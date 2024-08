Coco Martin joins Piolo Pascual's 'Pamilya Sagrado' as stunt director

Coco Martin in the new "Batang San Miguel" TVC

MANILA, Philippines — "Batang Quiapo" star Coco Martin joined another ABS-CBN series "Pamilya Sagrado" as an action scenes director.

In a report by ABS-CBN, Coco said he was tapped by Dreamscape Entertainment to be the director of explosive action scenes in "Pamilya Sagrado."

"Nu'ng tinext kami 'yung 'Batang Quiapo' na baka pwede kaming tumulong, kasi may mabigat na action scene," Coco said.

"Siyempre alang-alang kay Sir Deo (Endrinal), dahil lahat kami mga anak niya eh, andito kami para sumuporta saka sabi ko nga, isang malaking karangalan sa akin na ma-direk ko si Kuya PJ (Piolo Pascual) at lahat ng veteran actors dito," he added.

Coco said he brought his whole team to the show.

"Dinala ko nga 'yung buong team ng 'Batang Quiapo' para sabi ko nga, siguraduhin natin na maganda 'yung magagawa natin para mas makatulong pa sa show kasi maganda 'yung programa," he said.

The action star and director admitted that it was not easy directing "Pamilya Sagrado."

"Sa awa ng Diyos, sabi nga namin minsan, redirection 'yung binibigay sa amin. Mas napaganda pa nga 'yung sitwasyon, 'yung location namin, mabigat. Honestly nai-stress kami ngayon, pero kinakaya naman kasi nae-excite kami kasi maganda ang istorya," he said.

Piolo Pascual, Shaina Magdayao, John Arcilla and Joel Torre were some of the actors Coco has been directing in the action scenes.

"Natutuwa ako kasi nakikinig sila sa akin, sinusunod nila 'yung mga inaano ko, na-appreciate ko 'yung nirerespeto nila ako dahil ako ang nagdidirek sa kanila ngayon," he said.

