIKA YABUT
484 GONZALES, MARIA HANNAH PETESME
485 GONZALES, SNEDEN JAY HAZEL PALOMO
486 GRANADA, MICAH JESSICA MELANA
487 GREGORIO, CHIYO ANDREA SAN GABRIEL
488 GUARINO, JAMES SUGANOB
489 GUBAC, LOWEL JAY NOMANANAP
490 GUBATAN, KEINNETH AARON SUBONG
491 GUBIA, MARY ELAINE LIVICA
492 GUILLERMO, CHRISTIAN MARK PALENCIA
493 GUINGONA, AIMEE BEATRIZ VILLANUEVA
494 GUINTO, MARIAH ALIYAH ABBY PINGOL
495 GUINYANG, IAN PATRICK VILORIA
496 GULAGA, KARL VINZ KALATA
497 GULAYAN, JAMES AGON
498 GULMATICO, EDELYN RAMOS
499 GUMAPOS, JUAN FRANCISCO CHIONGSON
500 GUNDRAN, NATHAN LEMUEL FORBES
501 GUNDRAN, WILLY SORIANO
502 GUTIERREZ, BRIDGETTE MARTINEZ
503 GUTIERREZ, GRACE ANNE BASCO
504 GUTIERREZ, JIM ALDRIN MALABANAN
505 GUTIERREZ, JOHN KYLE DE MESA
506 GUZMAN, KRIEZL GONZALES
507 HABIG, EDILYN GILI
508 HAGUIMIT, EDZA MAE SAMOY
509 HERNANDEZ, CHARLES MARQUESES
510 HERNANDEZ, GWYNETH AGNES BATIANCILA
511 HERNANDEZ, MIKAELA CASSANDRA ESCANILLA
512 HERNANDEZ, REMA GRACE ESPERAS
513 HOGAN, ABIGAIL ANN VILLALOBOS
514 HURTADO, RUBELANE ANTIPORTA
515 IBLOGUEN, MICHAEL JHON DERRAMAS
516 IGNACIO, DAVID JOHN YADAO
517 INERE, DECERY JOY LOPEZ
518 INGAL, GREAT CASTRO
519 INIT, RIJEAN JOLIA ELECO
520 INOCENCIO, ADJEL ALONZO
521 JACINTO, LOVELY GRACE VENTURA
522 JACINTO, OSCAR III REYES
523 JACOBE, HAIJEMEL OLIVER BACAYON
524 JARRELL, KAROLYN MAE PELLERIN
525 JEMINOS, XANTIA AIRA LOPERA
526 JIMENEZ, JONAH MATTHEW RONA
527 JIMENO, ERIK CAMILO LOPECILLO
528 JOLOYOHOY, ABIGAIL AUGUIS
529 JORDAN, MARICEL CAOAGDAN
530 JOSE, DHANA VEE SIMON
531 JOSE, NAOMI RUTH ARTANGO
532 JOSON, CERIZE JOY ESPIRITU
533 JOVE, JASHIELE JOY USAL
534 JOVEN, JULIUS IVAN PALCON
535 JUANITAS, TRICIA MAE BAÑA
536 JUAREZ, JOHN LOUEL ONDANGAN
537 JUAREZ, ROXANNE BLANCA
538 JULIANO, JANILLE JACOB
539 JULIATA, AURELIO JR. PECAYO
540 JUMAWAN, YEDDAH MARIE ESTAÑO
541 JURALBAL, JEFFERSON MARQUEZ
542 KHO, AINA RELYNA SZETA CHING
543 LABAYA, JUSTINE BERNADETTE ESPAÑA
544 LABRA, KRYSTINNE AYA ABEGAIL DELA CRUZ
545 LABRA, MARIEL ROSE KARYL CORPUZ
546 LABRADOR, JANELLE CASTILLO
547 LABRADOR, SHEENEE MAY RIÑON
548 LABUCANA, SHEMIAH MANIMOG
549 LACAY, MARC HENRI GERON
550 LACERNA, WENAFE ANNE PATRICE SALES
551 LACHICA, AIMS GAZELLE MISIONA
552 LACHICA, DENISE PAOLA CARAMOL
553 LACIBAL, MARIA LHIZA SERVANDA
554 LADEMORA, ALLEYA DIMPLE FRESNILLO
555 LADIAO, LORENZO ANGELO APA-AP
556 LADORES, MICHAEL VINCENT VENTURINA
557 LAGARTO, THEA AG APINAN
558 LAGBAS, JAN ROWELL BALLONICO
559 LAGRIMAS, DEXTER ACERO
560 LANSANGAN, PHOEBE ANNE BOCO
561 LANUZA, LORDALYN JAEN
562 LAO, REEZL RAE TAN
563 LAROSA, JOYCE CLAIRE
564 LAROYA, KARL ANDRE ARCENO
565 LASAM, SHAIRA BACCAY
566 LATUJA, ERLIE DAWN BAYAN
567 LAUGO, RAFAEL MANUEL
568 LAURETA, MURRIEL JOYCE LUIS
569 LEDESMA, CZARINA VAMEL ZABALA
570 LEDESMA, JHOANA MARIE BAARDE
571 LEGASPI, PRINCE CJ VENTURINA
572 LEGASTE, KHYLLE GHEA LEBAQUIN
573 LEIS, BENJUN ALDO BAYONETA
574 LIGGAYU, KIMBERLY KYLE VILLANUEVA
575 LIM, ALVIN SALES
576 LIM, CHARLENE RANQUE
577 LIM, JAY VEE ANDREW UNG
578 LIM, JAY VINCENT PALADAN
579 LIM, JERMAINE GAIL CASTILLO
580 LIM, MANUEL III MORALES
581 LIMANSAG, BEA GLIEZL QUILAB
582 LIMPANGOG, NICKO REY QUIJANO
583 LINOG, MARIA TERESA ABIGAIL CABARABAN
584 LIPANA, DARYL TAMONAN
585 LISTAN, WISE ELJEAR SALO
586 LITERAL, SANTIAGO MONSALUD
587 LLENO, MARIAN NICOLE BASADA
588 LOBETE, JANNAH MARIE DELANTE
589 LOPEZ, CHAT MAURENE VALDEZ
590 LOPEZ, MIGUEL LUIS GARCIA
591 LOPEZ, NICHOLO CARLO HERNANDEZ
592 LOPSOTEN, KYZA VINA PANGCOG
593 LOQUE, BESHIELLO SANDI
594 LORENZO, MARIELLE BORROMEO
595 LOZADA, HAZEL JEAN MONTERO
596 LUCANA, HARRIEZ IAN PALILEO
597 LUIS, JOHN LLOYD MEDINA
598 LUISIER, MAYLYN ALO
599 LUMAGUI, JOHN REY ZAMORA
600 LUMAHO, GREG MIKAEL DULAWAN
601 LUMAOANG, KATHLENE MAE PILAR
602 LUNA, JOEL VELASCO
603 LUZADA, MANUEL DURAN
604 MAAÑO, SARAH JANE VILLEGAS
605 MABILANGA, MARIFIE PINQUE
606 MACABALE, REJEAN AGUDO
607 MACARAIG, GIEFER KEAN BUFETE
608 MADRIA, NORWIL GULAPO
609 MADRIGAL, BYENN KIMSEY TENA
610 MAGALONA, GENIELINE VELARDE
611 MAGAT, JONALYN OBENARIO
612 MAGBANUA, ARNOLFO JR LARIDA
613 MAGBANUA, FRANK CURTIS BABA
614 MAGCUYAO, KIANA LOUISE GERONA
615 MAGISTRADO, MELIZZA CARIÑO
616 MAGOS, JORALYN DIAZ
617 MAGPANTAY, MICHAEL FLORES
618 MAGSILAO, CHRISTALYN GAYAO
619 MAGSOMBOL, FAYE ANGELA MAGPANTAY
620 MAINIT, CARMELLI RIOS
621 MALAYA, MITZI ALLYANNA CRUZ
622 MALIG-ON, JENIFER AQUINO
623 MALLARE, JEWEL VILLEGAS
624 MALOBAGO, JANE EZRA COLOCADO
625 MALTIZO, BABY JANE PANTI
626 MAMAUAG, SETH ELISHA YMEJ MALLILLIN
627 MAMOLANG, NICOLE GALONO
628 MANABAT, NIEHL FRANCIS VITUG
629 MANALAD, JOHN DAVID DIGUINAT
630 MANALO, LHIDEL SAN PEDRO
631 MANANGAN, KATE INCILLO
632 MANANGUITE, KYLA BARAGENIO
633 MANAOG, JUDY ANNE ELECANAL
634 MANCERA, AALIYAH DANA TONGSON
635 MANDOLADO, RAYMOND GAMBOA
636 MANGLICMOT, ZYRHIK DIZON
637 MANGUIAT, KNOELLE VILLANUEVA
638 MANIEGO, MARY DAWN MILLEZA
639 MANIMTIM, JOHN MATTHEW TAN
640 MANLANGIT, ANGELO
641 MANLAPAS, LOUISSE YRRA TORILLOS
642 MANLAPAZ, ARON TABURNAL
643 MANTE, CARMELA GRACE MAGSUMBOL
644 MANUEL, GLAIDEN PASCUA
645 MANUEL, JUSTINE MYRR VALENCIA
646 MANUEL, MA. ERIKA DIMPLE ANN
647 MANUEL, YVANN KRISTY GAUD
648 MANUSIG, TRINA SHAIRELLE CUENCO
649 MANZON, BRIAN BATULA
650 MAQUIRANG, ANNE VENJALEIN DUMANCAS
651 MARALIT, RICKIE CHRISTINE DIMATATAC
652 MARANES, JOSHUA TACIO
653 MARCELO, JOHN PAUL GARDE
654 MARCELO, PAUL SEBASTIAN BILAS
655 MARCO, JOSHUA MIGUEL ONDA
656 MARIANO, CURT IVAN SAMSON
657 MARIANO, KIM MARIAN MAPUE
658 MARIANO, MAUREEN KAY DACALAÑO
659 MARIBBAY, MA. CASSANDRA VALDEZ
660 MARUDO, EPIPHANY JOSEPH ATIENZA
661 MARUYAMA, MARIA NOZOMI VILLEGAS
662 MASINDA, EILEEN MAE TURBANOS
663 MATA, CHARL IVAN ARBO
664 MATAMMU, JOHN ROE ESTALIN
665 MATEO, GILBERT JR TURARAY
666 MATIAS, KATE MARY PEREZ
667 MATIAS, KRYSTAL GAYLE RAMIREZ
668 MATUGAS, JUSTINE MAE EBORA
669 MATURAN, Z-RAMOR MONDEJAR
670 MAURE, JERIC RYAN CASTILLO
671 MAURICIO, EMER JOY ESPILOY
672 MC KINNON, ROSCHELLE ASHLEY OCBINA
673 MELIG, DAN CUTTINO PADILLA
674 MENDEZ, ARNOLD JR. RAMOS
675 MENDEZ, DAVE JAZPER PAYOT
676 MENDOZA, ALYSSA JOY BONDAD
677 MENDOZA, AZZY JUSLEY MACHITAR
678 MENDOZA, CRIS JOHN ORPIA
679 MENDOZA, DANIELA LOUISE SEVILLA
680 MENDOZA, HANNAH BEATRIZ PETINES
681 MENDOZA, RAZEL LOPEZ
682 MERCADO, CHRISTIAN NEIL DUMBRIGUE
683 MERCADO, JOHN CARLO BALIGAD
684 MERICUELO, ELOISA FAYE LOMOTOS
685 MESA, HANS PATRICK GONZALES
686 MICLAT, AIFELLE JANINE ESCOBAR
687 MIJARES, ANGELICA JANRIES ISLA
688 MILANO, RYSKHELL DERIC ALTARES
689 MINA, JO ELIZABETH FERNANDEZ
690 MIOLE, DENIEL TUAZON
691 MIRANDA, CHRISTINE JOY AGNE
692 MIRANDA, EMMANUEL MACAPAGAL
693 MIRANDA, MARIA ANGELICA OLALIA
694 MIRASOL, RONILYN JOY PEÑAFIEL
695 MIRAÑA, ALMIRA JOY ALMACIN
696 MOJICA, KATHLEEN GRACE HINAHON
697 MOLINA, RIZALRIE CALUNOD
698 MONCE, PRINCESS JADE BORRES
699 MONTECILLO, KEZIAH KEREN DELFINO
700 MONTECILLO, YUSHUA AMORE NILE
701 MONTEFALCON, MA. FELROSE ABARADO
702 MONTEMAYOR, JENNY DUITES
703 MONTENEGRO, CHENCO ATIENZA
704 MONTENEGRO, MONIQUE ESPINOSA
705 MONTO, DENISE IRA RUIZ
706 MONTOYA, JUSTIN JOSE GASPAR
707 MORALDE, MAORISH VIDAL
708 MORALES, JAY ANN JAMERO
709 MORANO, IMELDA CABACABA
710 MORTILLA, ALYNETTE DATINGUINOO
711 MORTILLA, PETE MATTHEW DEMDAM
712 MOTAS, LOUISE MOREEN TICZON
713 MUNSAYAC, ALLYSSA RIGUNAY
714 MUNZON, MAY ANN DUQUE
715 MUROS, SHENEAL GAIL ESCUADRO
716 NACIONALES, ANROD BAAT
717 NAGA, VINCENT PAGOBO
718 NALDOZA, JAE GEE ROSELLE SILAO
719 NALE, IVAN REY DY SIOCCO
720 NARVASA, BLANCH MAE RALLOS
721 NATIVIDAD, NORIELLE ALANNIS RUEDA
722 NAVA, JOHN RHON
723 NAVELGAS, KATRINA MAE OSIAS
724 NAZARREA, JOHN ALFRED ALTO
725 NEMENZO, IRIELL MAE PUSO
726 NGO, MA. RISSA VERNADETTE SAN JOSE
727 NICODEMUS, JACINTH ANDREA YNION
728 NICODEMUS, NATHALIE DE CASTRO
729 NIEVES, EDGAR JR. DIMACULANGAN
730 NINGASCA, JUNABELLE
731 NOBLE, JOSHUA BOLOABIO
732 NOGOY, VERONICA YVONNE CO
733 NOLASCO, KRISTLE MARIE BELCHEZ
734 NOOL, JOVELYN SANTOS
735 NORIEGA, REGINE CLOIE ISIPIN
736 NORTE, PATRICIA OGAÑA
737 NUIQUE, EURYL GILLEGO
738 OABEL, ARIANNA CELLINE ANTAZO
739 OAFERINA, SHIERLON BUE
740 OBOGNE, JANA IKEA PENETRANTE
741 OBRA, JEMIMAH MENDOZA
742 OCAMPO, JERICHO ARCEO
743 OCDEN, ROBELYN BINAN
744 OCHOA, SHARMILA PRIBHDAS
745 OCHONA, ZACCHARI ANDREI NALO
746 OCHONDRA, CRISSA TILBE
747 OCSIO, AERALDINE KRISCA GATCHALIAN
748 OCTOBRE, REYA ALEXA IGSOLO
749 OFELIA, RIZELIN JOHN
750 OGGAS, SHYRO GUMPAD
751 OJALES, CLAUDINE CARINGAL
752 OKIT, JAMES BRYAN ORINA
753 OLEA, KRIZA JOY PASCUA
754 OLEGARIO, CATHERINE ANNE REYES
755 OLIVER, ERIKA MAE BRIZUELA
756 OMEGA, ALDRYL MARIE SENILLO
757 ONG, ANGELIE LLOVER
758 OPECIO, BRYLE PRIETO
759 OPECIO, PAMELA JOY BERNARDO
760 OPIÑA, OLIVER JOSHUA MANUEL
761 OPLE, LOVERICH FLORDILYNNE UDANI
762 ORANGA, JEREMY EMPIL
763 ORCALES, MARK DELA CRUZ
764 ORFANEL, MA. ANDREA GERONA
765 ORGO, RHINE JOSEPH QUINAGORAN
766 ORION, RONIEL JAY ARQUERO
767 OROC, CHERRY DUNQUE
768 ORONG, AHTAN JOZEA BALODO
769 ORTIZ, JEAN CENN SIWA
770 OSOMO, LEDYLIE SEMILLANO
771 PABE, JOHN ANTHONY MACEREN
772 PABUSTAN, AZEL ANN DUNGCA
773 PACHECO, FATIMA JOY ABELLAR
774 PACIFICO, JOSEPH GAQUIT
775 PADA-ON, DAVE BRYAN RIPALDA
776 PADOR, KERWYN RHOY SAJOL
777 PAEZ, HEIDEL JOIE CONTRERAS
778 PAGAS, CLARK PHILLIP LACEA
779 PAGUYO, JULIE ANNE LORENZO
780 PAJAC, PEARL SHANNYN ROTAMULA
781 PALABAY, MA. MARJORIE NONACIDO
782 PALAC, MARY JANE RAMIREZ
783 PALACIOS, JOSHUA NORMANDINE BUNTOG
784 PALAD, SHEKINAH MAE TANATE
785 PALENCIA, STEPHANIE SANCHEZ
786 PALISPIS, JAN MARVEENO BUDONG
787 PAMAYLAON, MARY JAZMINE ACOP
788 PAMINTUAN, PAULA PONTAWE
789 PANALIGAN, MA. JOCELYN DEDOROY
790 PANDA, AJMAL HAASSAN MACARIMBANG
791 PANLILIO, JESSIE NIKKA REYES
792 PANTALEON, CHRISTIAN ERVIE PEREZ
793 PANTUA, LOURRIE BELLE DOLORZO
794 PANUELOS, HANS ALBERT FERNANDEZ
795 PAPA, ANGELINE MATA
796 PAPA, SOCRATES II DUMANON
797 PAR, MARK NORELL MANALO
798 PARAS, SATURNINO JR. ZAÑO
799 PARCASIO, ANNE JHELA ARREZA
800 PARE, JEWELMER SUPAN
801 PAREJAS, GABRIEL PAMINTUAN
802 PASAGAD, NELSON JR. INGLES
803 PASCUAL, APPLE MAE BONUSTRO
804 PASTOLERO, MAE PEREMNE
805 PASTOR, ROSALYN LORIA
806 PATTAUI, CHRISTINE PEARL ZIGANAY
807 PAWANG, YVONNE GASTA
808 PAWID, KAREN LIMOG
809 PEDROSA, ALDRIN CAGALAWAN
810 PENASO, XIANNE COR ACAYLAR
811 PENTICASE, MARY GWYNETH OCTAVIANO
812 PEPITO, SOPHIA THERESE APOSTOL
813 PEREZ, MARY ANGELIZ MORILLO
814 PEREZ, REYNALDO BAYSA
815 PERFAS, ADRIAN PAOLO RODRIGUEZ
816 PERTUBAL, MICHAEL WILLIAM BALUBAR
817 PETRACHE, NISRIN TRASONA
818 PEÑA, JARIZAMEL BUENAVENTURA
819 PEÑAFLOR, ANGELICA SABERON
820 PILAPIL, RAVEN DIMAYUGA
821 PINANGAY, MARBY TRISHA TRAQUEÑA
822 PINCA, CIELY JOY ROSCO
823 PINCA, ROSE ANN ACEBUCHE
824 PINCA, YEOJ ANDREI LOYOGOY
825 PINEDA, STEVEN JAY PETIPIT
826 PINGOL, ROVEN REYES
827 PINLAC, MAJALYNNE MANGALUS
828 PIOL, JAN MAXINE SIMBULAN
829 PIQUERO, PRINCESS JEWEL GUMOP-AS
830 PITALBO, MICHELLE LIM
831 POCDAY, NORLYN BILET
832 POL, GENEVIVE SYBIL PIMENTEL
833 POL, KRISTINE DONAYRE
834 PONCE, ALLAN DAVE URAL
835 PONCE, JAN LESTER MANUEL
836 POTENTE, JENNY ROSE PEÑAFLORIDA
837 PREPOSE, FRANCHETTE KRISTINE ARICAYOS
838 PRUDENCIADO, QUEENIE ESGUERRA
839 PULIDO, JIANNE DAPHNE CRUZ
840 PUNDAG II, SALEM GODEZ
841 PUNZALAN, MA LOURDES LAYUG
842 PUYOS, ANGELICA JOY SECRETARIO
843 QUEBRAL, DANISON LUCAS
844 QUERIJERO, CIARA MAY ESTACIO
845 QUIAPO, KAREN MAE PORRAS
846 QUIBRANTOS, OSMUND BUAN
847 QUINTANO, BEN IVAN DELA CRUZ
848 RABE, JERICHO LLORIN
849 RAGAS, JOANN SORIANO
850 RAHON, ANDREI METATRON MINA
Roll of Successful Examinees in the
851 RAMILO, IRIS NAOMI DE ALDAY
852 RAMIREZ, HANA BEATRIZ BAUTISTA
853 RAMIREZ, JUSTINNE KRISTIA FULGENCIO
854 RAMIREZ, THEA MARIE NAVAS
855 RAMOS, ANGELICA JOY SALVADOR
856 RAMOS, JEMIMAH LUZ PARREÑO
857 RAMOS, LANZ KAURUI ANOG
858 RAMOS, LOURD JANET TANGPUS
859 RAMOS, MANUEL LORENZO POBLADOR
860 RAMOS, PATRICIA TABILE
861 RAMOS, PHOEBE RAE SOBREVEGA
862 RAMOS, SANIATA RAGUAL
863 RAPISTA, ALTHEA JOY TRINIDAD
864 RAPSING, KEYNA BERENICE SOCORRO
865 RAZALAN, RAZOL GARCIA
866 REALISTA, ALEXANDER JAMES BANGCAYA
867 REAZON, KURT JONATHAN ANDRADE
868 REBADIO, ENZEL MAE VILLACARLOS
869 REBOLDELA, KIM ANGELU DISONO
870 REBURIANO, BRIELLE KYRIE VICENTE
871 REVILLA, FIONA MAE ALFORJA
872 REYES, DEAN ANGEL NAVARRA
873 REYES, ELOISA KYLE VASQUEZ
874 REYES, GERARD PATRICK DELA ROSA
875 REYES, GRACE YOBHEL NEMIR
876 REYES, JULLIENE DENISE DIZON
877 REYES, KESSY MAIVE BENLOT
878 REYES, KHATE LEOEL BARTOLOME
879 REYES, LADY JANELLE ISABELLE DE LALUNA
880 REYES, LAURA-EAN GONZALES
881 REYES, MARIAN LINDFE NAVARRA
882 REYES, NATHANIEL BALINAS
883 REYNOSO, KURT JANRON ILAO
884 RICO, DAISYLYN PASCUAL
885 RILLO, MOIRA YSABEL TANWANGCO
886 RIVERA, FLORDELYN EVANGELISTA
887 RIVERA, KATE TEOFANNY MABBORANG
888 RIVERA, MA. JAZZLYNE TRIVIÑO
889 RIVERA, MICHELA NICOLE LIWANAG
890 ROBLES, JOHN RANDEL TUCAS
891 RODIS, JOSELITO JR. ALPAR
892 RODRIGO, EVANSZ CYRIL ESPIRITU
893 RODRIGUEZ, KYLA MARI DELA CRUZ
894 RODRIGUEZ, LOIS LEI ESCASINAS
895 RODRIGUEZ, RON KEVIN VARGAS
896 ROJAS, ZAYMMON STEVEN ANGEL
897 ROMERO, CHARLEEN MAE ESMERALDA
898 ROQUE, JON RENZO CASTILLO
899 ROQUE, SHINY GRACE CABANAYAN
900 ROSALEJOS, RICO II BATESTIL
901 ROSALES, MA. MIKAELLA
902 ROVILLOS, MJ GABRIELLE DE BELEN
903 ROXAS, MILLICENT BURAYAG
904 RUZOL, KHRYSTEL JOI ANDO
905 SAA, IVERSON FONDEVILLA
906 SABINO, MAY ANNE KILIASE
907 SAILO, ELLYN MAE HEPIGA
908 SALAZAR, AL BENEDICT PILONGO
909 SALERA, HONEYLYN PATAGAN
910 SALES, JOSE DANIEL BALONES
911 SALOMON, JASON CERBITO
912 SALONGA, WILLIAM LYRON PALISOC
913 SALUPADO, SARAH JOY AUXTERO
914 SALVADOR, ANGELICA ANN YBAÑEZ
915 SALVADOR, JERICHO SANCHEZ
916 SALVADOR, RITA ROSE ESTRADA
917 SALVAN, MARY ELLAINE MACEDA
918 SALVO, JUNE NICOLE TORRES
919 SAMONTAÑEZ, BON DENVER TRAJE
920 SAMPAN, ALEXANDER FRANCISCO
921 SAMPAYAN, REA AMOR PEDRAITA
922 SANCHEZ, LIANMAR TIANGSING
923 SANGUYO, KYLE KINO MARTINEZ
924 SANTIAGO, JELYN SEGGUEP
925 SANTIAGO, VANESSA PASCUAL
926 SANTOS, BEATRIZ GARCIA
927 SANTOS, CARLOS LEANDRO DELA CRUZ
928 SANTOS, CEASAR BENGUET
929 SANTOS, ELLA MIA VERONICA RABANES
930 SANTOS, HAZEL ESPINOSA
931 SANTOS, JOHN KLAVEN DUCUSIN
932 SANTOS, MA. TERESA DIONISIO
933 SANTOS, ODESSA BANGLOY
934 SANTOS, WERELYN JOY OLAS
935 SAPON, DES VALERIE VILLAR
936 SARABIA, WANDA CEBALLOS
937 SARCENO, JEZREEL RIVAS
938 SARE, EMILIO ROSE CARPIO
939 SARINGAN, DENNISE MARCELO
940 SARION, FERNANDO JR. HAVANA
941 SARMIENTO, AUREA LOUIESSE DE SAGUN
942 SARMIENTO, DEN HARVEY VILLA
943 SARMIENTO, PATRICIA JEHN MANALO
944 SARMIENTO, RUAM FRIAS
945 SAÑEZ, MARY BEATRICE NAZARENO
946 SEBASTIAN, RIGOBERT DELA CRUZ
947 SEGOVIA, SHANTANA MAE TARRAYA
948 SEMBRANO, AMIEL NIELZEN DIZON
949 SENERADO, KRISHNA DURAN
950 SEPTIANUST, ALDRENE CHLOE SIBUG
951 SESE, JASMINE NICOLE MIRO
952 SIBAY, JEF SEDRIK MACALOS
953 SIBAYAN, PATRISHA NICOLE CALMA
954 SILAO, MANILYN RESTAURO
955 SIMBULAN, RUEL JR. SIKAT
956 SINGCA, PAMELA NOREEN ABELLA
957 SIPING, JOHN ANGELO CORTEZ
958 SIQUIAN, DIANA JEAN DANAN
959 SISON, CATHERINE THERESE MENDOZA
960 SISON, ELISA ARREOLA
961 SOBREPEÑA, MITOS ABAO
962 SOLAS, MAXYN VICTORIA LAO
963 SOLATORIO, RANZ DENZEL ISAAC ABAYON
964 SOLOMON, KATHLEEN NOELLE PIMENTEL
965 SOMERA, AUBREY PESARIO
966 SOREDA, SHIAI JANE ROMAN
967 SORIANO, ALFRED JAMES MANANGAN
968 SORIANO, RANDY TRINIDAD
969 STA. MARIA, GEROME BRIÑES
970 SUBA, HAROLD RAFAEL LORENZO
971 SULA, RONALYN LOPEZ
972 SUMALINOG, SHEINNA AMOR GENELZA
973 SUMOBA, GIGIE APDAL
974 SUPAN, JOSEPH KENNETH GUIAO
975 SUPERIO, ANEEKA LEE PEGAROT
976 TABAMO, DAPHNE JASMINE LUNA
977 TABLE, RUTH ANN CABRIGAS
978 TABORNAL, FELISA MAE CATIBAYAN
979 TACUYAN, APRIL REGINIA ANDRADA
980 TAGAO, KAYE BALABBO
981 TAGARO, LIEZEL DIANE VIERNES
982 TAGNONG, LYAN DOROTEO
983 TAGUB, BEBERLY GAYUDAN
984 TALANG, PRINCESS MARI MOLINA
985 TAMAYO, CHRISTIAN NARF MENDOZA
986 TAMAYO, STEFFEI JEYANNE RABOSA
987 TAN, ANGELA BEATRICE TOLEDO
988 TAN, LIA DENISE TOMAS
989 TARABI, JULIAN CAMILO BASILLA
990 TARNATE, DARLENE AHLEEA CUI
991 TATTAO, RAYMART RHICK CARIAGA
992 TAWAT, TRISTAN ALEXANDER BAUTISTA
993 TAÑAJORA, JOAN LIBOT
994 TAÑEDO, MHEL IAN ARSAGA
995 TE, AIREEN CLAIRE TOBIG
996 TEJERO, JESS PETER DE ASIS
997 TEMONES, LOUISSE ANGELIKA JAVILLONAR
998 TEOPINTO, ERICA CORONG
999 TESORO, VINSON ANDREIC MARTINEZ
1000 TEVAR, JAN VINCENT AGUSTIN
1001 THOMAS, VINCENT REGINALD GABRIEL
1002 TIDOSO, ANTHONY BRIENNE REZARE
1003 TING, KRISTINNE ISABEL MORDENO
1004 TINGSON, JAN RAE ALI
1005 TIU, JENNICA SOPHIA SISTOSO
1006 TIU, TIM MANUEL CHUA
1007 TIZON, FROILAN STEVE ALVACIETE
1008 TOLEDO, REMALYN NICOLAS
1009 TOLENTINO, MARK DANIEL MORDENO
1010 TOLENTINO, PATRICIA DE CASTRO
1011 TOMAS, REIVEN JEM BANGAYAN
1012 TOMAS, SCOTT RENZ OWEN
1013 TORDESILLAS, MB THOMAS EDISON PUNZALAN
1014 TOREJA, CARLO DELA ROCA
1015 TORRE, JHONELYN LAURO
1016 TORREGOSA, GREFF DIANNE INTING
1017 TORTOR, ZARAH LOUISE CARO
1018 TOSOC, CHARMAINE VILLORENTE
1019 TOTAL, RUFIL
1020 TRINIDAD, ISHTAR ALPHA CALOZA
1021 TRINIDAD, LUIS JOSEPH DELOS SANTOS
1022 TULAYAN, MA. PRECILLA RUFIN
1023 TUMACDANG, FRANCIS KYLLE DE LEON
1024 TUMAMAO, MARIA NEZARA TIOZON
1025 TUMBAGA, PAUL THADDAEUS JONSON
1026 TUNGBABAN, CRISFEL BERNARDEE CORTEZ
1027 TUNGOL, JAN MYK DE GUZMAN
1028 TUQUIB, DOMINIC BENUEL LABIS
1029 TURCIDO, CRISTYL MONGAS
1030 TUY, CHONA FELESIS
1031 UBALDO, EVERLY JOY JOSON
1032 UBIÑA, FRANCES ANGELIQUE AROMIN
1033 UBUNGEN, CHED ELISAH MARIE ESTACIO
1034 UGAY, MARIANE JOY JOSE
1035 UMLAS, MICHAEL BRIAN DEL ROSARIO
1036 URNOS, JAN PETER ANTHONY GINTO
1037 VALDEVIESO, JOHN ARMAND FRANCO
1038 VALDEZ, KYLE WILFRED LAID
1039 VALDEZ, MARUJA DAINE BUDIAO
1040 VALENCIA, IRISH GAIL DUMAYAHON
1041 VALIENTE, RHINA JEAN JUAN
1042 VALINO, ANNE MARIZ DIZON
1043 VALLADORES, CARA LOIS CESTER
1044 VALTE, KRIZETTE AIRA VELASCO
1045 VARGAS, MARLA MAY DE VILLA
1046 VELASCO, ELYSSA LIA CANILLAS
1047 VELASCO, GIAN ARYM ALFARERO
1048 VENICO, JASMINE JADE ANGELICA GALOLO
1049 VENTURINA, PRINCESS LUGASAN
1050 VERALLO, SAMANTHA VINCENZA JOSEFA LIM
1051 VERDADERO, JENNIFER MALAMUG
1052 VIDEÑA, ARDZEN VIVAR
1053 VILLA, SANDRA CANNE VILLANUEVA
1054 VILLACORTA, AUBREY ANNE APOLINARIO
1055 VILLAFUERTE, ANGELICA GAIL ABAD
1056 VILLAMANTE, JOEL ANTONIO
1057 VILLANUEVA, JAZXIEL PULIDO
1058 VILLANUEVA, JOHN CHRISTIAN PRONTO
1059 VILLANUEVA, JOYOUS MARAH MANUCDOC
1060 VILLANUEVA, MICHELLE DE VERA
1061 VILLARIN, MARIA BERNADETTE MADRIDEJOS
1062 VILLENA, JENNY BABES ALSADO
1063 VILLENA, PAOLA MARIE LACAOCAO
1064 VILLEZA, TRISHA JOIY HIFE
1065 VILORIA, RYAN CHRISTIAN SACRAMENTO
1066 VINLUAN, ANGELO MORENO
1067 VIRAY, JEAN EARL LINUS GARVIDA
1068 VITUG, JOHNNY REX CASTILLO
1069 WADWADAN, JUSTINE FAITH BALACUA
1070 WAKIT, ROXANNE BINGAY
1071 WALKER, NATHALIE SANTOS
1072 WALSI-EN, DANIELLE SEL-AYEN
1073 WANAS, JERRICA DALUSEN
1074 YAP, ELROY MANUELITO ABECIA
1075 YAP, KIMBERLY SANTO
1076 YBAÑEZ, GABRIEL JOSEPH CABREZA
1077 YGOÑA, MIKAELA LOUISE OCHINANG
1078 YU, KRIXIA LAINE SAA
1079 YUMANG, GENE PAUL JR CASTILLO
1080 YÑIGUEZ, ADRIANNE ANIANA BENITEZ
1081 ZAMORA, MA. JUSTINE KRYSEL AYENDE
1082 ZARATE, ROSALINA GALVEZ
1083 ZUNIGA, YSABELLE ANDREA ANGELES
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