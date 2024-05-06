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Exam Results

Licensure Examination for Midwives

The Philippine Star
May 6, 2024 | 7:20pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,698 out of 2,975 passed the Licensure Examination for Midwives given by the Board of Midwifery in N. C. R., Baguio, Butuan, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Legazpi, Lucena, Pagadian, Rosales, Tuguegarao and Zamboanga last April 2024.

Roll of Successful Examinees in the Licensure Examination For Midwives held on April 29 and 30, 2024 released on May 6, 2024.

1        ABANCO, PEE WEE HERNANDEZ

2        ABARCA, ANNA MA. JESSA MONFERO

3        ABARQUEZ, KAREN TAPAN

4        ABAS, BAIPULO ABUBAKAR

5        ABAS, NORMINA GANDAL

6        ABATONON, JOAN MALIJAO

7        ABBAS, NURHANA LIPAE

8        ABDUL, FAIRODZ ALIMAN

9        ABDULADZIZ, NORMA ABOBAKAR

10        ABDULGAPOR, ANNIE FATIMA MALIGA

11        ABDULLAH, JAPISA MUKALIB

12        ABDULLAH, YSNAERA ALIM

13        ABDULRADZAK, AMAL GUIAMALON

14        ABDULRAHIM, JUHAIRA ABDULLAH

15        ABDULRAHMAN, JOHANA USMAN

16        ABDULRAKMAN, PILLIYANA KALIM

17        ABDULSAMAD, AKILAH ENAMER

18        ABDURAHIM, ROHAYMA ALON

19        ABELLA, ANNA LIZA FIALAGO

20        ABELLANA, PATRICIA NICOLE

21        ABIAD, GIAN LUIGI DE LA PEÑA

22        ABID, SITTIE SHAIFAH TUNGKAY

23        ABING, KRISTIANY JOY SALINAS

24        ABO, JOHADA TUAN

25        ABONG, EDMAE EGAY

26        ABRAHAM, NORAISA PANEGAS

27        ABREGANA, JESSEL CAÑETE

28        ABRENILLA, LOVELY ALBAÑO

29        ABRIGO, JOISEBELL ALBINO

30        ABRINA, RISHEL GRACE ALBOPERA

31        ABRIOL, CHERENE OLAVIDES

32        ABUBACAR, SITTIE ASHRINAH HADJIAZIS

33        ABUBAKAR, HASIRIN SINDATOC

34        ABUBASAR, ARWISA MAHADALI

35        ACEDO, NISSIN RUSSEL

36        ACERO, MA. IRENE MAPUTOL

37        ACOB, NORAISA ABDULLAH

38        ACOB, PRINCESS CADELIÑA

39        ACOB, SURAINIE ANTONG

40        ACOSTA, ANGELINA GAGTAN

41        ACOSTA, JANELA KRIZIA CABIGAN

42        ADAO, LARAINE DOMINGO

43        ADER, RIZALINE GALIZA

44        ADOBAS, BERNADEL ABIS

45        ADOBAS, LEA COTAMORA

46        ADOLFO, RICH DAVE JOY SUCO

47        ADORA, BARAQUIEL BALANLAY

48        ADTOGAN, JAENNA LAMIG

49        ADZIS, NORHANA MOHAMAD

50        AGAO, JOWAIRA PAMALOY

51        AGAR, DIAMICA CAJANO

52        AGCAOILI, JESSICA DECANO

53        AGGARI, ESTERLYN PAUIG

54        AGIL, ASREA MONIB

55        AGLUSULOS, MARISSA SAMBU

56        AGOS, JOSEFINA RAMOS

57        AGUID, MONISA MINDO

58        AGUILAR, AIRA NAUTAN

59        AGUILAR, LEAH MEA REDOBLE

60        AGUIPO, RHEA MAE ONLO

61        AGULONG, AIMEE LACLAC

62        AGUSTIN, JOLINA BARILLA

63        AHAY, RIMA ALABATA

64        AHMAD, ALIBAI DONDE

65        AHMAD, HAFSA DAUD

66        AJITO, RAFAELA MONDEJAR

67        AKMAD, SUHAILA ABDULBAYAN

68        ALABATA, DRESHA LHIEL AMAD

69        ALAM, NORLENE ARRANGUEZ

70        ALANTAOL, BREZZILDA MAREE MAESTRE

71        ALARCON, MA. KAREN ESTRADA

72        ALBINO, MARY GRACE IBO

73        ALCANTARA, EMERALD JOY BURGOS

74        ALCORDO, SHANEA FE LABIS

75        ALEJON, DIANNE GOLINO

76        ALFECHE, QUEENIE JOY

77        ALI, BENABAI SABANG

78        ALI, MYRELL TIAGO

79        ALI, SARAH SALIK

80        ALI, SITTIE MAIRAH H. OMAR

81        ALIAGA, JOEL JR LABARES

82        ALIB, NORJANAH MAROHOMBSAR

83        ALICO, MARY GRACE SULAN

84        ALIGADO, TEODELYN PURBOS

85        ALILANG, JUNAEL DIMASANGKAY

86        ALIM, JOHANNA ALYANAH SOTO

87        ALIMUDIN, BHAIENA ANGUS

88        ALIMUDIN, JERALYN DIMALEN

89        ALIPIO, DARLENE IVY VALLEDORES

90        ALIWAK, ELIZABETH GABOGEN

91        ALIÑO, LG ECHO

92        ALLAUIGAN, CHERRY ANN CORTEZ

93        ALLUAD, JAMELA JOY ALVAREZ

94        ALMELDA, JAMICAH UMADHAY

95        ALMONTE, LARA THERESE LUNA

96        ALOCILJA, JOFFER CASTRO

97        ALON, ROHAINIE KAMPANG

98        ALONSABE, KENDRA COLLEEN MAE

99        ALPAZ, LEAH MAE LABADAN

100        ALQUEZA, ZENNY ROSE LINGATONG

101        ALTAR, JONALYN RODRIGUEZ

102        ALUCOD, MARITESS SANNADAN

103        ALUMNO, CRISTAL MAE PALLARES

104        ALVARADO, ANGELITO ESTOESTA

105        ALVARICO, PERTHA MARIE SALBORO

106        ALVEZ, MELYRIN BEROSIL

107        AMAN, JEAN BERNABY KATIL

108        AMANTIAD, WENNIE ANGELIQUE QUEZON

109        AMATO, LANIE TABLATE

110        AMAYAG, DECEMYA WAWEY

111        AMBA, JEHADA GUMBILA

112        AMBA, RENDELYN BOYA

113        AMBANG, UMOLHER KUSA

114        AMBROCIO, JONALYN MANZANILLO

115        AMEROL, NOROLAIN AGUAM

116        AMILOL, RAHMA KEDTA

117        AMIRIL, ERWENA AMMAN

118        AMIRIL, PARHINA KAMOGUIA

119        AMISTOSO, KLEO ASURIN

120        AMOLAN, FAIDZA BUDZAL

121        AMPARADO, ERIKA CIDRO

122        AMPONG, RADZMA SARIOL

123        ANCERO, JESSA BELLE CORPUZ

124        ANCHETA, HAZELYN DISCAYA

125        ANDAYA, ISABEL TUPAS

126        ANDILAB, LORIE ANN FENIOLA

127        ANDRES, MARICAR UNGGAY

128        ANDRINO, CRISCHELL MAY LORILLA

129        ANG, ANGEL MAE

130        ANGELES, TERESA RAMOS

131        ANGLAO, JUDELYN AREJA

132        ANITO, JENIE DOYUNGAN

133        ANJAH, MARWENA SAYARI

134        ANSANO, MICHELLE ITONG

135        ANSELMO, ANGELICA

136        ANTONINO, NESTIE ANN TAPUZ

137        ANTONIO, ANJANETH CALDERON

138        APANG, JOHAIRA CATALAN

139        APARICIO, CHRISTIAN GRECILLE BUNIEL

140        APONGOL, ALIAH MELEN SELMO

141        ARA, NORMA MANALONDONG

142        ARABIS, LEAH LEIZEL ALABA

143        ARADAIS, FATEMA HARSUM IBALAHIM

144        ARALA, DIANNE ASLIL

145        ARANAL, MELODY ZABALA

146        ARANGO, BEAUTY TAHOSON

147        ARAT, NORAISA RICOR

148        ARCALA, CHRISTELYN LABANANCIA

149        ARCOS, LYZA LONCERAS

150        ARELLANO, MAE ANN MEMBRANO

151        ARENDAIN, SHEILA MAE MABELIN

152        AREVALO, CARMELO JACINTO

153        AREVALO, RENZ VINCENT OPIMO

154        ARGALLON, DARYL CIELO

155        ARGALLON, EMILY RUBY LUENGAS

156        ARIATE, ANGELYN PLAZA

157        ARISTOKI, JENY BABE CALLEJA

158        ARIZO, MARVIN PALAGANAS

159        ARMADA, STACYMAE GUMAPON

160        ARMOLATA, JAY ANN IBAÑEZ

161        ARROYO, ANGELLI BALCE

162        ARUMPAC, NORSIDA MANGONTAWAR

163        ASDAIN, SITTI ALBEA DINERO

164        ASIDDIN, JOCELYN JUAINI

165        ASIS, CARMEN LAURESTA

166        ASIS, FATIMA SINDANG

167        ASPILLA, KAILA JANE GENITE

168        ASUNCION, MARIEL SERANILLA

169        ATANACIO, RODORA CZARINA ANDAYA

170        ATIENZA, GERALDINE CATUBO

171        ATIG, IRAH LEN KAE ADRIATICO

172        AUSA, REBECCA CANITES

173        AVILA, JEANNE PEÑAFIEL

174        AYANGDO, MELCA MAY BASIWANG

175        AYUNAN, MOREINA SANSALUNA

176        BABALA, GABRIELLE NOJADERA

177        BABALAN, MAY TOVERA

178        BABAN, JUBEE BUGNAY

179        BABIERA, ROWEL DEMELLONES

180        BACALSO, LORYJANE ARELLANO

181        BACAR, IRENE USMAN

182        BACONGA, ESA ERODIAS

183        BACUDIO, MHAICAELLA STAR BALCITA

184        BACULFO, MAEJAY LUMADAY

185        BACUNDO, AIZA SAHIBOL

186        BACUS, MA. ELAIZA BETH LANTACA

187        BADDONGON, ELVIE LOBBACON

188        BADIDI, SHEENA KATHRENE SILBIN

189        BADIDLES, JONNESSE LOWAR

190        BADO, NEIL ANTHONY CARPO

191        BAGAS, DAPHNE JANE

192        BAGASALA, DARLENE PORNELOSA

193        BAGGAYAN, MICHELLE GAZZINGAN

194        BAGTAS, DIANNA REYES

195        BAIRULLA, RUJIA NASTAIN

196        BAJ-IWON, JOVELYN HALANG-OY

197        BAJO, JENNIFER ARCA

198        BALABAK, JOHARA KALON

199        BALABIS, MONICA ROMERO

200        BALACANO, JANETTE RIO

201        BALACUIT, GERLIE PAHAMUTANG

202        BALAGEL, MONAIDA ABDULLAH

203        BALANAG, MICAH ELLA ANDRADA

204        BALANE, JENNICA REYES

205        BALANGUE, JANE LASTIMOSA

206        BALANGUI, DHAISYLYN CUESTA

207        BALANTE, ADELIEWEN MARIE BASA

208        BALANUECO, DIA-JIM MAGBANUA

209        BALASI, MARIA ALMERA ASURO

210        BALBERAN, MARIEBETH ARCILLA

211        BALBIN, JAYEA TARAPI

212        BALBUENA, ALILI MAE MALAYAN

213        BALDESCO, CRISTINE JOY MEDINA

214        BALDOMERO, ROSE

215        BALDON, TRIXY MAE ABARCA

216        BALDORES, ANTONETTE NARAGA

217        BALDOVINO, SUN SHINE EUNICE TORCENDE

218        BALIDO, HEARTH-JEAN BULAR

219        BALIGOD, CHARILYN AGGUEBAN

220        BALINGAO, ALYZA ANN ARCALAS

221        BALINO, JOHN ARON ROMARAOG

222        BALINTIK, SHARMINA ABDULLAH

223        BALITNANG, GERARIL BASWIT

224        BALLADARES, REGINE BATILONA

225        BALLESTEROS, SANRA ANCERO

226        BALLON, GLENNY ROSE LADRILLO

227        BALMACEDA, CHRISTY ROMADERA

228        BALORIO, MANILYN CABADIN

229        BALSAMO, JONAREE ABRASALDO

230        BALTAZAR, NEDYLL JOY SANTOS

231        BALTAZAR, SALVACION SAMBILAY

232        BALUARTE, WILJEAN ROSALES

233        BALUCAN, REZA JANE OGUIS

234        BALUTAN, MARIA IRISH CALAYAN

235        BALUYUT, KEIRSTINE KEITH DEL FIN

236        BANALAN, NORHAYA EBRAHIM

237        BANALO, CJESNAH NICOLE

238        BANASING, JENEZELLE LOIS MANGUILIMUTAN

239        BANAWAG, JOYLYN MANGANIP

240        BANDILA, BAI NORHANI PREGONERO

241        BANGON, NAILA MUKARAM

242        BANIHIT, ZHAYNE MARGARETTE ALBANIA

243        BANQUISIO, SHAINE CASAR

244        BANSEL, OMAIMA PASICAN

245        BANSUAN, MAHA MOHAMMAD

246        BANSUEL, HADIGUIA PIGKAULAN

247        BANTACULO, KAREN JAN BELOTENDOS

248        BANTILAN, APRIL JANN PACAY

249        BANTON, GRETCHEN JUANITEZ

250        BARAGUIR, GILLIEBAI MOHAMAD

251        BARAL, ASHLY ANN

252        BARAO, KAYE EDRIANNE DELOS REYES

253        BARAOCOR, FARHANNAH CADALAY

254        BARBON, DAISY FAITH MENDOZA

255        BARCENA, FRINCESS VENUS ODVIAR

256        BARCENA, SOPHIA NORIELLE ALAGANO

257        BARCENAL, GENEVEV COTEJO

258        BAROSO, PATRICIA ANNE DELA CONCEPCION

259        BARRIENTOS, GALE PAULINE CADAOAS

260        BARRIENTOS, ROCSEAL LASALA

261        BARRIETA, AIRELE JAY VASQUEZ

262        BARRION, JEORGIE LYN BANTANG

263        BARRIOS, KRIANNE KAYE ARQUISOLA

264        BARRO, DAYLE ALYANNA ZAMORA

265        BARROBA, AIRA MARIE LIMBAGA

266        BARSARSA, IZZY AMBE

267        BASA, ERHIECKA JANE JAYME

268        BASA, SABTURIA CULAN

269        BASCAGAN, KRISTA JADE

270        BASE, MARY ROSE CATALAN

271        BASTIDA, JESSA MAE BUSARANG

272        BASTON, JOMAI TIMUAY

273        BATAGA, HAZEL LEAÑO

274        BATAWAN, HASLEAH EMBLAWA

275        BATBAT, ROSEMARIE EBENGA

276        BATICAN, NIEZEL DEN BELLETE

277        BATION, CRISTLY CANONES

278        BATOHANON, RONA BAIS

279        BATOY, MELIZA SANGDA-AN

280        BATUA, BAIRAHMA MACAO

281        BATULAN, JEÑEVAH RETUERTO

282        BATUNGBAKAL, BEA BIANCA

283        BAUA, MARCELINO DELOS SANTOS

284        BAULO, NOR-ALAM KAMAD

285        BAUTISTA, ARMIE LOREN COSTALES

286        BAUTISTA, CARLJOY ETOC

287        BAUTISTA, JESSA MAE TARIGA

288        BAUTISTA, LEALYN KEITH ATANES

289        BAYANGAN, MOHAINA ABDULGANI

290        BAYAO, NORHATA MANINAO

291        BAYDEN, JAKIELYN ANOMA

292        BAYLE, ANGEL DESTURA

293        BAYLE, ANGELI BARCELON

294        BAYLON, CZARINA TAGLE

295        BAYOCBOC, MELODY IGLESIA

296        BAYONA, RITZIE DIANE MARQUEZ

297        BAYSIC, NYLAMME GERMONO

298        BAÑO, MARY ROSE GARCIA

299        BEJOCO, AYANIE GO

300        BEJON, RINA MAE BULANDO

301        BELANDRES, DAINE BERMUDEZ

302        BELAZON, JACKIELYN HAJAS

303        BELDA, ELIZABETH BORJA

304        BELLO, MARLENE JR. AGMATA

305        BELMONTE, DONNA BAYLON

306        BELTRAN, AUBREY TRIZHA RUPERTO

307        BENADERO, REA BELLE GALARAGA

308        BENDANILLO, CECILLE SUSANO

309        BENDIJO, JAYSAN IAN BEDIA

310        BENJAMIN, NATHALIE JEAN

311        BENOSA, JULIE-ANNE CALLEJA

312        BERADIO, LEA JEAN AGLAG

313        BERDIN, ALLEN GABONADA

314        BERGONIA, PRINCESS CHIMELLE LLAIT

315        BERMILLO, KAYCELYN DERBA

316        BERNARDEZ, SHARLOTTE BROCALES

317        BESARIO, SHAULYN PILANDE

318        BIAZON, ROSE AN SABAREZ

319        BICALDO, KURT FERGIE TOMINIO

320        BIDUAL, NORAIDA BASA

321        BILAG, ROCEL DEL ROSARIO

322        BILBAO, SHIENNA DAGOLSAPO

323        BILLONES, CARLA MAY BURGOS

324        BIN SAAD, JANESSA BASUEL

325        BINT PANGANDAMAN, JUHAINAH DOMAUB

326        BINWAG, MARLYN ALBINO

327        BITA, ANDREA SAROL

328        BITAGA, JACKQUELINE GALISEN

329        BITALAS, JENALYN SAMBITAN

330        BITON, MARJORIE MAHINAY

331        BOBIS, BERNADETTE VALENCIA

332        BOCTOT, IVAN KYLE CALIWATAN

333        BOHOL, HASEM RIE SISOD

334        BOHOLST, CARLA RUFINA BAGUIO

335        BOLANDO, EZEKIEL MANGUIL

336        BOLAÑOS, ROSE ANN FUNDALES

337        BONGANAY, EDJIN LORAÑA

338        BONGCAWIL, ALISSA JUNE DE LOS SANTOS

339        BORROMEO, JUNALYN PAWILEN

340        BRAULIO, JAY MARK MARTIN

341        BRAZIL, JAIZA ALLEN CANTA

342        BRITO, CHRISTINE DE EYOY

343        BRUM, MYRA DOLORES SARABIA

344        BUBAN, VANESSA JESRYLLE ESPLANA

345        BUDADONG, ELIZA FELIX

346        BUDAY, RONADEL JOY ARTICULO

347        BUEN, RENATO JR BARLONGO

348        BUENA, MARIJO TOYONGAN

349        BUENAOBRA, JASMIN ALMAIDA

350        BUENAVENTE, JOHN CHRISTOPHER CACERES

351        BUENCUCHILLO, LJ ANN TACALAN

352        BUENDIA, EDEN MAE SY

353        BUENO, WELLAMAE ANGELES

354        BUGARIN, KATRINA VELASQUEZ

355        BUGWA, GRACELYN PONNOG

356        BUITIZON, JINNEL BORBOR

357        BULANDOS, CRIST ANNE JOY TURALLO

358        BULANDOS, CRIZIALYN TURALLO

359        BULODAN, NASIBAH BAGUA

360        BUNDAS, AKISA ALIB

361        BUNGUBONG, LEAH POCQUIAS

362        BURAGA, ANDREA YUMUL

363        BURGONIO, MAE BHEJEN VALLES

364        BURI, RIA MAE MAQUILING

365        BUSA, ALLANA DONNABELLE RAYMUNDO

366        BUSACAY, LEE ANN AGLANANG

367        BUSALLA, HANNAH ABENIDO

368        BUSTAMANTE, ALLIANA MAE QUINTERO

369        BUSTAMANTE, CHRISTINE KHYLA COLICOT

370        BUSTAMANTE, JUDY ANN HULGUIN

371        BUTAC, FIDEL LOS BANOS

372        BUTIC, JOVY AMTALAO

373        BUTIG, NOR-AIN RAMBER

374        BUTIL, KRISTINE GAY DE LOS SANTOS

375        CAALEM, MARY ROSELLE SIVA

376        CABAHUG, GRACE JOY ABUHAT

377        CABALES, CHRIZYLYN PAGHUBASAN

378        CABALLAR, GERALDINE LEAH ESPAÑOL

379        CABALLERO, LEMARIE BEASON

380        CABALLES, JOYCELL ESTROPE

381        CABALTERA, JOANA KRIS CUBOL

382        CABANG, NICOLE JANE RAMOS

383        CABANNAG, HILYN WAGSEY

384        CABARO, SHAHANIE AKMAD

385        CABAÑEROS, LINELLE THERESE QUEDADO

386        CABAÑEZ, MARRY GLY-ANN TAGLE

387        CABE, FEBELEE LASTIMOSA

388        CABE, SARALYN LAURIANO

389        CABILANGAN, ZYRIAH JADE ISRAEL

390        CABOYLO, KYLE MARK SALVADOR

391        CABUDOY, JOVELYN SIBALA

392        CABUNOT, ROSALYN JOAQUIN

393        CABURNAY, ZWENNIE LIANE ROQUITES

394        CACAL, KAREN NUCUP

395        CACERES, DANICA JANE DELA VEGA

396        CACHO, ZINDY EVE ESTRADA

397        CACHUELA, CHERIVIN RAMIREZ

398        CADIRE, NORHANA MONTAÑER

399        CADIZ, LUCY GANGAN

400        CAFINO, KARYLLE LOUISE FLORES

401        CAHANAP, ROSEVIC REDOBLADO

402        CALANTOC, PERYL JOY YURO

403        CALDERON, AIZA PORTEZ

404        CALDERON, CHARLIZE KAYE LLEGO

405        CALIB-OG, MARIE VALE BATOHINAY

406        CALIBUSO, GILLIAN NICOLE DELLA

407        CALINAWAN, MA. LOIDA DELA PASION

408        CALINGACION, MICHELLETTE TILLANO

409        CALISTON, GEMMALYN VALDEVIESO

410        CALIWATAN, RENZYL MAE NAHIAL

411        CALLOTE, CHERRY-ANN MIRANDA

412        CALUMPANG, PABE MARIE DAJUELA

413        CALUNSAG, IVY CUBIO

414        CALYAWA, HAJAR LANGALIN

415        CAMANAY, IRENE SANICO

416        CAMAÑERO, JENEZA BACALA

417        CAMBARIHAN, AIRA MAE ALVARADO

418        CAMELOTES, JANICE MALAYAN

419        CAMERO, DEBBIE ANN RACAL

420        CAMID, NORSEMAH MACUD

421        CAMLIAN, ALMINA MAMA

422        CAMPIT, KRYSTAL JANE

423        CAMPO, JUDY ANN NUYDA

424        CAMPONG, ALEAH GANI

425        CAMPOS, MELODY BALAGOT

426        CAMPOS, REFY SALABER

427        CAMSA, BAI SHIEHAD BARAGUIR

428        CAMSOL, LAILA DIANNA KIONG

429        CANILLO, HONEY-LAINE LADE

430        CANNUDIN, NURBIA DODDOW

431        CANONIGO, MONIQUE GALLARDO

432        CANOY, AIZEIL GAY CAMARINES

433        CANOZA, MA. JENNYLAINE ALOMBRO

434        CANTOMAYOR, NARIEL JOYCE CANTOMAYOR

435        CANTONA, MEL JAINE LOSAÑEZ

436        CAPADA, ARRA MINA FLORES

437        CAPISTRANO, RINA FLORENCE FERNANDEZ

438        CARABBACAN, JUAN KARLO TADEO RESPOSO

439        CARAY, ARIEL SEGAFU

440        CARBONGCO, MARLON MARFIL

441        CARDENAS, ABEGAIL BRUAN

442        CARINA, ANGELICA MAE LUMBIS

443        CARIÑO, JUSTINE MAE

444        CARORO, EDNALYN VILLA

445        CAROROCAN, JULIETH LALAINE BEDOYA

446        CARPIO, MARIA TERESA MADRID

447        CASAGDA, SHAILENE FLORENTINO

448        CASAS, DIVINE CATES

449        CASAS, KIANA GARLITOS

450        CASASOLA, MICA-ELLA MARAMAG

451        CASTA, JENNY REBUDAN

452        CASTILLA, JULIE ARSUENTO

453        CASTILLO, GEZA VILLACANAS

454        CASTOR, NICKOL BARIAS

455        CASUMPANG, PAULINE JOY VILLARMA

456        CATAD, FLEXIE ANNE MAQUILING

457        CATALINO, LEVETA BADUA

458        CATALUÑA, QUIA JUNE GALLEGO

459        CATATA, ANGELA VANESSA VALDEZ

460        CATEDRAL, APPLE JACO

461        CATIBOG, MONICA PANGANIBAN

462        CATIPAY, CHARLENE CULANAG

463        CAÑEDA, RACQUEL LALAMUNAN

464        CAÑETE, FE AMISOLA

465        CEBU, CECILLE RACUYA

466        CEDRON, EDLYN PEREZ

467        CENON, MARIE APRIL PAULINE MARTINEZ

468        CERAS, CHAMPAGNE ABUCAY

469        CERIA, MAJA RANEE DORADO

470        CERVAS, CHRISTINE JOY VELASQUEZ

471        CHAVEZ, ANNIE KYLE SOMALINOG

472        CHUPUNGCO, MICHAEL JOHN PONCE

473        CIELO, IRIES LOU QUIO

474        CILLO, CLAIRE JOSOY

475        CLARIDAD, AALIAH MARMITO

476        CLARINAL, JENNYCAR PERTEZ

477        CLAVECILLAS, SARAH PAHINGALO

478        CLEMENCIA, ROCEL JOY DELA CRUZ

479        COCHOCO, JEALLY DAISY MAY MAGLACION

480        CODERA, CECILE IRENE MACAPAZ

481        COGUIT, REMALYN LIWAGAY

482        COHAN, YVONIE CLAIRE UMBI

483        COLALJO, GLADYS NIEZ

484        COLLADO, CATHLYN DIVINA

485        COLONGON, REJANE MAE DE ASIS

486        COMIA, LAARNI CONDINO

487        COMILAO, MONAIDA SARIP

488        COMISING, ERLYN PALOS

489        CONCEPCION, GLOCEL ANN TAMAYO

490        CONDE, JHONA LAGUC

491        CONEJERO, LAIZA GRACE HANGCAN

492        CONOCIDO, ELLAINE GAIN

493        CONSTANTINOPLA, WILVIL ABA

494        CONSUEGRA, ANGELA TAYABAS

495        CONTAOE, CHARLENE LABARENTO

496        CONTRERAS, JAIDE GALLO

497        CONVENTO, JOYCE DANIELA INGLES

498        COROBONG, SITTIE AINA ABINAL

499        CORONA, ELSIE OMPAD

500        CORPUZ, SHEENA DIMPS CABANTAC

501        CORTEZ, RIA MANTE

502        COSEP, CAMILLE MALIJAO

503        CREDO, ANITA TROPEZADO

504        CRISPO, RICA QUIATCHON

505        CRUZ, AIRIES ALMAZAN

506        CRUZ, KARINA FAITH TAN

507        CRUZ, NIZZA NIMO

508        CRUZ, QUEENZEL RAMOS

509        CUATON, GENELYN BONIEL

510        CUBERO, PAULENE BAGNOL

511        CUGAY, VALOURIE NARANDAN

512        CUISON, PATRICIA ANNE DELOS REYES

513        CUIZON, DAISY JANE ELORTA

514        CUIZON, ROSEMARIE HORMILLADA

515        CUIZON, ROXAN JOY COLALJO

516        CUNANAN, MYLA CAPIRAL

517        CUNTAPAY, PRINCE-ROSE ALVAREZ

518        CURTINA, CHERRIE AN CORDITA

519        CUSTODIO, ANGELO MISTOSAMENTE

520        CUTANDA, RACHELLE BAYLON

521        CUYOS, ALBERT

522        CUYOS, ALEC LABTO

523        DACANAY, ANGELINE KAYE PAGALA

524        DADING, NOR ALAISA ACOB

525        DADIS, KIMBERLY IRIS

526        DAEL, NIÑA LIEWANY CABRIDO

527        DAGASDAS, SHERWIN PECATO

528        DAGBAY, ZIELA MAY PAMISA

529        DAGOHOY, SUZANNE GONZALES

530        DAHILIN, HAJEZA HOSIN

531        DAIS, NOR-AIFA HAMID

532        DALANO, RAVELYN AYCO

533        DALAYAN, ANJENIN LUCAR

534        DALGO, ALPHINE AGULI

535        DALI, RAINA MAHMOD

536        DALIMBANG, AILEEN TUMAWIS

537        DALMAOB, NORSEMA SAILILA

538        DALNAY, IVY POLINAR

539        DALORE, MARY JOY JAPOR

540        DALUSONG, KHRYSIA MAE BUENSUCESO

541        DAMASO, JESSA BELL MUNGAO

542        DAMEG, RHEAMAE BISTA

543        DAMMANG, NORMIE JIMLANI

544        DAMPA, BAIMON BUDAY

545        DANGILAN, PRINCESS JOY ANTONIO

546        DANILA, MA. ANTONETTE BUENAOBRA

547        DAPIA, ISABEL PACARDO

548        DAPROZA, GLEMMA ROSE MINA

549        DATU, MARY ANN SANTOS

550        DATU UTOH, FATIMA RASHED

551        DATUCAN, PAHMIA ESMAIL

552        DATUMAAS, OKURA URABANG

553        DATUMANONG, HAIREEN MOHAMMAD

554        DAYO, CARLA MONIQUE CUBERO

555        DAÑO, APRIL ROSE MONTIMOR

556        DAÑOSO, GLAIZA BIERNEZA

557        DE ASIS, REA JOY HONRUBIA

558        DE CASTRO, JIMBOY AGONCILLO

559        DE CASTRO, MARGIE SANCHEZ

560        DE GUIA, ROSELYN ALMOETE

561        DE GUZMAN, BEATRICE ELEONOR MEMORACION

562        DE GUZMAN, CARMELA MORALES

563        DE GUZMAN, DANNY LYN TADEO

564        DE GUZMAN, LYN JENETTE LARGA

565        DE JESUS, IVAN JADE MANDANI

566        DE LA CRUZ, CROIXEL AQUINO

567        DE LA CRUZ, JENECIE ALVAREZ

568        DE LA CRUZ, LOVELYN SOLIS

569        DE LEON, JERSEY COLEEN HIMOC

570        DE LEON, NORBERTO JOHN BITAMOR

571        DE LIMA, KAYE ANN ALAISA

572        DE MESA, RACHEL ANN MIRANDA

573        DE OCAMPO, MARIE JENNIELYN VIDUYA

574        DE SILVA, SHERWIN ROS

575        DE VERA, ROBELYNNE FAITH FAUSTINO

576        DECENA, HANNA GENE KAYLA ESCOBEDO

577        DECHOSA, JONIE FE RIDERA

578        DEGAMO, ANABEL NILLA

579        DEGARA, HAZIEL ARNLY BLESS EGAMINO

580        DEL ROSARIO, CHRIZZIA MORALES

581        DEL ROSARIO, MARY JANE DESTURA

582        DEL ROSARIO, ROMA JOSEPHINE AREJOLA

583        DELA CALZADA, LEA CASTANAS

584        DELA CRUZ, ANGILEE CHICO

585        DELA CRUZ, CHRISTIAN GASPER

586        DELA CRUZ, ERMA GABASA

587        DELA CRUZ, JAMAICA POYAOAN

588        DELA CRUZ, JAZYR FLORES

589        DELA CRUZ, JEMMA SACEDA

590        DELA CRUZ, JENNY ESTEBAN

591        DELA PEÑA, MARY ANN DESUNIA

592        DELA TORRE, LIZA MAE ALING

593        DELA VEGA, ANALY DESPUES

594        DELEÑA, KRISTINE JANE COGO

595        DELGADO, CHARIE MAE SEVILLE

596        DELOS REYES, CHERRY LOU TUGNA

597        DELOS REYES, LAIKA MERJILLA

598        DELOS SANTOS, MARINEL FAJARILLO

599        DELOS TRINOS, JAYVIE VALENZUELA

600        DELOVINO, DANIELA JANN

601        DELOVINO, MA. BLESSLY NICOLA

602        DEMATERA, ALEIAH DESABAYLA

603        DEMONTEVERDE, ZYRA LAGSA

604        DENIEGA, LEOVIE ANTONIEGO

605        DENOSCA, IVY CLAIRE PANES

606        DEPATOY, ARIELLE DEPITA

607        DESABAYLA, JOANE RAAGAS

608        DESIERTO, SHENDY LAVEROS

609        DESPI, ARCEL GUTIEREZ

610        DESTACAMENTO, NESSIE DELGADO

611        DESUASIDO, MARIEL SANTOS

612        DETECIO, AIMEL GRATE

613        DEUS, NICOLE SISON

614        DHAD, DERMINA KAHIL

615        DIACA, MARY DIANNE EVALLE

616        DIALE, RONIE BANOG

617        DIAZ, MARY ROSE CAÑELAS

618        DIGNO, LIANA FAE ENRIQUEZ

619        DILABAKEN, FARHANA MACRANG

620        DILOY, GABRIELLE NICOLE

621        DILOY, NADINE ANNE LEVITA

622        DIMAL, EMMANUEL JAY DAVID

623        DIMAPORO, HYMANA PAGILIT

624        DINGDING, DEW LASTIMOSA

625        DINOPOL, JESSA TOLOMEA

626        DIPATUAN, ADNIYA HASAN

627        DIVINAGRACIA, BEA ANGELLA ROSALDES

628        DIZON, DIANA ANGELA SIDON

629        DOCULAN, APRILYN CAPANANG

630        DOLATRE, RONAH CANCIO

631        DOLENDO, JODYLYN DELA CRUZ

632        DOLOR, KELLY GRACE CLAVE

633        DOLORES, PRINCESS POLANCOS

634        DOLOSA, MARIEL SAMANTHA

635        DOMALLIG, LAURRETTE GALWED

636        DOMECILLA, PRECIOUS JANE OLIVO

637        DOMINGO, CHRISTINA

638        DONATO, LENIE DONATO

639        DOÑA, ERICA DUMOT

640        DUGENIA, SHEREE RAIZEN ARISTA

641        DUGOAN, JOSUE ABOGOTAL

642        DULOS, ANGEL JIRAH PONTONGAN

643        DUMACIL, SALMA GUIADEL

644        DUMAOP, AALIYAHNA JAZZTHYN TIMPOC

645        DUP-ET, MARCELLE BALBIN

646        DUQUE, RAQUEL BALIGOD

647        DURAN, CHERRYMIE REVIRA

648        EBARDONE, MARIA TERESA GALAN

649        EBUS, DHESIREE MAE TAMBILINGAN

650        EDONGA, FLORENCE RAGUIN

651        EDUARTE, RUEL JR

652        EGUIA, AILYN ROLDAN

653        EGUILLON, EDERLINE RADOC

654        EISMA, CHERRY

655        ELCANO, JAZMIN BARANDA

656        ELEUTERIO, JOCO LOMARDA

657        ELIZALDE, JUBE II GEROY

658        ELLA, VENICE PALMESA

659        ELLIOT, JOSIE MAE GUZON

660        ELOGON, LUCIJEN LUGATIMAN

661        ELORDE, JEAN PUGOSA

662        ELUMBA, MARY JANE GUALBERTO

663        ELVIÑA, JESSA MEDRANO

664        EMAN, NOR-JANNA ADAM

665        EMETERIO, MONICA FRAJIO

666        EMNAS, ZAIRA ROSE SABANDO

667        ENALDO, JACQUELYN LARONG

668        ENCIPIDO, EDEN ALCAZAR

669        ENCOMIO, CHARLES JOSEPH PAMA

670        ENDAYA, JAVY LOU POLANCOS

671        ENGON, JUDY ANN EMBA

672        ENRICOSO, RENETH LAUSA

673        ENRICUSO, REZELLES BASAY

674        ENRIQUEZ, IRIS GUNDAY

675        ENRIQUEZ, JEESNEL

676        EQUIZA, ANJIE TALIPTIP

677        ERALINO, BLESSIE SIMON

678        ESCOLAR, GLENDA DEGUINION

679        ESCONDE, KRIZA NIÑA ABELLANA

680        ESCOTO, PIA MARIE SHERYL ESTEVES

681        ESMAIL, FARHANA KASAN

682        ESMAIL, NORHUDA KITO

683        ESMAIL, REHANA EDRIS

684        ESMAIL, SITTIE LAILA BANDILA

685        ESNARI, MARIAN FERNIN

686        ESPADA, KEARYLL MAE SAPINO

687        ESPEJO, CHRISTINE JOY LLANILLO

688        ESPEJO, EFREN JR. PUBLICO

689        ESPERAT, ANGELICA BAYLOSIS

690        ESPERO, JUDAH PAULO

691        ESPINOSA, GELEMAE PECASALES

692        ESPINOSA, JENELYN BERNAL

693        ESPINOSA, JOANA

694        ESPONILLA, SHARRY DREAM CORDERO

695        ESPOSO, GWYNETH KYLE NICOR

696        ESQUERIDA, LOVELY MAIT

697        ESQUILLO, SAMANTHA FAITH BERINGUEL

698        ESQUIVEL, JOBELLE PALENTINOS

699        ESTABILLO, JOSELINE FLORES

700        ESTARAS, JOSIE

701        ESTEMBER, HANELIE CABANTING

702        ESTONANTO, MARIEL

703        ESTORCO, FABE NIKKA ROSE PEREZ

704        ESTRADA, ARMIELYN AUTOR

705        ESTRERA, SHELA MAE MAGOG

706        ESTROPE, LEIGH ANNE ISUELA

707        EUGENIO, MARICEL AGCAOILI

708        EXCONDE, MIKAELA MARI BAYGAN

709        FABAYOS, MA. JEALLAH

710        FABRO, ROSEBELLE ACOSTA

711        FABURADA, JOELYN MAHINAY

712        FACTOR, MARVIN SAN BUENAVENTURA

713        FADRILAN, ANNAMARIE ENRIQUEZ

714        FAGUINGAS, YOLANDA CHOPCHOPEN

715        FARIOLAN, MONALIZA PAROCHILIN

716        FAVILA, SHEENA GRACE INAJENES

717        FEDONG, VONNICLAIR ADAM

718        FELICIANO, BEBERLY FLORES

719        FELIPE, JONALET GESTUPA

720        FELISILDA, RONNA BATIANCILA

721        FELIX, BEA MAE BELLO

722        FELOMINOS, APPLE GRACE COBO

723        FERNANDEZ, ALBE CARMILYN GUILLEN

724        FERNANDEZ, CLARISA INTELEGANDO

725        FERNANDEZ, JESSICA AMANTE

726        FERNANDEZ, LYNLYN CEDRON

727        FERNANDEZ, RHODA ARANGUIS

728        FERNANDEZ, ZERYKA JOVAN

729        FLORA, NOVA MAE ARROYO

730        FLORES, CATHERINE DE LEON

731        FLORES, GEICEL DARON

732        FLORES, GERMAIGNE ALBAO

733        FLORES, JAY MARK REYES

734        FLORES, NOR-INA IMAMUL

735        FLORES, XYRA FAITH MILITANTE

736        FORLANDA, JUVY HASTA

737        FORMANES, JEMIMA JANE ADA

738        FOSCABLO, CHRISTINE BOLIVAR

739        FRANCIA, ANGELITA CLAMOSA

740        FRANCIS, CHARISME AVILA

741        FRANCISCO, CHRISTY RODRIGUEZ

742        FRANCISCO, WENALYN MAXIMO

743        FUELLAS, JASTINE PERILLO

744        GABIOLA, HAZLINE JADE APUEN

745        GACER, SHIELA ABELEDA

746        GACUSAN, RYAN BALTAZAR

747        GADE, CASANDRA ROSAL

748        GALAY, RACHEL GALICIA

749        GALLO, GRACE CASINILLO

750        GALMAN, SITTIE FARIHA MACABANGKIT

751        GALOSO, FANIE MAE GALIMBA

752        GAMBE, SHEENA PACURIB

753        GAMBOA, DINA MARIEL CLAVEL

754        GAMIL, ANGELICA NANO

755        GAMUEDA, DANILYN CAACBAY

756        GANAPIN, JAINE ALFONSO

757        GAOS, YASREEN WAHABI

758        GAPE, RUBY GARDOSE

759        GARCIA, ANGELICA MANZANO

760        GARCIA, JOCELYN

761        GARCIA, JULLIANA PAULA

762        GARCIA, MARINETTE NITURA

763        GARDON, MARIA ETCHELLE GABION

764        GARRO, WILSON CABADDU

765        GASAPANGRA, JONAVEE NOCEJA

766        GASPAR, RADZMA MALANG

767        GASPAR, SHEILA MAE ESTEMBER

768        GATUZ, ANGELICA FRANZ PULMONES

769        GAVARAN, DANILYN PACHECO

770        GAYANANDANG, LALAINE AKIL

771        GEBONE, SHAINA ROSE LUMAYAG

772        GELANTAGA-AN, GERLY ANGEL GAMARCHA

773        GELLA, VIVIEN DELMO

774        GENIO, SAMANTHA LAVILLA

775        GERZON, LOVELY PINTOY

776        GEÑEGA, RUBY ROSE ALEX

777        GIBA, FATIMA PAJANUSTAN

778        GIRON, JASMINE KYLE BALDOVI

779        GO, BRIDGET ARPELS DANGAT

780        GOC-ONG, MYLENE SUMANTING

781        GOLBIO, JOESIE SALIBIO

782        GOLPEO, REYMART ALBOR

783        GONGOB, RUTCHEL ENOY

784        GONZAGA, CHRISNA TINDOY

785        GONZALES, ANGELA PULIDO

786        GONZALES, ARRA MAY CATALLA

787        GONZALES, ILSHADEI RONDA

788        GOZO, RINA SUMALINOG

789        GRAN, LAICA LUGATIMAN

790        GRANFIL, DEZERIE RAFANAN

791        GUDIN, CHARITY

792        GUERRERO, RUDIELYN MANSAGPIO

793        GUERRERO, SHIERRYL SWYT TABIRAO

794        GUEVARRA, ZYRA JOY CASTILLO

795        GUIABEL, BAI HANNAN ABAS

796        GUIALAL, MIMI ABANG

797        GUIALAL, RAHISA TAIB

798        GUIAMAD, FARHANA DALINDING

799        GUIAMAD, JUHAIRA ABDULLAH

800        GUIDTEM, RAHMA MAMINJALLA

801        GUIMBA, ARNISA SEMA

802        GUINOCAN, GELIZEN BAÑARES

803        GULANE, CAMELLA COYOCA

804        GULILI, GLORIA MAE DULO

805        GUMAGA, NORAIMA SAIDON

806        GUMANGAN, LEIH ANNE SANGALANG

807        GURO, SITTIE AINAH CONDARA-AN

808        GURON, ANGEL LEE TICA-A

809        GUTIERREZ, KAREN PLANES

810        HABIBUDDIN, NURSALYN JADJULIE

811        HABUCHI, JOVELYN PUTON

812        HADJI ADATU, SOPHIA BATO

813        HADJIRI, NELVINA TERANTE

814        HAGACER, HAZEL CORTEZ

815        HALIPA, ANGELICA MARIE LEGASPI

816        HALOG, KC ROSE OLALAN

817        HAMIS, LEAH ABULENCIA

818        HAMITO, CHARLENE BARILI

819        HANDUMON, JIMBOY MEDINA

820        HANTING, NIHAR TAPSI

821        HAPITAN, ROJEAN CLAIRE PAGULONG

822        HASHIM, RAYANA TAHER

823        HASSAN, BAI NORHAMAH BAYAO

824        HASSAN, NURURAIN MENDOZA

825        HERMOSO, KYLA

826        HERRADURA, RIZZA GISALA

827        HIDALGO, KHARIL ARYAN

828        HILARIO, IRIS MELCHOR

829        HILARIO, MARY KNOLL RUBINA

830        HINLO, EMMANUELLE ANGEL LAROMBE

831        HONA, JESSICA

832        HONRUBIA, AIZA MAY CLETE

833        HORTINON, BRIGINA NACHIMMA

834        HURIL, APSA ATAHAL

835        IBAÑEZ, CHERRY MAE DELA COSTE

836        IBAÑEZ, SHEENA MORALES

837        IBEA, LEANNE JANDOC

838        IBRAHIM, NESREN ABDUL

839        ICAO, KRISNEL JOY CARANGUE

840        IGNACIO, DEVINE ESCODERO

841        IGNACIO, WENDY ANN QUIRANTE

842        ILAGAN, JEA SUAREZ

843        ILAGAN, MARIA ALEXANDRA AURORA MANADONG

844        ILAJAS, GLADYS HILL OFENDOREYES

845        ILANG, JASMIN BALAHIM

846        ILAR, CLARENCE TOMAMANG

847        ILLORDE, SONIA MESCOSO

848        IMAM, BADRIAH SULTAN

849        INDAL, SERWINA SAMAWLA

850        INDINO, SARAH RAMIS

851        INDONG, HAZEL VIEN RAMOS

852        INOCENCIO, JASMIN KAMBULAN

853        INSIGNE, MARIEL ARABOS

854        IQUIN, MARITES ZALUN

855        IRASGA, ELAINE EMAAS

856        IRIZARI, IRISH JOY CUADRILLERO

857        ISHAK, MERHANA HASSIM

858        ISIANG, CHRISTINE MAE QUEZON

859        JACINTO, GERMALYN MANACDOL

860        JACINTO, PRINCESS ANN PAGUYO

861        JACINTO, ROSEMARIE PABLO

862        JAICTEN, GREGGY REVILLA

863        JAILANI, WAFA UKA

864        JALILON, NULHAIRA UDDOY

865        JALIMBAWA, RACHEL ROSE MENZERO

866        JAMARIL, RIDZWA NUR-AMIN

867        JAMERO, BARBIE GIRL ROSANO

868        JAMIL, SALIHA CASAN

869        JAMJALI, JOCELYN BAKILAN

870        JAMORE, JOHANNA JAY BARRIDO

871        JAMOSO, MAUREEN

872        JANAIRO, BABY HANNA ABUS

873        JANDAYAN, LADY SALAMPUTAN

874        JAPOS, MICHELLE AHAMAD

875        JARABE, TRISHA LINGA

876        JARDIN, MYRA LASIN

877        JASO, MARY ANN CAINDAY

878        JATICO, LADY LUCILLE CASTILLON

879        JAVIER, ANDREA LEI LANCETA

880        JAVIER, ANGELO BENITEZ

881        JEBULAN, VINCENT EMBASE

882        JETAJOBE, ANGELYN

883        JIMENEZ, APRIL MAE MALINIS

884        JIMENEZ, CZYRYLE MUÑOZ

885        JIMENEZ, NESLYN RAMOS

886        JOCSON, REENA ISABEL BUNDANG

887        JORE, RHODORA RALLOS

888        JOSEPH, MARIEJANINA FORTO

889        JUANICH, VANESSA MAE TUNGA

890        JUBAN, NOVAMAE OLAPE

891        JUMDANI, NUR-AINA INDAS

892        JUNIO, KATHLEEN CARL

893        JUSTO, ANALYN AGCAOILI

894        KABUGATAN, NORHAINA MANAMPEN

895        KAHAR, NORJANA UTTO

896        KAHARUDIN, RADIA ABDULRAHMAN

897        KALI, NOR SIDAH ARAT

898        KALO, NORMINA IBAY

899        KAMARUDIN, NORHANI MANGULAMAS

900        KAMIL, ASMINA MALANG

901        KAMIR, NORHAYA MAD

902        KAMSA, ZUHAIRA ADIL

903        KANAKAN, JOAN MALIGA

904        KANGILUAN, SHERHANA SALVACION

905        KANSANG, ZYRA SHAINE DASAN

906        KASAN, NORHANA SANDIGAN

907        KASIM, ALMER ULAMA

908        KEMOD, REZALAH EBRAHIM

909        KENTEM, LAARNIE WAHAB

910        KIBRIA, RIA SHAHRA LAZARO

911        KILISTE, MARITES CASTILLO

912        KINDI, RAJILYN BANSUAN

913        KITHINJI, MARIA ANGELICA LUKBAN

914        KULONG, ARAOLA MOHAMMAD

915        KURA, SITTIE NOHAYNA IBAY

916        KURANDING, JENISA SALIM

917        LABASTIDA, MARY JASMINE PILO

918        LABORERA, HAZEL ANNE CABE

919        LABTO, DARLENE KUSA

920        LACERNA, SHEILAMAE RONQUILLO

921        LACHUWAN, JUVY CAMMIL VICENTE

922        LACUARIN, ROSYL ALEMANIA

923        LADIERO, MICHELLE MAE DE GUZMAN

924        LADINGAN, MARY JANE ANCENO

925        LAGAMAYO, JUDITH DOLINDO

926        LAGAMAYO, MARY JOY JEREMIAS

927        LAGANZON, ANGELINA

928        LAGARE, ANN CATHERINE DELGADO

929        LAGMAY, LORIE LYN CENEZE

930        LAGUNA, MARY MAE VARGAMENTO

931        LAKMAN, SAKINA MARHOM

932        LALAC, SITTIE YOUSRAH INOK

933        LAMAT, DAISYRIE TABILON

934        LAMBOT, DARLENE PENSADER

935        LAMIS, PRECIOUS JOY ONDAJARE

936        LAMSIN, JANE HARRLET FABILLAR

937        LANA, REMALYN JOSH JESALVA

938        LANDERO, KCLYN

939        LANIOHAN, GRACELLE BIOJON

940        LANTACA, DONNALYN GEGRIMOSA

941        LAPICEROS, STEPHANIE CABANGUNAY

942        LARIOSA, MYLA HADAP

943        LASCUÑA, MARY MARIANE AWA

944        LASQUITE, JOY EVANGELISTA

945        LATREZ, CHED ESHEI CEPADA

946        LAUBAN, BAI RISCHIA TUTIN

947        LAURENTE, KRISTINE LAMELA

948        LAVAREZ, ETHEL MARIE

949        LAVEGA, APRIL JOY PALOMAR

950        LAWA, NAIMA BAGNAS

951        LAXAMANA, LUZVIMINDA PADILLA

952        LAYGUI, KHAYAN KEI SAIT

953        LAYSON, ROSEMARIE

954        LAZARTE, ALESSANDRA LEONARDO

955        LEABRES, AIRA PEARL CORPIN

956        LEACHON, KYLA VILLANUEVA

957        LERTIDO, CHRISTINE JOY TALISAYAN

958        LIBANG, ROCEL BULAGGA

959        LIBASA, JULIE MAE BASOY

960        LIBO-ON, ARA MAE NAVA

961        LIBRANDO, ASLEY CASTILLO

962        LICOS, BEVERLY

963        LICUDO, MA CATHERINE RAMOS

964        LIM, ALLIYAH MAE ALI

965        LIMEN, JEVIE ROSE PANAHON

966        LIMONGCO, LOURDES AQUINO

967        LINCALLO, MYREEN JOY ANDRADA

968        LIQUIGAN, GEMAIMA PACANO

969        LISONDRA, JADE GORDONCILLO

970        LIWANAG, MAHREY ANNE PEREZ

971        LIWANAG, REINA ZEL TOBALLAS

972        LLANOS, EDILYN ANOBLING

973        LLARENA, HAROLD ESPINAS

974        LOPEZ, RICHMAE GABINETE

975        LOPEZ, ROBELENE PEREZ

976        LOPIC, AIRA BAGWAN

977        LOZANO, JHERKKIOS INGUANZO

978        LU, JEROME MANUEL FERNANDEZ

979        LUBAS, MELODY JANE SERASPE

980        LUBBONG, NANCY TABACO

981        LULU, WINNIE JANE DE LEON

982        LUMAMBAS, ERMAIDA SANDAY

983        LUMANDA, PRECY TUTOR

984        LUMBAYAN, AISA TALIB

985        LUMOYA, APRIL BULWAN

986        LUNA, MADELYN BANNISTER

987        MABANG, SHUAD GUIAMALO

988        MABINI, CATHERINE ORTIZ

989        MACABANTOG, ROSEMINAH DIBANSA

990        MACAILING, SHERA TONE LABAGNAO

991        MACAISUG, ASLAIRAH LUMNA

992        MACALABO, MONIECAH ALIMPANG

993        MACALALAD, JAMAICAH SANTOS

994        MACALPANG, RAIHANAH BASCARA

995        MACAOMBAO, HAFIDAH H. ACMAD

996        MACARAIG, JAN CHLEVENE CANDELARIA

997        MACARAMPAT, FAHANNIE BANSAO

998        MACARAYAN, SHAIRA MAE LAUDICOS

999        MACARIK, HAFSA COSAIN

1000        MACAROMPUN, RAISAH GAYAMPAL

1001        MACASERO, REGIL KERTH GABOTERO

1002        MACAUROG, NASHIBA PALALA

1003        MACION, GARNETH BANTILAN

1004        MACUTAY, ANDREANA FEL SAYSIP

1005        MADALI, ANDREA SANGEBAN

1006        MADAM, ASNAIRA MAMADRA

1007        MADERAZO, NAOME HONRALES

1008        MADIGAS, NOVIE PALACTAO

1009        MADRAZO, JOCELYN LAGUNA

1010        MADRIA, CORAZON LOZADA

1011        MADSANDALAN, JOHAIRA MAKALIKOD

1012        MAG-ASO, CHRISTIAN ATOG

1013        MAGANA, ROBERT BAYLON

1014        MAGLANGIT, EUNICE JOY GAYAT

1015        MAGLASANG, ERIKA MAE ALOJADO

1016        MAGOMNANG, SORAIDA PANTAO

1017        MAGSALAY, CHARLENE GRACE BALANSAG

1018        MAGTANONG, CELSA MAY DOMINGUEZ

1019        MAGTORA, RELEIA MARUNGOY

1020        MAGUINDING, CHRISTINA PANGAN

1021        MAHILUM, KIMBERLY LUMAY

1022        MAHUSAY, CHERRY ANN DESALAGO

1023        MAIDOMAMA, HYRIA KAKIM

1024        MAINOT, ANA LORAINE QUINTO

1025        MAKAKUA, ROHAINA AKMAD

1026        MAKOG, BAI NISSAN MALADTEG

1027        MALABAGUIO, AIRA JANE TADOY

1028        MALALUAN, DYNA ESCULTOR

1029        MALANNA, RACQUEL LIMMICHIC

1030        MALAPAYA, LUNEZA JANE OCAMPINA

1031        MALASIGAN, WARDAH DAGUDUBAN

1032        MALBACIAS, HANNY GLEANN HAMOY

1033        MALGAPO, LYRAH KATE DANGATAG

1034        MALICAD, LESLIE KATE AGRA

1035        MALICAY, DARYL GAY

1036        MALIG-ON, NURFREDA LAPINIG

1037        MALIGA, FATMA DAGADAS

1038        MALIK, NURHANA ALLIH

1039        MALTU, MAREL GALE RIVERA

1040        MAMA, HANNAH SAMBITORY

1041        MAMADRA, SAILAH BONGCARAWAN

1042        MAMADSUAL, HASMERA EBUS

1043        MAMARUBA, ASNIAH PONTINO

1044        MAMAUAG, ANA-MONETTE PALIMA

1045        MANALASA, SAHARA DISIMBAN

1046        MANANSALA, JERELYN MAMUYAC

1047        MANAYON, PHOEBE UBUAN

1048        MANDAO, RICA CANDADO

1049        MANDRAS, VINCE DEWIN TAN

1050        MANGADANG, HIJARAH PADAYHAG

1051        MANGELEN, ALIBAI KILO

1052        MANGIGIN, PRENCESSA SANTO

1053        MANGINSAY, ROXAN BATION

1054        MANGLIBO, NERISSA JOY TIMBREZA

1055        MANGOBONG, NAIMA KASIM

1056        MANGUBAT, JENNY OLATE

1057        MANINANG, PAOLO SALAMAT

1058        MANLAPAZ, GERLIE VIRGINES

1059        MANUEL, JAMES LORNSKI DE GUZMAN

1060        MANZANO, JEMEZEL LADYONG

1061        MARABAS, CRISHELL KATE CADAVEDO

1062        MARADANG, ASNAIRAH BACARAT

1063        MARAMAG, JEL BINULOC

1064        MARANTAL, MYCAH HACHASO

1065        MARATAS, GIANELLI MARIE GUTIB

1066        MARATO, BAI DESA ALI

1067        MARAVILLOSO, MHER JOY ROBLES

1068        MARCELO, ANNA LIZA DIZON

1069        MARCOS, RECEL JOY ANTESCO

1070        MARIANO, LAARNI TAMSE

1071        MARIANO, LUZVIMINDA NICOLAS

1072        MARIANO, SHEIGNE LJIN SANTOS

1073        MARQUEZ, EMMYLOU DACANAY

1074        MARQUEZ, RENZY VENTURA

1075        MARQUEZ, SARAH MARGRETE SARARAÑA

1076        MARTE-FALLORINA, JANICA ELOISE SALORITOS

1077        MARTINEZ, CHARITY ARIATE

1078        MARTIR, JADE NISPEROS

1079        MARTO, MAY ARDEL VALE

1080        MARUHOM, LAILANIE DIMASINDIL

1081        MASABPI, MISBA OMAR

1082        MASANCAY, CLARINDA MAE PERATER

1083        MASIGA, EVER BAGSAC

1084        MATEO, JHELAI MOLINA

1085        MATEO, LOVELY MAE GARCIA

1086        MATIENZO, MIKEE MERCADO

1087        MATULA, HAINA MADIDIS

1088        MAXIMO, ASHLEY BRIZUELA

1089        MAYA, JOHARAH MONABANTOG

1090        MAYADA, ANDREA TORRES

1091        MAYOCDAN, ALEAH MAE

1092        MAYOR, MURELL MACAYAYONG

1093        MEDECI, SHYRENE ABOS

1094        MEDINA, DARLYN CORDOVA

1095        MEJOS, GOLDAMER NICOLE BUENDIA

1096        MELLORIA, GLYDEL MONTAYRE

1097        MEMAN, KRISTINE CLARE AMBASING

1098        MENDEZ, HELEN MAE BAGNOL

1099        MENDOZA, JANICE SABIDO

1100        MEQUIABAS, MELANIE CABUTOTAN

1101        MERICO, LINDSAY AZURIN

1102        MEÑOZA, DEXIE MARIE

1103        MIANAGUA, RON MART RAMALES

1104        MIGUEL, RAZEL MARIE ESPELITA

1105        MILAR, JASMINE BERNARTE

1106        MILLAMA, MARY JOY REYNOSA CAILING

1107        MILLOSA, MAYLYN CABRERA

1108        MIMBALA, ASNAIRAH DIAMAL

1109        MINA, SHIELA ROMANO

1110        MINDO, ZURAIMIE DAI-AN ABUBAKAR

1111        MIRADOR, JONAJOY IDOS

1112        MIRAFLOR, ECHELLE JEAN PARAÑA

1113        MIRANDA, ANDREA GRACE SARMIENTO

1114        MIRANDAY, JOCELLE LICAUAN

1115        MIÑANO, JUSTINE MAE MANDAJOYAN

1116        MOCA, INJILAH MALANG

1117        MOHAMAD, SHENASH KASIM

1118        MOHAMMED, AL-HAMDRYENA SANDIGAN

1119        MOLINA, ANNA SUSANA ALCANTARA

1120        MOLINA, LYRRA HOPE BAROÑA

1121        MOLLENIDO, DESIREE CASIPLE

1122        MONDEJAR, EVONNE MARIE AREVALO

1123        MONTE, JUDEL HERMOSO

1124        MONTENEGRO, ABEGAEL MEDRANO

1125        MONTENEGRO, JEANETH SAMPAYAN

1126        MONTENEGRO, JESSA TRANSFIGURACION

1127        MONTERO, AL JANE MAE LABASTELLA

1128        MONTES, KERT EVERILLE DELOS SANTOS

1129        MONTES, SARAH GLOBIO

1130        MONTESINES, JOAN ABEJUELA

1131        MONTESINES, JOAN EMPEÑO

1132        MONTEVERDE, CARLA OLIVEROS

1133        MONTICOD, AIREEN TAMBOONG

1134        MONTUYA, JOYCE ANN DOON

1135        MORALES, EVANGELINE

1136        MORALES, ROXANNE MAUDE MARIE ANUEVO

1137        MORANTE, APPLE ROSE JACOMA

1138        MORCIA, MARY GRACE CAMORAL

1139        MORCISA, CRIZYL JEAN ACUÑA

1140        MORENO, RAY CHRISTIAN DONADO

1141        MOSTAJO, ARIANNE CO

1142        MOSUELA, REIGNER SIEGO

1143        MOZO, MERRY JEAN PIGA

1144        MUDZOL, JOHANNA ANAYATIN

1145        MUKTADIL, NURFAIDA LAMPO

1146        MUNDOY, LEA MAY DASING

1147        MUNTING, JEHANA GUIAMEL

1148        MURILLO, ALLIANE MAANTOS

1149        MUSADDIN, MAIKA GADJALI

1150        MUSAIYA, KATRINA JACINTO

1151        MUSAWALUN, NURSIYA ADJAIN

1152        MUSTAFA, AINA ABAD

1153        MUTIN, SAHARA DAKSLA

1154        MUYCO, JUVY ANN ESCOBILLO

1155        NACION, MICHELLE ANUTA

1156        NAGA, AIRAH JAENISA MACASIMBAR

1157        NAGAL, CRUISELINE GWYNETH

1158        NAIN, HAIMA JIKIRI

1159        NAMALATA, LADY MARY CALUNSAG

1160        NARISMA, WENDY MAE BOLACOY

1161        NARRA, MARIA SALVACION BABIA

1162        NAVARRO, CHARITY CRUZ

1163        NAVIDAD, JANUS NICOLU BULAGNIR

1164        NAWAL, MORSAIDA PANAKAWAN

1165        NAWANG, KAIRENES GABUYA

1166        NGIAN, ASLEA KUSAIN

1167        NGUHO, REYNA VALDE

1168        NICOLAS, JERALDINE BUCASAS

1169        NIETO, DARWISA KARIL

1170        NINI, DAISY DELA-PIEZA

1171        NIPA, REYNA JANE VALDEZ

1172        NOCOS, ABEGAIL PARADELA

1173        NOGALADA, MARVILITO MAHINLO

1174        NOJA, HAZEL LUMACANG

1175        NOR, ROHANA GUIAMA

1176        NORA-ALI, ASNORA SARIPADA

1177        NUEVO, CRISTINE ARREZA

1178        NULBIN, HANADY HAYJO

1179        NURUDDIN, SARHA ABDULLA

1180        NUÑAL, MARY GERLY MORTIGA

1181        OAFERINA, PRINCESS ALANO

1182        OBADO, LOVELY ROSE BALINGIT

1183        OBIANO, SHEENE BALDONADO

1184        OBLEFIAS, AMIE JAVIN

1185        OBLEPIAS, MA. SOPHIA ROJAS

1186        OBLIGADO, REIZA MAE DELA CRUZ

1187        OBONGEN, MARIAN JANE BALBUENA

1188        OCAMPO, CAMELA JAO

1189        OCAMPO, RICKMEL KRISTIAN DE LEON

1190        OCAT, MARY LOISA REVILLEZA

1191        OCTAVO, ROWENA NAPAY

1192        ODEVILAS, ANGELICA BOLAR

1193        OFIAZA, RICA LOBIANO

1194        OHNO, RHODORA VALENZUELA

1195        OLANDA, NAHDA ABDULA

1196        OLEGARIO, CRISTINA MANGOBA

1197        OLIVA, MHON JAKE RITUAL

1198        OLOGENIO, FEBIE ANN MAMONGAY

1199        OLVIDA, PAULYN JAVIER

1200        OMAL, KHENG KANAKAN

1201        OMILA, DIANNE JEAN YBAÑEZ

1202        ONGKEKO, JETT BORJA

1203        OPHIAR, MARY ANN SARMIENTO

1204        OPIANA, JEREMAE FLORIDA

1205        OPITAN, DANICA MAE DAWOG

1206        OPONG, JONALYN BANDAHON

1207        ORAL, MARYROSE CHIONG

1208        ORFALAS, CAMILLE RAMOS

1209        ORIGEN, NOVELYN BOCADO

1210        ORLINA, MAYSHILE MATABA

1211        OROPESA, HAZEL CORDIAL

1212        ORSOS, JOYCE JADIA

1213        ORTIZ, MICHELLE GELIDON

1214        ORTIZO, KHIARRA

1215        ORTUYO, JOANA CARLA PULIRAN

1216        OSINGAT, JORIVEL ANTONIO

1217        PABLEO, RHAISIE VALENCIA

1218        PACAUL, JOIEBEE DEYTA

1219        PACHES, MARY ALLENE BILLENA

1220        PACIS, JOESANNA SAURE

1221        PACUDAN, CYRA PALAPAR

1222        PADDANAN, ANGIE MORGADO

1223        PADEO, JENSEN PANTALEON

1224        PADERNILLA, MICHELLE DARROCA

1225        PADIAG, LOVELY PEREZ

1226        PADIAN, HAIRAN COMPA

1227        PADILLA, JENIFER ANTOY

1228        PADILLOS, JESSA LIMEN

1229        PADUA, ANJELINA GURALON

1230        PAGALAN, CYRIL BENEDICTO

1231        PAGAS, SHERYL FRIANEZA

1232        PAGASIAN, AIZA CAPAPAS

1233        PAGGAD, CHERISH APROG

1234        PAGSUGUIRON, RONAMAE SINO

1235        PAGTANAC, LEA CARO

1236        PAGUILIDAN, ZULFAH ENDAILA

1237        PAIDUMAMA, RANYA ALLIAH DAUD

1238        PAJANUSTAN, KRISTINA ROSCO

1239        PAJIJI, AYESHA AILE QUIJANO

1240        PALANAS, DONNA MARIE TUMALA

1241        PALANG, DARNIE ANN LIMPIOSO

1242        PALAO, DIMPLE TEMPIATURA

1243        PALAY, MYLA MAY MAGURA

1244        PALCONIT, LOVELY SHANE QUIJANO

1245        PALEN, MARY ANN ATAY

1246        PALMA, ALEAH LAVILLA

1247        PALMES, NATHALIA CORCINO

1248        PALOMARES, CYRILLE YVONNE JUAN

1249        PAMPA, AL-FAROUK HADJI ACMAD

1250        PANANGGULON, RADHEA MAULANA

1251        PANDA, NORHAIFA BUALE

1252        PANDAPATAN, SAHARA SANI

1253        PANDIA, AIZA AMBANGUS

1254        PANDITA, JAMIRA AMER

1255        PANDORO, MARY ROSE RACAZA

1256        PANGANIBAN, DHEA GOZOS

1257        PANGANIBAN, LEONILA CALUSTE

1258        PANGILINAN, GLORIA SORIANO

1259        PANGULIMA, SHAHANIE MUNDO

1260        PANILO, JESSA MAY ORTEGA

1261        PANIZAL, ABBY GALE QUIRINO

1262        PANSALANG, NOR-AIDA BAITULLA

1263        PANTALEON, ROSANA CABATANA

1264        PANTALLANO, KARYLLE LAVILLA

1265        PANTAO, NORONISA AMAL

1266        PANTINO, RAIZA JEZRYL DE LEON

1267        PARANTIS, NOR-ASIA DIMALAPANG

1268        PARCELLANO, ERIKA JEAN CALLO

1269        PARDILLO, ELSA MACABINTA

1270        PARDILLO, ROSALETH DEDIL

1271        PASCUA, CHERRY BHEL GARCIA

1272        PASCUA, LYRA JOYCE GARCIA

1273        PASCUA, MERJORIE CABA

1274        PASCUAL, AINA INGGO

1275        PASION, LOVELY JANE NICOLAS

1276        PASTOR, NELSEN PETILUNA

1277        PASTRANA, STARLETTE LARIOS

1278        PATOMBON, XYREL MARIE ANCHETA

1279        PAULINO, MARIBE GERMAN

1280        PAZ, CLARISS YANA

1281        PECACHE, ANGELENE CAINGLES

1282        PELAEZ, MARIAN GANURA

1283        PELICANO, QUENIE JOY CUSTODIO

1284        PENDATUN, STEPHANIE JOY PANCHO

1285        PEPITO, MARIELLE SHAKIRA SANTILLAN

1286        PEPITO, ROYCE AMIRA SUMALINOG

1287        PEQUE, CRISTOPHER MONTON

1288        PERALTA, NICOLE ANGELA TRINIDAD

1289        PERANDO, CRIZEL PABROS

1290        PEREZ, ARLYN PERERAS

1291        PEREZ, DONECIA TUDLONG

1292        PEREZ, ROVIE JOHN AÑONUEVO

1293        PEROL, FRANCHETTE JOYCE RASONABLE

1294        PESIDAS, DIANA LYN ALIA

1295        PEÑA, MARJEAN PEDRAJAS

1296        PIA, JENNY VITER

1297        PICACHE, CHARRY CABAGUIO

1298        PILAPIL, JENNY ANN GUIMOC

1299        PILLORATO, JOEBELLE ANN PEREZ

1300        PINAGAYAO, ALEJA BADAL

1301        PINAGAYAO, FLORIDA MOHAMAD

1302        PINEDA, MARILOU TABAT

1303        PINES, RICA MIE CARISO

1304        PIZARRO, ZHAMIR FAE HEPIC

1305        PLAGA, WENCIE JRA. SIBYA

1306        PLAZA, DIANA ELIZABETH BALILI

1307        PLAZA, JEDIE LINE RAMOS

1308        POLINIO, RUZIEL OGTIP

1309        POLOT, GERALYN DIAZ

1310        PONCE, MARIA ANGELICA CABANAS

1311        PONSICA, RHONAMIE CANTARA

1312        PONTILLO, LEVERISA MAE GALVE

1313        PONTILLO, NADIA BULAWAN

1314        PORCADILLA, CRISTINE SALILING

1315        PORNASDORO, ANTONETTE MENDOZA

1316        PORTALIO, ELLAINE WACQUISAN

1317        PORTUGUEZ, KATRICIA IRA CHICO

1318        POSADAS, JANETH VILLARIA

1319        POYCHANA, JONA ATLUNA

1320        PROCHINA, LIE VANESSA RESPECIA

1321        PROSPEROSO, BEAH MARIELLE GILBALIGA

1322        PUCIO, MARIA KRISTEL DIGO

1323        PUDDAO, ANGELINA ADDAP

1324        PUIG, PRIMROSE SUN

1325        PULAKID, DORINA BACYAWAN

1326        PULLAN, KIMBERLY ANN MONTESINES

1327        PUNDATO, AMEENAIDAH TOMALI

1328        PUNIO, CHRISTINE JOY DIAZ

1329        PUTAW, BAINISAN UTONG

1330        PUZON, JESSA MAE NAPAL

1331        QUARI, MARIA DANICA NADERA

1332        QUIBILAN, APRIL NICOLE

1333        QUICO, HANS FRANCIS NAVALES

1334        QUIJANO, DOLL MAE HORILLO

1335        QUIRANTE, JIERMIE ABUCAY

1336        QUIRONG, JOANNA KEY OTAGAN

1337        QUITAN, ANGEL ANN DOMESIW

1338        RABBON, ERICKA FAYE

1339        RABIT, KHYLA STHAR CASTAÑEDA

1340        RACAL, CRYSTAL PACAS

1341        RACOMA, RISELLE ANNE LLAVORE

1342        RADANA, MERLIE JEY INOJALES

1343        RADAZA, LUTCHIE JANE DAGSA

1344        RADIAMODA, FARHAN RADIAMODA

1345        RAFALES, LOVE JANE VALENCIA

1346        RAGAS, JANA CECILIA MACATANGGA

1347        RAGAY, ABEGAIL LORRAINE DIAZ

1348        RAGMA, DIANAH AMIEGAIL GERMAN

1349        RAGUIA, ALLYSA MELOCOTON

1350        RAMA, ROSE MARIE TUMARONG

1351        RAMBOYON, JOYCE HAMOR

1352        RAMIRO, RICKY REGENIO

1353        RAMOS, ALYSSA MAE VALDEZ

1354        RAMOS, GWYNETH PATRICIA MALICDAN

1355        RAMOS, JAMAICA BAS

1356        RAMOS, JAYLYN LORBIL MAGTANONG

1357        RAMOS, JO ANN ARELLANO

1358        RAMOS, MARY JANE AMAR

1359        RANISES, SHEENA MAE CATALAN

1360        RAPADA, ANGELICA ANNE

1361        RASCO, CHERRYLYN LISTANA

1362        RASCO, MAJESSEL RETIRO

1363        RASID, MOSRIPA NOK

1364        RATAC, MELODY GALICIA

1365        RAZAGA, VENIEL JEAN DIONSAY

1366        REASON, MONA KAYE ANN RAÑADA

1367        RECACHO, FRANCE MARIE BURCE

1368        RECIO, SHERRIE FAYE ADDUN

1369        RECOME, JHONLERY DIAZ

1370        REFUERZO, BERNADETTE AMICAY

1371        REGALADO, ANGELITA BAGA

1372        RELATIVO, QUENNIE AGAN

1373        RELLOSA, MEDEA THERESE MENDEZ

1374        REMOJO, JOANN RIVAS

1375        RENDON, JOANA NICOLE CAMPOS

1376        REOLA, RICHELLE ANN GABUAT

1377        REQUILME, MARK JOEY CAMARILI

1378        RESPECIA, JESSAMAE

1379        RESTON, XILCA CYREEN TABLA

1380        RETIZA, MARVIN MONTIMOR

1381        RETORIA, ROBY HAMIZIE PASCUA

1382        REYES, AERIEL EMPERADO

1383        REYES, ARIANNE EMPERADO

1384        REYES, HONEY GRACE

1385        REYES, JAN KEYLEN CONAHAP

1386        REYES, MARICEL JEAN MOSTAJO

1387        REYES, MARY ANN JOY SORIANO

1388        REYES, MICHELLE ABELITADO

1389        REYES, RAIZA LEI ROBLES

1390        RIBAN, NURHIDAYA JARAHA

1391        RICAFORT, LORNA ELGO

1392        RICARZE, ANGELICA RAGA

1393        RINGOR, NECY ANN ILDEFONSO

1394        RITUAL, MELISSA MAE SARTE

1395        RIVAS, RICA

1396        RIVAS, RICA FLOR REAL

1397        RIVERA, DANIELA JANE MABAYANG

1398        ROA, EDINROSE STEPHIE

1399        RODRIGUEZ, ABIGAILE IQUIN

1400        RODRIGUEZ, JESSICA MAY DACANAY

1401        RODRIGUEZ, STACY PETROS

1402        RODRIGUEZ, SYRA MAE MASANIT

1403        ROMANO, CARA-SUCIA ATINAN

1404        ROMERO, JUDY MAE FLORES

1405        ROMULO, JAHAZEL INOT

1406        RONGAP, MA. JOYCIELO GADE

1407        ROQUE, DIANE LESLIE MUÑOZ

1408        ROSET, HONELYN BANDIWAD

1409        ROSETE, ARTHUR JHON TORRES

1410        RUALLO, MICHELL GREGORIO

1411        RUBIACO, MERIJOY DELA TORRE

1412        RUBIANO, JHAZZEL MAE POMAR

1413        RUENATA, REA MAE DAYAP

1414        RULOMA, GLAISA CEMINE

1415        SAABAN, ALHAIPA UNOS

1416        SABADO, KRYSTEL SHYNE GARAY

1417        SABADO, MAXIMO JR DACQUEL

1418        SABANG, MYLENE ABEDIN

1419        SABAS, CYMER BIANCA CAMILA

1420        SABATER, ROCHELLE VIGAS

1421        SABATIN, HANNAH JANE PADERO

1422        SABILI, MA. OLIVIA

1423        SACANDAL, DEMPLE JOY TINGSON

1424        SACO, DHENIES AFABLE

1425        SAGUN, KRISTINE JOCEL URBIZTONDO

1426        SAHABI, NOR-AINA OMAR

1427        SAID, NOR-AIN SARIPADA

1428        SAILABBI, MADZNA ANJAWANG

1429        SAJA, ARVELYN TAHOY

1430        SALA, KIMBERLY

1431        SALA, NIÑA JANICE

1432        SALARZA, MARIEZ ACILO

1433        SALASA, MOMTADZ SUCATAN

1434        SALATON, SAPIYA GUIAMADIL

1435        SALENDAB, MISNAH INSULAR

1436        SALIBO, NORHAINA TAHIR

1437        SALIGUMBA, PRINCESS GWEN BANDIANON

1438        SALIK, FARHANA NGUYA

1439        SALIK, HADIYAH SAPAL

1440        SALIK, MUSLIMA ANDAL

1441        SALIK, NAIMA KITING

1442        SALIK, SITTIE AISA CAMSA

1443        SALIM, MUHMINA AHAMAD

1444        SALINAS, LORRAINE ZEN ARENO

1445        SALINDONG, MIRABEL BARON

1446        SALOMA, ROTCHIE MOROSCALLO

1447        SALON, BERNADETH ANN ROSE

1448        SALUDES, CRIS JOY MACUNAT

1449        SALUWANG, RAIHANA EDZA

1450        SALVA, SHANIN

1451        SAMILLANO, LADY DIANE CHAVEZ

1452        SAN ANDRES, MA. VIRGILYN BONCODIN

1453        SAN JUAN, LIJE MAE AGAM

1454        SAN PEDRO, KARYNA ANA PANGILINAN

1455        SANDA, ANIE TOLIDO

1456        SANDE, ROBMARK OMANDAM

1457        SANDIGAN, NASRODIN DIGLA

1458        SANDIGAN, NORHAYA SIMPAL

1459        SANGARIOS, ERICA RODRIGUEZ

1460        SANGKILAMAT, CHE-CHE GUIAMLOD

1461        SANKOPAN, NORHODA GAMA

1462        SANORJO, SAL LORENZ MARFEGA

1463        SANSALUNA, NORHIMA MASUKAT

1464        SANSAWI, FAUDZIA TUTIN

1465        SANTIAGO, MA. CARMELA RABARA

1466        SANTILLAN, ANNALOU BANGALISAN

1467        SANTOS, JENICA DELA CRUZ

1468        SANTOS, MA. ROSARIO MENDOZA

1469        SANTOS, MARIECRIS MITRA

1470        SAPLAN, JUDY ANN REALIN

1471        SAPNO, JOHN BERNARD IGUICO

1472        SAPON, DIANA ROSE OBRA

1473        SARA, ROSEANNE ARJONA

1474        SARAZA, JENNELYN ESTERON

1475        SARILI, GLADYLENE LAMPAS

1476        SARIP, FATIMAH GEMOTO

1477        SARIP, NORKISAH SABER

1478        SARIP, SAADIA GEMOTO

1479        SARMIENTA, SHYREL DEZTY MANESE

1480        SARMIENTO, JESELL GALISTE

1481        SARTO, MERRY GRACE ESQUIBEL

1482        SAYADDI, SATRA ARASAD

1483        SEBASTIAN, JHANINE CALIMLIM

1484        SEGUNDO, KYLA MARIZ BALNEG

1485        SELDA, CHRISTINE VILLARUEL

1486        SELIBIO, STARSHINE PORTILLO

1487        SEMA, ROWENA TUGAN

1488        SENDICO, LOVELY JARABELO

1489        SEPRADO, NOVY MAE DOMANIEL

1490        SEREÑO, JUDITH SANORIA

1491        SERQUINA, JENNY ROSE LUGAYAN

1492        SERRADO, JENNICA PALMA

1493        SESALDO, IRENE RODRIGUEZ

1494        SESBREÑO, MAZY APOSTOL

1495        SETIT, RICA LINGATING

1496        SETOZA, SHIENA MADRE

1497        SEVILLA, NEPZYL DALOGA-OG

1498        SIBAYAN, ELOISA JOY CARMELO

1499        SIBAYAN, PRINCESS JAZMINE PERTUBAL

1500        SIBIL, NORHAINE DIMATINGKAL

1501        SICDADOY, ROWELA AGUSTIN

1502        SIGA, CRISTINE MAE DELIGERO

1503        SIGNIO, NATHANE JOYCE DELA CRUZ

1504        SILLANO, KRISALVE RIVERA

1505        SILONGAN, BAIMUNDI TULADTEG

1506        SILONGAN, SITTIE NOR AMPUKAN

1507        SILVA, WILYN RULLAN

1508        SILVANO, JEYCHEL HAMAC

1509        SILVESTRE, LUIGI MIGUEL LIMQUE

1510        SILVESTRE, MA. CARMELA VIANNE DELA CRUZ

1511        SIMACON, GLORY BELLE MONTERO

1512        SIMBAJON, ANGELIKA LAREVA

1513        SIMOTEN, NECOLE SHENE BESTUDIO

1514        SIMPAL, JOHANNA SABDULLAH

1515        SINGCA, RHODORA VILLAROSA

1516        SIO, CAYLE ANJELOU BUSTILLOS

1517        SION, JESSA MAE FUGGAN

1518        SITJAR, SARAH MAE CUARTOCRUZ

1519        SODAYON, CAROL TANGUNAN

1520        SOLAIMAN, NORAIZA MACALABA

1521        SOLIGUEN, THRECIA BERMIL

1522        SOLIS, CIELO REYES

1523        SOLIS, MILDRED DIOQUINO

1524        SOLIVEN, DIANA VILLACILLO

1525        SOLOMON, CHRISTINE JOY DIAZ

1526        SOLOREN, AIREZ DIAMANTE

1527        SOMERA, FRANCES AIRA BUTEL

1528        SORIA, JANINE NICOLE SUSADA

1529        SORIA, RONA HUSSIEN

1530        SORZANO, MONALUZ MANANSALA

1531        SOTOMAYOR, SHAMARIE ESTRADA

1532        SUAZO, CHERRY MONTERO

1533        SUAZO, JESSA MAE ALNGOG

1534        SUCOL, FARHANA KAMSA

1535        SUGADOL, ANIZA DALANDANG

1536        SUGADOL, HAGUIAR LINDONGAN

1537        SUHAILI, SHERNALYN JUMAH

1538        SULAIMAN, HAMSAIMA ABANGON

1539        SULAIMAN, MERCY AKOB

1540        SUMAIL, NORHAINA BANGON

1541        SUMALBAG, CHRISTINE JOY LOPEZ

1542        SUMALBAG, KENT JOSHUA LOPEZ

1543        SUMALBAG, REJEN TIBAYAN

1544        SUMIL, ANGELLIE ASIS

1545        SUMPAY, ROSEANNE REYES

1546        SUMUGAT, ROWELYN JOY TALAMAN

1547        SUSIA, LYNCHING SALI

1548        TABABA, VEDA KIRSTEN SIDLACAN

1549        TABANGCURA, JEPHUNEE CLYD QUINTO

1550        TABARA, JOHANIE MERLIJOSS

1551        TABBADA, JESSA ANGELICA TABARANGAO

1552        TABBILAS, LORAINE TABARNILLA

1553        TABERA, JOLLYFREE ELLADORA

1554        TABILIN, CHRISTIAN DAVID SANTOS

1555        TABIOS, AMOR CENON

1556        TABLADILLO, RICHEDYAN ROMERO

1557        TABON, CHRISTIAN ALEJO

1558        TABUACAR, NORAISAH ANGGEN

1559        TABUDLONG, CHARLENE JAMITO

1560        TADEO, CLARENVILLE KC SALARDA

1561        TADINA, SPEERY DAWN SANTUA

1562        TAGTAG, LUCIA CARIO

1563        TAIB, LEN-LYN JANUL

1564        TALAMBUNGAN, MINERVA DATUN

1565        TALWAG, GRAYZEL MAE MAANONG

1566        TAMA, MARY ANN DUMAGAN

1567        TAMAG, ENDLHYN RAMIREZ

1568        TAMAYO, ROSE ANGEL JOAQUIN

1569        TAMMIDAO, WENDY PANCHO

1570        TAN, ROSA MAY KAMSA

1571        TANANGONAN, ATHEENA MASONGSONG

1572        TANDUAL, NOR AIZA DAGAL

1573        TANDUG, ARIANE CATAGUE

1574        TANO, REGINE LEGARTE

1575        TANTO, HALIMA KARIL

1576        TANTONG, MARY JANE BANTAS

1577        TAPINIT, JENELYN ENDONG

1578        TAWANTAWAN, ANISA AMERIL

1579        TAYOBA, KATHRINA KAYE BAGAYO

1580        TENAJA, MARISA LUMANIT

1581        TEODORO, VIVIEN ZETH VILLAMOR

1582        TERCERO, REGINA ESTEBAN

1583        TERRADO, ROWENA AQUINO

1584        TIBLANI, KATE ELLEN SABDANI

1585        TIBUS, JOANN TAYCO

1586        TIKING, HAJIBA ABUBAKAR

1587        TIMBAL, CRYSTAL MAE VICTA

1588        TINOS, DINANEL CORBO

1589        TOGONAN, LLANDRO BARRES

1590        TOJEMBARA, JEANIE ROSE DELA TORRE

1591        TOLEDO, MICHELLE MADRIAGA

1592        TOLEDO, RICSIO JOHN LAVADIA

1593        TOLENTINO, JOMEYCA PITCHELLER

1594        TOMARONG, GEBRIEL IGDON

1595        TOMBOC, KASANDRA MAE SIADOR

1596        TOMIDLES, DAISY ROSE VILLASANTA

1597        TOMOGSOC, DIVINA

1598        TONDO, FREVILYN CONDINO

1599        TORADO, ROSEMINE CABUROG

1600        TORCUAN, SAMANTHA MAY AGLIT

1601        TORCUATO, RENA LEI MILLARES

1602        TORIO, AMY ROSE OMOLIDA

1603        TORMIS, KYLLA SOPHIA RODRIGUEZ

1604        TORREMOCHA, MISSY JANE ALBA

1605        TRABOCO, SOLITA ERO

1606        TRECHO, LEVINE FERNANDEZ

1607        TRINIDAD, JOHN FRANCES BANTOY

1608        TUBIGON, MYKA GALLEPOSO

1609        TUBURAN, KATE CHARMAINE ALCANTARA

1610        TUCAY, RECHRIST RELLON

1611        TUGAN, NOR-AIN OKAD

1612        TUGKIAS, BAILA ESMAEL

1613        TULADTEG, JACKIELYN AKMAD

1614        TUMAMBING, JONA JOY MARANAN

1615        TUMINDEG, NORSAIMA DIMACISIL

1616        TUMULAK, MARIAN FELICITY JABINES

1617        TUNA, LEA FLOR JARA

1618        TUPID, KAYCE EDONGA

1619        TUQUIB, MIRIAM PADER

1620        TUSAN, GRACE PONDONG

1621        TUSCANO, SHAINA DERIGAY

1622        UBA, SITTIE SAHARA AYUNAN

1623        UBAN, ALLAIZA GUIALI

1624        UBARRA, GLENN MICHAEL PANDIS

1625        UDDOY, MARDIA GARI

1626        UGBAMEN, LIAN MAE TEK-ING

1627        ULABU, SHARLA IVY NICOLE DE LA CRUZ

1628        UMBA, JOVELYN MONTENEGRO

1629        UNABIA, CHARITY JOY OLIVA

1630        UNDAC, VAISHA MANALOCON

1631        UNDAYA, JUNYFHA HARID

1632        URAG, JOHAIRA UKOM

1633        URGADA, HAZEL LEAH BELISINIA

1634        USMAN, BAIPUTI BWAT

1635        USMAN, REHANA BANDON

1636        USOP, ARWISA KOSA

1637        UTAL, MARIE LHONIZA BURGOS

1638        VALDECANTOS, REXON SASA

1639        VALDEZ, JULIE ANN PAGADDUT

1640        VALDEZ, NERISA CEBALLOS

1641        VALENZONA, SHEKINAH REIGN FORTO

1642        VALENZUELA, JUCILLE MORALES

1643        VALERIO, ESTHER KAREN TAPNIO

1644        VALIENTE, MARYGRACE MAHIDLAWON

1645        VALINO, CHRYSTAL DANICA EBARLE

1646        VALLESCAS, RHEAJEAN QUINONEZ

1647        VELASCO, BABY AMOR ULLERAS

1648        VELASCO, MANETH DE LEON

1649        VELASCO, MELANY ADELAN

1650        VENEGAS, MARCO PAOLO OLMO

 

1651        VERA, KYANNA CYBELLE LUCENA

 

1652        VERGARA, ANGELICA SANCHEZ

1653        VERGARA, CHRISTIAN ESPERILA

1654        VERGARA, NICA CASTILLO

1655        VERGARA, RASHEL ABOY

1656        VERZOLA, FLORILY LIBARDE

1657        VIADO, AUBREY MAE GONZALES

1658        VIADO, MARRY GRACE EVANGELISTA

1659        VIDAL, ANGELIKA ABELLA

1660        VIERNES, DEBBIE FAYE PARADEL

1661        VIERNES, FREDLIEROSE LICUANAN

1662        VILA, PATRICIA LOUISE GALANTA

1663        VILLAFLOR, GUENLILA CABRAS

1664        VILLAGANES, JUVINA MAY ALFONSO

1665        VILLALION, DIANNE GRACE CASTIGADOR

1666        VILLAMERO, JOSUA DENOY

1667        VILLAMOR, CHRISTINE MAE BRIONES

1668        VILLANUEVA, ANALYNE FRANCO

1669        VILLANUEVA, IROSE LOPEZ

1670        VILLANUEVA, KYLA ANGELICA AGBULOS

1671        VILLANUEVA, MA. VICTORIA OBILLE

1672        VILLAR, DENNIS SAGANA

1673        VILLARAM, RHEA MAE TUGADE

1674        VILLARMERO, AIZHEL MAE BODIONGAN

1675        VILLARUEL, JHOANNA ROSE REGENCIA

1676        VILLASPIR, NIÑA MARIE VILLALUN

1677        VILLORIA, GINALYN SAGAYNO

1678        VITUG, LYKA JUDAVAR

1679        VOCAL, SHIELA MARIE DE GUIA

1680        WAHAB, ANISA TALIB

1681        WAHID, NORAIMA MANSAN

1682        WANDAY, MOHAIRA PANGAGA

1683        YAP, TERESA VILLANUEVA

1684        YASSIN, SITTIE AINA MAGARANG

1685        YMANA, CHRISTINE MARIE CAPON

1686        YORONG, PRINCESS DIANE QUIMNO

1687        YSIBIDO, GENESIS ASENJO

1688        YUSALINA, EUNICE DENSING

1689        YUSON, ANDREA UNABIA

1690        YUSOP, JOSHEPHINA SURAYDI

1691        ZABATE, ALTHALINA FAYE BASTIAN

1692        ZACARIA, JUHAINA BUAT

1693        ZACARIAS, ERICA FERNANDEZ

1694        ZAFRA, JOMARIE ANTON

1695        ZAHRUDIN, ZUHARA UDAY

1696        ZAPATA, KATE LYN PILIEN

1697        ZENICA, JASMINE ROSE PAISTE

1698        ZINGABOC, IVYLYN ARCHETA

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Electronics Technicians Licensure Examination

April 17, 2024 - 8:00pm
The Professional Regulation Commission announces that1,819 out of 2,538 passed the Electronics Technicians Licensure Examination given by the Board of Electronics Engineering in N. C. R., Baguio, Cagayan de Oro,...
April 17, 2024 - 8:00pm
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Electronics Engineers Licensure Examination

April 17, 2024 - 8:00pm
The Professional Regulation Commission announces that 1,330 out of 3,130 passed the Electronics Engineers Licensure Examination given by the Board of Electronics Engineering in N. C. R., Baguio, Cagayan de Oro, Cebu,...
April 17, 2024 - 8:00pm
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Medical Technologists Licensure Examination

March 27, 2024 - 9:00pm
The Professional Regulation Commission announces that 7,309 out of 9,068 passed the Medical Technologists Licensure Examination given by the Board of Medical Technology in N. C. R., Baguio, Cagayan de Oro, Cebu,...
March 27, 2024 - 9:00pm
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Dental Technologists Computer-Based Licensure Examination

March 7, 2024 - 5:00pm
The Professional Regulation Commission announces that 17 out of 24 passed the Dental Technologists Computer-Based Licensure Examination given by the Board of Dentistry in N. C. R. this March 2024.
March 7, 2024 - 5:00pm
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