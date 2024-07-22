Licensure Examination for Interior Designers
MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 119 out of 400 passed the Licensure Examination for Interior Designers given by the Board of Interior Design in N.C.R. and Cebu this July 2024.
Roll of Successful Examinees in the Licensure Examination for Interior Designers held on July 2, 2024 & FF. days released on July 22, 2024
1 ABAD, CHRISTABELLE DENISE GAW
2 ABAD, KELLY ANDREI CANO
3 ABENES, LESLIE ANN MANALON
4 AGDEPPA, JOHN KEVIN VINLUAN
5 AGUSTIN, MARIA MIKAELA ALEXANDRA DIMPAS
6 ALBA, MIKAELA JAMELA ALONZO
7 ALBACARO, GIO GABRYL DELFIN
8 ALDECOA, JEMIMAH EVE MANLAPAZ
9 ALMIRAÑEZ, JEMIMA BEATX ALMADRONES
10 ALQASEER-DEL ROSARIO, RUWAYNA CAYANAN
11 ANADIA, ELIZABETH MATIBAG
12 ANDAL, MHELODY MANGUERRA
13 APACIBLE, CARMELA BEATRIZ BAIT
14 APOLONIA, DIANNE PATRICIA EARNSHAW
15 AQUINO, JEZZEREI MAUR
16 AÑONUEVO, MARIA IVANKA BAGASALA
17 BAGRO, MA. STELLA GANTES
18 BALBACAL, BERNADETTE POLGEN
19 BALUYOT, CZERINA DENISE PEREZ
20 BAUTISTA, JEFFRILENE AIDELA PILI
21 BELTRAN, CARA DOMINIQUE RAMOS
22 BERNAL, REIDEN OCSILLOS
23 BIEN, JUSTINE ANDREA COMETA
24 BIGYAN, MYKA ARLYSSA EMLANO
25 BLIN, ANGELA MARIE BINCAL
26 BUALOY, JANE CHRISTINE MAE CONDAT
27 BUEN, ZHINTA ANGELLI REYES
28 BUENO, SARAH MONICA PERCIANO
29 CABATAÑA, MEG SEGOVIA
30 CACHOLA, JON LEE CRISTOBAL
31 CAGUIN, SEAN ARON AQUINO
32 CALUPITAN, REGINE BALTAZAR
33 CAPAGUE, VON GRIEL SADIASA
34 CARANGLAN, RACHEL LOIS SAN LUIS
35 CARANTO, XYZSA KAYE SAYA-AO
36 CARIÑO, AILENE DIMAS
37 CASTILLO, MARIE NIKKEI DEL ROSARIO
38 CASTILLO, RODA LATAY
39 CASUGBO, MICAH JAVIER
40 CENA, SHEEN RAFAELA SUAREZ
41 CERBAS, YSSABELA MARIE MANDADERO
42 CHALLOY, MARIA KATRINA TOMAS
43 CHUA, NAODEE MAE PADILLON
44 CIMAFRANCA, JUBI ANNE MARIE SALAZAR
45 CINCO, MARTIN MARIE GENILSA
46 CLARIN, MABELLE MENDOZA
47 CRUZ, CELINE PAULLE IMPERIO
48 CRUZ, GILLIAN TAGUPA
49 CRUZ, JANA LOISE MENDOZA
50 CULTURA, GLENN
51 DANAY, BLESSI MAE CASTILLO
52 DANDAN, FRANCES MARIA PEREZ
53 DAPITO, PAULINE PORTIA CULLAR
54 DE ASIS, EMILLIE ANNE PECSON
55 DE LEON, CLARE NICOLE TORRES
56 DE LOZA, BRIGETTE RECCION
57 DEFENSOR, KIMBERLY SOTOR
58 DELA CRUZ, VIANE RIA MAGALLANO
59 DIANGCO, PATRICIA ANNE DELOS SANTOS
60 DIONSON, JOHN MICHAEL DIAZ
61 DOMINGUEZ, JULIENNE NICOLE DAWEG
62 DORIA, DENNISE MIKHAELA VILLA
63 DUMALIANG, ELAIZZA MAEVE PAGUNTALAN
64 ELCANO, ALMA DEA SALANGA
65 EMBESAN, MARK CHRISTIAN VISTA
66 ENRIQUEZ, MA. ALLESSANDRRA NICOLE ABRIGO
67 ESGUERRA, DHARLA TRIA
68 ESTILLERO, JURILYN ESQUIERRA
69 FABILA, DHANNA CZARENE LIMIN
70 FAMISAN, STEPHON KEITH VIADO
71 FANER, STEPHANIE MAE CASTILLO
72 FEDERIZON, VICTORIA VILLEGAS
73 FERNANDEZ, ALYSSA MAE OCAMPO
74 FIANZA, XELYNE KHAIRA LEDSEY
75 FILOSOPO, JOHN WALDINE DILLA
76 FRAGO, EMILOU AIRISH WAGAN
77 GAHI, BASIL RICO RAVELO
78 GARCIA, WILKENT GALAMGAM
79 GASATAYA, ANDREW JOE
80 GAYOMA, ANNIKA VILLANUEVA
81 HAGAD, MARGARET THERESE SICANGCO
82 JOLOYOHOY, KIRSTEN SALIGUMBA
83 JUMARANG, FRANCHEZKA JOHNNA BAÑEZ
84 LABAO, ALETA KEISHA ARCA
85 LACSON, ANGHELA MICHELLE OLVIS
86 LADIAO, YAAKOV DOHINO
87 LUNGAY, WARREN FAMERO
88 LUPAC, ROSALYN ARMINIA MARANAN
89 MAALA, MAXENE ISABELLE ANOS
90 MAHINAY, GERARD ANTON LOGROÑO
91 MANALASTAS, ALEXIS PEARL SUNGA
92 MEDINA, LAWRENCE BUNYI
93 MUNJI, JERMELA IRA RANILLO
94 ORDA, JOYCE GARCIA
95 ORDINARIO, ERIKA MARI BARON
96 PASCUAL, SOFIA RAPHAELLE MANLAPAZ
97 PEREZ, JOEY MAE LABAYOG
98 PICAZO, KAYE PATRICIA MOGOL
99 QUELAPIO, DAPHNE DOMINIQUE DEJARESCO
100 QUINIVISTA, CHRISTINE LOUISE SUELTO
101 ROA, CHRISTINE ANNE ONG
102 SALBIBIA, MILLEN TORIANO
103 SANIEL-DUAY, MARIA CRISTINA CLAUDIO
104 SARVIDA, ALIZA GRACE CASTRO
105 SEMILLA, FRANIE DEVEROE VILLAFUERTE
106 SEMPIO, REINA KRISTINA GONZALEZ
107 SEPACIO, JEAN ARON ROBLES
108 SIVILA, ALENIE JOYCE SAVELLA
109 TADEO, JESSIE BOY DAMASCO
110 TAN, ANDREA AUBREY TAMAYO
111 TAN, KASSANDRA ERIN SEE
112 TE, WINONA ALYSSA TAN
113 TEMPONGKO, MICAELA GABRIELLE BENITEZ
114 TORRES, JOHANN MARIE LOPEZ
115 URBANO, KHAREN CHARMAINE MARAMBA
116 VASQUEZ, MEAN SUZETTE MANALO
117 VELETE, JERWIN SETH CABAG
118 VERNAIZ, NAOMI ANN GECAIN
119 VILLARAMA, LEIGH MARGARET MAMALATEO
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