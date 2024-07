Licensure Examination for Interior Designers

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 119 out of 400 passed the Licensure Examination for Interior Designers given by the Board of Interior Design in N.C.R. and Cebu this July 2024.

Roll of Successful Examinees in the Licensure Examination for Interior Designers held on July 2, 2024 & FF. days released on July 22, 2024

1 ABAD, CHRISTABELLE DENISE GAW

2 ABAD, KELLY ANDREI CANO

3 ABENES, LESLIE ANN MANALON

4 AGDEPPA, JOHN KEVIN VINLUAN

5 AGUSTIN, MARIA MIKAELA ALEXANDRA DIMPAS

6 ALBA, MIKAELA JAMELA ALONZO

7 ALBACARO, GIO GABRYL DELFIN

8 ALDECOA, JEMIMAH EVE MANLAPAZ

9 ALMIRAÑEZ, JEMIMA BEATX ALMADRONES

10 ALQASEER-DEL ROSARIO, RUWAYNA CAYANAN

11 ANADIA, ELIZABETH MATIBAG

12 ANDAL, MHELODY MANGUERRA

13 APACIBLE, CARMELA BEATRIZ BAIT

14 APOLONIA, DIANNE PATRICIA EARNSHAW

15 AQUINO, JEZZEREI MAUR

16 AÑONUEVO, MARIA IVANKA BAGASALA

17 BAGRO, MA. STELLA GANTES

18 BALBACAL, BERNADETTE POLGEN

19 BALUYOT, CZERINA DENISE PEREZ

20 BAUTISTA, JEFFRILENE AIDELA PILI

21 BELTRAN, CARA DOMINIQUE RAMOS

22 BERNAL, REIDEN OCSILLOS

23 BIEN, JUSTINE ANDREA COMETA

24 BIGYAN, MYKA ARLYSSA EMLANO

25 BLIN, ANGELA MARIE BINCAL

26 BUALOY, JANE CHRISTINE MAE CONDAT

27 BUEN, ZHINTA ANGELLI REYES

28 BUENO, SARAH MONICA PERCIANO

29 CABATAÑA, MEG SEGOVIA

30 CACHOLA, JON LEE CRISTOBAL

31 CAGUIN, SEAN ARON AQUINO

32 CALUPITAN, REGINE BALTAZAR

33 CAPAGUE, VON GRIEL SADIASA

34 CARANGLAN, RACHEL LOIS SAN LUIS

35 CARANTO, XYZSA KAYE SAYA-AO

36 CARIÑO, AILENE DIMAS

37 CASTILLO, MARIE NIKKEI DEL ROSARIO

38 CASTILLO, RODA LATAY

39 CASUGBO, MICAH JAVIER

40 CENA, SHEEN RAFAELA SUAREZ

41 CERBAS, YSSABELA MARIE MANDADERO

42 CHALLOY, MARIA KATRINA TOMAS

43 CHUA, NAODEE MAE PADILLON

44 CIMAFRANCA, JUBI ANNE MARIE SALAZAR

45 CINCO, MARTIN MARIE GENILSA

46 CLARIN, MABELLE MENDOZA

47 CRUZ, CELINE PAULLE IMPERIO

48 CRUZ, GILLIAN TAGUPA

49 CRUZ, JANA LOISE MENDOZA

50 CULTURA, GLENN

51 DANAY, BLESSI MAE CASTILLO

52 DANDAN, FRANCES MARIA PEREZ

53 DAPITO, PAULINE PORTIA CULLAR

54 DE ASIS, EMILLIE ANNE PECSON

55 DE LEON, CLARE NICOLE TORRES

56 DE LOZA, BRIGETTE RECCION

57 DEFENSOR, KIMBERLY SOTOR

58 DELA CRUZ, VIANE RIA MAGALLANO

59 DIANGCO, PATRICIA ANNE DELOS SANTOS

60 DIONSON, JOHN MICHAEL DIAZ

61 DOMINGUEZ, JULIENNE NICOLE DAWEG

62 DORIA, DENNISE MIKHAELA VILLA

63 DUMALIANG, ELAIZZA MAEVE PAGUNTALAN

64 ELCANO, ALMA DEA SALANGA

65 EMBESAN, MARK CHRISTIAN VISTA

66 ENRIQUEZ, MA. ALLESSANDRRA NICOLE ABRIGO

67 ESGUERRA, DHARLA TRIA

68 ESTILLERO, JURILYN ESQUIERRA

69 FABILA, DHANNA CZARENE LIMIN

70 FAMISAN, STEPHON KEITH VIADO

71 FANER, STEPHANIE MAE CASTILLO

72 FEDERIZON, VICTORIA VILLEGAS

73 FERNANDEZ, ALYSSA MAE OCAMPO

74 FIANZA, XELYNE KHAIRA LEDSEY

75 FILOSOPO, JOHN WALDINE DILLA

76 FRAGO, EMILOU AIRISH WAGAN

77 GAHI, BASIL RICO RAVELO

78 GARCIA, WILKENT GALAMGAM

79 GASATAYA, ANDREW JOE

80 GAYOMA, ANNIKA VILLANUEVA

81 HAGAD, MARGARET THERESE SICANGCO

82 JOLOYOHOY, KIRSTEN SALIGUMBA

83 JUMARANG, FRANCHEZKA JOHNNA BAÑEZ

84 LABAO, ALETA KEISHA ARCA

85 LACSON, ANGHELA MICHELLE OLVIS

86 LADIAO, YAAKOV DOHINO

87 LUNGAY, WARREN FAMERO

88 LUPAC, ROSALYN ARMINIA MARANAN

89 MAALA, MAXENE ISABELLE ANOS

90 MAHINAY, GERARD ANTON LOGROÑO

91 MANALASTAS, ALEXIS PEARL SUNGA

92 MEDINA, LAWRENCE BUNYI

93 MUNJI, JERMELA IRA RANILLO

94 ORDA, JOYCE GARCIA

95 ORDINARIO, ERIKA MARI BARON

96 PASCUAL, SOFIA RAPHAELLE MANLAPAZ

97 PEREZ, JOEY MAE LABAYOG

98 PICAZO, KAYE PATRICIA MOGOL

99 QUELAPIO, DAPHNE DOMINIQUE DEJARESCO

100 QUINIVISTA, CHRISTINE LOUISE SUELTO

101 ROA, CHRISTINE ANNE ONG

102 SALBIBIA, MILLEN TORIANO

103 SANIEL-DUAY, MARIA CRISTINA CLAUDIO

104 SARVIDA, ALIZA GRACE CASTRO

105 SEMILLA, FRANIE DEVEROE VILLAFUERTE

106 SEMPIO, REINA KRISTINA GONZALEZ

107 SEPACIO, JEAN ARON ROBLES

108 SIVILA, ALENIE JOYCE SAVELLA

109 TADEO, JESSIE BOY DAMASCO

110 TAN, ANDREA AUBREY TAMAYO

111 TAN, KASSANDRA ERIN SEE

112 TE, WINONA ALYSSA TAN

113 TEMPONGKO, MICAELA GABRIELLE BENITEZ

114 TORRES, JOHANN MARIE LOPEZ

115 URBANO, KHAREN CHARMAINE MARAMBA

116 VASQUEZ, MEAN SUZETTE MANALO

117 VELETE, JERWIN SETH CABAG

118 VERNAIZ, NAOMI ANN GECAIN

119 VILLARAMA, LEIGH MARGARET MAMALATEO