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Exam Results

Licensure Examination for Interior Designers

The Philippine Star
July 22, 2024 | 6:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 119 out of 400 passed the Licensure Examination for Interior Designers given by the Board of Interior Design in N.C.R. and Cebu this July 2024.

Roll of Successful Examinees in the Licensure Examination for Interior Designers held on July 2, 2024 & FF. days released on July 22, 2024

1        ABAD, CHRISTABELLE DENISE  GAW

2        ABAD, KELLY ANDREI  CANO

3        ABENES, LESLIE ANN  MANALON

4        AGDEPPA, JOHN KEVIN  VINLUAN

5        AGUSTIN, MARIA MIKAELA ALEXANDRA  DIMPAS

6        ALBA, MIKAELA JAMELA  ALONZO

7        ALBACARO, GIO GABRYL  DELFIN

8        ALDECOA, JEMIMAH EVE  MANLAPAZ

9        ALMIRAÑEZ, JEMIMA BEATX  ALMADRONES

10        ALQASEER-DEL ROSARIO, RUWAYNA  CAYANAN

11        ANADIA, ELIZABETH  MATIBAG

12        ANDAL, MHELODY  MANGUERRA

13        APACIBLE, CARMELA BEATRIZ  BAIT

14        APOLONIA, DIANNE PATRICIA  EARNSHAW

15        AQUINO, JEZZEREI  MAUR

16        AÑONUEVO, MARIA IVANKA  BAGASALA

17        BAGRO, MA. STELLA  GANTES

18        BALBACAL, BERNADETTE  POLGEN

19        BALUYOT, CZERINA DENISE  PEREZ

20        BAUTISTA, JEFFRILENE AIDELA  PILI

21        BELTRAN, CARA DOMINIQUE  RAMOS

22        BERNAL, REIDEN  OCSILLOS

23        BIEN, JUSTINE ANDREA  COMETA

24        BIGYAN, MYKA ARLYSSA  EMLANO

25        BLIN, ANGELA MARIE  BINCAL

26        BUALOY, JANE CHRISTINE MAE  CONDAT

27        BUEN, ZHINTA ANGELLI  REYES

28        BUENO, SARAH MONICA  PERCIANO

29        CABATAÑA, MEG  SEGOVIA

30        CACHOLA, JON LEE  CRISTOBAL

31        CAGUIN, SEAN ARON  AQUINO

32        CALUPITAN, REGINE  BALTAZAR

33        CAPAGUE, VON GRIEL  SADIASA

34        CARANGLAN, RACHEL LOIS  SAN LUIS

35        CARANTO, XYZSA KAYE  SAYA-AO

36        CARIÑO, AILENE  DIMAS

37        CASTILLO, MARIE NIKKEI  DEL ROSARIO

38        CASTILLO, RODA  LATAY

39        CASUGBO, MICAH  JAVIER

40        CENA, SHEEN RAFAELA  SUAREZ

41        CERBAS, YSSABELA MARIE  MANDADERO

42        CHALLOY, MARIA KATRINA  TOMAS

43        CHUA, NAODEE MAE  PADILLON

44        CIMAFRANCA, JUBI ANNE MARIE  SALAZAR

45        CINCO, MARTIN MARIE  GENILSA

46        CLARIN, MABELLE  MENDOZA

47        CRUZ, CELINE PAULLE  IMPERIO

48        CRUZ, GILLIAN  TAGUPA

49        CRUZ, JANA LOISE  MENDOZA

50        CULTURA, GLENN

51        DANAY, BLESSI MAE  CASTILLO

52        DANDAN, FRANCES MARIA  PEREZ

53        DAPITO, PAULINE PORTIA  CULLAR

54        DE ASIS, EMILLIE ANNE  PECSON

55        DE LEON, CLARE NICOLE  TORRES

56        DE LOZA, BRIGETTE  RECCION

57        DEFENSOR, KIMBERLY  SOTOR

58        DELA CRUZ, VIANE RIA  MAGALLANO

59        DIANGCO, PATRICIA ANNE  DELOS SANTOS

60        DIONSON, JOHN MICHAEL  DIAZ

61        DOMINGUEZ, JULIENNE NICOLE  DAWEG

62        DORIA, DENNISE MIKHAELA  VILLA

63        DUMALIANG, ELAIZZA MAEVE  PAGUNTALAN

64        ELCANO, ALMA DEA  SALANGA

65        EMBESAN, MARK CHRISTIAN  VISTA

66        ENRIQUEZ, MA. ALLESSANDRRA NICOLE  ABRIGO

67        ESGUERRA, DHARLA  TRIA

68        ESTILLERO, JURILYN  ESQUIERRA

69        FABILA, DHANNA CZARENE  LIMIN

70        FAMISAN, STEPHON KEITH  VIADO

71        FANER, STEPHANIE MAE  CASTILLO

72        FEDERIZON, VICTORIA  VILLEGAS

73        FERNANDEZ, ALYSSA MAE  OCAMPO

74        FIANZA, XELYNE KHAIRA  LEDSEY

75        FILOSOPO, JOHN WALDINE  DILLA

76        FRAGO, EMILOU AIRISH  WAGAN

77        GAHI, BASIL RICO  RAVELO

78        GARCIA, WILKENT  GALAMGAM

79        GASATAYA, ANDREW JOE

80        GAYOMA, ANNIKA  VILLANUEVA

81        HAGAD, MARGARET THERESE  SICANGCO

82        JOLOYOHOY, KIRSTEN  SALIGUMBA

83        JUMARANG, FRANCHEZKA JOHNNA  BAÑEZ

84        LABAO, ALETA KEISHA  ARCA

85        LACSON, ANGHELA MICHELLE  OLVIS

86        LADIAO, YAAKOV  DOHINO

87        LUNGAY, WARREN  FAMERO

88        LUPAC, ROSALYN ARMINIA  MARANAN

89        MAALA, MAXENE ISABELLE  ANOS

90        MAHINAY, GERARD ANTON  LOGROÑO

91        MANALASTAS, ALEXIS PEARL  SUNGA

92        MEDINA, LAWRENCE  BUNYI

93        MUNJI, JERMELA IRA  RANILLO

94        ORDA, JOYCE  GARCIA

95        ORDINARIO, ERIKA MARI  BARON

96        PASCUAL, SOFIA RAPHAELLE  MANLAPAZ

97        PEREZ, JOEY MAE  LABAYOG

98        PICAZO, KAYE PATRICIA  MOGOL

99        QUELAPIO, DAPHNE DOMINIQUE  DEJARESCO

100        QUINIVISTA, CHRISTINE LOUISE  SUELTO

101        ROA, CHRISTINE ANNE  ONG

102        SALBIBIA, MILLEN  TORIANO

103        SANIEL-DUAY, MARIA CRISTINA  CLAUDIO

104        SARVIDA, ALIZA GRACE  CASTRO

105        SEMILLA, FRANIE DEVEROE  VILLAFUERTE

106        SEMPIO, REINA KRISTINA  GONZALEZ

107        SEPACIO, JEAN ARON  ROBLES

108        SIVILA, ALENIE JOYCE  SAVELLA

109        TADEO, JESSIE BOY  DAMASCO

110        TAN, ANDREA AUBREY  TAMAYO

111        TAN, KASSANDRA ERIN  SEE

112        TE, WINONA ALYSSA  TAN

113        TEMPONGKO, MICAELA GABRIELLE  BENITEZ

114        TORRES, JOHANN MARIE  LOPEZ

115        URBANO, KHAREN CHARMAINE  MARAMBA

116        VASQUEZ, MEAN SUZETTE  MANALO

117        VELETE, JERWIN SETH  CABAG

118        VERNAIZ, NAOMI ANN  GECAIN

119        VILLARAMA, LEIGH MARGARET  MAMALATEO

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