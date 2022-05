'Hindi ako pineperahan': Angeline Quinto on relationship with her baby's father

MANILA, Philippines — Kapamilya singer Angeline Quinto denied that her boyfriend and the father of her baby Nonrev Daquina is just after her money.

In Angeline's latest video blog on her YouTube channel, she and Nonrev entertained questions from fans.

Nonrev just laughed off to the question Angeline asked.

“Ako talaga yung pineperahan dito,” he said.

“Hindi ako pineperahan ni Nonrev. Ako yung namemera sa kanya. Totoo ‘to,” Angeline echoed her boyfriend’s statement.

“Kasi wala akong GCash, wala po akong GCash dito sa phone ko. So every time magkukulang yung pera ko pambayad sa Grab, sa kanya ako nakikiusap. Magugulat na lang ako, nakalista lahat. Sinasabi ko sa kanya na babayaran ko naman talaga yun kasi hinihiram ko talaga,” she added.

Angeline said that Nonrev satisfied her cravings during her pregnancy.

“Nung buntis ako, ang dami kong gustong kainin. Ang dami talagang moment na madaling araw, wala talaga akong cash. Yung GCash niya, ubos na. So from bangko niya, magta-transfer pa siya sa GCash niya para lang makapagbayad,” she said.

“Para lang malinaw sa inyo ha, hindi ako pineperahan nito. Ako pa yung namemera sa kanya. Bigayan naman kaming dalawa. Kapag meron naman siyang gusto at kaya ko namang bilihin, binibigay ko naman. Pero wala namang moments na namemera. Wala naman pong ganun. Kung sakaling gawin niya sa akin yun, bahala na siya,” she added. —Video from Angeline Quinto YouTube channel

